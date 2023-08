Home

Oroscopo del giorno, lunedì 21 agosto 2023. Amore, lavoro, denaro

21 Agosto 2023

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

AMORE: La Luna in Vergine mette in evidenza la tua attenzione ai dettagli nelle relazioni. Puoi dimostrarti premuroso e affettuoso verso il tuo partner, ma cerca di evitare di essere troppo critico. La comunicazione sincera sarà la chiave per evitare incomprensioni.

LAVORO: Mercurio in Leone ti dona creatività e capacità di comunicazione. È il momento di esprimere le tue idee e di mostrare la tua leadership. Sta a te cogliere le opportunità che si presentano sul lavoro e trasformarle in successi.

DENARO: Venere in Cancro favorisce le spese o gli investimenti per il benessere familiare. Potresti considerare progetti che coinvolgono la tua casa o la tua famiglia, ma cerca di mantenere un bilancio equilibrato.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

AMORE: La Luna in Vergine accentua il tuo desiderio di stabilità nelle relazioni. Potresti essere più esigente del solito, ma cerca di non lasciare che la perfezione ostacoli la tua felicità. Focalizzati sulle qualità positive del tuo partner.

LAVORO: Mercurio in Leone stimola la tua creatività e le tue abilità comunicative. È il momento ideale per presentare le tue idee e progetti al lavoro. Sarai in grado di attirare l’attenzione e ottenere il supporto necessario.

DENARO: Venere in Cancro potrebbe portare opportunità finanziarie attraverso reti sociali o contatti familiari. Tuttavia, mantieni la cautela e assicurati che le offerte siano vantaggiose prima di impegnarti.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

AMORE: La Luna in Vergine potrebbe farti sentire più critico del solito nelle relazioni. Evita di concentrarti troppo sugli aspetti negativi e cerca di apprezzare le qualità uniche del tuo partner. La comunicazione aperta è essenziale.

LAVORO: Mercurio in Leone amplifica la tua creatività e la tua capacità di pensiero fuori dagli schemi. È il momento perfetto per proporre idee innovative e per collaborare con colleghi e superiori.

DENARO: Venere in Cancro potrebbe portare spese legate all’ambiente domestico o alla famiglia. Valuta attentamente gli investimenti e cerca di mantenere un equilibrio tra le tue esigenze personali e finanziarie.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio):

AMORE: La Luna in Vergine enfatizza la tua attenzione ai dettagli nelle relazioni. Potresti essere più critico verso te stesso o verso il tuo partner. Cerca di comunicare in modo chiaro e non lasciare che piccole incomprensioni si trasformino in conflitti.

LAVORO: Mercurio in Leone favorisce la comunicazione efficace e l’espressione delle tue idee. Sarai in grado di negoziare e presentare progetti con fiducia. Tieni d’occhio le opportunità di networking.

DENARO: Venere in Cancro può portare vantaggi finanziari attraverso attività creative o progetti personali. Sii attento alle opportunità che ti consentono di guadagnare in modo indipendente.

LEONE (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: La Luna in Vergine potrebbe portare una maggiore attenzione ai dettagli nelle relazioni. Sarai in grado di esprimere i tuoi sentimenti in modo chiaro e razionale, ma cerca di evitare di essere troppo critico verso il tuo partner. Comunicazione aperta e comprensione saranno fondamentali.

LAVORO: Mercurio in Leone amplifica la tua creatività e la tua capacità di esprimere le tue idee. Questo è il momento ideale per metterti in mostra, presentare progetti e guidare il team con la tua leadership.

DENARO: Venere in Cancro potrebbe portare opportunità finanziarie attraverso contatti familiari o progetti legati alla casa. Considera investimenti che migliorano il comfort e il benessere domestico.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre):

AMORE: La Luna in Vergine accentua la tua natura critica nelle relazioni. Cerca di bilanciare la tua attenzione ai dettagli con la comprensione e la gentilezza verso il tuo partner. La comunicazione chiara e la disponibilità ad ascoltare sono fondamentali.

LAVORO: Mercurio in Leone stimola la tua creatività e la tua capacità di pensiero laterale. Sfrutta queste qualità per affrontare sfide lavorative e trovare soluzioni innovative. Collaborare con i colleghi sarà altamente efficace.

