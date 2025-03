Home

Oroscopo del giorno, lunedì 24 marzo 2025. Voglia di viaggiare per Ariete, Vergine stanca, Scorpione al top

23 Marzo 2025

L’oroscopo del giorno, lunedì 24 marzo 2025, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La vostra mente è in fermento e l’idea di organizzare un viaggio estivo vi entusiasma, ma allo stesso tempo vi preoccupa. Le incognite non mancano, ma non lasciate che l’ansia prenda il sopravvento. La giornata potrebbe risultare un po’ tesa, con qualche battibecco sul lavoro o in famiglia. Cercate di mantenere la calma e di affrontare le situazioni con lucidità. Non fatevi condizionare dalle opinioni altrui e prendete decisioni basate sulle vostre reali necessità. Un pizzico di leggerezza e pazienza vi aiuterà a superare gli ostacoli con maggiore serenità.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Le responsabilità pesano più del solito, specialmente per chi deve conciliare lavoro e famiglia. La sensazione di stanchezza si fa sentire e il desiderio di una pausa è forte. Se vi sentite sopraffatti, non esitate a chiedere aiuto: non c’è nulla di male nel delegare qualche compito. Chi vive da solo potrebbe avvertire una sottile malinconia, ma uscite e socializzate: il contatto con gli altri può fare miracoli. Non sottovalutate il potere della natura e dell’attività fisica per recuperare energie.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

L’insonnia e i pensieri ricorrenti vi tormentano da giorni, rendendovi più irascibili e meno concentrati. C’è bisogno di una svolta: fate ordine nella vostra mente e nei vostri progetti. Se ci sono situazioni irrisolte, affrontatele senza rimandare. Anche se vi sentite un po’ fermi, non lasciate che questo vi scoraggi. L’importante è mantenere una prospettiva positiva e non chiudersi in se stessi. Un po’ di movimento, magari una passeggiata all’aria aperta, potrà aiutarvi a ritrovare la carica giusta.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

L’apatia sembra avere la meglio su di voi in questo inizio di settimana. Le ultime settimane sono state complesse e vi sentite privi di energie. Eppure, dentro di voi c’è una forza straordinaria che vi aiuterà a superare qualsiasi difficoltà. Cercate di non lasciarvi abbattere dalle situazioni negative e puntate sulla vostra capacità di adattamento. Un piccolo cambiamento nella routine può fare la differenza: concedetevi un momento per voi stessi e ritrovate il gusto di fare ciò che vi piace davvero.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

La giornata inizia con una carica di energia positiva. Dopo un periodo difficile, state finalmente ritrovando il vostro equilibrio. Sfruttate questa nuova energia per portare avanti i vostri progetti e affrontare eventuali conflitti con maggiore serenità. La voglia di apprendere e di mettervi in gioco è alta: utilizzate la tecnologia per arricchire le vostre conoscenze e ampliare i vostri orizzonti. La ripresa è vicina, abbiate fiducia!

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La stanchezza si fa sentire, ma non lasciate che prenda il sopravvento. Prendetevi cura di voi stessi: un po’ di sport, un buon libro e qualche coccola extra possono fare miracoli. La pelle e i capelli meritano attenzioni, così come il vostro benessere mentale. Non abbattetevi per le difficoltà del momento: tutto passa e le soluzioni arriveranno al momento giusto. La chiave è non arrendersi e trovare gioia nelle piccole cose.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le questioni economiche e domestiche vi tengono occupati, ma cercate di affrontarle con lucidità. Le vostre capacità organizzative vi aiuteranno a gestire il tutto con successo. Se in amore ci sono situazioni in sospeso, è il momento di affrontarle. Chi ha figli dovrà dedicare loro più tempo, ma senza farsi sopraffare dallo stress. Limitate il consumo di caffè, specialmente se faticate a dormire. Con un po’ di equilibrio, tutto andrà per il meglio.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Un lunedì carico di energia e soddisfazioni. Vi sentite ispirati e pronti a dare il massimo in ogni ambito. Se avete persone care lontane, potrebbero arrivare notizie inaspettate. Approfittate della giornata per mettere ordine nella vostra casa e nella vostra vita. Tagliare il superfluo, sia materiale che emotivo, vi aiuterà a sentirvi più leggeri e motivati.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Avete voglia di cambiamenti e di nuove esperienze. Anche una piccola modifica alla routine quotidiana può portare grandi benefici. Se state pensando a un viaggio, iniziate a pianificarlo con entusiasmo. Il futuro vi riserva opportunità interessanti, dovete solo essere pronti a coglierle. Non lasciatevi abbattere da eventuali ostacoli: il vostro spirito combattivo vi guiderà verso la soluzione migliore.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

La leggerezza inizia a farsi spazio nella vostra vita, ma fate attenzione a non abbassare troppo la guardia. Le tensioni familiari stanno diminuendo e l’equilibrio si sta ristabilendo. Se avete troppi pensieri, trovate un modo per scaricare lo stress senza trascurare le responsabilità. In ambito economico, potrebbero arrivare buone notizie. Restate concentrati e ottimisti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

L’energia non vi manca e avete una gran voglia di mettervi in gioco. Un’idea improvvisa potrebbe rivelarsi vincente, quindi non ignorate le vostre intuizioni. Il momento è propizio per novità importanti, sia sul lavoro che nella vita privata. In amore, le coppie vivranno momenti di grande complicità. Tenete il telefono a portata di mano: una sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Vi sentite un po’ scarichi e le preoccupazioni economiche vi mettono sotto pressione. Guardare al passato con nostalgia non aiuterà: concentratevi su ciò che potete costruire oggi. Se avete bisogno di supporto, non esitate a chiedere aiuto alle persone care. Non perdete la speranza: ogni tunnel ha una luce alla fine, basta continuare a camminare con fiducia.

L’oroscopo del giorno lunedì 24 marzo 2025 è a cura di Astrid

