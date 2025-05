Home

Oroscopo del giorno, domenica 4 maggio 2025. Cielo grigio per Ariete, Gemelli tra i protagonisti dello zodiaco, gli astri sorridono al Leone

3 Maggio 2025

Oroscopo del giorno, domenica 4 maggio 2025. Cielo grigio per Ariete, Gemelli tra i protagonisti dello zodiaco, gli astri sorridono al Leone

L’oroscopo del giorno, domenica 4 maggio 2025, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Domenica si presenta con un cielo un po’ grigio per voi, Ariete. Non tanto per eventi particolarmente negativi, quanto per un leggero calo dell’umore e una certa insofferenza verso le dinamiche che non riuscite a controllare. Le emozioni tendono ad accendersi facilmente, e potreste reagire in modo impulsivo anche a piccole provocazioni. Cercate invece di centrare la vostra attenzione su ciò che vi calma: una passeggiata in mezzo alla natura, un dialogo costruttivo, un po’ di silenzio interiore. In amore, qualche dissonanza può emergere, specialmente se il rapporto è già attraversato da incomprensioni: mantenere un tono pacato e ascoltare prima di rispondere potrebbe fare la differenza. Se siete single, attenzione a non scambiare l’ambiguità per interesse: non tutto ciò che appare intrigante lo è davvero. Sul lavoro, anche se è domenica, qualche pensiero professionale potrebbe rincorrervi. Le responsabilità accumulate non vanno ignorate, ma nemmeno devono rovinarvi la giornata. Ridimensionate le priorità e ricordate che anche il riposo è parte del successo. Questa giornata ha bisogno di lentezza e misura: rallentare non è perdere tempo, ma recuperare lucidità.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La giornata si apre sotto buoni auspici per voi, Toro, soprattutto in ambito relazionale. Le energie sono più equilibrate e il vostro atteggiamento riflessivo vi aiuterà a trovare la giusta distanza tra coinvolgimento emotivo e lucidità mentale. I rapporti affettivi potranno beneficiare di un clima disteso: è il momento giusto per affrontare con delicatezza anche argomenti un po’ scomodi, senza che questi generino tensioni. Chi si trova in una fase di ridefinizione del proprio legame sentimentale potrebbe ottenere finalmente una risposta o un chiarimento. I single avranno un’energia silenziosa ma magnetica: non forzate nulla, lasciate che siano gli altri ad avvicinarsi. Sul lavoro – anche se magari non siete operativi – potreste ritrovarvi a riflettere su strategie, organizzazione o progetti in fase embrionale. L’analisi sarà il vostro punto di forza oggi: la mente è sveglia, capace di individuare con precisione ciò che funziona e ciò che va corretto. Anche una semplice attività pratica, come rimettere ordine o sistemare un dettaglio, potrà regalarvi soddisfazione. Giornata utile anche per ristabilire un equilibrio tra corpo e mente, magari dedicandovi a una cucina più attenta o a una passeggiata rigenerante.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Oggi siete tra i protagonisti dello zodiaco, Gemelli. La vostra mente è attiva, brillante, e soprattutto pronta a cogliere ogni minimo segnale proveniente dal mondo esterno. Sotto l’influsso di Mercurio e Venere favorevoli, la comunicazione si fa fluida, piacevole, capace di toccare corde sottili nei rapporti interpersonali. Chi vive un legame stabile potrà riscoprire la bellezza del dialogo semplice ma profondo, mentre i cuori solitari potranno incappare in incontri stimolanti, magari in un contesto del tutto casuale. Occhi aperti, dunque! Anche sul lavoro, se siete attivi, sarete rapidi nell’individuare le soluzioni più efficaci. Se invece siete in pausa, è un ottimo momento per elaborare nuove idee, dare spazio alla creatività, esplorare alternative. L’aspetto mentale oggi vi premia: riuscite a leggere tra le righe, a dire la cosa giusta al momento giusto, a intuire ciò che gli altri non dicono apertamente. C’è un entusiasmo sottile, che non esplode ma ispira. Approfittate di questa energia per riavvicinarvi a chi conta per voi o per chiarire qualcosa rimasto in sospeso. Una telefonata, un messaggio, una chiacchierata imprevista potrebbero cambiare l’andamento dell’intera settimana.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La domenica vi invita a prendervi cura delle relazioni più strette, caro Cancro. La vostra sensibilità oggi sarà una risorsa preziosa, soprattutto se la userete per ascoltare davvero e creare spazi di confronto sincero. La casa e gli affetti vi chiamano: è tempo di nutrire legami, magari preparando un pranzo in famiglia, scrivendo a un vecchio amico o semplicemente restando in silenzio accanto a chi amate. Se vivete una storia importante, potrà consolidarsi attraverso piccole attenzioni. Chi è solo, invece, potrebbe trovarsi a riflettere con maggiore fiducia sul valore delle nuove conoscenze, lasciando da parte vecchie paure. Sul fronte lavorativo, nonostante la pausa, l’organizzazione mentale sarà impeccabile: riuscirete a immaginare nuove strutture, rivedere priorità, risolvere qualche grattacapo che vi ha fatto penare nei giorni scorsi. L’intuizione vi accompagna anche nei piccoli gesti: seguite quel che sentite, anche se non sembra razionale. Le risposte che cercate sono più vicine di quanto immaginiate. Ritagliatevi del tempo per voi, possibilmente a contatto con l’acqua o la natura: ritrovare equilibrio non è mai tempo perso.