Oroscopo del giorno, giovedì 24 agosto 2023. Amore, lavoro, denaro

24 Agosto 2023

La Luna nella mattina passa nel segno dello Scorpione

Luna in Scorpione in quadratura con Saturno in Acquario: cosa significa e come affrontarla

Luna in Scorpione in sestile a Marte in Vergine: attratti dai misteri, dal paranormale e dall’occulto

L’oroscopo di oggi:

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

AMORE: La Luna in Bilancia potrebbe portare un desiderio di armonia e equilibrio nelle tue relazioni. Trova modi creativi per comunicare i tuoi sentimenti al tuo partner. Mercurio in Leone amplifica la tua comunicazione affascinante e coinvolgente. Esprimi i tuoi desideri con passione e autenticità.

LAVORO: Con Marte in Vergine, puoi concentrarti sulla precisione e sull’efficienza nel tuo ambiente lavorativo. Affronta le sfide con determinazione e attenzione ai dettagli. La presenza di Giove in Ariete potrebbe infondere entusiasmo e energia nei tuoi progetti. Tuttavia, considera l’effetto di Saturno in Acquario, che potrebbe richiedere un approccio più flessibile e innovativo nei tuoi obiettivi di carriera.

DENARO: La Luna in Bilancia potrebbe farti desiderare momenti di piacere e bellezza. Considera di bilanciare le tue spese con il bisogno di risparmio. Venere in Cancro potrebbe portare opportunità finanziarie attraverso le tue relazioni sociali. L’effetto imprevedibile di Urano in Ariete potrebbe influenzare la tua situazione finanziaria. Mantieni un certo equilibrio tra spese e risparmio.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

AMORE: La Luna in Bilancia potrebbe portare un desiderio di armonia e bilanciamento nelle tue relazioni. Cerca di trovare modi pratici per esprimere il tuo affetto al tuo partner. Mercurio in Leone amplifica la tua comunicazione affascinante e magnetica. Esprimi i tuoi sentimenti con passione e sincerità.

LAVORO: Con Marte in Vergine, puoi concentrarti sulla produttività e sulla dedizione nel tuo ambiente lavorativo. Affronta le sfide con metodo e attenzione ai dettagli. La posizione di Giove in Ariete potrebbe stimolare la tua ambizione e la tua voglia di crescita professionale. Tuttavia, considera l’effetto di Saturno in Acquario, che potrebbe richiedere un approccio più aperto e innovativo nei progetti.

DENARO: La Luna in Bilancia potrebbe farti desiderare momenti di piacere e bellezza. Considera di gestire le tue finanze in modo responsabile. Venere in Cancro potrebbe portare opportunità finanziarie attraverso le tue relazioni sociali. L’effetto imprevedibile di Urano in Ariete potrebbe influenzare la tua situazione finanziaria. Mantieni un certo equilibrio tra spese e risparmio.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

AMORE: Con la Luna in Bilancia, potresti desiderare armonia e bilanciamento nelle tue relazioni. Cerca di comunicare in modo aperto e sincero con il tuo partner. Mercurio in Leone potrebbe accentuare la tua comunicazione affascinante e creativa. Esprimi i tuoi sentimenti con passione e autenticità.

LAVORO: La posizione di Marte in Vergine potrebbe stimolare la tua produttività e dedizione sul lavoro. Puoi affrontare le sfide con metodo e attenzione ai dettagli. Con la presenza di Mercurio in Leone, puoi presentare le tue idee con carisma e persuasione. Considera l’effetto di Saturno in Acquario, che potrebbe richiedere un approccio più flessibile e aperto al cambiamento.

DENARO: La Luna in Bilancia potrebbe farti desiderare momenti di piacere e bellezza. Considera di gestire le tue spese in modo responsabile. Venere in Cancro potrebbe portare opportunità finanziarie attraverso le tue reti sociali. L’effetto imprevedibile di Urano in Ariete potrebbe influenzare la tua situazione finanziaria. Mantieni un certo equilibrio tra spese e risparmio.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio):

AMORE: Con la Luna in Bilancia, potresti cercare equilibrio e armonia nelle tue relazioni. Cerca di condividere i tuoi sentimenti in modo aperto e diretto con il tuo partner. Mercurio in Leone potrebbe rendere la tua comunicazione affascinante e magnetica. Esprimi il tuo affetto con passione e sincerità.

LAVORO: La posizione di Marte in Vergine potrebbe favorire la tua produttività e precisione sul lavoro. Puoi affrontare le sfide con determinazione e intelligenza. La presenza di Venere in Cancro potrebbe portare opportunità di miglioramento finanziario attraverso le tue abilità e talenti. Considera l’effetto di Saturno in Acquario, che potrebbe richiedere un approccio più aperto e innovativo nei progetti.

