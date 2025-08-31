Home

Oroscopo del giorno, lunedì 1 settembre 2025. Scopri come le stelle ti guideranno in questo primo giorno del mese

31 Agosto 2025

L’oroscopo del giorno, lunedì 1 settembre 2025, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questo lunedì si apre con un’energia vivace che ti rende pronto a lanciarti in nuove esperienze. In amore c’è la voglia di sorprendere e di condividere emozioni forti, ma attenzione a non essere troppo impetuoso: non tutti riescono a stare dietro al tuo ritmo incalzante. Se sei single, potresti vivere incontri che ti stimolano, ma dovrai capire quali meritano davvero la tua attenzione. Sul lavoro sei brillante e creativo, pronto a cogliere un’opportunità che può nascere anche da una situazione imprevista. È un buon momento per osare, ma ricordati di mantenere la mente lucida e non disperdere le energie.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La giornata comincia con un bagliore particolare: senti dentro di te una carica positiva che ti spinge a muoverti con fiducia. Nei sentimenti, c’è intensità e desiderio di avventura, sia che tu viva in coppia, sia che tu sia single. Un gesto spontaneo può scaldare il cuore di chi ami o accendere un nuovo interesse. A livello lavorativo sei creativo e concreto, pronto a lanciarti in un progetto che può portare grandi soddisfazioni. Non mancano entusiasmo e voglia di sperimentare, ma la tua solidità ti permette di non perdere il controllo. Questo lunedì ti invita a vivere con pienezza, a non aver paura di rischiare e a lasciarti trasportare dalla curiosità.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La settimana si apre con una ventata di leggerezza e freschezza mentale. L’amore ti sorride, con il desiderio di gioco e di spontaneità: un dialogo aperto e senza filtri può rafforzare i rapporti già esistenti o avvicinare nuove conoscenze. Se sei in coppia, troverai piacere nel condividere piccoli momenti di allegria; se sei single, la tua vivacità sarà un magnete naturale. Sul lavoro, la mente corre veloce e coglie possibilità ovunque: è il momento giusto per lanciare idee, fare proposte innovative o affrontare sfide con spirito creativo. Una pausa dal digitale o un po’ di silenzio ti aiuteranno a ritrovare equilibrio. Oggi la curiosità è la tua arma migliore.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Questa giornata si apre con una sensibilità accentuata che diventa un dono prezioso. Nei sentimenti ti mostri affettuoso e attento, pronto a dare e ricevere gesti che rafforzano il legame con la persona amata. Se sei single, il tuo cuore aperto può attirare qualcuno capace di apprezzare la tua dolcezza. In ambito lavorativo l’intuito ti guida: anche le situazioni più difficili si sbloccano se segui la tua voce interiore e non lasci spazio alle paure. È un lunedì che premia chi ascolta e sa prendersi cura di sé e degli altri.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

La settimana parte con entusiasmo e voglia di brillare, ma è importante non dimenticare l’ascolto verso chi ti circonda. Nei sentimenti senti il desiderio di essere protagonista, di vivere emozioni forti, ma attenzione a non mettere in secondo piano il partner: un gesto di delicatezza sarà molto apprezzato. Se sei single, la tua energia magnetica attira, ma dovrai distinguere tra ammirazione superficiale e vero interesse. Sul lavoro la creatività abbonda, ma deve essere incanalata con metodo per trasformarsi in risultati concreti. È una giornata che ti invita a brillare senza bisogno di conferme esterne.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Il lunedì porta con sé qualche nube emotiva, ma nulla che non possa essere affrontato con il tuo proverbiale senso pratico. Nei rapporti di coppia c’è bisogno di ordine e chiarezza, ma non tutti riescono a seguire il tuo passo: prova a lasciare un po’ di spazio all’improvvisazione. Se sei single, potresti vivere un incontro che rompe la tua routine e ti sorprende piacevolmente. Sul lavoro la precisione è un punto di forza, ma rischia di diventare un limite se sfocia in perfezionismo: accettare l’imperfezione ti permetterà di andare più lontano.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il nuovo mese si apre con armonia e un senso di equilibrio che ti accompagna per tutta la giornata. In amore c’è voglia di serenità e complicità: piccoli gesti gentili possono trasformarsi in grandi segnali di affetto. Se sei single, ti sentirai attratto da persone che sanno comunicare calma ed eleganza. Sul lavoro, la diplomazia è il tuo asso nella manica: anche le situazioni più complicate possono essere risolte con intelligenza e tatto. È il momento giusto per consolidare progetti già avviati e per curare i dettagli.. Questo lunedì ti invita a cercare la bellezza ovunque, a circondarti di persone che ti fanno stare bene e a trasmettere armonia con un semplice sorriso.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