DENARO: Venere in Cancro potrebbe portare spese legate alla famiglia o all’ambiente domestico. Valuta attentamente gli investimenti e assicurati che siano in linea con le tue priorità finanziarie.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):

AMORE: La Luna in Vergine potrebbe portare una maggiore critica nelle relazioni. Cerca di concentrarti sulle qualità positive del tuo partner anziché su piccoli dettagli. La comunicazione aperta e il compromesso saranno essenziali per mantenere l’armonia.

LAVORO: Mercurio in Leone amplifica la tua creatività e la tua capacità di esprimere le tue idee. È il momento giusto per presentare nuovi progetti e collaborare con colleghi o superiori. La tua capacità diplomatica sarà utile.

DENARO: Venere in Cancro potrebbe portare opportunità finanziarie attraverso reti sociali o contatti familiari. Assicurati che le decisioni finanziarie siano basate su fatti solidi e non lasciarti influenzare dalle emozioni.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre):

AMORE: La Luna in Vergine accentua il tuo desiderio di perfezione nelle relazioni. Cerca di essere più comprensivo e di non concentrarti troppo sugli aspetti negativi. La comunicazione aperta e onesta favorirà la comprensione reciproca.

LAVORO: Mercurio in Leone stimola la tua creatività e la tua abilità di pensiero laterale. Sarai in grado di affrontare le sfide lavorative in modo innovativo e di trovare soluzioni originali. Collaborazioni e partnership sono favorevoli.

DENARO: Venere in Cancro potrebbe portare spese legate all’ambiente domestico o alla famiglia. Valuta attentamente le opportunità finanziarie e fai scelte informate che influenzeranno il tuo benessere a lungo termine.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre):

AMORE: La Luna in Vergine potrebbe portare una maggiore attenzione ai dettagli nelle relazioni. Cerca di bilanciare la tua libertà con l’impegno verso il tuo partner. Comunicare le tue intenzioni e desideri in modo chiaro sarà fondamentale.

LAVORO: Mercurio in Leone amplifica la tua creatività e la tua capacità di comunicare con chiarezza. È il momento giusto per esporre le tue idee e per ispirare i colleghi con il tuo entusiasmo.

DENARO: Venere in Cancro potrebbe portare opportunità finanziarie attraverso connessioni sociali o collaborazioni. Tuttavia, fai attenzione alle trappole finanziarie e assicurati di avere una visione chiara delle tue finanze.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio):

AMORE: Con la Luna in Vergine, potresti essere incline a notare anche i dettagli più piccoli nelle relazioni. Tuttavia, cerca di non farti prendere troppo dalle imperfezioni e focalizzati sulle qualità positive del tuo partner. La comunicazione aperta e la comprensione reciproca saranno fondamentali per mantenere l’armonia.

LAVORO: Mercurio in Leone stimola la tua creatività e la capacità di esprimere le tue idee con entusiasmo. È il momento di presentare i tuoi progetti e di dimostrare la tua abilità di leadership. Il tuo approccio metodico e determinato ti aiuterà a ottenere risultati significativi.

DENARO: Con Venere in Cancro, potresti trovare opportunità finanziarie attraverso reti sociali o connessioni familiari. Tuttavia, evita di prendere decisioni finanziarie impulsivamente. Valuta attentamente ogni possibilità e assicurati di seguire una strategia ben definita.

AQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio):

AMORE: La Luna in Vergine potrebbe portare una maggiore attenzione ai dettagli nelle tue relazioni. Cerca di bilanciare la tua natura razionale con un tocco di empatia e gentilezza. La comunicazione chiara e la comprensione reciproca saranno essenziali per evitare incomprensioni.

LAVORO: Mercurio in Leone amplifica la tua creatività e la tua capacità di comunicare con entusiasmo. È il momento giusto per presentare nuove idee e condividere i tuoi progetti con il team. La tua mentalità aperta favorirà la collaborazione.

DENARO: Con Venere in Cancro, potresti affrontare spese legate alla famiglia o alla casa. Tuttavia, potrebbe anche esserci l’opportunità di guadagnare attraverso investimenti immobiliari o iniziative legate alla casa. Valuta attentamente le tue opzioni finanziarie.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo):

AMORE: Con la Luna in Vergine, potresti sentirti più critico nei confronti delle tue relazioni. Tuttavia, cerca di evitare di concentrarti troppo sugli aspetti negativi e concentra la tua attenzione sulle qualità positive del tuo partner. La comunicazione aperta e la fiducia saranno fondamentali.

L’oroscopo è a cura di Astrid