DENARO: La Luna in Bilancia potrebbe farti desiderare momenti di piacere e bellezza. Tuttavia, considera di bilanciare le tue spese con il bisogno di risparmio. Venere in Cancro potrebbe portare opportunità finanziarie attraverso le tue capacità personali. L’effetto imprevedibile di Urano in Ariete potrebbe influenzare la tua situazione finanziaria. Mantieni un certo equilibrio tra spese e risparmio.

LEONE (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: Con la Luna in Bilancia, potresti desiderare armonia e equilibrio nelle tue relazioni. Trova modi creativi per esprimere il tuo affetto al tuo partner. Mercurio in Leone amplifica la tua comunicazione affascinante e coinvolgente. Esprimi i tuoi desideri con passione e autenticità.

LAVORO: Con Marte in Vergine, puoi concentrarti sulla precisione e sull’efficienza nel tuo ambiente lavorativo. Affronta le sfide con determinazione e attenzione ai dettagli. La presenza di Giove in Ariete potrebbe infondere entusiasmo e energia nei tuoi progetti. Tuttavia, considera l’effetto di Saturno in Acquario, che potrebbe richiedere un approccio più flessibile e innovativo nei tuoi obiettivi di carriera.

DENARO: La Luna in Bilancia potrebbe farti desiderare momenti di piacere e bellezza. Considera di bilanciare le tue spese con il bisogno di risparmio. Venere in Cancro potrebbe portare opportunità finanziarie attraverso le tue relazioni sociali. L’effetto imprevedibile di Urano in Ariete potrebbe influenzare la tua situazione finanziaria. Mantieni un certo equilibrio tra spese e risparmio.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre):

AMORE: La Luna in Bilancia potrebbe portare un desiderio di armonia e bilanciamento nelle tue relazioni. Cerca di condividere i tuoi sentimenti in modo aperto e sincero con il tuo partner. Mercurio in Leone potrebbe accentuare la tua comunicazione affascinante e creativa. Esprimi i tuoi desideri con passione e sincerità.

LAVORO: Con la posizione di Marte in Vergine, puoi concentrarti sulla produttività e sulla dedizione nel tuo ambiente lavorativo. Affronta le sfide con metodo e attenzione ai dettagli. La presenza di Mercurio in Leone potrebbe favorire la tua creatività e la tua capacità di presentare idee coinvolgenti. Considera l’effetto di Saturno in Acquario, che potrebbe richiedere un approccio più aperto e innovativo nei progetti.

DENARO: La Luna in Bilancia potrebbe farti desiderare momenti di piacere e bellezza. Tuttavia, considera di gestire le tue finanze in modo responsabile. Venere in Cancro potrebbe portare opportunità finanziarie attraverso le tue relazioni sociali. L’effetto imprevedibile di Urano in Ariete potrebbe influenzare la tua situazione finanziaria. Mantieni un certo equilibrio tra spese e risparmio.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):

AMORE: Con la Luna in Bilancia, potresti cercare equilibrio e armonia nelle tue relazioni. Trova modi pratici per esprimere il tuo affetto al tuo partner. Mercurio in Leone amplifica la tua comunicazione affascinante e magnetica. Esprimi i tuoi sentimenti con passione e autenticità.

LAVORO: La posizione di Marte in Vergine potrebbe stimolare la tua dedizione e il tuo impegno sul lavoro. Puoi affrontare le sfide con metodo e attenzione ai dettagli. Con Mercurio in Leone, la tua creatività e il tuo carisma sono amplificati, aiutandoti a presentare le tue idee in modo coinvolgente. Considera l’effetto di Saturno in Acquario, che potrebbe richiedere un approccio più flessibile e aperto al cambiamento.

DENARO: La Luna in Bilancia potrebbe farti desiderare momenti di piacere e bellezza. Tuttavia, considera di gestire le tue spese in modo responsabile. Venere in Cancro potrebbe portare opportunità finanziarie attraverso le tue reti sociali. L’effetto imprevedibile di Urano in Ariete potrebbe influenzare la tua situazione finanziaria. Mantieni un certo equilibrio tra spese e risparmio.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre):

AMORE: Con la Luna in Bilancia, potresti desiderare armonia e equilibrio nelle tue relazioni. Cerca di comunicare i tuoi sentimenti in modo aperto e diretto con il tuo partner. Mercurio in Leone potrebbe amplificare la tua comunicazione affascinante e coinvolgente. Esprimi i tuoi desideri con passione e sincerità.

LAVORO: La posizione di Marte in Vergine potrebbe favorire la tua produttività e precisione sul lavoro. Puoi affrontare le sfide con determinazione e attenzione ai dettagli. Con Nettuno in Pesci, puoi essere particolarmente creativo e intuitivo nelle tue attività lavorative. Considera l’effetto di Saturno in Acquario, che potrebbe richiedere un approccio più innovativo e adattabile alle situazioni.