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Questa domenica vi sorride, Leone, restituendovi quella fiducia nelle vostre capacità che nei giorni scorsi poteva essersi appannata. Il cielo vi dona chiarezza mentale e presenza, due elementi che userete abilmente per mettere ordine nelle relazioni e anche nei pensieri. Chi vive un rapporto stabile potrà rafforzare il legame attraverso una comunicazione più schietta ma rispettosa: dire quello che si prova, anche se scomodo, sarà un atto liberatorio. I single, invece, sentiranno crescere il desiderio di autenticità: meglio soli che intrappolati in giochi ambigui. In ambito lavorativo, la mente torna lucida: riprendete in mano progetti messi in pausa, fate il punto della situazione, lasciate che il senso pratico vi guidi. C’è una forte capacità decisionale oggi, e anche un naturale carisma che vi rende punto di riferimento per chi vi è vicino. Non escludiamo sorprese positive, anche sotto forma di gratificazioni o parole inaspettate. Se potete, dedicatevi a qualcosa che vi fa sentire realizzati: un hobby creativo, uno sport, una conversazione stimolante. La vostra luce oggi brilla in modo costruttivo e solido.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Giornata solida e armoniosa per voi, Vergine. Le stelle vi sorridono con una discrezione che vi somiglia: niente colpi di scena, ma tante piccole soddisfazioni che vanno a comporre un mosaico rassicurante. Nelle relazioni c’è spazio per il chiarimento, ma anche per la costruzione: che si tratti di un legame di lunga data o di un rapporto appena nato, riuscirete a definire meglio ciò che conta davvero. La comunicazione sarà chiara, priva di sovrastrutture, e questo vi permetterà di affrontare anche questioni delicate con naturalezza. Per chi è single, la giornata può portare una nuova consapevolezza: forse non serve cercare a tutti i costi, ma restare disponibili nel modo giusto. Sul piano professionale, il vostro spirito analitico sarà in primo piano. Anche in un giorno di pausa, non riuscite a spegnere del tutto la mente: l’ordine, la pianificazione, la strategia sono parte di voi. Utilizzateli per mettere a fuoco i prossimi passi. Ottimo anche il momento per sistemare, riordinare, organizzare gli spazi: attorno a voi come dentro di voi, oggi vince la chiarezza.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La vostra naturale inclinazione all’armonia trova oggi un terreno fertile, Bilancia. I rapporti interpersonali si colorano di equilibrio, mediazione e ascolto, e voi ne sarete i protagonisti. La giornata favorisce scambi autentici, senza forzature né maschere, soprattutto nei contesti più familiari o intimi. Se vivete una relazione stabile, sarà facile ritrovare la sintonia, magari con un gesto spontaneo, un abbraccio o una semplice parola detta al momento giusto. Se siete alla ricerca di nuove emozioni, lasciate che sia la vostra autenticità a parlare: niente scenari costruiti, ma vibrazioni sincere. In ambito professionale, anche se il ritmo è più lento, potrete mettere a fuoco alcune intuizioni preziose: l’estetica, l’arte, la bellezza in ogni forma saranno ispirazione e guida. Sfruttate la giornata per fare ordine anche nelle emozioni, per ritrovare quella centratura che a volte il mondo vi ruba. Fate spazio alla leggerezza, magari con musica, letture o una camminata in equilibrio con voi stessi. Quando siete in pace, diventate magnetici.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Per voi, Scorpione, questa domenica si muove su onde profonde. Le stelle vi invitano a rallentare e ad ascoltare ciò che accade nel vostro mondo interiore. È una giornata di rivelazioni sottili, non eclatanti ma preziose, capaci di far luce su dinamiche emotive che forse stavate ignorando. Le relazioni sentimentali diventano lo specchio in cui potete riflettervi: se ci sono tensioni irrisolte, è il momento di affrontarle con coraggio, senza nascondere nulla. Chi vive un rapporto stabile potrà riscoprire l’intensità attraverso il dialogo profondo, mentre i single potrebbero trovarsi attratti da personalità misteriose ma autentiche. Attenzione però a non confondere il magnetismo con la dipendenza emotiva. In ambito lavorativo, anche se oggi si tende al relax, la mente potrebbe suggerirvi soluzioni geniali per un problema complesso: segnate tutto, anche i dettagli, perché si riveleranno utili nei prossimi giorni. È anche una domenica adatta alla rigenerazione fisica: prendetevi cura del corpo, dormite un po’ di più, fate spazio al silenzio. La trasformazione passa anche da qui, da questi momenti apparentemente fermi ma ricchi di significato.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Domenica briosa per voi, Sagittario, con una spinta al movimento e al desiderio di libertà che difficilmente riuscirete a contenere. Le stelle vi rendono vivaci, curiosi, aperti a ogni tipo di esperienza: dalla gita fuori porta all’incontro improvvisato, tutto può diventare un’occasione per imparare qualcosa di nuovo. In amore, il bisogno di stimoli e novità si fa sentire: chi è in coppia dovrà trovare un punto di contatto tra il desiderio d’esplorazione e la stabilità del legame. Non siate sfuggenti: spiegate cosa vi agita dentro, e forse scoprirete di non essere soli nel vostro bisogno di rinnovamento. I single invece potrebbero incontrare qualcuno di affascinante proprio in un contesto informale o inusuale. Sul lavoro, le idee sono tante ma è meglio prenderle con leggerezza, senza volerle realizzare subito: oggi è più utile prendere ispirazione che agire. Il vero invito delle stelle è quello di lasciarvi sorprendere. Un piccolo spostamento, una telefonata imprevista, un gesto spontaneo possono regalarvi quel senso di vitalità che amate così tanto. Non chiudetevi in casa: il mondo oggi ha qualcosa da dirvi.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

