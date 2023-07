Home

Oroscopo del giorno, martedì 1 agosto 2023. Amore, lavoro, denaro

1 Agosto 2023

Oroscopo del giorno, martedì 1 agosto 2023. Amore, lavoro, denaro

Oroscopo del giorno, martedì 1 agosto 2023. Amore, lavoro, denaro

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

AMORE: La luna nel segno di Sagittario ti porta entusiasmo e passione in amore. Potresti essere molto impulsivo e desiderare fortemente l’attenzione del tuo partner. Cerca di essere attento alle loro esigenze e di ascoltare ciò che hanno da dire.

LAVORO: Mercurio in Leone favorisce la comunicazione e la creatività. È il momento perfetto per esprimere le tue idee e proporre nuovi progetti sul lavoro. Mantieni la tua determinazione e non permettere a nessuno di frenarti.

DENARO: Marte nel tuo segno ti dà energia e sicurezza finanziaria. Se hai intenzione di investire o di avviare nuovi affari, è il momento giusto per farlo. Tieni d’occhio le opportunità finanziarie e sfrutta al massimo le tue risorse.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

AMORE: La luna nel segno di Capricorno ti rende riflessivo e attento alle tue relazioni. Potresti sentirti un po’ chiuso emotivamente, ma è importante aprirti con il tuo partner e condividere i tuoi sentimenti.

LAVORO: Mercurio in Leone ti rende molto creativo e con idee brillanti sul lavoro. È il momento giusto per presentare i tuoi progetti e farti notare dai tuoi superiori. Sii sicuro di te e delle tue capacità.

DENARO: Venere in Leone può portare buone opportunità finanziarie. Cerca di essere prudente nelle spese e di mettere da parte qualche risparmio. È possibile che arrivi un guadagno extra inaspettato.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

AMORE: La luna nel segno di Capricorno ti rende razionale e concentrato sulle tue relazioni. Potresti sentirti un po’ distante emotivamente, ma è importante comunicare con il tuo partner e chiarire eventuali malintesi.

LAVORO: Mercurio in Leone ti rende molto comunicativo e capace di esprimere le tue idee con chiarezza sul lavoro. Sarai apprezzato per la tua intelligenza e la tua versatilità.

DENARO: Venere in Leone può portare opportunità finanziarie interessanti. Cerca di essere cauto nelle spese e di fare investimenti ponderati. Potresti ricevere un piccolo regalo o una gratifica finanziaria.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio):

AMORE: La luna nel segno di Capricorno ti rende molto emotivo e attento alle tue relazioni. Cerca di esprimere i tuoi sentimenti al tuo partner e di essere più aperto riguardo alle tue emozioni.

LAVORO: Mercurio in Leone favorisce la tua creatività e la tua capacità di comunicare efficacemente sul lavoro. Potresti ricevere riconoscimenti per il tuo duro lavoro e le tue idee innovative.

DENARO: Venere in Leone può portare stabilità finanziaria e opportunità di guadagno. Cerca di essere prudente nelle spese e di mettere da parte qualche risparmio per il futuro.

LEONE (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: La luna nel segno di Capricorno ti rende più serio e riflessivo sulle tue relazioni. Potresti sentirsi un po’ sensibile e vulnerabile emotivamente. Cerca di comunicare i tuoi sentimenti al tuo partner.

LAVORO: Mercurio nel tuo segno ti rende molto comunicativo e carismatico sul lavoro. Sarai in grado di esprimere le tue idee con chiarezza e convincere gli altri a seguirti.

DENARO: Venere nel tuo segno ti rende più attraente e carismatico, attirando opportunità finanziarie interessanti. Tuttavia, cerca di essere prudente nelle spese e di non esagerare con i tuoi acquisti.

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

AMORE: La luna in Sagittario fino alle ore 04:00 ti rende ottimista e desideroso di avventura nelle relazioni. Potresti sentirti attratto da nuove esperienze e persone. Nel pomeriggio, con la luna nel pragmatico Capricorno, potresti essere più concentrato e razionale nelle tue emozioni. È un buon momento per esprimere ciò che desideri al tuo partner in modo chiaro e diretto.

LAVORO: Mercurio in Leone ti rende creativo e comunicativo sul lavoro. Se hai progetti da presentare, fallo con sicurezza e fiducia. Sarai in grado di esprimere le tue idee con chiarezza e convincere i tuoi colleghi delle tue capacità. Sii aperto alle nuove opportunità che potrebbero presentarsi durante la giornata.

DENARO: Venere in Leone porta fortuna finanziaria e potrebbe portare opportunità di guadagno inaspettate. Tuttavia, cerca di essere cauto nelle spese e di non farti prendere la mano con gli acquisti impulsivi. Metti da parte qualche risparmio per il futuro e mantieni un atteggiamento prudente riguardo alle tue finanze.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

AMORE: La luna in Capricorno ti rende più serio e determinato nelle relazioni. Potresti sentirti più concentrato sui tuoi obiettivi amorosi e desideroso di stabilire legami significativi. Sii onesto con te stesso e con il tuo partner riguardo ai tuoi desideri e bisogni emotivi.

LAVORO: Mercurio in Leone favorisce la tua creatività e la tua capacità di esprimere le tue idee in modo affascinante. Potresti avere nuove opportunità lavorative che richiedono il tuo talento comunicativo. Sfrutta al massimo questa energia positiva e fai sentire la tua voce sul lavoro.

