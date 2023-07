Home

Oroscopo del giorno, domenica 9 luglio 2023. Amore, lavoro, denaro

9 Luglio 2023

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

AMORE: Giove nel vostro segno vi rende ottimisti e fiduciosi nel futuro. Potreste incontrare una persona speciale che vi farà battere il cuore. Se siete in coppia, vivrete momenti di grande complicità e passione con il vostro partner.

LAVORO: Avete tante idee e progetti da realizzare. Sarete in grado di affrontare le sfide con determinazione e coraggio. Potreste ricevere una proposta interessante o una promozione. Non lasciatevi sfuggire le opportunità.

DENARO: La vostra situazione economica è in miglioramento. Potreste beneficiare di un aumento di stipendio o di un guadagno extra. Sarete generosi con le persone care e vi concederete qualche sfizio.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

AMORE: Venere nel segno del Leone vi rende magnetici e seducenti. Avrete un fascino irresistibile che attirerà l’attenzione di chi vi circonda. Se siete single, potreste fare una conquista importante. Se siete in coppia, riscoprirete il piacere di stare insieme al vostro partner.

LAVORO: Siete in una fase di stabilità e sicurezza professionale. Svolgerete le vostre mansioni con competenza e serietà. Riceverete il riconoscimento dei vostri superiori e dei vostri colleghi. Potreste consolidare la vostra posizione o consolidare una collaborazione.

DENARO: La vostra situazione finanziaria è solida e tranquilla. Gestirete il vostro budget con prudenza e saggezza. Potreste fare degli investimenti sicuri e redditizi. Non avrete problemi a far fronte alle spese necessarie.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

AMORE: Mercurio nel vostro segno vi rende comunicativi e socievoli. Avrete voglia di conoscere gente nuova e di ampliare i vostri orizzonti. Se siete single, potreste fare degli incontri stimolanti e divertenti. Se siete in coppia, dialogherete con il vostro partner e condividerete interessi comuni.

LAVORO: Siete in una fase di creatività e dinamismo professionale. Avrete tante iniziative e proposte da portare avanti. Sarete brillanti e originali nelle vostre soluzioni. Potreste avere delle occasioni di crescita o di cambiamento.

DENARO: La vostra situazione economica è in movimento. Potreste avere delle entrate impreviste o delle spese extra. Dovrete essere flessibili e adattabili alle varie circostanze. Non esagerate con gli acquisti impulsivi.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio):

AMORE: La Luna nel segno dei Pesci vi rende sensibili e romantici. Avrete bisogno di coccole e di tenerezza da parte della persona amata. Se siete single, potreste vivere un’attrazione profonda e misteriosa per qualcuno che vi colpisce. Se siete in coppia, vi sentirete in sintonia con il vostro partner.

LAVORO: Siete in una fase di riflessione e di valutazione professionale. Avrete bisogno di fare il punto della situazione e di chiarire le vostre aspettative. Potreste avere dei dubbi o delle incertezze da risolvere. Ascoltate la vostra intuizione.

DENARO: La vostra situazione finanziaria è in equilibrio. Non avrete grandi guadagni ma nemmeno grandi spese. Gestirete il vostro denaro con cautela e responsabilità. Potreste ricevere un aiuto o un consiglio da una persona fidata.

LEONE (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: Venere e Marte nel vostro segno vi rendono passionali e avventurosi. Avrete voglia di vivere emozioni forti e di mettervi in gioco. Se siete single, potreste fare delle scelte audaci e coraggiose. Se siete in coppia, ravviverete il vostro rapporto con il vostro partner.

LAVORO: Siete in una fase di entusiasmo e di energia professionale. Avrete tanti obiettivi da raggiungere e tanta ambizione da dimostrare. Sarete determinati e combattivi nelle vostre azioni. Potreste ottenere dei successi o delle soddisfazioni.

DENARO: La vostra situazione economica è in crescita. Potreste avere dei guadagni importanti o delle gratifiche extra. Sarete generosi con voi stessi e con gli altri. Vi concederete qualche lusso o qualche capriccio.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre):

AMORE: La Luna nel segno dei Pesci vi rende vulnerabili e insicuri. Avrete bisogno di rassicurazioni e di protezione da parte della persona amata. Se siete single, potreste avere delle delusioni o delle illusioni amorose. Se siete in coppia, dovrete evitare le incomprensioni e i malintesi con il vostro partner.

LAVORO: Siete in una fase di stress e di tensione professionale. Avrete troppi impegni e troppe responsabilità da affrontare. Dovrete essere organizzati e meticolosi nelle vostre attività. Potreste avere dei problemi o dei contrattempi da superare.

