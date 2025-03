Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno

Oroscopo del giorno, lunedì 17 marzo 2025. Ariete smettete di aspettare e agite, bisogno di cambiamento per Acquario

Oroscopo del giorno

16 Marzo 2025

Oroscopo del giorno, lunedì 17 marzo 2025. Ariete smettete di aspettare e agite, bisogno di cambiamento per Acquario

Oroscopo del giorno, lunedì 17 marzo 2025. Ariete smettete di aspettare e agite, bisogno di cambiamento per Acquario



L’oroscopo del giorno, lunedì 17 marzo 2025, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Se desiderate qualcosa, è il momento di smettere di aspettare e agire. La giornata potrebbe essere più impegnativa del previsto: qualche imprevisto o critica inaspettata potrebbe mettervi alla prova. Evitate di reagire d’istinto e cercate di affrontare ogni situazione con lucidità. Avete bisogno di nuove conferme che vi aiutino a sentirvi più sicuri, ma ciò che conta è non perdere la pazienza. Anche se la stanchezza si fa sentire, non mollate. Continuate a lavorare su ciò che davvero conta per voi.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Le opportunità non sempre si trovano per caso, spesso si creano con determinazione. Oggi la giornata potrebbe presentare momenti di tensione alternati a sprazzi di miglioramento. Il vostro umore sarà altalenante, rischiando di distogliervi dai vostri obiettivi. Fate uno sforzo per non lasciarvi prendere dall’irritazione. Cercate di mantenere la calma e di agire con razionalità. Se avete un problema che vi preoccupa, portate pazienza: entro la fine della settimana le cose potrebbero prendere una piega più favorevole.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Equilibrio è la parola chiave per la vostra giornata. Nonostante qualche piccola preoccupazione, avete la capacità di superare ogni ostacolo con la vostra solita prontezza mentale. Potreste sentirvi un po’ fuori fase, con la sensazione di non essere all’altezza di certe sfide. Ma non lasciatevi ingannare dalle insicurezze: avete tutte le carte in regola per affrontare qualsiasi situazione. Siate aperti alle opportunità e non lasciatevi frenare dai dubbi.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

La vostra sensibilità è un dono, ma non lasciate che gli altri ne approfittino. La giornata potrebbe richiedere da voi maggiore attenzione a questioni familiari o pratiche. Potreste essere chiamati a gestire delle situazioni che necessitano di ordine e chiarezza. Qualcuno vicino a voi potrebbe avere bisogno del vostro supporto, sia esso un familiare o il partner. Dedicate del tempo a chi vi sta a cuore e cercate di affrontare tutto con equilibrio e diplomazia.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Vi sentite un po’ stanchi e demotivati, come se la routine vi stesse togliendo energia. Le stelle suggeriscono di cambiare prospettiva: provate a vedere il lato positivo delle cose e concentratevi su ciò che potete migliorare. Non insistete su situazioni che non funzionano più. Un piccolo cambiamento potrebbe fare la differenza e aiutarvi a ritrovare entusiasmo. Non lasciatevi scoraggiare dagli ostacoli: con il giusto atteggiamento, riuscirete a superare questa fase.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Non sprecate energie a spiegare le vostre scelte a chi non le comprende. Siete in un periodo di rinnovamento interiore e anche se non è sempre facile, riuscirete a far emergere le vostre qualità. Potrebbe arrivare una notizia o un’opportunità inaspettata, qualcosa che vi farà riflettere sul vostro percorso. Non abbiate paura del cambiamento, potrebbe rivelarsi la svolta che aspettavate.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il successo non è mai casuale, ma il frutto di impegno e strategia. Oggi l’energia non è al massimo e potreste sentire il peso delle solite responsabilità. Se vi sentite sopraffatti, concedetevi una pausa, ma senza trascurare gli impegni più urgenti. Potreste ricevere un messaggio o una chiamata inaspettata, forse da una persona che non sentite da tempo. Prendetevi il vostro spazio, ma non isolatevi troppo.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Valorizzate le vostre competenze e non abbiate paura di farle riconoscere agli altri. Dopo un fine settimana faticoso, finalmente la giornata si apre con una maggiore carica di energia. Avete la possibilità di portare avanti i vostri progetti con più determinazione. Fate attenzione agli attacchi di fame nervosa: il vostro corpo potrebbe stare cercando di dirvi qualcosa. Ascoltatevi e prendetevi cura del vostro benessere.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Se qualcuno vi accusa di esagerare, probabilmente state facendo la cosa giusta. Non accettate un no come risposta. Alcuni problemi del passato potrebbero riaffiorare, mettendo alla prova la vostra pazienza. Evitate di reagire impulsivamente e cercate di riflettere prima di agire. Allontanatevi da situazioni o persone che potrebbero amplificare il vostro nervosismo. Concentratevi sul vostro equilibrio interiore.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Non abbiate paura di puntare in alto: il mondo appartiene a chi ha il coraggio di osare. In famiglia o sul lavoro potrebbero riemergere tensioni che credevate risolte. Se avete evitato il confronto, è il momento di affrontarlo. Cambiate approccio e provate a gestire le situazioni con maggiore apertura. Non lasciate che i problemi si accumulino al punto da diventare ingestibili.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Siate i protagonisti della vostra storia, non semplici spettatori. Sentite il bisogno di cambiamento, di spezzare la routine e lasciarvi alle spalle ciò che non vi fa stare bene. Attenzione però a non mettere in discussione anche gli aspetti della vostra vita che meritano stabilità. Possibili tensioni in famiglia o con una persona cara: scegliete le parole con attenzione e riflettete bene prima di prendere decisioni drastiche.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Non si tratta solo di denaro, ma di libertà. Lavorate per costruire una vita che vi permetta di essere indipendenti e felici. Oggi dovrete rimboccarvi le maniche per recuperare il tempo perso. Alcune questioni in sospeso necessitano della vostra attenzione, ma con il giusto impegno riuscirete a risolverle. In amore e in famiglia, cercate di essere più pazienti: una critica inaspettata potrebbe innervosirvi, ma non lasciatevi influenzare troppo. Entro sera l’atmosfera sarà più serena e potreste ricevere una buona notizia in ambito economico.

L’oroscopo del giorno lunedì 17 marzo 2025 è a cura di Astrid

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci

#oroscopodelgiorno #oroscopo17marzo2025 #oroscopooggi #oroscopo #astrologia #astri #zodiaco #segnizodiacali