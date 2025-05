Home

Oroscopo del giorno, giovedì 8 maggio 2025. le ferite passate bruciano ancora per il Leone, brilla la Bilancia, Sagittario inquieto

Oroscopo del giorno

7 Maggio 2025

Oroscopo del giorno, giovedì 8 maggio 2025. le ferite passate bruciano ancora per il Leone, brilla la Bilancia, Sagittario inquieto

Oroscopo del giorno, giovedì 8 maggio 2025. le ferite passate bruciano ancora per il Leone, brilla la Bilancia, Sagittario inquieto



L’oroscopo del giorno, giovedì 8 maggio 2025, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Questo giovedì è carico di energia trasformativa per voi, Ariete. Le cose si muovono, anche se non sempre nella direzione che vorreste. È il momento giusto per fare ordine, non solo nella vostra casa o tra gli impegni lavorativi, ma soprattutto dentro di voi. Avete vissuto mesi intensi, ricchi di emozioni forti e sfide importanti. Ora qualcosa sta maturando: un cambiamento interiore che vi renderà più consapevoli e pronti ad affrontare ciò che verrà. Non è detto che sia tutto facile, ma ogni passo che fate vi avvicina alla vostra versione più autentica. Imparate a comunicare con sincerità, lasciando andare la paura di non essere capiti. Anche se vi sembra di non ottenere risultati immediati, ogni sforzo che compite ora sta seminando un raccolto futuro. Le stelle parlano di aperture anche nel cuore: non chiudetevi all’amore per paura di soffrire ancora. L’amore che arriva dopo un lungo cammino è spesso più maturo, più reale. Non abbiate timore di mostrarvi vulnerabili: la forza vera nasce dalla verità.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

La giornata vi chiede di cambiare sguardo, Toro. La solitudine che a volte sentite non è un nemico da combattere, ma un’alleata preziosa se vissuta con consapevolezza. Usate questo spazio per guardarvi dentro, per riconnettervi con i vostri veri desideri, quelli che avete sepolto sotto la routine e le responsabilità. Le stelle vi incoraggiano a non restare fermi a rimuginare, ma a fare piccoli passi, uno dopo l’altro, verso un nuovo equilibrio. Smettetela di aspettare che qualcuno arrivi a salvarvi: siete voi stessi la vostra ancora di salvezza. Se il lavoro vi sembra statico, cercate soluzioni alternative o approcci diversi. In amore, evitate le relazioni che servono solo a colmare vuoti. Cercate chi sappia stare con voi anche nel silenzio, chi non ha paura della vostra complessità. La vostra autostima è la chiave per attrarre legami sani e stimolanti. Non dimenticate che il vero amore comincia sempre da quello che nutrite per voi stessi.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Oggi, Gemelli, vi viene data l’occasione di riscrivere la trama della vostra giornata, anche solo con un piccolo gesto. Cambiare percorso, rompere una routine, scegliere parole nuove: tutto questo può darvi un’energia nuova e portare luce dove prima c’era solo confusione. Siete un segno curioso e brillante, ma a volte vi perdete nei pensieri ripetitivi e nelle domande senza risposta. Provate a lasciare andare le ossessioni che vi ancorano al passato e concentratevi sul presente, che è l’unico tempo davvero reale. Qualcuno vicino a voi potrebbe avere bisogno del vostro ascolto: prestate attenzione e sarete sorpresi da ciò che riceverete in cambio. In amore, cercate modi nuovi di esprimere affetto. Anche una parola diversa dal solito può riaccendere un legame. Se siete soli, guardate meglio intorno: forse qualcuno vi osserva da tempo in silenzio. Le risposte che cercate potrebbero già essere lì, solo che non le avevate ancora notate.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il vostro cuore, Cancro, è un universo ricco di emozioni profonde e genuine. Oggi però vi sentite più fragili del solito, forse a causa di un episodio che ha toccato corde molto intime. Le stelle vi consigliano di non chiudervi a riccio, anche se la tentazione è forte. Esprimere la propria vulnerabilità non è sinonimo di debolezza, ma di coraggio. Chi vi vuole bene lo sa e vi apprezza proprio per la vostra dolcezza. Non confrontatevi con gli altri: ognuno ha il suo tempo, la sua storia, il suo modo di affrontare il dolore. Concentratevi su ciò che state costruendo, anche se lentamente. La vostra determinazione è più forte di quanto pensiate. Qualcuno potrebbe tendervi la mano quando meno ve lo aspettate: non respingetela. In amore, la chiave è l’autenticità. Non abbiate paura di mostrare chi siete davvero: chi vi ama davvero resterà, nonostante tutto.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Cari Leone, il passato vi ha lasciato ferite che ancora bruciano, ma non lasciate che quel dolore definisca chi siete oggi. L’amore, quello autentico, non giudica, non fa sentire piccoli. Se qualcuno vi ha fatto sentire inadeguati, forse non era amore, ma solo un’illusione di esso. È tempo di guarire, di rimettere insieme i pezzi con dignità e pazienza. La giornata potrebbe mettervi davanti a situazioni frustranti, piccoli ostacoli che vi fanno sentire rallentati. Non lasciate che queste difficoltà intacchino la vostra autostima. Se qualcosa può essere rimandato, fatelo senza sensi di colpa. Coccolatevi un po’: un gesto dolce, una pausa rigenerante, un momento per voi può cambiare il tono dell’intera giornata. Ricordatevi che non dovete sempre essere forti: anche i re e le regine hanno bisogno di riposo.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Vergine, il cielo di oggi vi restituisce un pizzico di fiducia e qualche segnale positivo che aspettavate da tempo. Avete lavorato sodo, magari anche in silenzio, e ora iniziano a vedersi piccoli frutti. È un buon momento per credere di nuovo in voi stessi e in ciò che potete realizzare. Se siete alle prese con un progetto personale, smettete di rimandare: anche un piccolo inizio conta. In amore, c’è la possibilità di ritrovare armonia, specie con chi ha saputo accompagnarvi nei momenti bui. Le ferite del cuore non si cancellano, ma possono diventare cicatrici belle da raccontare. Non abbiate paura di mostrare la vostra parte fragile: la tenerezza è una forma di forza. Chi vi conosce davvero sa quanto valete. Il tempo vi sta preparando a una nuova stagione, fatta di riconoscimenti, ma anche di aperture affettive più sincere. Pronti a ripartire?

