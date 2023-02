Home

Oroscopo del giorno, giovedì 23 febbraio 2023

23 Febbraio 2023

Ariete (21 Marzo – 19 Aprile):

Marte in sestile con Chirone può portare una maggiore consapevolezza dei propri limiti e bisogni. Se avete affrontato recentemente qualche difficoltà, questo aspetto può aiutare a superarla.

Toro (20 Aprile – 20 Maggio):

Il Nodo retrogrado nel vostro segno potrebbe portare alla luce situazioni del passato che avete bisogno di elaborare. Siate onesti con voi stessi e non cercate di nascondere ciò che sentite.

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno):

Marte nel vostro segno può portare una maggiore energia e determinazione per perseguire i vostri obiettivi. Non abbiate paura di agire e di fare scelte audaci.

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio):

Potreste sentirvi un po’ inquieti e insoddisfatti, ma non lasciate che questi sentimenti vi dominino. Concentratevi sulle cose positive e cercate di trovare momenti di gioia nella vita quotidiana.

Leone (23 Luglio – 22 Agosto):

Venus in trigono con Lilith può portare un po’ di passione e romanticismo nella vostra vita amorosa. Se siete single, questo potrebbe essere un buon momento per conoscere qualcuno di nuovo.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre):

Il vostro bisogno di ordine e organizzazione potrebbe essere messo alla prova, ma cercate di non diventare troppo ossessionati dal controllo. Concedetevi un po’ di flessibilità.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre):

Potreste sentirvi un po’ in disaccordo con qualcuno, ma cercate di non perdere la calma. Se siete in grado di comunicare in modo chiaro e rispettoso, potrete risolvere qualsiasi conflitto.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre):

Potreste sentirvi un po’ sopraffatti dalle vostre emozioni, ma cercate di non reprimere i vostri sentimenti. Parlate con qualcuno di fiducia o trovate un modo creativo per esprimerli.

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre):

Potreste sentire il bisogno di esplorare nuovi territori, sia letteralmente che figurativamente. Siate curiosi e aperti alle opportunità che si presentano.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio):

Plutone nel vostro segno può portare una maggiore consapevolezza dei vostri desideri e bisogni più profondi. Se avete bisogno di apportare dei cambiamenti nella vostra vita, questo potrebbe essere il momento giusto.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio):

Saturno è in Acquario a 27°46′, in moto diretto per tutto il mese di febbraio 2023. Questo posizionamento del pianeta potrebbe portare a una maggiore responsabilità nella vita professionale e potrebbe spingere a prendere decisioni importanti per il futuro.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo):

Nettuno è in Pesci a 24°09′, in moto diretto per tutto il mese di febbraio 2023. Questa posizione di Nettuno potrebbe portare a un periodo di grande sensibilità e creatività, ma anche di confusione o illusioni. Potrebbe essere necessario prestare attenzione alla propria intuizione e alle proprie emozioni.

