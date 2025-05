Home

Oroscopo del giorno, lunedì 26 maggio 2025. Toro è ora di scegliere se andare o restare, Acquario è tempo di riscoprirsi

25 Maggio 2025

Oroscopo del giorno, lunedì 26 maggio 2025. Toro è ora di scegliere se andare o restare, Acquario è tempo di riscoprirsi

Oroscopo del giorno, lunedì 26 maggio 2025. Toro è ora di scegliere se andare o restare, Acquario è tempo di riscoprirsi



L’oroscopo del giorno, lunedì 26 maggio 2025, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questa giornata vi chiama all’azione, ma non nella forma che pensate. Non si tratta di compiere grandi imprese o rivoluzionare la vostra vita, bensì di iniziare a credere davvero in voi stessi. La vera forza non è nella velocità con cui fate le cose, ma nella passione con cui le affrontate. Oggi potreste trovarvi davanti a un imprevisto, forse una parola di troppo o una discussione accesa. Non lasciate che la rabbia prenda il sopravvento: contate fino a dieci, respirate profondamente e scegliete il silenzio come arma. Chi vi conosce sa quanto siete impulsivi, ma anche quanto sapete essere generosi. Sul lavoro c’è qualcosa che si muove, anche se ancora non lo vedete: mantenete alta la concentrazione. In amore, fate attenzione a non pretendere troppo dal partner o dagli altri: ognuno ha i propri ritmi. Se state progettando una vacanza, optate per un luogo vicino alla natura: vi aiuterà a ricaricare corpo e mente. Il consiglio del giorno? Non aspettate l’approvazione di nessuno per essere felici: basta che voi ci crediate. Il resto verrà da sé.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

C’è un punto, in ogni storia, in cui bisogna scegliere: restare o andare. E voi, oggi, siete proprio lì. Avete portato avanti una situazione per troppo tempo, forse per affetto, abitudine o paura di deludere. Ma a volte, per respirare di nuovo, è necessario lasciare andare ciò che appesantisce il cuore. Questo non significa fallire, significa essere abbastanza forti da mettersi al primo posto. La giornata potrebbe riservare qualche scossone, magari legato a una questione abitativa o a un cambiamento nelle abitudini. Anche le finanze potrebbero crearvi qualche preoccupazione: fate attenzione alle spese inutili e valutate un piano di risparmio più stabile. Tuttavia, nei piccoli gesti quotidiani, soprattutto se avete figli o persone care vicine, troverete una fonte inaspettata di leggerezza. La famiglia sarà il vostro rifugio, ma anche lo specchio dei vostri stati d’animo. Sul lavoro, sentite che qualcosa sta cambiando, anche se ancora in modo sottile. Preparatevi: giugno vi metterà davanti a nuove scelte. E ricordate che ogni fine è solo l’inizio di un racconto nuovo, migliore, più vostro.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Avete trascorso troppo tempo cercando di adattarvi agli altri, rincorrendo modelli che non vi appartengono. È giunto il momento di guardarvi allo specchio con occhi nuovi: non c’è nulla da aggiustare, solo da accogliere. La vostra autenticità è la vostra vera forza. Oggi potreste essere molto richiesti: c’è chi vi cerca, chi vi chiede un consiglio, chi ha bisogno del vostro tempo. Ma non dimenticate che dire “no” è un diritto, non un’assenza di affetto. Siete spesso generosi, ma rischiate di perdere energia preziosa dietro alle richieste altrui. In amore, se siete in coppia, è importante non accettare atteggiamenti di controllo: il rispetto reciproco è la base. Chi è single potrebbe approfondire un incontro recente, che si rivela più interessante del previsto. Sul lavoro vi sentite sotto pressione, ma siete anche pieni di idee brillanti: scrivetele, non lasciatele sfumare. Entro pochi giorni dovrete prendere una decisione importante, quindi iniziate fin da ora a chiarirvi le idee. La vostra mente viaggia veloce: seguitela, ma senza perdervi per strada. La verità più bella? Non siete qui per piacere a tutti, ma per essere voi stessi.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Siete stanchi, forse anche un po’ demoralizzati. Il corpo manda segnali di rallentamento, ma la vostra mente non ha intenzione di arrendersi. Ed è proprio lei, oggi, a essere il vostro faro nel buio. Circondatevi di persone che vi sollevano, che vi fanno sentire accolti, non giudicati. Oggi riuscirete a portare avanti i vostri impegni con efficienza, nonostante il peso emotivo che vi portate dentro. Avete imparato a superare tempeste, e anche se le ferite non sempre si vedono, vi rendono più forti. Se siete alla ricerca di una nuova occupazione o di un cambiamento professionale, questa è la giornata giusta per muoversi: fate curriculum, mandate contatti, chiamate persone. A fine giornata, concedetevi un rituale tutto vostro: un bagno caldo, una camminata, qualche pagina di un libro. Vi farà bene più di quanto pensiate. In amore, c’è bisogno di un po’ più di presenza e comunicazione: non lasciate che i silenzi diventino abitudine. E se state aspettando un gesto da parte di qualcuno, ricordate che a volte la risposta arriva quando si smette di aspettarla.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

