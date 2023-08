Oroscopo del giorno, lunedì 28 agosto 2023. Amore, lavoro, denaro

Home

28 Agosto 2023

La giornata di oggi sarà caratterizzata da alcuni fenomeni astrali, la Luna cambia segno zodiacale, transita dal Sagittario al Capricorno. L’astro a noi più vicino sarà poi in sestile con Nettuno e in congiunzione con Plutone. Se vuoi dettagli più specifici su queste influenze astrali clicca sui link

Luna da Sagittario a Capricorno: come cambia il nostro umore

Nettuno (Pesci) in sestile con Luna (Capricorno): come vivere la compassione e la creatività

Luna in congiunzione con Plutone: come affrontare le emozioni intense

Ariete (21 marzo – 19 aprile):

AMORE: La Luna in Sagittario potrebbe portare una ventata di freschezza e gioia nelle tue relazioni amorose. Sarai comunicativo e avventuroso, spingendoti ad esplorare nuove sfaccettature della tua vita sentimentale. È il momento ideale per pianificare una sorpresa romantica per il tuo partner. LAVORO: La tua energia e determinazione saranno in prima linea sul fronte lavorativo. Con Mercurio in Leone, sarai in grado di comunicare le tue idee con passione e sicurezza, guadagnando l’attenzione dei tuoi colleghi e superiori. Preparati a dimostrare le tue capacità e a cogliere opportunità interessanti. DENARO: Il denaro potrebbe fluttuare un po’ a causa della presenza di Urano in Ariete, portando qualche imprevisto nelle finanze. Tuttavia, con un po’ di attenzione e pianificazione, sarai in grado di mantenere un certo controllo sulle tue spese e garantire stabilità.

Toro (20 aprile – 20 maggio):

AMORE: La Luna in Sagittario potrebbe ispirarti a intraprendere avventure romantiche. Se sei in una relazione, considera l’idea di pianificare una fuga romantica o un weekend fuori porta con il tuo partner. Per i single, potrebbe essere un momento favorevole per incontrare qualcuno di nuovo e interessante. LAVORO: Marte in Vergine ti darà l’energia e la dedizione necessarie per affrontare compiti impegnativi sul lavoro. Sarai in grado di affrontare le sfide con una mentalità pratica e strategica. Sii aperto alle idee degli altri e cerca di collaborare per ottenere risultati migliori. DENARO: Con Venere in Cancro, potresti essere più attento alle tue spese e desiderare un po’ di comfort in termini finanziari. È un buon momento per valutare il tuo budget e le tue priorità finanziarie, cercando di equilibrare i desideri con le necessità.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno):

AMORE: La posizione di Giove in Ariete potrebbe portare un tocco di avventura e passione nella tua vita amorosa. Sarai più aperto a sperimentare e a esplorare nuove connessioni. Se sei in una relazione, cerca di sorprendere il tuo partner con qualcosa di fuori dall’ordinario. LAVORO: Mercurio in Leone amplificherà la tua creatività e la tua capacità di comunicazione. Sarai in grado di presentare le tue idee in modo coinvolgente e di guadagnare il supporto dei tuoi colleghi. Sfrutta questa energia per portare avanti progetti stimolanti e innovativi. DENARO: Con Urano in Ariete, potresti essere incline a prendere rischi finanziari. Tuttavia, cerca di mantenere un certo equilibrio tra l’assecondare i tuoi desideri e il garantire la stabilità economica a lungo termine.

Cancro (21 giugno – 22 luglio):

AMORE: La presenza di Venere nel tuo segno sollecita l’amore e l’affetto nelle tue relazioni. Sarai in grado di esprimere i tuoi sentimenti con empatia e dolcezza. Se sei single, potresti attirare l’attenzione di qualcuno che apprezza la tua natura sensibile. LAVORO: Marte in Vergine potrebbe renderti più meticoloso e attento ai dettagli sul lavoro. Sarai in grado di affrontare compiti complessi con precisione e dedizione. Sii paziente e persistente nelle tue attività, poiché vedrai i risultati dei tuoi sforzi. DENARO: Con la Luna in Sagittario e poi in Capricorno, potresti avere una maggiore consapevolezza delle tue finanze. È un buon momento per pianificare il futuro e adottare un approccio pragmatico alle tue spese. Evita di fare acquisti impulsivi e valuta attentamente le tue opzioni.

Leone (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: La Luna in Sagittario potrebbe portare una spinta positiva nella tua vita amorosa. Sarai in grado di esprimere il tuo affetto e la tua passione in modo aperto e diretto. Se hai desiderato dichiarare i tuoi sentimenti a qualcuno, potrebbe essere il momento giusto per farlo. LAVORO: Mercurio in Leone ti fornirà un’energia comunicativa potente. Sarai in grado di influenzare gli altri con le tue parole e di ottenere sostegno per le tue idee. È un buon momento per fare networking e presentare progetti creativi. DENARO: La presenza di Saturno in Acquario potrebbe indurti a essere più attento alle tue finanze. È importante fare un bilancio accurato delle tue spese e impegnarti nella gestione finanziaria responsabile.