La domenica vi invita a mettere da parte la razionalità e ad ascoltare il cuore, Capricorno. Siete spesso orientati al dovere e al risultato, ma oggi le stelle vi chiedono di rallentare e di sintonizzarvi sulle frequenze più intime, quelle che parlano di affetto, ascolto, cura. Nelle relazioni stabili, è il momento di lasciare spazio all’emotività: dite ciò che provate, anche se non siete abituati a mostrarvi vulnerabili. Il partner lo apprezzerà, e voi vi sentirete più leggeri. I single, invece, potrebbero essere attratti da persone mature, profonde, in grado di offrire un confronto autentico. Sul fronte professionale, meglio rimandare le decisioni importanti: è un giorno più adatto alla riflessione che all’azione. Tuttavia, potreste avere intuizioni utili su come riorganizzare il vostro tempo o le vostre responsabilità nei giorni a venire. Cercate di concedervi qualche distrazione costruttiva: un’attività manuale, un libro, un po’ di natura. È anche una giornata ideale per pianificare momenti di benessere personale, magari attraverso la cura del corpo o piccoli piaceri domestici. Non siate troppo severi con voi stessi: concedetevi il diritto di respirare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Oggi per voi, Acquario, la parola chiave è “connessione”. Ma non si tratta solo di rapporti sociali: le stelle parlano anche di una connessione più profonda con i vostri ideali, i sogni, la parte più vera di voi. La giornata ha un’energia ispirante, che vi spinge a guardare oltre il quotidiano. I rapporti d’amore diventano un terreno fertile per l’intesa mentale: il partner o una nuova conoscenza può offrirvi un punto di vista stimolante, in grado di aprire nuovi orizzonti. Non trascurate però le emozioni più semplici: non tutto deve essere filtrato dalla testa. In ambito amicale, potreste essere il fulcro di una conversazione interessante o di un’idea condivisa. Anche sul piano lavorativo, se siete impegnati in progetti creativi o tecnologici, questa è una giornata utile per mettere a fuoco qualcosa di innovativo. Non abbiate paura di sperimentare. E se potete concedervi del tempo libero, dedicatevi a qualcosa che vi accenda: arte, musica, futuro. È un’ottima giornata anche per stare tra le persone, purché siano quelle giuste. L’Acquario che sa ascoltare oggi sarà anche quello che saprà ispirare gli altri.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La vostra domenica si tinge di tonalità dolci e un po’ oniriche, caro Pesci. Le stelle vi regalano una sensibilità profonda, che potrà essere usata per nutrire i vostri affetti ma anche per curare voi stessi. Se vi sentite stanchi o confusi, non forzate la produttività: è il giorno perfetto per rallentare, per chiudere gli occhi e ascoltare ciò che si muove nel cuore. Le relazioni sentimentali oggi si nutrono di gesti delicati, di sguardi, di silenzi condivisi. Non servono troppe parole, ma presenza. Chi vive una relazione potrà consolidarla in modo tenero, mentre i single sentiranno il bisogno di autenticità: i giochi non vi interessano, desiderate anime vere. Sul fronte lavorativo, anche se non siete operativi, la fantasia vola: prendete appunti, disegnate, sognate. Le idee di oggi potrebbero trasformarsi in progetti domani. Attenzione solo a non perdervi troppo nei pensieri: la concretezza non vi è mai nemica, ma alleata per dare forma alla vostra sensibilità. Un po’ di meditazione, una camminata al tramonto, un libro che vi emoziona: questi piccoli gesti potranno fare miracoli.

L’oroscopo del giorno domenica 4 maggio 2025 è a cura di Astrid

