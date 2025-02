Home

Oroscopo del giorno, lunedì 24 febbraio 2025. Toro ha bisogno di aiuto, Vergine difficile nascondere i sentimenti, Capricorno preso dagli impegni lavorativi

23 Febbraio 2025

L’oroscopo del giorno, lunedì 24 febbraio 2025, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

In questa giornata sarete particolarmente meticolosi e determinati nel portare a termine i vostri compiti. La precisione sarà il vostro punto di forza, e nulla sembrerà sfuggire al vostro controllo. Tuttavia, il rischio di affaticarvi troppo è dietro l’angolo. Ricordatevi di concedervi delle pause e di non sovraccaricarvi di responsabilità. In amore, avrete voglia di maggiore stabilità, ma il partner potrebbe percepire la vostra attenzione rivolta più al lavoro che alla relazione. Cercate di bilanciare meglio il vostro tempo.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Oggi l’aiuto di una persona cara potrebbe rivelarsi fondamentale per affrontare una situazione che vi ha dato del filo da torcere. I consigli giusti arriveranno al momento opportuno e vi faranno vedere la questione sotto una nuova luce. In amore, il vostro cuore sarà più aperto al dialogo, e questo permetterà di risolvere eventuali incomprensioni. Sul lavoro, la determinazione non vi mancherà, ma sarà importante essere flessibili e adattarsi agli imprevisti con maggiore leggerezza.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Non lascerete spazio al rancore né alle vendette: il vostro obiettivo sarà andare avanti senza voltarsi indietro. La vostra mentalità positiva e lungimirante vi aiuterà a ottenere risultati eccellenti, soprattutto sul fronte professionale. Il successo sarà la vostra più grande rivincita. In amore, Venere vi invita a essere più presenti nella relazione: piccoli gesti di affetto faranno la differenza. Per i single, potrebbe esserci un incontro interessante, ma attenzione a non bruciare le tappe.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

La prudenza sarà la vostra alleata in questa giornata. Preferirete analizzare le situazioni con calma prima di prendere decisioni importanti. Il desiderio di sicurezza sarà forte, ma dovrete anche imparare a fidarvi del vostro istinto. Sul piano sentimentale, ci sarà voglia di dolcezza e complicità, ma potreste sentirvi un po’ vulnerabili. Nel lavoro, meglio evitare passi azzardati: il momento giusto per agire arriverà presto.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Oggi il vostro carisma sarà al massimo, e saprete come attirare l’attenzione su di voi. Sarete il centro della scena, capaci di coinvolgere amici e colleghi con il vostro entusiasmo. In amore, il fascino sarà dalla vostra parte, ma attenzione a non eccedere con l’egocentrismo. Il partner potrebbe sentirsi un po’ trascurato. Nel lavoro, la determinazione non vi mancherà, ma sarà importante gestire bene il tempo per evitare stress inutili.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

I sentimenti saranno intensi e difficili da nascondere, ma l’idea di esporvi troppo potrebbe mettervi a disagio. Avrete paura di un possibile rifiuto, e questo potrebbe bloccarvi nelle vostre iniziative romantiche. Sul lavoro, la giornata sarà impegnativa ma produttiva: organizzazione e metodo vi permetteranno di ottenere risultati soddisfacenti. Cercate di non essere troppo critici con voi stessi e di godervi i piccoli successi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La giornata sarà caratterizzata da una certa indecisione. Avrete paura di prendere decisioni sbagliate e questo potrebbe rallentare alcuni processi, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Tuttavia, fermarsi a riflettere non è sempre un male: l’importante è non farsi paralizzare dai dubbi. In amore, potreste sentirvi insicuri riguardo ai vostri sentimenti o a quelli del partner. Dialogare apertamente vi aiuterà a chiarire le cose.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Oggi potreste sentirvi insoddisfatti dei risultati ottenuti finora. Avevate aspettative più alte, ma non lasciatevi abbattere. Ogni percorso ha i suoi ostacoli, e il vero successo sta nel sapersi rialzare. Sul lavoro, non abbiate paura di rivedere i vostri piani e di apportare le modifiche necessarie. In amore, la giornata sarà più serena: concedetevi momenti di dolcezza con il partner e lasciate da parte i pensieri negativi.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Restare nell’ombra non sarà affatto nelle vostre corde oggi. Vorrete essere al centro dell’attenzione e farvi notare, sia in amore che nel lavoro. Il vostro entusiasmo sarà contagioso e attirerete persone affini a voi. Se siete single, potreste ricevere un’attenzione speciale da qualcuno che non avevate considerato prima. Nel lavoro, invece, la vostra energia sarà utile per affrontare le sfide con determinazione, ma cercate di non strafare.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Gli impegni lavorativi vi terranno molto occupati, ma dovrete fare attenzione a non sovraccaricarvi. Imparare a dire di no sarà fondamentale per evitare lo stress eccessivo. In amore, potreste sentirvi un po’ distanti dal partner a causa delle tante cose da fare. Cercate di ritagliarvi del tempo per la coppia, anche solo per un momento di condivisione. La giornata richiederà impegno, ma vi porterà anche qualche piccola soddisfazione.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Vorrete avere il pieno controllo della situazione, ma gli imprevisti potrebbero mettervi alla prova. L’adattabilità sarà la chiave per affrontare al meglio la giornata. Sul fronte sentimentale, Venere vi invita a essere più spontanei e a non lasciarvi frenare dalla paura di sbagliare. Il lavoro procederà bene, ma sarà importante mantenere la calma anche quando qualcosa non andrà secondo i vostri piani.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

La vostra immaginazione sarà alle stelle, e questo vi porterà a sognare ad occhi aperti. La creatività sarà il vostro punto di forza, ma attenzione a non perdere il contatto con la realtà. In amore, sarete dolci e romantici, ma potreste sentirvi un po’ insicuri. Il partner apprezzerà la vostra sensibilità, ma vorrà anche più concretezza. Nel lavoro, sarà il momento di trasformare le idee in azioni concrete.

L’oroscopo del giorno lunedì 24 febbraio 2025 è a cura di Astrid