L’amore non ha bisogno di essere rincorso. È come la luce: quando smettete di cercarla disperatamente, vi accorgete che c’era già. Questo lunedì vi porta energia, voglia di fare, di comunicare e di brillare. Siete nel pieno delle vostre potenzialità: chi vi circonda percepisce la vostra forza e si avvicina a voi con ammirazione. Qualcuno vi farà una confidenza importante, magari un familiare o un amico che ha bisogno di essere ascoltato. Il vostro talento nell’accogliere gli altri è immenso, ma non dimenticate di ascoltare anche voi stessi. In famiglia, potrebbe esserci un progetto comune da portare avanti, qualcosa che richiede il vostro contributo organizzativo e la vostra generosità. In campo lavorativo, tutto sembra andare nella direzione giusta: se continuate con questa determinazione, i risultati non tarderanno ad arrivare. Fate però attenzione a non trascurare il riposo: ogni tanto, anche i leoni devono dormire. Aprite il cuore agli incontri, anche quelli che sembrano casuali: l’universo ha un modo tutto suo per mettere le persone giuste sul nostro cammino, spesso proprio quando meno ce lo aspettiamo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Vi state trasformando, anche se forse non ve ne rendete conto. Dentro di voi si sta muovendo qualcosa di importante: un desiderio di cambiamento, una nuova consapevolezza. È il momento ideale per fare ordine nella vostra vita, dentro e fuori. Siete notoriamente analitici, ma oggi cercate di usare questa capacità per progettare, non per rimuginare. Scrivete su un foglio cosa desiderate davvero nei prossimi mesi. Fate chiarezza, perché il tempo della confusione è finito. In amore, se vi sentite svuotati, interrogatevi sul perché: siete davvero con chi vi nutre, o state lottando da soli? Chi è in coppia potrebbe finalmente ritrovare un’intesa dopo un momento difficile. I single, invece, potrebbero riscoprire l’amore in una persona che già conoscono. Sul fronte lavorativo, la procrastinazione è il nemico da combattere: prendete in mano le redini della vostra agenda e iniziate. Anche piccoli passi vi porteranno lontano. La chiave di oggi è credere che la pace interiore sia un obiettivo raggiungibile, non un’utopia. Non lasciate che la perfezione vi rubi la serenità: la vita è fatta anche di errori, e va bene così.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Continuare a credere in un sogno che non cammina con voi può solo spezzarvi dentro. Oggi siete chiamati a riflettere su ciò che volete davvero in amore. Non accontentatevi di chi vi ignora o vi fa sentire invisibili. L’amore autentico è scambio, presenza, non attese e vuoti. Se sentite che qualcosa non va, non tacete: affrontate la questione, anche se vi costa. La giornata potrebbe essere costellata di piccoli ritardi o contrattempi, ma nulla che non possiate gestire con un po’ di pazienza. Non abbiate timore di chiedere aiuto: anche i più forti, a volte, hanno bisogno di una spalla su cui appoggiarsi. Se state portando avanti un progetto personale o professionale, a breve si presenterà un’occasione utile: fatevi trovare pronti. In famiglia, qualcuno potrebbe farvi notare un comportamento da rivedere: non prendetela sul personale, potrebbe essere una buona occasione per migliorare la comunicazione. Non dimenticate di prendervi un momento solo per voi, fosse anche solo per respirare profondamente. La bellezza che cercate fuori, spesso, abita già dentro di voi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Siete persone profonde, intense, capaci di amare con tutta l’anima. Ma in questo momento, quella stessa intensità rischia di diventare rigidità. Lasciate andare ciò che non potete controllare. Il passato vi ha temprato, è vero, ma ora è tempo di guardare avanti con meno sospetto e più fiducia. Evitate di entrare in polemica con chi la pensa diversamente: certe battaglie non servono, soprattutto se non portano a nulla. Qualcuno a voi vicino potrebbe aver bisogno di conforto, anche se non lo chiede apertamente: offrite ascolto e presenza. Attenzione però alle operazioni economiche online o agli investimenti impulsivi: oggi la prudenza è la vostra migliore alleata. In amore, non mettete muri: apritevi, ma con chi davvero merita di starvi vicino. Se sentite la necessità di fare un passo indietro da una relazione o da un’amicizia, non sentitevi in colpa. Tutto ciò che fate con sincerità è un atto di cura verso voi stessi. La vostra rinascita è cominciata da tempo, anche se ancora non la vedete. Fidatevi di ciò che sentite dentro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Vi sentite in salita, come se ogni cosa si complicasse proprio quando pensavate di aver trovato un equilibrio. Ma non è così: state solo passando attraverso una fase necessaria di crescita. Le difficoltà materiali, i pensieri per la famiglia, i contrattempi sul lavoro… tutto sembra pesare. Ma dentro di voi c’è una forza che, se liberata, può portarvi molto lontano. Ricordatevi: ogni piccola scelta responsabile che fate oggi costruisce il vostro domani. Non arrendetevi ai pensieri negativi. Se un progetto o una relazione non vi convince più, abbiate il coraggio di chiudere e ricominciare. Non è un fallimento, è evoluzione. A breve potrebbero arrivare novità inaspettate, che vi porteranno su un percorso migliore di quello che immaginavate. Il consiglio? Fate spazio. Dentro casa, dentro la mente, dentro il cuore. Lasciate andare ciò che non serve più e fate posto a ciò che verrà.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Siete i pilastri silenziosi, quelli che non si lamentano mai, ma che portano sulle spalle pesi immensi. Nonostante tutto, continuate ad amare, a dare, a sorridere. Il vostro valore è immenso, anche se spesso viene dato per scontato. Oggi sentirete un po’ di stanchezza emotiva, forse per via di alcune delusioni recenti o perché il passato continua a bussare. Ma non mollate. Anche se avete dovuto rinunciare a qualcosa, a un sogno, a un progetto, la vita ha ancora in serbo molto per voi. In amore, i cuori solitari potrebbero essere sorpresi da un incontro inatteso, capace di riaccendere speranze sopite. Tra le amicizie, però, fate attenzione: non tutti sono sinceri come voi. Sul lavoro, nonostante le difficoltà, andate avanti con tenacia: i risultati arriveranno, anche se più tardi del previsto. Il consiglio? Ricordatevi ogni tanto di chiedere anche per voi: non sempre dovete essere voi a dare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