DENARO: La Luna in Bilancia potrebbe farti desiderare momenti di piacere e bellezza. Considera di gestire le tue spese in modo equilibrato. Venere in Cancro potrebbe portare opportunità finanziarie attraverso le tue reti sociali. L’effetto imprevedibile di Urano in Ariete potrebbe influenzare la tua situazione finanziaria. Mantieni un certo equilibrio tra spese e risparmio.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre):

AMORE: Con la Luna in Bilancia, potresti cercare equilibrio e armonia nelle tue relazioni. Trova modi pratici per esprimere il tuo affetto al tuo partner. Mercurio in Leone amplifica la tua comunicazione affascinante e magnetica. Esprimi i tuoi sentimenti con passione e autenticità.

LAVORO: La posizione di Marte in Vergine potrebbe stimolare la tua dedizione e il tuo impegno sul lavoro. Puoi affrontare le sfide con metodo e attenzione ai dettagli. Con la presenza di Giove in Ariete, potresti sperimentare una spinta di energia e ottimismo nella tua carriera. Tuttavia, considera l’effetto di Saturno in Acquario, che potrebbe richiedere un approccio più aperto e innovativo nei progetti.

DENARO: La Luna in Bilancia potrebbe farti desiderare momenti di piacere e bellezza. Considera di gestire le tue spese in modo responsabile. Venere in Cancro potrebbe portare opportunità finanziarie attraverso le tue relazioni sociali. L’effetto imprevedibile di Urano in Ariete potrebbe influenzare la tua situazione finanziaria. Mantieni un certo equilibrio tra spese e risparmio.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio):

AMORE: Con la Luna in Bilancia, potresti desiderare relazioni equilibrate e armoniose. Cerca di comunicare i tuoi sentimenti in modo aperto e diretto con il tuo partner. Mercurio in Leone potrebbe accentuare la tua comunicazione affascinante e coinvolgente. Esprimi i tuoi desideri con passione e sincerità.

LAVORO: La posizione di Marte in Vergine potrebbe favorire la tua produttività e precisione sul lavoro. Puoi affrontare le sfide con determinazione e attenzione ai dettagli. Con la presenza di Mercurio in Leone, puoi presentare le tue idee con carisma e persuasione. Considera l’effetto di Saturno in Acquario, che potrebbe richiedere un approccio più aperto e flessibile nei progetti.

DENARO: La Luna in Bilancia potrebbe farti desiderare momenti di piacere e bellezza. Considera di bilanciare le tue spese con il bisogno di risparmio. Venere in Cancro potrebbe portare opportunità finanziarie attraverso le tue connessioni sociali. L’effetto imprevedibile di Urano in Ariete potrebbe influenzare la tua situazione finanziaria. Mantieni un certo equilibrio tra spese e risparmio.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio):

AMORE: Con la Luna in Bilancia, potresti desiderare armonia e bilanciamento nelle tue relazioni. Trova modi pratici per esprimere il tuo affetto al tuo partner. Mercurio in Leone amplifica la tua comunicazione affascinante e magnetica. Esprimi i tuoi sentimenti con passione e autenticità.

LAVORO: La posizione di Marte in Vergine potrebbe stimolare la tua dedizione e il tuo impegno sul lavoro. Puoi affrontare le sfide con metodo e attenzione ai dettagli. La presenza di Mercurio in Leone potrebbe favorire la tua creatività e la tua capacità di presentare idee coinvolgenti. Considera l’effetto di Saturno in Acquario, che potrebbe richiedere un approccio più aperto e collaborativo nei progetti.

DENARO: La Luna in Bilancia potrebbe farti desiderare momenti di piacere e bellezza. Considera di gestire le tue spese in modo responsabile. Venere in Cancro potrebbe portare opportunità finanziarie attraverso le tue reti sociali. L’effetto imprevedibile di Urano in Ariete potrebbe influenzare la tua situazione finanziaria. Mantieni un certo equilibrio tra spese e risparmio.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo):

AMORE: Con la Luna in Bilancia, potresti desiderare relazioni equilibrate e armoniose. Cerca di condividere i tuoi sentimenti in modo aperto e diretto con il tuo partner. Mercurio in Leone potrebbe amplificare la tua comunicazione affascinante e coinvolgente. Esprimi i tuoi desideri con passione e sincerità.

LAVORO: La posizione di Marte in Vergine potrebbe favorire la tua produttività e precisione sul lavoro. Puoi affrontare le sfide con determinazione e attenzione ai dettagli. Con Nettuno in Pesci, puoi essere particolarmente creativo e intuitivo nelle tue attività lavorative. Considera l’effetto di Saturno in Acquario, che potrebbe richiedere un approccio più innovativo e adattabile alle situazioni.

DENARO: La Luna in Bilancia potrebbe farti desiderare momenti di piacere e bellezza. Tuttavia, considera di bilanciare le tue spese con il bisogno di risparmio. Venere in Cancro potrebbe portare opportunità finanziarie attraverso le tue reti sociali. L’effetto imprevedibile di Urano in Ariete potrebbe influenzare la tua situazione finanziaria.

L’oroscopo è a cura di Astrid

