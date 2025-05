Home

Oroscopo del giorno, giovedì 29 maggio 2025. Questioni in sospeso per Leone, Biancia accettate l’imprevisto, momento di noia per Acquario

Oroscopo del giorno

28 Maggio 2025

L’oroscopo del giorno, giovedì 29 maggio 2025, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

In questo periodo siete alle prese con una serie di responsabilità che sembrano moltiplicarsi giorno dopo giorno, soprattutto a causa di Saturno che rende tutto più denso e impegnativo. La sensazione è quella di muoversi in un labirinto dove ogni passo richiede attenzione, ma anche fiducia. Il vostro spirito indomito, però, non è fatto per arrendersi. Vi è chiaro che non potete cambiare tutto, ma potete cambiare atteggiamento: anche sorridere in un giorno difficile è un atto rivoluzionario. Sul lavoro, potreste sentirvi ostacolati o incompresi. Non lasciatevi tentare dalla rabbia: concentratevi invece su ciò che potete controllare. L’amore è terreno delicato: molti di voi hanno costruito muri per evitare nuove ferite, ma è arrivato il momento di smettere di difendersi da un dolore che non è ancora arrivato. Aprirsi, con cautela ma sincerità, è il primo passo per rinascere. Non mancheranno provocazioni nelle prossime ore, ma la vostra perseveranza sarà la vostra migliore alleata. La seconda metà di giugno inizierà a mostrarvi ciò per cui oggi state lottando. Non smettete di credere in voi.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La vostra costante ricerca di equilibrio e sicurezza viene oggi messa alla prova da piccoli scossoni che, se accolti con apertura, possono insegnarvi moltissimo. Non tutto ciò che è nuovo è pericoloso, e non tutto ciò che conoscete è sempre la scelta migliore. In amore, lasciate spazio alla sorpresa: può arrivare da un gesto inaspettato, da una persona che non avevate mai considerato, o da una vostra decisione coraggiosa. Con Venere nel vostro segno e la Luna che vi osserva con favore, è il momento ideale per migliorare il benessere personale e rafforzare le relazioni, anche quelle con se stessi. Sul fronte domestico, fate attenzione a distrazioni banali: piccole disattenzioni possono provocare fastidi evitabili. Leggere, ascoltare musica, esplorare nuove passioni vi aiuterà a mantenere la mente viva. Un confronto delicato potrebbe esserci in famiglia o nella coppia: prendetelo come un’opportunità di chiarezza, non come una minaccia. Ogni crisi porta con sé un germe di trasformazione.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La vostra mente corre veloce, piena di idee, domande e possibilità. Eppure, oggi più che mai, vi serve imparare a rallentare, a scegliere e ad agire con lucidità. Avete la fortuna di avere Sole, Mercurio e Giove nel vostro segno, e questo vi rende brillanti, arguti, affascinanti. Ma anche caotici. Troppe opzioni vi paralizzano. Allora fate così: fate una scelta, una sola, ma fatela con convinzione. Questo è il giorno ideale per rimettere in ordine ciò che si è disallineato. Se ci sono state tensioni in amore o discussioni sul lavoro, provate a fare un passo verso la riconciliazione. Le vostre parole, oggi, hanno un potere speciale. I cuori liberi potrebbero ricevere un messaggio inaspettato o vivere un incontro curioso e stimolante. Approfittate dell’energia in circolo per rilanciare un progetto, un’idea, una collaborazione. Non tutto si risolverà oggi, ma oggi potete innescare un cambiamento importante. E ricordate: a volte, ciò che conta non è trovare tutte le risposte, ma porre la domanda giusta.