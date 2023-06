Home

Oroscopo del giorno, giovedì 15 giugno 2023. Amore, lavoro, denaro

15 Giugno 2023

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

AMORE: La Luna nel tuo segno fino alle 19:00 ti rende emotivo e passionale. Puoi vivere momenti intensi con il partner o fare nuove conoscenze se sei single. Giove e Urano nel tuo segno ti regalano entusiasmo e voglia di novità. LAVORO: Sei in una fase creativa e dinamica. Puoi sfruttare le opportunità che si presentano e mettere in pratica le tue idee. Marte e Venere in Cancro ti aiutano a collaborare con i colleghi e a gestire le risorse. DENARO: Hai buone prospettive di guadagno e di crescita economica. Puoi investire in progetti innovativi o in beni immobili. Fai attenzione però a non esagerare con le spese.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

AMORE: La Luna entra nel tuo segno alle 19:00 e ti rende più sensibile e romantico. Puoi dedicarti al tuo partner o cercare l’anima gemella se sei solo. Venere e Marte in Cancro ti favoriscono nelle relazioni familiari e domestiche. LAVORO: Sei in una fase di riflessione e di preparazione. Puoi approfondire le tue conoscenze e pianificare le tue strategie. Saturno in Acquario ti chiede di essere responsabile e realista. DENARO: Sei prudente e oculato nelle tue scelte finanziarie. Puoi risparmiare e accumulare ricchezza. Fai però attenzione a non essere troppo rigido o conservatore.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

AMORE: La Luna in Ariete fino alle 19:00 ti rende comunicativo e curioso. Puoi scambiare idee e opinioni con il tuo partner o conoscere persone interessanti se sei single. Venere e Marte in Cancro ti stimolano a esprimere i tuoi sentimenti. LAVORO: Sei in una fase di movimento e di scambio. Puoi viaggiare, studiare, comunicare e fare nuove esperienze. Giove in Ariete ti porta fortuna e opportunità. DENARO: Hai una buona capacità di guadagno e di gestione del denaro. Puoi sfruttare le tue doti intellettuali e creative per aumentare le tue entrate. Fai però attenzione a non disperdere le tue energie.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio):

AMORE: La Luna in Ariete fino alle 19:00 ti rende più impulsivo e irrequieto. Puoi vivere delle emozioni forti con il tuo partner o cercare delle avventure se sei single. Venere e Marte nel tuo segno ti rendono più attraente e magnetico. LAVORO: Sei in una fase di azione e di conquista. Puoi metterti in gioco e dimostrare il tuo valore. Saturno in Acquario ti aiuta a essere più organizzato e disciplinato. DENARO: Hai una buona situazione economica e finanziaria. Puoi investire in progetti personali o in beni di valore. Fai però attenzione a non essere troppo emotivo o possessivo.

LEONE (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: La Luna entra nel Toro alle 19:00 e ti rende più calmo e affettuoso. Puoi goderti dei momenti di relax con il tuo partner o cercare delle relazioni stabili se sei single. Venere e Marte in Cancro ti favoriscono nelle relazioni sociali e amicali. LAVORO: Sei in una fase di riposo e di ricarica. Puoi dedicarti alle tue passioni e ai tuoi hobby. Giove in Ariete ti porta ottimismo e fiducia. DENARO: Hai una discreta situazione finanziaria e economica. Puoi spendere per il tuo benessere e per il tuo divertimento. Fai però attenzione a non essere troppo orgoglioso o vanitoso.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre):

AMORE: La Luna in Ariete fino alle 19:00 ti rende più critico e nervoso. Puoi avere dei contrasti con il tuo partner o essere troppo esigente se sei single. Venere e Marte in Cancro ti aiutano a essere più dolce e premuroso. LAVORO: Sei in una fase di lavoro e di servizio. Puoi svolgere i tuoi compiti con efficienza e precisione. Saturno in Acquario ti porta stabilità e sicurezza. DENARO: Hai una buona gestione del denaro e delle tue risorse. Puoi risparmiare e investire con criterio. Fai però attenzione a non essere troppo pignolo o perfezionista.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):

