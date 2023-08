Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno, lunedì 7 agosto 2023. Amore, lavoro, denaro

7 Agosto 2023

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

AMORE: La luna in Pesci ti rende romantico e sognatore oggi. Potresti sentirsi più sensibile del solito e desiderare momenti di intimità con il tuo partner. Sii attento alle tue emozioni e comunica apertamente i tuoi sentimenti.

DENARO: Mercurio in Leone favorisce la tua creatività e intuizione in campo lavorativo. Potresti avere nuove idee che ti aiuteranno a risolvere problemi o a ottenere nuove opportunità. Sfrutta al meglio questa energia positiva.

LAVORO: Con Marte nel tuo segno, sei pieno di energia e determinazione. È il momento ideale per prendere iniziative sul lavoro e perseguire i tuoi obiettivi con passione. Fai attenzione alle decisioni affrettate, ma non lasciarti scoraggiare.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

AMORE: La luna in Pesci può portare confusione nei tuoi sentimenti. Cerca di essere onesto con te stesso e con il tuo partner riguardo alle tue emozioni. Una conversazione sincera può aiutare a chiarire le cose.

DENARO: Mercurio in Leone ti rende abile nella comunicazione e nella negoziazione. Potresti trovare soluzioni creative per questioni finanziarie o opportunità di investimento interessanti. Fai attenzione alle truffe o agli affari rischiosi.

LAVORO: La tua mente sarà brillante e agile oggi, grazie a Mercurio in Leone. Sfrutta questa energia per affrontare problemi o progetti complessi sul lavoro. La tua capacità di concentrarti e risolvere i problemi sarà apprezzata dai tuoi colleghi.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

AMORE: Con la luna in Pesci, potresti sentirti più introverso e riflessivo riguardo alle tue relazioni. Cerca di comunicare apertamente con il tuo partner e di essere attento alle sue esigenze emotive.

DENARO: Mercurio in Leone stimola la tua creatività e ti aiuta a presentare le tue idee con entusiasmo. Potresti ricevere riconoscimenti per il tuo lavoro o essere notato dai tuoi superiori. Sfrutta al meglio questa opportunità.

LAVORO: Grazie a Marte in Leone, sei determinato e motivato a raggiungere i tuoi obiettivi professionali. Sei ambizioso e pronto a metterti in gioco. Usa questa energia positiva per affrontare nuove sfide sul lavoro.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio):

AMORE: La luna in Pesci potrebbe portare tensioni nelle tue relazioni. Cerca di essere paziente e comprensivo con il tuo partner. Una conversazione sincera può aiutare a risolvere eventuali problemi.

DENARO: Con Mercurio in Leone, sei abile nella gestione delle questioni finanziarie. Potresti trovare nuove fonti di reddito o avere opportunità di investimento interessanti. Fai attenzione a non essere troppo impulsivo nelle decisioni finanziarie.

LAVORO: Grazie a Marte in Leone, sei carico di energia e pronto ad affrontare nuove sfide sul lavoro. La tua determinazione e dedizione saranno notate dai tuoi colleghi e dai tuoi superiori. Sfrutta questa energia positiva per raggiungere i tuoi obiettivi.

LEONE (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: La luna in Pesci ti rende sensibile e compassionevole nei confronti del tuo partner. Sarai pronto a dare supporto e conforto quando necessario. L’amore sarà al centro delle tue attenzioni oggi.

DENARO: Mercurio nel tuo segno ti rende abile nelle trattative e nelle negoziazioni. Potresti ottenere risultati positivi in questioni finanziarie o lavorative. Sfrutta la tua abilità comunicativa a tuo vantaggio.

LAVORO: Con Marte nel tuo segno, hai una grande energia e forza di volontà. Sei pronto a prendere iniziative e a portare avanti i tuoi progetti con determinazione. Fai attenzione a non essere troppo impulsivo o arrogante sul lavoro.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre):

AMORE: La luna in Pesci potrebbe portare confusione e incertezze nei tuoi rapporti amorosi. Cerca di essere onesto riguardo ai tuoi sentimenti e parla apertamente con il tuo partner per evitare fraintendimenti.

DENARO: Con Mercurio in Leone, sei abile nella gestione delle finanze e nell’analisi dei dettagli. Potresti trovare soluzioni creative per questioni finanziarie o trovare nuove opportunità di guadagno.

LAVORO: Grazie a Marte in Leone, sei determinato e concentrato nel raggiungere i tuoi obiettivi sul lavoro. La tua determinazione sarà notata dai tuoi superiori e i tuoi sforzi saranno premiati. Fai attenzione a non diventare troppo perfezionista.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):

AMORE: La luna in Pesci fino alle ore 00:07 ti rende più sensibile e empatico nei confronti del tuo partner. Sfrutta questa energia per mostrare affetto e supporto. Dopo l’ingresso della luna in Ariete, potresti sentirsi più energico e passionale.

