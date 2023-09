Home

Oroscopo del giorno, giovedì 7 settembre 2023. Amore, lavoro, denaro

7 Settembre 2023

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

AMORE: Con Giove e Urano nel tuo segno, sei pieno di energia e di voglia di vivere nuove esperienze. Potresti incontrare una persona che ti colpisce per il suo carisma e la sua originalità, oppure riscoprire la passione con il tuo partner, se ne hai uno. Il consiglio delle stelle è di lasciarti andare e di seguire il tuo istinto, senza pensare troppo alle conseguenze.

LAVORO: Sei in una fase di crescita professionale e di successo. Hai molte idee e progetti da realizzare, e puoi contare sul sostegno di Marte in Vergine, che ti aiuta a essere organizzato e meticoloso. Potresti ricevere una proposta interessante o una promozione, oppure decidere di cambiare lavoro o di avviare una tua attività. In ogni caso, sei determinato e ambizioso, e non ti lasci intimorire dalle sfide.

DENARO: La tua situazione economica è buona e potrebbe migliorare ulteriormente grazie a delle entrate extra o a degli investimenti fortunati. Sei generoso e spendi volentieri per te stesso e per le persone che ami, ma devi fare attenzione a non esagerare o a non cadere in tentazioni poco sicure. Saturno in Acquario ti invita a essere prudente e responsabile, e a pianificare il tuo futuro con saggezza.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

AMORE: La Luna nel tuo segno ti rende romantico e sensibile, ma anche possessivo e geloso. Ti piace stare vicino alla persona che ami, ma devi evitare di soffocarla o di pretendere troppo da lei. Se sei single, potresti attrarre l’attenzione di qualcuno che ti apprezza per la tua dolcezza e la tua fedeltà, ma che potrebbe anche metterti alla prova con la sua irrequietezza o la sua indipendenza.

LAVORO: Sei un lavoratore instancabile e affidabile, ma anche testardo e conservatore. Ti piace fare le cose a modo tuo, ma devi essere disposto ad accettare i cambiamenti o le novità che si presentano sul tuo cammino. Mercurio in Leone ti stimola a essere più creativo e comunicativo, mentre Venere in Cancro ti favorisce nei rapporti con i colleghi o i clienti. Potresti ottenere dei riconoscimenti o delle gratifiche per il tuo impegno.

DENARO: Il denaro è importante per te, perché ti dà sicurezza e stabilità. Sei bravo a gestire le tue finanze con criterio e parsimonia, ma devi stare attento a non diventare troppo attaccato ai beni materiali o a non perdere delle occasioni vantaggiose per paura di rischiare. Nettuno in Pesci ti suggerisce di essere più aperto e generoso, e di usare le tue risorse anche per scopi altruistici o spirituali.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

AMORE: Sei un segno curioso e socievole, che ama conoscere persone nuove e stimolanti. Potresti vivere delle avventure amorose divertenti e leggere, oppure trovare qualcuno che ti affascina per la sua intelligenza e il suo umorismo. Se hai già una relazione stabile, devi cercare di mantenere vivo l’interesse e la complicità con il tuo partner, senza cadere nella noia o nella routine.

LAVORO: Sei un segno versatile e adattabile, che sa fare molte cose diverse e bene. Hai una mente brillante e rapida, che ti permette di apprendere facilmente e di risolvere i problemi con ingegno. Potresti avere delle opportunità di lavoro interessanti o stimolanti, oppure decidere di cambiare ambito o di ampliare le tue competenze. Il tuo punto debole è la costanza: devi evitare di disperdere le tue energie o di perdere la motivazione.

DENARO: La tua situazione economica è variabile e dipende molto dalle tue scelte e dalle tue circostanze. Sei abile a guadagnare, ma anche a spendere, e non hai una grande capacità di risparmio o di pianificazione. Potresti avere delle entrate impreviste o delle spese impreviste, e devi essere pronto a gestirle con flessibilità e prudenza. Giove in Ariete ti incoraggia a essere più audace e intraprendente, ma anche più attento e cauto.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio):

AMORE: Sei un segno affettuoso e sentimentale, che cerca l’amore vero e profondo. Potresti vivere delle emozioni intense e coinvolgenti, oppure consolidare una relazione già esistente, basata sulla fiducia e sul rispetto. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti conquista per la sua sensibilità e la sua dolcezza, ma che potrebbe anche richiedere del tempo e della pazienza per aprirsi a te.

LAVORO: Sei un segno laborioso e scrupoloso, che si dedica al lavoro con serietà e dedizione. Hai una buona intuizione e una buona memoria, che ti aiutano a svolgere le tue mansioni con efficacia e precisione. Potresti avere delle soddisfazioni o delle gratifiche per il tuo lavoro, oppure decidere di migliorare la tua posizione o di seguire le tue aspirazioni. Venere nel tuo segno ti rende più creativo e apprezzato.

DENARO: Il denaro è per te un mezzo per garantirti la sicurezza e il benessere, ma anche per esprimere il tuo affetto e la tua generosità verso le persone che ami. Sei bravo a gestire le tue finanze con prudenza e saggezza, ma devi stare attento a non essere troppo influenzato dalle emozioni o dalle paure. Saturno in Acquario ti invita a essere più razionale e obiettivo, e a fare delle scelte ponderate e lungimiranti.