AMORE: La Luna entra nel Toro alle 19:00 e ti rende più armonioso e sensuale. Puoi vivere delle relazioni equilibrate e piacevoli con il tuo partner o con nuove persone se sei single. Venere e Marte in Cancro ti stimolano a essere più creativo e passionale. LAVORO: Sei in una fase di divertimento e di espressione. Puoi mostrare le tue doti artistiche e comunicative. Giove in Ariete ti porta entusiasmo e dinamismo. DENARO: Hai una buona situazione economica e finanziaria. Puoi guadagnare grazie al tuo fascino e alla tua eleganza. Fai però attenzione a non essere troppo indeciso o superficiale.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre):

AMORE: La Luna in Ariete fino alle 19:00 ti rende più geloso e possessivo. Puoi avere delle tensioni con il tuo partner o essere troppo aggressivo se sei single. Venere e Marte in Cancro ti favoriscono nelle relazioni familiari e domestiche. LAVORO: Sei in una fase di trasformazione e di rinnovamento. Puoi cambiare qualcosa nella tua vita professionale o iniziare un nuovo percorso. Saturno in Acquario ti chiede di essere più responsabile e maturo. DENARO: Hai una discreta situazione finanziaria ed economica. Puoi gestire il denaro con intuito e saggezza. Fai però attenzione a non essere troppo ossessivo o manipolatore.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre):

AMORE: La Luna entra nel Toro alle 19:00 e ti rende più tranquillo e sereno. Puoi vivere delle relazioni sincere e leali con il tuo partner o con nuove persone se sei single. Venere e Marte in Cancro ti aiutano a comunicare e a scambiare idee. LAVORO: Sei in una fase di apprendimento e di crescita. Puoi studiare, viaggiare, conoscere nuove culture e nuove realtà. Giove in Ariete ti porta fortuna e successo. DENARO: Hai una buona situazione economica e finanziaria. Puoi guadagnare grazie alle tue capacità intellettuali e creative. Fai però attenzione a non essere troppo imprudente o esagerato.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio):

AMORE: La Luna in Ariete fino alle 19:00 ti rende più freddo e distaccato. Puoi avere delle difficoltà con il tuo partner o essere troppo chiuso se sei single. Venere e Marte in Cancro ti stimolano a essere più dolce e affettuoso. LAVORO: Sei in una fase di realizzazione e di consolidamento. Puoi raggiungere i tuoi obiettivi e ottenere dei riconoscimenti. Saturno in Acquario ti porta stabilità e sicurezza. DENARO: Hai una buona situazione economica e finanziaria. Puoi investire in progetti solidi e duraturi. Fai però attenzione a non essere troppo rigido o ambizioso.

AQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio):

AMORE: La Luna entra nel Toro alle 19:00 e ti rende più stabile e fedele. Puoi vivere delle relazioni armoniose e durature con il tuo partner o con nuove persone se sei single. Venere e Marte in Cancro ti aiutano a essere più emotivo e sensibile. LAVORO: Sei in una fase di innovazione e di cambiamento. Puoi sperimentare nuove soluzioni e nuove tecnologie. Saturno nel tuo segno ti porta maturità e consapevolezza. DENARO: Hai una buona situazione economica e finanziaria. Puoi guadagnare grazie alle tue capacità originali e inventive. Fai però attenzione a non essere troppo eccentrico o ribelle.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo):

AMORE: La Luna in Ariete fino alle 19:00 ti rende più impulsivo e fantasioso. Puoi vivere delle emozioni forti con il tuo partner o cercare delle avventure se sei single. Venere e Marte in Cancro ti rendono più magnetico e seducente. LAVORO: Sei in una fase di ispirazione e di creatività. Puoi esprimere le tue doti artistiche e spirituali. Nettuno nel tuo segno ti porta intuizione e visione. DENARO: Hai una discreta situazione economica e finanziaria. Puoi guadagnare grazie alle tue capacità empatiche e altruistiche. Fai però attenzione a non essere troppo illusorio o ingenuo.

