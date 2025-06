Home

Oroscopo del giorno, lunedì 23 giugno 2025. Energia e speranza per Leone, Sagittario, smettete di cercare il momento perfetto, agire ora

22 Giugno 2025

L’oroscopo del giorno, Lunedì 23 giugno 2025, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Avete davanti un lunedì che vi chiede determinazione e chiarezza: non è il momento di fare tutto di corsa, ma ogni passo va compiuto con consapevolezza. La settimana inizia con una buona dose di energia, ma fate attenzione a non affidarvi solo all’impulso: la vostra natura vi protegge da errori grossolani, ma chi vi incontra potrebbe restare colpito dal vostro entusiasmo. Sul fronte sentimentale, la scena è chiara: l’intesa scorre fluida e spontanea, mentre i single potrebbero trovare l’occasione di un interesse nuovo frequentando luoghi diversi dal solito. Anche al lavoro siete in forma: le esperienze passate vi hanno consolidato, e ora siete pronti a mostrare di che stoffa siete fatti. Questa giornata vi chiede di osare – pur mantenendo lucidità – perché è tempo di lasciarvi andare, oltre il cerchio delle abitudini. Se siete dei viaggiatori o pendolari, guardate con occhi vigili: piccoli contrattempi possono essere evitati con qualche attenzione in più. In breve: l’Ariete che attraversa questo lunedì è un Ariete più saggio, ma sempre pronto a ruggire.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Oggi dovete liberarvi del peso del giudizio altrui: la vostra autenticità merita di essere rispolverata. È il momento di tornare a quei progetti che avete accantonato: se è passato troppo tempo, sapevate che prima o poi sarebbero tornati alla ribalta. La mattina può portare piccoli contrattempi o rallentamenti, niente di grave: col passare delle ore, ritroverete concentrazione e vigore. In ambito lavorativo o economico, avete attraversato qualche momento turbolento, ma non è il caso di rimuginare inutilmente. Se una situazione vi pesa, valutate se non sia meglio lasciarla andare del tutto. Al pomeriggio vi giova un caffè con una persona cara o una pausa in compagnia: il relax sospeso tra parole genuine può ricaricarvi. Seguite i vostri ritmi, senza forzare, e capirete che la vostra natura ha bisogno di tempo, non di accelerazioni. È un lunedì all’insegna della giusta gradualità: ieri era un ostacolo, oggi è un trampolino.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Ogni lunedì può sembrare una montagna da scalare. Ma per voi, domani è una tela bianca: potete disegnarci la storia che volete. Siete instancabili e creativi, e le previsioni vi danno ragione: sul fronte relazionale e lavorativo vi aspettano occasioni interessanti. È un giorno perfetto per chiedere una promozione o far valere le vostre idee: avete la mente fresca e l’eloquenza per farlo. Non trascurate i progetti personali: dedicarvi con costanza a qualcosa che amate è il primo passo per una vera evoluzione. Con genitori o figli adolescenti, cercate di non essere troppo rigidi: a volte serve una spalla, non consigli. È il vostro giorno per brillare con intelligenza e gentilezza, tra desiderio di crescita personale e la forza di chi sa costruire il proprio cammino. Lunedì sarà solo una parola, non un problema.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Oggi vi prende una consapevolezza nuova: avete già superato tempeste personali e ora siete pronti a una fase di rinascita. La vostra forza interiore, spesso silenziosa, potrà finalmente emergere. Lunedì 23 mette in evidenza che siete pronti a varcare una soglia significativa: sogni e progetti iniziano a prendere forma. Se di recente avete vissuto momenti di isolament, ora vi ritrovate con nuove occasioni per voi. Molti stanno riscoprendo piccole aree di libertà, magari grazie a una mini-vacanza o un momento di pausa. Se state pianificando qualcosa, tenetevi stretta la grinta: è la vostra maggiore risorsa. Continuate a investire su voi stessi, con costanza: i risultati si vedranno, anche se non subito. Questo lunedì vi chiede di guardare avanti con speranza e concretezza, facendovi guidare da un desiderio di trasformazione autentica.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Questo lunedì è un deflagrazione di energia e speranza: le ferite del passato hanno seminato forza dentro di voi e ora siete pronti a ruggire di nuovo. Sentite nascere dentro un nuovo slancio, come se vi steste risvegliando da un lungo sonno. Tra le pieghe del giorno c’è qualcosa da celebrare: un evento importante, una novità o un riconoscimento. Oggi siete padroni della vostra strada e potete osare: è il momento perfetto per evocare il vostro coraggio più autentico. In amore, la vostra rinascita interiore rifletterà sul legame: se siete in coppia, potreste dare forma a qualcosa di sorprendente; se siete soli, l’avventura vi attende. Investite questa energia anche nella carriera o nei progetti – non posticipate azioni importanti. Oggi è il vostro giorno per brillare più forte che mai. Avanti, Leone.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La vostra settimana parte sotto il peso di tensioni e attese. Lunedì porta con sé una proposta di cambiamento: trasferimento, nuova responsabilità, partenza… è il momento di prendere decisioni che possono modificare la vostra rotta. Ma l’ansia fa capolino, disturbandovi con notti agitate o risvegli improvvisi: è segno che il vostro corpo vi chiede pace. Ricordatevi che ascoltare se stessi non è un lusso, ma una necessità. Il vero coraggio sta nel concedersi una pausa rigenerante, un momento per ritrovare centratura. In ambito sentimentale, le coppie verso una fase delicata possono trovarsi su un bivio: c’è bisogno di chiarezza e sincerità per evitare illusioni e incomprensioni. Non abbiate paura di sbagliare: l’errore è un gradino per crescere. Lunedì vi chiede compostezza, pazienza e cura: prendetevi tempo, respirate, e non abbiate fretta.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