DENARO: Venere in Leone porta buone opportunità finanziarie. Potresti ricevere riconoscimenti per il tuo lavoro e aumenti di stipendio. Tuttavia, cerca di essere prudente nelle spese e di non esagerare con gli acquisti. Fai attenzione anche a eventuali proposte di investimento, valuta bene i rischi prima di agire.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

AMORE: La luna in Capricorno ti rende più ambizioso nelle tue relazioni. Potresti avere grandi aspettative per il tuo partner e desiderare di raggiungere nuovi traguardi insieme. Cerca di essere paziente e comprensivo riguardo alle esigenze e ai desideri del tuo partner.

LAVORO: Mercurio in Leone potrebbe portare conflitti di comunicazione sul lavoro. Cerca di essere diplomatico e aperto alle opinioni degli altri. Evita discussioni inutili e concentra la tua energia sulla realizzazione dei tuoi obiettivi professionali.

DENARO: Venere in Leone può portare stabilità finanziaria e opportunità di guadagno. Se hai investimenti da fare o progetti finanziari da mettere in atto, questo è il momento giusto per farlo. Tuttavia, fai attenzione a eventuali rischi finanziari e consulta un esperto se necessario.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

AMORE: La luna in Capricorno ti rende più pragmatico e concentrato nelle relazioni. Potresti avere bisogno di spazio per te stesso e desiderare di esplorare nuovi orizzonti emotivi. Sii aperto e onesto riguardo ai tuoi bisogni con il tuo partner.

LAVORO: Mercurio in Leone potrebbe portare conflitti di comunicazione sul lavoro. Cerca di essere diplomatico e ascolta le opinioni degli altri. Potresti essere coinvolto in nuovi progetti o opportunità lavorative, ma valuta bene ogni passo prima di agire.

DENARO: Venere in Leone porta stabilità finanziaria e possibilità di guadagno. Cerca di essere prudente nelle spese e di mettere da parte qualche risparmio. Potresti ricevere un bonus o una gratifica finanziaria inaspettata.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

AMORE: La luna nel tuo segno ti rende più determinato e concentrato nelle relazioni. Potresti avere un forte desiderio di stabilità e sicurezza con il tuo partner. Cerca di esprimere i tuoi sentimenti in modo chiaro e diretto.

LAVORO: Mercurio in Leone ti rende molto creativo e comunicativo sul lavoro. Sarai in grado di esprimere le tue idee con chiarezza e convincere i tuoi colleghi delle tue capacità. Sii aperto a nuove opportunità e proposte che potrebbero presentarsi durante la giornata.

DENARO: Venere in Leone porta buone opportunità finanziarie e stabilità economica. Se hai progetti finanziari da mettere in atto, questo è il momento giusto per farlo. Fai attenzione a eventuali spese e assicurati di mantenere un bilancio equilibrato.

Aquario (20 gennaio – 18 febbraio): AMORE: La luna in Sagittario fino alle ore 04:00 ti rende socievole e desideroso di connessioni significative nelle relazioni. Potresti sentirti attratto da nuove persone e avventurarti in nuove esperienze. Nel pomeriggio, con la luna nel pratico Capricorno, potresti essere più concentrato e realista riguardo ai tuoi desideri d’amore. È il momento perfetto per comunicare apertamente con il tuo partner riguardo alle tue aspettative. LAVORO: Mercurio in Leone ti rende creativo e comunicativo sul lavoro. Sarai in grado di esprimere le tue idee con chiarezza e convincere i tuoi colleghi delle tue capacità. Potresti avere nuove opportunità lavorative che richiedono il tuo talento comunicativo. Sfrutta al massimo questa energia positiva e fai sentire la tua voce sul lavoro. DENARO: Venere in Leone porta buone opportunità finanziarie. Potresti ricevere riconoscimenti per il tuo lavoro e aumenti di stipendio. Tuttavia, cerca di essere prudente nelle spese e di non farti prendere la mano con gli acquisti. Fai attenzione anche a eventuali proposte di investimento, valuta bene i rischi prima di agire. Pesci (19 febbraio – 20 marzo): AMORE: La luna in Sagittario fino alle ore 04:00 ti rende ottimista e desideroso di avventura nelle relazioni. Potresti sentirti attratto da nuove persone e desiderare di esplorare nuovi orizzonti emotivi. Nel pomeriggio, con la luna nel pragmatico Capricorno, potresti essere più concentrato e determinato riguardo ai tuoi obiettivi d’amore. È un buon momento per chiarire eventuali malintesi con il tuo partner e per mettere in chiaro le tue aspettative. LAVORO: Mercurio in Leone favorisce la tua creatività e la tua capacità di comunicare in modo affascinante sul lavoro. Se hai progetti da presentare, fallo con sicurezza e fiducia. Sarai in grado di esprimere le tue idee con chiarezza e convincere i tuoi colleghi delle tue capacità. Sii aperto alle nuove opportunità che potrebbero presentarsi durante la giornata. DENARO: Venere in Leone porta fortuna finanziaria e potrebbe portare opportunità di guadagno inaspettate. Tuttavia, cerca di essere cauto nelle spese e di non farti prendere la mano con gli acquisti impulsivi. Metti da parte qualche risparmio per il futuro e mantieni un atteggiamento prudente riguardo alle tue finanze.

L’oroscopo è a cura di Astrid