C’è una voce che vi parla quando tutto tace. È la vostra, quella più autentica, che oggi vi chiede di guardarvi dentro. La solitudine che sentite non è un vuoto, ma un segnale: è tempo di riscoprirvi. Di capire chi siete, al di là degli altri. Smettetela di cercare fuori approvazioni o risposte, e iniziate a coltivare passioni, hobby, spazi vostri. Le emozioni oggi saranno altalenanti: potreste sentirvi irritabili, come se qualcosa vi sfuggisse di mano. Non imitate chi agisce con leggerezza o incoerenza: restate fedeli a voi stessi. Le prossime settimane porteranno chiarezza, ma intanto difendete il vostro equilibrio. Se vivete ancora con i genitori o in un contesto che limita la vostra indipendenza, cominciate a costruire un’autonomia, anche se un passo alla volta. L’amore tornerà, ma per ora, siate voi i primi a scegliervi. La forza che cercate è dentro, non fuori.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Il dolore che provate non va negato: va ascoltato, trasformato. È lui che vi renderà ancora più profondi, più veri. Non chiudetevi alla vita, anche se tutto sembra troppo. Continuate a camminare, anche per chi non c’è più, anche solo per respirare. Oggi avrete bisogno di rallentare, di osservare tutto con più lucidità. Forse vi sentite spenti, demotivati, come se niente vi emozionasse davvero. Ma è solo una fase. Il mondo ha ancora tanto da offrirvi, ma dovete essere pronti a ricevere. Non isolatevi: aprite il cuore a chi vi vuole bene. La serata si preannuncia dolce, rilassata: magari una cena leggera, un film, una telefonata che fa bene. Non sottovalutate il potere di un piccolo gesto gentile, anche fatto a voi stessi. Il consiglio? Riconoscete il vostro valore, anche quando nessuno lo applaude.

L’oroscopo del giorno lunedì 26 maggio 2025 è a cura di Astrid