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

AMORE: La posizione di Marte in Vergine potrebbe renderti più assertivo nei confronti del tuo partner. Sarai in grado di comunicare chiaramente i tuoi bisogni e desideri. Ricorda però di farlo con sensibilità, per evitare incomprensioni. LAVORO: Con la Luna in Sagittario e poi in Capricorno, potresti essere influenzato da una maggiore concentrazione sul lavoro. Approfitta di questa energia per affrontare compiti impegnativi e progredire verso i tuoi obiettivi. DENARO: Con Venere in Cancro, potresti essere più incline a spendere denaro per il comfort e il benessere. Cerca un equilibrio tra il goderti la vita e mantenere un approccio prudente alle finanze.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

AMORE: La presenza di Venere in Cancro potrebbe portare una maggiore attenzione alle questioni familiari e domestiche. Potresti desiderare un ambiente armonioso e confortevole per condividere con il tuo partner. Cerca di stabilire un equilibrio tra il tuo impegno emotivo e gli altri aspetti della tua vita. LAVORO: Con la Luna in Sagittario e poi in Capricorno, potresti essere più concentrato sulle tue responsabilità lavorative. Sarai in grado di affrontare le sfide con serietà e dedizione, guadagnandoti il rispetto dei colleghi. DENARO: La posizione di Nettuno in Pesci potrebbe renderti più sensibile alle questioni finanziarie. Prendi precauzioni extra nel prendere decisioni finanziarie importanti e cerca di avere una visione chiara della tua situazione economica.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

AMORE: Con la Luna in Sagittario e poi in Capricorno, potresti sentirti più concentrato sulla tua vita personale. Tuttavia, cerca di trovare il tempo per dedicarti al tuo partner e rafforzare il legame tra di voi. Una comunicazione aperta e onesta sarà fondamentale. LAVORO: Marte in Vergine potrebbe renderti più concentrato sul miglioramento delle tue abilità e competenze. È un buon momento per investire nella tua crescita professionale e per affrontare compiti che richiedono attenzione ai dettagli. DENARO: Con Saturno in Acquario, potresti avere una maggiore consapevolezza delle tue finanze a lungo termine. Valuta attentamente le tue scelte finanziarie e pianifica il futuro con saggezza.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

AMORE: Con la Luna nel tuo segno, avrai un’energia espansiva e ottimistica. Sarai in grado di comunicare i tuoi sentimenti con chiarezza e passione, attirando l’attenzione delle persone intorno a te. È un buon momento per creare connessioni significative. LAVORO: Con la Luna che transita in Capricorno, potresti sentirti più concentrato sulle tue responsabilità professionali. Approfitta di questa energia per pianificare e organizzare le tue attività. La tua determinazione ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi. DENARO: La presenza di Saturno in Acquario potrebbe renderti più attento alle tue finanze. È importante fare una gestione oculata delle tue risorse e considerare investimenti a lungo termine.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

AMORE: Con la Luna che entra nel tuo segno alle 17:00, potresti sentirti più attento alle dinamiche relazionali. Sarai in grado di esprimere i tuoi sentimenti in modo ponderato e serio. Cerca di ascoltare attentamente anche ciò che il tuo partner ha da dire. LAVORO: Mercurio in Leone potrebbe portare una maggiore creatività nella tua sfera lavorativa. Sarai in grado di presentare le tue idee in modo coinvolgente e persuasivo. È un momento favorevole per collaborazioni e partnership. DENARO: Con Venere in Cancro, potresti desiderare un ambiente di sicurezza finanziaria. Cerca di bilanciare le tue esigenze materiali con il desiderio di spendere per il comfort personale.

Aquario (20 gennaio – 18 febbraio):

AMORE: La posizione di Marte in Vergine potrebbe renderti più attento ai dettagli nella tua vita amorosa. Potresti essere più selettivo nelle tue relazioni e cercare di comprendere meglio le dinamiche interpersonali. LAVORO: Con la Luna in Capricorno, potresti sentirti più concentrato sul raggiungimento dei tuoi obiettivi professionali. Approfitta di questa energia per pianificare le tue azioni e cercare modi innovativi per raggiungere il successo. DENARO: Con la presenza di Urano in Ariete, potresti sentirsi attratto da opportunità finanziarie fuori dagli schemi convenzionali. Tuttavia, ricorda di fare ricerche approfondite prima di prendere decisioni finanziarie importanti.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

AMORE: La posizione di Nettuno in Pesci potrebbe renderti più sensibile e intuitivo nei confronti delle emozioni degli altri. Sarai in grado di connetterti a un livello profondo con il tuo partner e di offrire supporto emotivo. LAVORO: La presenza di Mercurio in Leone potrebbe portare un focus su comunicazioni creative e presentazioni efficaci. Sarai in grado di trasmettere le tue idee con passione e persuasione, guadagnando il rispetto dei tuoi colleghi. DENARO: Con Venere in Cancro, potresti essere incline a investire tempo e risorse nelle relazioni personali. Considera anche come puoi bilanciare il tuo desiderio di dare con la necessità di mantenere il tuo benessere finanziario.

L’oroscopo è a cura di Astrid