DENARO: La vostra situazione finanziaria è in difficoltà. Potreste avere delle perdite o delle spese impreviste. Dovrete essere parsimoniosi e prudenti nelle vostre uscite. Non fatevi tentare da offerte troppo allettanti.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):

AMORE: Venere nel segno del Leone vi rende armoniosi e affabili. Avrete voglia di bellezza e di eleganza nella vostra vita sentimentale. Se siete single, potreste attrarre l’attenzione di una persona raffinata e colta. Se siete in coppia, curerete il vostro rapporto con il vostro partner.

LAVORO: Siete in una fase di equilibrio e di collaborazione professionale. Avrete buone relazioni con i vostri colleghi e con i vostri superiori. Sarete diplomatici e cortesi nelle vostre comunicazioni. Potreste instaurare dei rapporti utili o vantaggiosi.

DENARO: La vostra situazione economica è in armonia. Non avrete grandi entrate ma nemmeno grandi uscite. Gestirete il vostro denaro con equità e giustizia. Potreste fare delle donazioni o delle beneficenze.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre):

AMORE: La Luna nel segno dei Pesci vi rende intensi e magnetici. Avrete un fascino irresistibile che vi farà vivere esperienze indimenticabili. Se siete single, potreste innamorarvi perdutamente di qualcuno che vi rapisce. Se siete in coppia, esprimerete il vostro amore con il vostro partner.

LAVORO: Siete in una fase di trasformazione e di rinnovamento professionale. Avrete voglia di cambiare qualcosa nella vostra carriera o nel vostro ambiente di lavoro. Sarete audaci e innovativi nelle vostre proposte. Potreste fare delle scelte decisive o radicali.

DENARO: La vostra situazione finanziaria è in cambiamento. Potreste avere delle entrate o delle uscite importanti. Dovrete essere pronti ad adattarvi alle nuove situazioni. Non fatevi coinvolgere da affari poco chiari o rischiosi.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio):

AMORE: La Luna nel segno dei Pesci vi rende seri e fedeli. Avrete bisogno di sicurezza e di stabilità nella vostra vita sentimentale. Se siete single, potreste incontrare una persona affidabile e matura. Se siete in coppia, dimostrerete il vostro amore con il vostro partner.

LAVORO: Siete in una fase di consolidamento e di realizzazione professionale. Avrete la possibilità di concretizzare i vostri progetti e di rafforzare la vostra posizione. Sarete efficienti e responsabili nelle vostre attività. Potreste ricevere dei premi o dei riconoscimenti.

DENARO: La vostra situazione finanziaria è solida e tranquilla. Non avrete problemi a far fronte alle vostre spese e ai vostri impegni. Gestirete il vostro denaro con prudenza e saggezza. Potreste fare degli investimenti sicuri e redditizi.

AQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio):

AMORE: Venere nel segno del Leone vi rende originali e indipendenti. Avrete voglia di libertà e di novità nella vostra vita sentimentale. Se siete single, potreste fare delle esperienze insolite e divertenti. Se siete in coppia, rispetterete il vostro spazio e quello del vostro partner.

LAVORO: Siete in una fase di cambiamento e di evoluzione professionale. Avrete voglia di sperimentare nuove soluzioni e di esplorare nuovi orizzonti. Sarete creativi e innovativi nelle vostre proposte. Potreste avere delle opportunità di crescita o di trasferimento.

DENARO: La vostra situazione economica è in movimento. Potreste avere delle entrate o delle uscite impreviste. Dovrete essere flessibili e adattabili alle varie circostanze. Non esagerate con gli acquisti impulsivi.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo):

AMORE: La Luna nel vostro segno vi rende dolci e romantici. Avrete bisogno di sognare e di emozionarvi nella vostra vita sentimentale. Se siete single, potreste vivere un’attrazione profonda e misteriosa per qualcuno che vi colpisce. Se siete in coppia, vi sentirete in sintonia con il vostro partner.

LAVORO: Siete in una fase di ispirazione e di intuizione professionale. Avrete delle idee brillanti e delle visioni illuminanti. Sarete sensibili e empatici nelle vostre relazioni. Potreste esprimere il vostro talento o la vostra arte.

DENARO: La vostra situazione finanziaria è in armonia. Non avrete grandi entrate ma nemmeno grandi uscite. Gestirete il vostro denaro con equità e giustizia. Potreste fare delle donazioni o delle beneficenze.