DENARO: Mercurio in Leone stimola la tua creatività e intuito finanziario. Potresti avere nuove idee per aumentare il tuo reddito o gestire meglio le tue finanze. Fai attenzione alle opportunità di investimento e sii prudente nelle decisioni finanziarie.

LAVORO: Marte in Leone ti rende ambizioso e deciso nel raggiungere i tuoi obiettivi sul lavoro. Sei pronto a prendere iniziative e affrontare sfide con coraggio. Tuttavia, evita di essere troppo impulsivo e cerca di valutare attentamente le situazioni prima di agire.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre):

AMORE: Con la luna in Pesci, potresti essere più riflessivo riguardo ai tuoi sentimenti. Cerca di esprimere apertamente ciò che provi al tuo partner per evitare fraintendimenti. La comprensione reciproca sarà fondamentale per mantenere l’armonia nella relazione.

DENARO: Mercurio in Leone favorisce la tua capacità di comunicazione e negoziazione sul fronte finanziario. Potresti ricevere proposte interessanti o trovare soluzioni creative per questioni economiche. Sii cauto con le spese e cerca di risparmiare.

LAVORO: Grazie a Marte in Leone, sei pieno di energia e determinazione sul lavoro. Sei pronto a mostrare il meglio di te e a perseguire i tuoi obiettivi con passione. Tuttavia, evita di essere troppo autoritario o dominante con i colleghi.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre):

AMORE: La luna in Pesci potrebbe portare tensioni o malintesi nelle tue relazioni. Cerca di essere paziente e comprensivo con il tuo partner, ascolta attentamente le sue preoccupazioni e cerca di risolvere eventuali problemi con calma.

DENARO: Mercurio in Leone stimola la tua creatività e intuito finanziario. Potresti avere idee innovative per migliorare la tua situazione economica o trovare nuove opportunità di guadagno. Sfrutta questa energia positiva per ottenere risultati.

LAVORO: Marte in Leone aumenta la tua energia e la tua ambizione sul lavoro. Sei determinato a raggiungere il successo e potresti ricevere riconoscimenti per i tuoi sforzi. Tuttavia, fai attenzione a non essere troppo impulsivo o a prendere decisioni affrettate.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio):

AMORE: Con la luna in Pesci, potresti essere più emotivo e sensibile nei confronti del tuo partner. Cerca di comunicare apertamente ciò che provi e ascolta attentamente ciò che lui/lei ha da dire. La comprensione reciproca è fondamentale per la felicità della relazione.

DENARO: Mercurio in Leone ti aiuta a gestire meglio le tue finanze e a prendere decisioni finanziarie oculate. Potresti ricevere offerte di lavoro o opportunità di investimento interessanti. Valuta attentamente tutte le opzioni prima di agire.

LAVORO: Grazie a Marte in Leone, sei determinato e ambizioso sul lavoro. Sei disposto a prendere iniziative e ad affrontare nuove sfide con coraggio. Tuttavia, evita di essere troppo autoritario o dominante con i colleghi.

AQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio):

AMORE: La luna in Pesci ti rende più romantico e sognatore oggi. Potresti desiderare momenti di intimità con il tuo partner o mostrare gesti affettuosi. Tuttavia, cerca di essere chiaro riguardo ai tuoi sentimenti e ascolta anche quelli del tuo partner.

DENARO: Mercurio in Leone stimola la tua creatività e intuito finanziario. Potresti avere nuove idee per aumentare le tue entrate o gestire meglio le tue finanze. Sfrutta al meglio questa energia per ottenere risultati positivi.

LAVORO: Marte in Leone ti rende deciso e determinato a raggiungere i tuoi obiettivi professionali. Sei pronto a prendere iniziative e a mostrare il meglio di te. Tuttavia, evita di essere troppo impulsivo o di prendere decisioni affrettate.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo):

AMORE: Con la luna nel tuo segno fino alle ore 00:07, sarai più emotivo e sensibile oggi. Mostra apertamente i tuoi sentimenti al tuo partner e cerca di capire le sue esigenze emotive. Dopo l’ingresso della luna in Ariete, potresti sentirti più energico e assertivo. Questa combinazione di energia può portare a una maggiore passionalità e desiderio di avvicinarti al tuo partner in modo più diretto e appassionato.

DENARO: Mercurio in Leone può portare opportunità finanziarie interessanti. Potresti ricevere offerte di lavoro o avere idee innovative per aumentare il tuo reddito. Sfrutta al meglio questa energia per prendere decisioni finanziarie oculate e valutare attentamente tutte le opzioni disponibili.

LAVORO: Grazie a Marte in Leone, sei carico di energia e motivazione sul lavoro. Potresti affrontare nuove sfide con coraggio e determinazione. Tuttavia, fai attenzione a non essere troppo impulsivo o a prendere decisioni affrettate senza valutarne le conseguenze. Sii paziente e attento ai dettagli per ottenere il massimo successo.

L’oroscopo è a cura di Astrid