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La sensibilità che vi contraddistingue è una qualità preziosa, ma può diventare un’arma a doppio taglio quando vi rinchiudete nel silenzio e nel risentimento. Oggi la Luna nel vostro segno vi rende magnetici, empatici e pieni di luce: usatela per aprirvi, per dire ciò che sentite, per essere veri. Il vostro cuore ha bisogno di essere ascoltato, ma anche voi dovete imparare a chiedere e non solo a dare. In amore, smettetela di sacrificare tutto per paura di perdere qualcuno: chi vi ama, resta anche quando non siete perfetti. Una buona energia vi accompagna, sia nei rapporti personali che sul lavoro. Potreste ricevere una proposta interessante o scoprire un dettaglio che cambia le carte in tavola. Non sottovalutate il potere della vostra intuizione: oggi saprete leggere tra le righe. Qualcosa di curioso accadrà nelle prossime ore, qualcosa che vi farà sorridere o vi lascerà piacevolmente stupiti. Non abbiate paura di uscire dalla vostra corazza: è ora di vivere pienamente.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Essere al centro dell’attenzione per voi è naturale, quasi istintivo. Eppure ci sono giorni in cui nessuno applaude, nessuno nota il vostro impegno. E proprio in quei giorni si misura la vostra vera grandezza. Oggi dovete affrontare alcune questioni sospese, forse familiari o economiche, forse legate a decisioni rimandate troppo a lungo. Non tutto può essere risolto in un colpo solo, ma ogni passo conta. Un cambiamento importante è in vista: può trattarsi di un trasferimento, un nuovo lavoro, o una svolta nella vostra vita sentimentale. Mantenete la calma: la vostra capacità di adattamento vi stupirà. Se in amore sentite freddezza o distanza, non drammatizzate subito. Forse anche l’altro ha bisogno di spazio, oppure di una vostra parola gentile. Sul lavoro, cercate di non fare battaglie inutili: a volte un gesto di distensione vale più di mille argomentazioni. Continuate a brillare, anche quando nessuno vi guarda: chi ha occhi per vedere, vedrà.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Siete perfezionisti, attenti, precisi. Ma oggi la vita vi chiede di lasciar andare, almeno un po’. Non tutto può essere previsto o sistemato, e non è un fallimento: è semplicemente umano. Imparate a godervi l’imperfezione come parte della bellezza. In amore, non analizzate ogni parola, ogni sguardo: lasciate che le emozioni fluiscano libere, senza il bisogno costante di essere spiegate. Siete davanti a una scelta che non può più essere rimandata. Forse riguarda una relazione, forse una strada professionale. Qualunque cosa sia, seguite ciò che vi dà serenità, anche se comporta qualche rischio. In famiglia potrebbero esserci spese impreviste o tensioni da gestire, ma nulla che non possiate affrontare con lucidità e senso pratico. Sul lavoro, vi state avvicinando a un momento di maggiore stabilità, ma serve ancora pazienza. Concedetevi anche una pausa: un pomeriggio per voi, una camminata, un buon libro. Ricaricare le energie non è un lusso, ma una necessità.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il vostro desiderio di armonia è profondo, ma oggi la vita vi chiede di accettare anche l’imprevisto. Non tutto può essere bilanciato, e non sempre l’altro farà la prima mossa. Se state aspettando un segnale, forse è ora di inviarlo voi. La vostra eleganza e la vostra diplomazia sono doti rare, ma non lasciate che la paura del rifiuto vi impedisca di agire. I single sentono il bisogno di condivisione, e questo è un buon momento per uscire allo scoperto, dire cosa provate, o almeno smettere di rimandare. In amore, chi è in coppia dovrà evitare i soliti giochi di silenzio: parlate con il cuore. Sul lavoro, non c’è più spazio per tergiversare: una decisione va presa. E se vi sembra di camminare sul filo, ricordate che è proprio lì che si scopre il vero equilibrio. Le risposte arriveranno, ma solo se smettete di farvi mille domande.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Intensi, profondi, affascinanti. E anche oggi vi trovate a confrontarvi con qualcosa che vi punge dentro: un rimpianto, una ferita, un dubbio che non passa. Ma è proprio da lì che potete rinascere. La vostra forza è nella trasformazione, nella capacità di lasciare andare ciò che non serve più. In amore, apritevi alla fiducia: se continuate a temere il tradimento, vivrete relazioni a metà. Mostrate chi siete, con i vostri limiti e le vostre paure: chi vi ama davvero saprà restare. Sul lavoro, la competizione è forte e potreste sentirvi sottovalutati. Non cedete al rancore: usate la vostra determinazione per dimostrare il vostro valore. È il momento di fare bilanci, anche emotivi: dove volete andare? Con chi? In che modo? Lasciate che le risposte emergano senza forzarle. A giugno, qualcosa di importante potrebbe cambiare in meglio, ma serve impegno costante da ora.