La giornata porta con sé una forza interiore intensa, che ti rende capace di affrontare qualsiasi situazione. Nei sentimenti emerge il bisogno di verità e autenticità: un confronto sincero, se gestito con calma, può segnare un punto di svolta nella coppia. Se sei single, sarai attratto da legami profondi, capaci di scavare oltre la superficie. In ambito lavorativo la determinazione ti permette di affrontare anche compiti complessi con lucidità: una nuova responsabilità potrebbe rivelarsi più stimolante di quanto pensassi. Questo lunedì ti invita a fidarti del tuo intuito e a gestire con equilibrio il tuo potere personale.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

La settimana parte con qualche ostacolo, ma la tua forza interiore ti permette di superarli. Nei sentimenti emerge il bisogno di sicurezza, ma la comunicazione non è molto fluida: meglio evitare discussioni e dare tempo alle cose di sistemarsi. Se sei single, non forzare nulla: la leggerezza sarà la tua chiave. Sul lavoro la produttività è un po’ altalenante, con piccoli intoppi che possono rallentarti, ma nulla che tu non possa gestire. È un lunedì che ti chiede calma, pazienza e la capacità di ritrovare stabilità interiore senza scoraggiarti.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

La giornata inizia con concretezza e determinazione, ma senti anche il bisogno di alleggerire un po’ i pensieri. Nei sentimenti prevale il desiderio di stabilità, ma un gesto spontaneo può portare freschezza e gioia alla coppia. Se sei single, qualcuno potrebbe sorprenderti con un approccio semplice ma genuino. In ambito lavorativo sei motivato e ambizioso, ma fai attenzione a non irrigidirti troppo: la flessibilità ti sarà utile. Questo lunedì ti invita a costruire con pazienza, ma anche a concederti momenti per ascoltare ciò che hai dentro.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La giornata si apre con una sensazione di contrasto tra ciò che desideri e ciò che la realtà ti offre. Nei sentimenti puoi avvertire una certa distanza, e qualche incomprensione rischia di emergere: meglio non insistere e lasciare spazio all’ascolto silenzioso. Se sei single, potresti sentirti un po’ disconnesso, ma è solo un momento passeggero. Sul lavoro la concentrazione è bassa e le distrazioni non mancano: rimanda le decisioni importanti e dedica energie a compiti di routine. La stanchezza si fa sentire, e il corpo ti chiede un po’ di tregua. Una passeggiata all’aria aperta o un momento di relax possono riportarti equilibrio. È una giornata da affrontare con dolcezza, senza forzare.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Il lunedì si apre con una sensibilità particolare, che ti permette di cogliere dettagli che ad altri sfuggono. Nei sentimenti c’è profondità e dolcezza: un gesto semplice può diventare carico di significato e rafforzare il legame. Se sei single, un incontro inaspettato potrebbe lasciare un segno. Sul lavoro sei creativo e immaginativo: è il momento giusto per concretizzare un’idea lasciata in sospeso e darle finalmente forma. La giornata ti invita a fermarti, a riflettere e a prenderti cura della tua parte interiore. Un istante di silenzio o una conversazione sincera possono portare rivelazioni importanti.

L’oroscopo del giorno lunedì 1 settembre 2025 è a cura di Astrid

oroscopo del giorno, lunedì 1 settembre 2025