Oroscopo del giorno, giovedì 1 agosto 2024. Ecco come inizia questo mese estivo

31 Luglio 2024

L’oroscopo del giorno, Giovedì 1 agosto 2024, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile) ★★

A volte, il silenzio è la migliore cura per le ferite di una relazione. Al momento, evitare di affrontare discussioni con il partner potrebbe essere la scelta migliore. Lasciate che il tempo faccia il suo corso, riflettendo in solitudine su ciò che non ha funzionato nei giorni scorsi. Per i single, una pausa potrebbe aiutare a ritrovare l’equilibrio. Dedicare almeno due ore al giorno al relax, spegnendo il telefono e rallentando il ritmo, può fare miracoli. Nel lavoro, gli sviluppi recenti potrebbero non essere stati incoraggianti, portandovi a ridurre gli sforzi. Tuttavia, la situazione finanziaria vi spronerà a impegnarvi con determinazione.

Toro (20 aprile – 20 maggio) ★★★★

Per raggiungere una piacevole serenità di coppia, è essenziale guardarsi dentro e trovare le risposte. Siamo la proiezione di noi stessi verso l’esterno, e ciò che portiamo dentro di noi emerge inevitabilmente. Essere sereni interiormente porterà a relazioni armoniose e positive. Per i single, corpo e mente sono in perfetta sintonia, garantendo uno stato di benessere generale che si riflette anche nell’aspetto esteriore. Continuate su questa strada di equilibrio interiore e vedrete arrivare risultati positivi in vari ambiti della vostra vita. Nel lavoro, sarete presi a modello da molti colleghi e otterrete il riconoscimento di un superiore.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno) ★★★★★

L’inizio del mese promette di essere davvero positivo. State attraversando una fase meravigliosa della vostra vita, soprattutto in amore, caratterizzata da un forte coinvolgimento con il partner. Gli astri vi sostengono nelle vostre scelte, quindi approfittate del momento e agite senza timore. Per i single, questo è un periodo favorevole per chi desidera avviare un progetto amoroso di lunga durata. Presto potrebbero arrivare proposte inaspettate che avranno esiti positivi. Vi sentirete pieni di energia e desiderio di amare. È anche un ottimo momento per mettere in atto qualche buon piano lavorativo, agendo con coraggio verso ciò che più sperate. Marte vi fornirà l’energia necessaria.

Cancro (21 giugno – 22 luglio) ‘Top del giorno’

La Luna nel vostro segno vi trasporta sul pianeta dell’amore. Tutto andrà per il verso giusto, con riappacificazioni e nuovi progetti per il futuro di coppia. Non vi resta che rilassarvi e godervi questa splendida giornata di inizio agosto insieme alla persona amata. Per i single, in questo periodo vi sentite particolarmente affascinanti. La vostra fiducia raggiungerà l’apice, contagiando chi vi circonda e magari regalando qualcosa di speciale. Sul lavoro, mettetevi comodi e godetevi questo momento estremamente positivo. Gli obiettivi che avete puntato da tempo saranno finalmente alla vostra portata: è il momento giusto per afferrarli e realizzare qualche sogno.

Leone (23 luglio – 22 agosto) ★★★★

Questo giovedì gli astri mettono in risalto il fatto che potrete contare su un partner affettuoso e devoto. La fedeltà e il rispetto saranno al centro della vostra relazione, rendendovi un compagno speciale. Attualmente, desiderate vivere intensi momenti di passione con la persona amata, apprezzando ogni attimo trascorso insieme. Per i single, la vostra capacità di comprendere gli altri, grazie a spiccate doti comunicative ed empatiche, vi permetterà di ottenere ciò che desiderate e fare colpo su chi vi interessa. La giornata sarà favorevole per prendere decisioni importanti riguardo al lavoro. Finalmente avrete l’occasione di risolvere un problema che vi ha dato del filo da torcere.