È tempo di fiducia: ciò che state vivendo vi sta preparando a qualcosa di importante. Oggi sentirete scomparire quel senso di oppressione degli ultimi giorni. Qualcuno affronterà visite, colloqui o esami, ma oggi l’atteggiamento giusto vi terrà centrati. Questa giornata è un invito a investire su di voi: imparare, studiare, tornare a inseguire un sogno lasciato in sospeso. Fa nulla se avete a che fare con ritardi o imprevisti: siete in una fase di trasformazione, e ogni piccolo passo avanti conta. Estate e autunno sono già strumenti nelle vostre mani: sfruttateli per prendere decisioni importanti. E oggi, soprattutto, fidatevi di voi stessi. Questa settimana può aprirvi scenari sorprendenti – a patto di muovervi con coraggio e consapevolezza.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Imparate a dire di no: non è egoismo, è autodifesa. Questa scarica di calore estivo vi accende, ma può mettervi sotto pressione. Tema caldo? Denaro e relazioni affettive: vi chiedono equilibrio. In alcune coppie vibra una tensione latente. Una scossa – un ascolto, un dialogo aperto – può ravvivare ciò che si sta spegnendo. Diversamente, potreste ritrovare energie e rinnovare un patto silenzioso. Qualche novità è in arrivo, ma richiede sangue freddo. Se un familiare vi chiede aiuto, fatelo con fermezza e limiti – senza dimenticare voi stessi. La giornata di lunedì sarà complessa, ma avete ciò che serve per mantenere la barra dritta.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Smettete di rincorrere il momento perfetto: agite ora. Questo lunedì vi mette alla prova, specialmente nel lavoro e nei conti: la gestione delle spese vi farà sudare freddo. Tuttavia, la vostra resilienza è leggendaria: non conosce la parola resa. Arrivate da fasi intense, da lotte professionali, da investimenti in sospeso. Ora avete la capacità di restare in equilibrio. Se state valutando l’acquisto di una casa o un cambiamento di vita, è il momento di riflettere, non di congelare. Dedicatevi al vostro benessere, mentale e fisico: solo con mente lucida potete compiere scelte solide. Lunedì non è una condanna: è un’opportunità per dimostrare a voi stessi quanto possedete dentro.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Il cambiamento interno si fa sentire. Se vi sembra di essere bloccati, è perché dentro voi qualcosa si sta ridefinendo. I mesi passati vi hanno piegato – forse avete perso qualcosa di caro o affrontato eventi duri – ma ora vi rialzate, giorno dopo giorno, costruendo una nuova stabilità. Le cicatrici che portate sono segni di resilienza, non di rottura. Procedete con passi piccoli ma costanti: non avete fretta di tornare dove eravate, perché siete pronti a qualcosa di migliore. Potreste incontrare qualcuno che riaccende un’emozione sopita o ricevere una proposta inaspettata. Non restate isolati: anche nei momenti più duri, la vita può sorprendere. Lunedì è il giorno in cui il cambiamento si fa concreto, silenzioso e deciso.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il coraggio non è assenza di paura, ma la scelta di proseguire. Questo lunedì parte lento, con energia in riserva: la motivazione latita e l’umore è fiacco. Anche minime attività, un giro con amici o la routine lavorativa, vi pesano. Lo stress è in agguato; ascoltate i segnali. È il giorno ideale per chiedere una mini-vacanza o una giornata libera. Anche un fastidio fisico può esserlo, se ignorato. Sentitevi fragili, e concedetevi il giusto rigenero. Sul piano relazionale, trovate conforto nella relazione sentimentale: una parola gentile, un gesto, possono risollevare la vostra giornata. Se siete soli, potreste restare più vulnerabili: usatela come scusa per prendervi cura di voi. Insomma, lasciate che la giornata fluisca senza forzare aspettative. A volte la vera forza è lasciarsi passare addosso la lentezza.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Smettete di farvi da parte: c’è qualcosa in voi che merita di essere visto. La giornata inizia con belle vibrazioni e vi aiuta a riemergere da un weekend complicato. Ritagliate uno spazio per voi stessi: può bastare un progetto creativo, un momento di svago, o persino una passeggiata. Fate attenzione ai segnali del corpo, perché tendete a ignorarli. Una persona cara vi mostrerà affetto sincero, e questo basterà a restituirvi il sorriso. Evitate di esasperarvi: non tutto scorre come previsto, ma avete la forza di reagire con leggerezza. Una proposta interessante potrebbe bussare alla porta: non lasciatevela scappare, anche se parte da un piccolo seme. Lunedì ha in sé una promessa di ripartenza: restate aperti, e sarà la vostra giornata.

L’oroscopo del giorno lunedì 23 giugno 2025 è a cura di Astrid

