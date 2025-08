Home

3 Agosto 2025

Oroscopo del giorno, lunedì 4 agosto 2025. Voglia di fare per Ariete, Cancro le risposte le troverai nelle tue emozioni, Vergine, alcune cose vanno solo sentite

Oroscopo del giorno, lunedì 4 agosto 2025. Voglia di fare per Ariete, Cancro le risposte le troverai nelle tue emozioni, Vergine, alcune cose vanno solo sentite



L’oroscopo del giorno, lunedì 4 agosto 2025, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Oggi il tuo intuito si risveglia con forza, ma non sempre ti guiderà su sentieri stabili. La voglia di fare, di muoverti, di reagire sarà alta, eppure non tutto filerà liscio. Cerca di non lasciarti travolgere dagli imprevisti: anche se la mattina parte in salita, nel pomeriggio troverai occasioni per ritrovare lucidità e chiarezza. In campo sentimentale, è tempo di lasciar andare ciò che ti pesa. Se una relazione ti limita o ti confonde, ascolta quel disagio sottile che ti chiede di voltare pagina. Non è debolezza, ma coraggio. Sul lavoro, mantieni la calma e fidati del tempo: ogni nodo si scioglie, se non lo si tira troppo forte. Il corpo ti chiede attenzioni: non trascurarlo.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Un senso di inquietudine potrebbe offuscare la tua solita stabilità. Qualcosa che davi per certo oggi sembra vacillare, ma non è un segnale negativo: è la vita che ti chiede di guardare meglio. In amore, non sprecare energie con chi ti sottrae serenità. La tua pace interiore vale più di mille spiegazioni. Il lavoro può essere un po’ teso al mattino, con rallentamenti o fraintendimenti, ma nel pomeriggio il cielo si apre a soluzioni più serene. Fisicamente, il tuo corpo ha bisogno di una pausa vera: non è pigrizia, è saggezza. Il cambiamento che stai vivendo è lento ma profondo, fidati del processo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La tua mente corre veloce, ma oggi rischia di perdersi tra mille pensieri. La confusione può nascere da piccole cose: un messaggio frainteso, una parola di troppo, una risposta che non arriva. In amore, è tempo di fare pulizia emotiva. Chiediti: ciò che provo mi fa stare bene o solo mi confonde? Sul lavoro, attenzione alle parole e alle decisioni impulsive. Il pomeriggio sarà più chiaro, se al mattino saprai concederti una pausa. Fermarsi ogni tanto non è un fallimento, è un atto d’intelligenza. Qualcosa di nuovo bussa alla porta, ma prima devi lasciare andare il superfluo.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Oggi le emozioni si presentano senza bussare, ma sarà proprio lì che troverai risposte. L’intuito ti guida in un mare un po’ agitato, ma ricco di verità. In amore, è il momento giusto per liberarsi da vecchie dinamiche che non ti fanno più bene. Basta trattenere il fiato: scegli il sollievo. Sul lavoro, la mattina può riservare scogli imprevisti, ma con calma e gentilezza si supera tutto. Il pomeriggio è adatto per sistemare ciò che si era incrinato. Anche il corpo parla: ascolta i suoi segnali, non trascurare il bisogno di riposo. Una trasformazione lenta ma luminosa è in corso dentro di te.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Sei spinto da un’energia intensa, quasi travolgente, ma oggi ti verrà chiesto di scegliere bene dove canalizzarla. Non tutto ciò che brilla merita il tuo slancio. In amore, non accontentarti di presenze a metà: solo chi ti offre sincerità e ascolto ha spazio nel tuo regno. Sul lavoro, la giornata inizia in salita, ma con il tuo carisma saprai risolvere anche gli imprevisti. Il pomeriggio porta aperture e dialoghi più costruttivi. Cura di te, relax e buon cibo ti rimetteranno in equilibrio. Le stelle ti spingono a osare, ma con grazia. Un piccolo salto può condurti lontano.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La tua mente analitica oggi rischia di voler spiegare anche l’inspiegabile. Ma non tutto ha bisogno di definizioni: alcune cose vanno solo sentite. In amore, se c’è qualcosa che non quadra, non restare in attesa. Il cuore ha già capito da tempo, fidati di lui. Sul lavoro, l’organizzazione sarà fondamentale: imprevisti piccoli ma fastidiosi metteranno alla prova la tua pazienza. La mattina sarà più tesa, ma nel pomeriggio troverai spiragli di serenità. Concediti qualcosa che ti fa stare bene, anche se non è “utile”. È proprio lì che inizia il cambiamento.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Oggi l’equilibrio che tanto ricerchi sembra sfuggire, ma è solo apparenza. Dentro di te si muove una forza profonda, fatta di intuizione e ascolto. In amore, non lasciare che l’indifferenza di chi ti è vicino ti consumi: se il dialogo manca, è tempo di agire. Sul lavoro, la pazienza sarà la tua alleata più preziosa. La mattinata può essere faticosa, ma il pomeriggio porta risposte. Fisicamente potresti sentirti un po’ scarico: prenditi cura di te con piccoli gesti quotidiani. Sta iniziando un nuovo ciclo, più autentico e leggero. Lascia che le novità entrino con calma, senza forzature.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Oggi le emozioni salgono in superficie come lava sotto pressione. È il momento di affrontare ciò che per troppo tempo hai tenuto nascosto. In amore, se un rapporto ti toglie forza anziché darti luce, forse è il momento di lasciarlo andare. Sul lavoro, mantieni la calma davanti a tensioni e cambiamenti improvvisi. La mattina può sembrarti insostenibile, ma il pomeriggio ti regalerà un punto di vista più sereno. Non dimenticare di riposare: hai bisogno di ricreare spazio dentro di te. La trasformazione è in corso, e porterà nuova vita, ma richiede sincerità e coraggio.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