Vergine (23 agosto – 22 settembre) ★★★★

L’oroscopo di giovedì, 1° agosto, prevede un aumento del buonumore. Questo lascerà il partner piacevolmente sorpreso. Risveglierete la gioia di stare insieme, avvolti in un’atmosfera romantica, vivendo una giornata idilliaca con la persona amata. Per i single, sarà facile fare nuove conoscenze grazie a un’influenza astrale favorevole. La mano del destino vi guiderà verso avventure amorose appassionanti. Questa potrebbe essere l’occasione per testare una recente relazione, che potrebbe sfociare in qualcosa di più serio e duraturo. Sul lavoro, nonostante l’esperienza limitata, darete l’impressione di essere esperti nel vostro ruolo. Mostratevi competenti e presentate un’immagine di voi preparata e professionale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre) ★★★

La giornata potrebbe risultare poco produttiva, con momenti di instabilità. È consigliabile mantenere un basso profilo ed evitare situazioni complicate. In ambito amoroso, cercate di evitare discussioni con il partner per preservare l’armonia della relazione. Accettate i cambiamenti che potrebbero presentarsi, ma fatelo senza esitazioni. Single, scegliete compagnie che vi fanno stare bene e non cercate di adattarvi a situazioni che non vi piacciono. Sul lavoro, esprimete il vostro parere sulle questioni che conoscete bene, ma fatelo con tatto per non sembrare polemici.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre) ★★★★★

Il giovedì si prospetta particolarmente positivo. L’inventiva e l’impegno che metterete nelle vostre attività saranno ben accolti e porteranno a risultati soddisfacenti. In amore, vi sentirete molto in sintonia con il partner, riscoprendo l’armonia e la complicità di coppia. Per i single, una buona notizia potrebbe dare l’energia necessaria per avviare nuove amicizie o legami significativi. Sfruttate il momento per esplorare novità che potrebbero arricchire la vostra giornata. Sul lavoro, la vostra determinazione e un pizzico di fortuna vi permetteranno di raggiungere gli obiettivi prefissati. I frutti dei vostri sforzi inizieranno a manifestarsi presto.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre) ★★★

L’oroscopo del 1° agosto preannuncia un inizio di mese con possibili contrattempi. Tuttavia, non tutte le difficoltà vengono per nuocere. Alcune situazioni inizialmente negative potrebbero rivelarsi produttive col tempo. Concentratevi sugli aspetti positivi per affrontare al meglio la giornata. In amore, la gelosia potrebbe creare tensioni; cercate di mantenere la calma e non lasciatevi sopraffare dalle crisi. Per i single, riflettete attentamente su ciò che sembra un grande amore e valutate con saggezza. Sul lavoro, sarà una giornata dinamica con molte attività da gestire. Rimanete concentrati e cercate di non sovraccaricarvi.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio) ★★★★

La giornata di apertura del mese di agosto si prospetta positiva e senza problemi particolari. In amore, un clima ottimistico circonderà la vostra relazione, favorendo un rapporto armonioso. Se avete questioni personali da risolvere, agite con decisione e non tergiversate: il ferro va battuto quando è caldo! Single, dedicate tempo a voi stessi e alle vostre passioni, sfruttando il momento per avviare nuovi legami. Sul lavoro, la vostra grinta e il dinamismo porteranno presto a cambiamenti positivi, purché supportati da buone idee.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio) ★★★★★

Il giorno in analisi si prospetta ottimo in ogni contesto. Sarà un periodo favorevole, privo di intoppi significativi, sia in amore che nei rapporti familiari. Avrete l’opportunità di risolvere situazioni stagnanti, specialmente quelle che hanno creato tensioni recentemente. Per i single, la vostra ricchezza interiore favorirà nuove amicizie e potenziali amori. Prendetevi del tempo per conoscere meglio le persone interessanti che incontrate. Sul lavoro, potreste ottenere riconoscimenti e successo. Preparatevi a nuove responsabilità e iniziate a risolvere eventuali problematiche.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo) ★★★★★

L’oroscopo del giorno prevede uno splendido inizio mese. La giornata sarà quasi perfetta, con gli astri favorevoli in ogni aspetto. In amore, apprezzerete la forza e l’armonia del vostro rapporto, e presto potreste pianificare un viaggio romantico, sebbene non immediatamente vista la stagione. Per i single, il momento è propizio per esprimere belle emozioni nascoste nel cuore. Godetevi il tempo con gli amici più cari. Sul lavoro, riceverete consensi e gli affari andranno bene, portando a un notevole miglioramento della vostra immagine

L’oroscopo del giorno, giovedì 1 agosto 2024 è a cura di Astrid

