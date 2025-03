Oroscopo del giorno, lunedì 3 marzo 2025. Giornata radiosa per Ariete, alti e bassi per Leone, Bilancia sotto pressione



L’oroscopo del giorno, lunedì 3 marzo 2025, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

L’inizio della settimana si preannuncia radioso per voi, Ariete. Con l’ingresso di Mercurio nel vostro segno, le energie mentali si intensificano, favorendo il lavoro e le nuove opportunità. Sarà il momento ideale per proporre idee, intraprendere nuovi percorsi e migliorare la vostra posizione professionale. L’amore non sarà da meno: sebbene la Luna abbia lasciato il vostro segno, Venere vi garantirà ancora momenti intensi con il partner. Se siete single, lasciatevi guidare dalle emozioni e osate di più.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Mercurio si sposta in una posizione meno favorevole, ma la vostra determinazione non verrà scalfita. In ambito lavorativo, la preparazione sarà la vostra arma vincente: se avete studiato e progettato con attenzione, potrete ottenere ottimi risultati. L’amore si colora di nuove sfumature con l’ingresso della Luna nel vostro segno, che accenderà il desiderio e il romanticismo. Momenti di passione e complicità vi attendono con il partner, mentre per i single si apriranno scenari intriganti.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Il cielo si fa più interessante per voi, Gemelli, soprattutto grazie al sostegno di Mercurio che vi donerà brillantezza mentale e idee vincenti. Sul lavoro, potrete farvi notare per la vostra intraprendenza e il vostro ingegno, cogliendo occasioni vantaggiose. In amore, Venere continuerà a favorire i rapporti, rendendovi affascinanti e coinvolgenti. Se siete single, osate avvicinarvi a qualcuno che vi incuriosisce.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Mercurio in quadratura potrebbe rendere questo lunedì più impegnativo del solito, portando qualche contrattempo nelle vostre attività professionali. Sarà necessario mantenere la calma e affrontare gli ostacoli con determinazione. In amore, la Luna vi darà una mano, regalandovi momenti di dolcezza e tenerezza. Tuttavia, con Venere in posizione poco favorevole, dovrete evitare malintesi e tensioni con il partner.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

La vostra vita sentimentale attraverserà alti e bassi in questo lunedì. Venere vi regalerà momenti romantici con la persona amata, ma la Luna in quadratura potrebbe creare qualche piccolo attrito. Il segreto sarà comunicare con sincerità ed evitare di drammatizzare. Sul lavoro, Mercurio vi darà il supporto necessario per sbloccare situazioni stagnanti e trovare nuove opportunità.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Un cielo favorevole vi accompagnerà in questo inizio di settimana. La Luna vi sorriderà dal Toro, rendendo l’amore più stabile e profondo. Se siete in coppia, avrete modo di rafforzare il vostro legame. Sul lavoro, Mercurio non sarà più in opposizione, permettendovi di riorganizzare i vostri piani e cogliere nuove occasioni di successo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le stelle non saranno del tutto clementi con voi, Bilancia. Con Mercurio in opposizione, potreste sentirvi sotto pressione sul lavoro e avere dubbi sui vostri progetti. Non lasciatevi abbattere: mantenete la concentrazione e proseguite con impegno. In amore, il periodo resta delicato: dedicatevi alle persone che vi fanno stare bene e cercate conforto nelle relazioni sincere.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

L’inizio della settimana potrebbe risultare faticoso per la sfera sentimentale. La Luna opposta potrebbe rendere i rapporti con il partner più tesi, portando a discussioni o distanze emotive. Cercate di affrontare la situazione con pazienza. Sul lavoro, Mercurio non sarà più dalla vostra parte, ma la vostra esperienza vi aiuterà a gestire gli impegni con sicurezza.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il lavoro sarà un settore in grande crescita per voi, Sagittario. Mercurio in trigono vi permetterà di gestire i compiti con efficacia, portando a risultati soddisfacenti. In amore, Venere continuerà a rendere il vostro rapporto intenso e armonioso. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi farà battere il cuore.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Qualche piccolo intoppo lavorativo potrebbe rallentarvi, ma nulla che non possiate superare con il vostro impegno. Mercurio in quadratura potrebbe creare qualche ostacolo, ma con una buona organizzazione tutto filerà liscio. In amore, la Luna vi aiuterà a portare maggiore stabilità nel vostro rapporto. Evitate tensioni e concentratevi sulla comunicazione con il partner.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Le vostre doti creative saranno accentuate grazie all’influenza positiva di Mercurio in sestile. Il lavoro potrà regalarvi soddisfazioni, specialmente se saprete sfruttare il vostro ingegno. Per i sentimenti, questo è un momento favorevole: qualcuno potrebbe finalmente dichiararsi a voi. Siate pronti a cogliere questa opportunità.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

L’uscita di Mercurio dal vostro segno potrebbe portare un lieve calo nel ritmo lavorativo, ma Marte vi sosterrà, garantendovi ancora buone energie. L’amore sarà il punto forte della giornata: la Luna vi aiuterà a vivere momenti di grande sintonia e complicità con il partner. Se siete single, un incontro speciale potrebbe essere all’orizzonte.

L’oroscopo del giorno lunedì 3 marzo 2025 è a cura di Astrid