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Siete spiriti liberi, sempre in cerca di nuovi orizzonti, ma oggi vi sentite forse bloccati, come se qualcosa vi trattenesse. Ricordate: a volte la vera evoluzione non avviene viaggiando, ma restando. Affrontate ciò che vi fa paura, parlate di ciò che vi ferisce, e soprattutto non fuggite. In amore, alcune promesse valgono più di mille avventure. Se siete in una relazione, è il momento di consolidarla con sincerità. Chi è single potrebbe scoprire che un legame profondo può nascere anche senza cercarlo. Sul lavoro, state affrontando un incarico complesso che richiede concentrazione e calma. Non fatevi distrarre da aspettative esterne: puntate sulla vostra visione e sulla capacità di anticipare le tendenze. Un imprevisto potrebbe mettervi alla prova, ma se mantenete il sangue freddo, ne uscirete più forti. Continuate a cercare la vostra strada, anche se oggi vi sembra tutta in salita: la meta vale ogni passo.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Il vostro sguardo è sempre rivolto verso la vetta, ma oggi vi accorgete che il terreno sotto i piedi non è più così solido. Non è una sconfitta: anche le montagne cedono, eppure restano forti. La lezione di oggi è accettare l’incertezza senza sentirvi inadeguati. In amore, smettete di pretendere la perfezione da voi stessi e dagli altri. Siate veri, anche nella vostra vulnerabilità. Una giornata intensa vi aspetta, con prove da superare, forse un esame o una valutazione importante. Non siete soli: c’è chi vi osserva e crede in voi. Sul lavoro, fate attenzione a non essere troppo critici con voi stessi. Ogni passo avanti merita riconoscimento. In coppia, evitate discussioni su questioni banali: a volte è meglio ascoltare e cedere un po’. Chi è in cerca di stabilità emotiva dovrà aprirsi di più. I risultati arriveranno con costanza. Tenete duro.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Siete i visionari dello zodiaco, ma oggi vi scoprite a fare i conti con la noia e le aspettative. Non è il momento di fuggire, ma di trovare il nuovo dentro l’ordinario. In amore, la vostra unicità è un punto di forza: non omologatevi per piacere agli altri. Chi è single ha voglia di evasione e potrebbe organizzare un fine settimana stimolante. Anche un breve viaggio o un’attività diversa può riaccendere la passione per la vita. Sul lavoro, una proposta inattesa vi incuriosisce: valutatela con attenzione. Potrebbe trattarsi della chiave per una svolta. Restate vigili, perché qualcosa si sta muovendo. In coppia, il dialogo è essenziale: non date nulla per scontato. Se avete vissuto momenti di tensione, ora è possibile ricucire. Mostrate il vostro lato più autentico. È lì che nasce il vero amore.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sognatori instancabili, oggi più che mai avete bisogno di ancorarvi alla realtà. Le emozioni sono intense, ma rischiano di travolgervi se non le incanalate. Siete chiamati a distinguere tra ciò che desiderate davvero e ciò che idealizzate. In amore, non aspettate che l’altro legga nel pensiero: esprimete ciò che sentite, con delicatezza ma anche con chiarezza. Sul lavoro, alcuni progetti sembrano rallentare, ma è solo una fase di assestamento. Non perdete fiducia. Il vostro talento creativo può aiutarvi a superare ostacoli e a proporre soluzioni originali. Qualcuno potrebbe cercare il vostro consiglio o la vostra empatia: offrite il vostro supporto senza dimenticare voi stessi. Nelle prossime ore un incontro o una telefonata potrebbe riportare alla mente ricordi sopiti: lasciate che affiorino, ma senza nostalgia. Il futuro è lì, davanti a voi, e aspetta solo che vi fidiate della vostra rotta.

L’oroscopo del giorno giovedì 29 maggio 2025 è a cura di Astrid

Oroscopo del giorno, giovedì 29 maggio 2025

Oroscopo del giorno, giovedì 29 maggio 2025