LEONE (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: Con Mercurio nel tuo segno, sei comunicativo e affascinante, e sai come esprimere i tuoi sentimenti e le tue emozioni. Potresti vivere delle situazioni amorose piacevoli e divertenti, oppure rafforzare il legame con il tuo partner, se ne hai uno. Il consiglio delle stelle è di essere sincero e leale, senza cadere in bugie o in giochi di ruolo.

LAVORO: Sei un segno ambizioso e creativo, che ama mettersi in mostra e ottenere dei risultati. Hai molte capacità e talenti, e puoi contare sul sostegno di Giove in Ariete, che ti rende fortunato e intraprendente. Potresti avere delle occasioni di lavoro importanti o prestigiose, oppure decidere di cambiare ambito o di seguire le tue passioni. Il tuo punto debole è l’orgoglio: devi evitare di essere arrogante o presuntuoso.

DENARO: La tua situazione economica è buona e potrebbe migliorare grazie a delle entrate extra o a delle gratifiche. Sei generoso e spendi volentieri per te stesso e per le persone che ami, ma devi fare attenzione a non sperperare o a non cadere in tentazioni poco sicure. Saturno in Acquario ti invita a essere prudente e responsabile, e a pianificare il tuo futuro con saggezza.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre):

AMORE: Con Marte nel tuo segno, sei passionale e sensuale, ma anche esigente e critico. Ti piace stare vicino alla persona che ami, ma devi evitare di soffocarla o di pretendere troppo da lei. Se sei single, potresti attrarre l’attenzione di qualcuno che ti apprezza per la tua intelligenza e la tua fedeltà, ma che potrebbe anche metterti alla prova con la sua irrequietezza o la sua indipendenza.

LAVORO: Sei un segno laborioso e scrupoloso, che si dedica al lavoro con serietà e dedizione. Hai una mente analitica e precisa, che ti permette di svolgere le tue mansioni con efficacia e precisione. Potresti avere delle soddisfazioni o delle gratifiche per il tuo lavoro, oppure decidere di migliorare la tua posizione o di seguire le tue aspirazioni. Venere in Cancro ti rende più creativo e apprezzato.

DENARO: Il denaro è per te un mezzo per garantirti la sicurezza e il benessere, ma anche per esprimere il tuo affetto e la tua generosità verso le persone che ami. Sei bravo a gestire le tue finanze con prudenza e saggezza, ma devi stare attento a non essere troppo influenzato dalle emozioni o dalle paure. Saturno in Acquario ti invita a essere più razionale e obiettivo, e a fare delle scelte ponderate e lungimiranti.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):

AMORE: Sei un segno armonioso e affabile, che cerca l’amore equilibrato e sincero. Potresti vivere delle emozioni dolci e serene, oppure consolidare una relazione già esistente, basata sulla comprensione e sul rispetto. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti conquista per la sua eleganza e la sua gentilezza, ma che potrebbe anche richiedere del tempo e della pazienza per aprirsi a te.

LAVORO: Sei un segno diplomatico e collaborativo, che sa lavorare in squadra e trovare dei compromessi. Hai una mente equilibrata e armoniosa, che ti aiuta a svolgere le tue mansioni con efficacia e precisione. Potresti avere delle opportunità di lavoro interessanti o stimolanti, oppure decidere di cambiare ambito o di ampliare le tue competenze. Il tuo punto debole è l’incertezza: devi evitare di essere indeciso o influenzabile.

DENARO: La tua situazione economica è stabile e dipende molto dalle tue scelte e dalle tue circostanze. Sei abile a guadagnare, ma anche a spendere, e non hai una grande capacità di risparmio o di pianificazione. Potresti avere delle entrate impreviste o delle spese impreviste, e devi essere pronto a gestirle con flessibilità e prudenza. Giove in Ariete ti incoraggia a essere più audace e intraprendente, ma anche più attento e cauto.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre):

AMORE: Sei un segno intenso e magnetico, che cerca l’amore profondo e passionale. Potresti vivere delle situazioni amorose forti e coinvolgenti, oppure rafforzare il legame con il tuo partner, se ne hai uno. Il consiglio delle stelle è di essere fedele e leale, senza cadere in gelosie o in segreti.

LAVORO: Sei un segno determinato e trasformista, che ama mettersi alla prova e ottenere dei risultati. Hai molte capacità e talenti, e puoi contare sul sostegno di Nettuno in Pesci, che ti rende intuitivo e visionario. Potresti avere delle occasioni di lavoro importanti o prestigiose, oppure decidere di cambiare ambito o di seguire le tue passioni. Il tuo punto debole è l’ossessione: devi evitare di essere troppo rigido o controllante.