L’entusiasmo non ti manca, ma oggi rischi di saltare da un’idea all’altra senza costrutto. Focalizzati. In amore, se qualcuno non ti segue nel tuo slancio, forse è il momento di ridimensionare aspettative. Al lavoro, alcuni imprevisti richiedono elasticità e meno rigidità mentale. La mattinata è tesa, specialmente nei rapporti personali, ma il pomeriggio offre occasioni per sistemare le cose. Concediti un piccolo piacere, un’attività che ti nutre dentro. I cambiamenti che desideri iniziano da te: agisci con intenzione, non solo con impulso.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Sei tenace, ma oggi la realtà sembra volerti testare. Piccoli ostacoli, ritardi, tensioni ti chiedono una nuova prospettiva. In amore, rifletti su ciò che ricevi rispetto a ciò che dai: è tempo di pretendere rispetto e verità. Sul lavoro, i progetti rallentano ma non si bloccano: tutto si muove, anche se non lo vedi ancora. La mattina sarà faticosa, ma dal pomeriggio ritroverai il tuo ritmo. Il corpo lancia segnali precisi: non ignorarli. Prenditi tempo per respirare e fare chiarezza. Ogni passaggio difficile è in realtà una prova di rafforzamento.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La tua mente è un vulcano di idee, ma serve centratura per non perderti in mille direzioni. In amore, la sincerità è fondamentale: non accettare mezze verità o promesse non mantenute. Al lavoro, la tua creatività può diventare una risorsa decisiva, se incanalata con intelligenza. La mattinata sarà confusa, ma nel pomeriggio si apre un varco positivo. Ritagliati tempo per rigenerarti: non tutto deve essere produttivo. Lascia spazio all’ascolto e alla lentezza. Il cambiamento è già dentro di te: assecondalo, non ostacolarlo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La sensibilità oggi è il tuo dono più potente, anche se può renderti più vulnerabile. In amore, se qualcosa ti turba, parlane: tenere tutto dentro non aiuta nessuno. Sul lavoro, alcune difficoltà ti chiedono più pazienza che azione: osserva, prima di rispondere. La mattina può essere emotivamente instabile, ma il pomeriggio offre spazio alla chiarezza. Prenditi cura del tuo corpo e delle tue emozioni: entrambi meritano dolcezza. La tua anima sta attraversando un periodo di purificazione. Presto le acque si faranno limpide, e tutto apparirà più chiaro.

L’oroscopo del giorno lunedì 4 agosto 2025 è a cura di Astrid

oroscopo del giorno, lunedì 4 agosto 2025