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Giornata stimolante per voi, Bilancia, con possibilità di intuizioni brillanti e incontri significativi. È il momento di tornare a credere in ciò che meritate, senza lasciarvi bloccare da vecchie ferite. Il cuore si è chiuso troppe volte, ma ora è pronto a riaprirsi, se saprete riconoscere chi vale davvero. Potreste ricevere notizie importanti o confidenze inaspettate: ascoltatele con mente aperta. Vi sarà utile anche per prendere decisioni cruciali sul vostro futuro. In amore, fate spazio alla fiducia. Ogni delusione passata vi ha insegnato qualcosa, ma ora non potete vivere sempre in allerta. La forma fisica va curata quanto quella emotiva: camminare, mangiare meglio, respirare a fondo. Tutto questo aiuterà anche la mente a fare chiarezza. Lasciate che la bellezza vi ispiri, ma ricordate: la bellezza vera è quella che fa bene anche all’anima.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Scorpione, oggi potete sentire un’energia nuova scorrere dentro di voi. Avete attraversato un periodo denso, fatto di pensieri profondi e fatiche interiori, ma ora sentite che qualcosa sta cambiando. Le risposte che cercavate da tempo iniziano ad affiorare e capite che la soluzione era dentro di voi, non fuori. In amore, lasciatevi andare un po’ di più: non tutto deve essere controllato o calcolato. Qualcuno potrebbe sorprendervi positivamente. Sul fronte economico, occhio alle occasioni: ce n’è una in arrivo che potrebbe valere la vostra attenzione. Ma scegliete con coraggio, non per paura. La paura genera compromessi, ma voi siete nati per vivere appieno, non per sopravvivere. Siate fedeli alla vostra verità interiore.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sagittario, l’attesa e l’inquietudine colorano questa giornata. State guardando avanti, forse per un viaggio che avete in mente o un evento importante che si avvicina. Ma l’impazienza rischia di offuscare la gioia del presente. Le stelle vi chiedono di non nutrire pensieri negativi: più date loro energia, più cresceranno. Invece, concentratevi su ciò che potete davvero cambiare. L’amore oggi chiede consapevolezza: amate tanto, ma dovete imparare anche a proteggervi. Se una relazione vi svuota invece di nutrirvi, fatevi domande sincere. Meritate amore che vi accoglie, non che vi consuma. Ricordate che un “no” può essere il primo atto d’amore verso se stessi.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Capricorno, siete in un momento di ripresa emotiva e personale. Il passato ha lasciato cicatrici, ma anche una forza nuova. Ora è il tempo di riemergere e riprendere il controllo della vostra vita. Le relazioni si scaldano, anche per chi era in una fase più distaccata. Se siete single, apritevi a incontri non programmati. Chi è già in coppia riscoprirà motivi per apprezzare chi ha accanto. In generale, la giornata porta una ventata di fiducia e vitalità. Le stelle vi chiedono però di lasciare andare la nostalgia e smettere di guardare indietro. Se continuate a parlare della stessa persona, non farete mai spazio a qualcun altro. Il futuro ha bisogno di nuove parole e nuovi volti.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Acquario, la confusione che sentite non è un errore, ma una fase di passaggio. Non siete persi: siete solo nel mezzo di un cambiamento. Accettate le vostre emozioni, anche quelle più difficili. La perdita di un amore, una delusione, un lutto familiare: sono ferite che chiedono tempo. Non siate troppo duri con voi stessi. Anziché cercare risposte immediate, concedetevi una pausa, un momento per respirare. Anche solo fermarsi può essere un atto rivoluzionario. La giornata invita alla riflessione e al silenzio rigenerante. Qualcuno intorno a voi potrebbe essere più importante di quanto pensiate. Non escludetelo solo perché siete spaventati. Anche un gesto piccolo può restituire senso e fiducia. Le nuove partenze iniziano sempre da dentro.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Pesci, siete un segno di cuore e di sogni. Oggi la vostra sensibilità sarà alle stelle, ma anche il vostro intuito vi guiderà verso scelte giuste. Le emozioni sono intense e potreste sentirvi sopraffatti, ma non abbiate paura di viverle fino in fondo. Smettete di cercare approvazione esterna e iniziate a scegliere ciò che vi fa stare bene, anche se non è compreso dagli altri. In amore, chiedete autenticità: o è vero o non è. Non accontentatevi di legami a metà. Anche se la giornata porta qualche imprevisto, saprete affrontarlo con fantasia e spirito d’adattamento. Il vostro mondo interiore è una fonte inesauribile di creatività: usatela per costruire una vita che vi rappresenti davvero.

L’oroscopo del giorno giovedì 8 maggio 2025 è a cura di Astrid