DENARO: La tua situazione economica è buona e potrebbe migliorare grazie a delle entrate extra o a delle gratifiche. Sei generoso e spendi volentieri per te stesso e per le persone che ami, ma devi fare attenzione a non sperperare o a non cadere in tentazioni poco sicure. Saturno in Acquario ti invita a essere prudente e responsabile, e a pianificare il tuo futuro con saggezza.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre):

AMORE: Sei un segno avventuroso e ottimista, che cerca l’amore libero e sincero. Potresti vivere delle situazioni amorose divertenti e stimolanti, oppure rafforzare il legame con il tuo partner, se ne hai uno. Il consiglio delle stelle è di essere onesto e leale, senza cadere in esagerazioni o in promesse irrealizzabili.

LAVORO: Sei un segno espansivo e creativo, che ama mettersi in gioco e ottenere dei risultati. Hai molte capacità e talenti, e puoi contare sul sostegno di Giove in Ariete, che ti rende fortunato e intraprendente. Potresti avere delle occasioni di lavoro importanti o prestigiose, oppure decidere di cambiare ambito o di seguire le tue passioni. Il tuo punto debole è la distrazione: devi evitare di essere disorganizzato o superficiale.

DENARO: La tua situazione economica è buona e potrebbe migliorare grazie a delle entrate extra o a delle gratifiche. Sei generoso e spendi volentieri per te stesso e per le persone che ami, ma devi fare attenzione a non sperperare o a non cadere in tentazioni poco sicure. Saturno in Acquario ti invita a essere prudente e responsabile, e a pianificare il tuo futuro con saggezza.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio):

AMORE: Sei un segno serio e fedele, che cerca l’amore stabile e profondo. Potresti vivere delle emozioni intense e coinvolgenti, oppure consolidare una relazione già esistente, basata sulla fiducia e sul rispetto. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti conquista per la sua maturità e la sua dolcezza, ma che potrebbe anche richiedere del tempo e della pazienza per aprirsi a te.

LAVORO: Sei un segno ambizioso e scrupoloso, che si dedica al lavoro con serietà e dedizione. Hai una mente analitica e precisa, che ti permette di svolgere le tue mansioni con efficacia e precisione. Potresti avere delle soddisfazioni o delle gratifiche per il tuo lavoro, oppure decidere di migliorare la tua posizione o di seguire le tue aspirazioni. Venere in Cancro ti rende più creativo e apprezzato.

DENARO: Il denaro è per te un mezzo per garantirti la sicurezza e il benessere, ma anche per esprimere il tuo affetto e la tua generosità verso le persone che ami. Sei bravo a gestire le tue finanze con prudenza e saggezza, ma devi stare attento a non essere troppo influenzato dalle emozioni o dalle paure. Saturno nel tuo segno ti invita a essere più razionale e obiettivo, e a fare delle scelte ponderate e lungimiranti.

AQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio):

AMORE: Sei un segno originale e indipendente, che cerca l’amore libero e sincero. Potresti vivere delle situazioni amorose divertenti e stimolanti, oppure rafforzare il legame con il tuo partner, se ne hai uno. Il consiglio delle stelle è di essere onesto e leale, senza cadere in esagerazioni o in promesse irrealizzabili.

LAVORO: Sei un segno innovativo e collaborativo, che ama mettersi in gioco e ottenere dei risultati. Hai molte capacità e talenti, e puoi contare sul sostegno di Saturno nel tuo segno, che ti rende serio e responsabile. Potresti avere delle occasioni di lavoro importanti o prestigiose, oppure decidere di cambiare ambito o di seguire le tue passioni. Il tuo punto debole è la ribellione: devi evitare di essere troppo irriverente o anticonformista.

DENARO: La tua situazione economica è stabile e dipende molto dalle tue scelte e dalle tue circostanze. Sei abile a guadagnare, ma anche a spendere, e non hai una grande capacità di risparmio o di pianificazione. Potresti avere delle entrate impreviste o delle spese impreviste, e devi essere pronto a gestirle con flessibilità e prudenza. Giove in Ariete ti incoraggia a essere più audace e intraprendente, ma anche più attento e cauto.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo):

AMORE: Sei un segno romantico e sensibile, che cerca l’amore vero e profondo. Potresti vivere delle emozioni intense e coinvolgenti, oppure consolidare una relazione già esistente, basata sulla comprensione e sul rispetto. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti conquista per la sua sensibilità e la sua dolcezza, ma che potrebbe anche richiedere del tempo e della pazienza per aprirsi a te.

LAVORO: Sei un segno creativo e intuitivo, che si dedica al lavoro con serietà e dedizione. Hai una mente visionaria e armoniosa, che ti aiuta a svolgere le tue mansioni con efficacia e precisione. Potresti avere delle opportunità di lavoro interessanti o stimolanti, oppure decidere di cambiare ambito o di ampliare le tue competenze. Nettuno nel tuo segno ti rende più ispirato e apprezzato.

DENARO: Il denaro è per te un mezzo per garantirti la sicurezza e il benessere, ma anche per esprimere il tuo affetto e la tua generosità verso le persone che ami. Sei bravo a gestire le tue finanze con prudenza e saggezza, ma devi stare attento a non essere troppo influenzato dalle emozioni o dalle paure. Saturno in Acquario ti invita a essere più razionale e obiettivo, e a fare delle scelte ponderate e lungimiranti.

L’oroscopo è a cura di Astrid

