Oroscopo del giorno, martedì 12 settembre 2023. Amore, lavoro, denaro

11 Settembre 2023

Luna in Cancro, alle 05:00 transita in Leone

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

AMORE: Con la Luna in Cancro, potresti sentire una maggiore sensibilità emotiva oggi. Se sei in una relazione, è il momento perfetto per esprimere i tuoi sentimenti profondi al tuo partner. Se sei single, potresti attrarre persone che sono in sintonia con le tue emozioni. Mostra gentilezza e comprensione. LAVORO: Mercurio in Leone potrebbe portare un maggiore desiderio di mettersi in mostra sul lavoro. Comunica chiaramente le tue idee e sii audace nelle tue proposte. La tua creatività è un vantaggio in questo momento. DENARO: Con Venere in Cancro, potresti sentirti più legato ai tuoi beni materiali e alla sicurezza finanziaria. Cerca modi per risparmiare e proteggere i tuoi guadagni. Valuta attentamente le opportunità di investimento.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

AMORE: La Luna in Cancro potrebbe portare un desiderio di comfort e sicurezza nelle relazioni. Se sei in una relazione, dedica del tempo di qualità al tuo partner. Se sei single, cerca persone che condividano i tuoi valori e la tua stabilità emotiva. Mostra il tuo affetto in modi pratici. LAVORO: Mercurio in Leone ti rende molto comunicativo e creativo nel lavoro. Esprimi le tue idee con entusiasmo e sii aperto alle idee degli altri. La collaborazione può portare a soluzioni brillanti. DENARO: Con Venere in Cancro, potresti desiderare più sicurezza finanziaria. Valuta attentamente le tue spese e cerca modi per risparmiare. Considera opportunità di investimento che garantiscano stabilità a lungo termine.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

AMORE: La Luna in Cancro potrebbe portare un desiderio di comfort e intimità nelle relazioni. Se sei in una relazione, crea un ambiente accogliente per il tuo partner. Se sei single, cerca connessioni significative basate sulla fiducia reciproca. Sii aperto riguardo ai tuoi sentimenti. LAVORO: Mercurio in Leone potrebbe portare un desiderio di leadership e riconoscimento nel lavoro. Metti in mostra le tue abilità comunicative e cerca di assumere un ruolo di guida. La tua creatività è un asset prezioso. DENARO: Con Venere in Cancro, potresti sentirti più legato ai beni materiali. Gestisci le tue finanze con attenzione e cerca modi per aumentare la tua sicurezza finanziaria. Pianifica per il futuro.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio):

AMORE: Con la Luna nel tuo segno fino alle 05:00 AM, potresti sentirti più in contatto con le tue emozioni. Esprimi apertamente i tuoi sentimenti al tuo partner o famiglia. Se sei single, mostrati aperto alle opportunità amorose. La gentilezza è la chiave oggi. LAVORO: Mercurio in Leone potrebbe portare un desiderio di esprimere le tue idee in modo creativo. Comunica chiaramente e sii aperto alle nuove soluzioni. La tua creatività può farti risaltare. DENARO: Con Venere nel tuo segno, potresti sentirsi più sicuro delle tue finanze. Cerca modi per aumentare i tuoi guadagni e investi saggiamente. Proteggi il tuo patrimonio e pensa a lungo termine.

LEONE (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: La Luna in Cancro fino alle 05:00 AM potrebbe portare una maggiore sensibilità emotiva nelle tue relazioni. Esprimi i tuoi sentimenti al tuo partner e crea un’atmosfera intima. Se sei single, cerca connessioni profonde e autentiche. Dopo, con la Luna in Leone dovrai metterti in mostra e fatti notare. LAVORO: Mercurio in Leone ti rende molto comunicativo e creativo nel lavoro. Esprimi le tue idee con entusiasmo e attira l’attenzione dei tuoi superiori. Sii audace nelle tue proposte. DENARO: Venere in Cancro potrebbe portare una maggiore attenzione alle questioni finanziarie legate alla famiglia. Pianifica attentamente le tue spese e assicurati di avere un bilancio solido.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre):

AMORE: La Luna in Cancro fino alle 05:00 AM potrebbe portare una maggiore attenzione alle tue esigenze emotive nelle relazioni. Comunica apertamente con il tuo partner. Se sei single, sii onesto riguardo ai tuoi desideri e alle tue aspettative. Dopo, con la Luna in Leone, potresti essere geloso e suscettibile. LAVORO: Mercurio in Leone potrebbe portare un desiderio di mettersi in mostra nel lavoro. Comunica chiaramente le tue idee e cerca di assumere un ruolo di leadership. La tua creatività può farti risaltare. DENARO: Venere in Cancro potrebbe portare attenzione alle questioni finanziarie legate alla famiglia. Pianifica con cura e cerca modi per aumentare la sicurezza finanziaria.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):

AMORE: Con la Luna in Cancro fino alle 05:00 AM, potresti desiderare maggiore intimità e comfort nelle relazioni. Dedica tempo al tuo partner o cerca connessioni profonde se sei single. Dopo, con la Luna in Leone, sarai espansivo e condividerai il tuo amore con il mondo. LAVORO: Mercurio in Leone potrebbe portare una maggiore attenzione alla tua creatività nel lavoro. Sii audace nelle tue idee e comunicale con entusiasmo. La tua espressività può essere un vantaggio. DENARO: Venere in Cancro potrebbe portare attenzione alle tue spese e alla gestione finanziaria. Cerca di risparmiare e proteggere i tuoi guadagni. Considera investimenti a lungo termine.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre):

AMORE: La Luna in Cancro fino alle 05:00 AM potrebbe portare una maggiore sensibilità emotiva nelle tue relazioni. Esprimi apertamente i tuoi sentimenti al tuo partner. Se sei single, cerca connessioni profonde e sincere. Dopo, con la Luna in Leone, prenderà il sopravvento il tuo lato passionale. LAVORO: Mercurio in Leone potrebbe portare un desiderio di comunicare con entusiasmo nel lavoro. Esprimi chiaramente le tue idee e sii aperto alle idee degli altri. La tua creatività è un vantaggio. DENARO: Venere in Cancro potrebbe portare attenzione alle questioni finanziarie legate alla famiglia. Pianifica attentamente le tue spese e cerca modi per aumentare la sicurezza finanziaria

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre):

AMORE: Con la Luna in Cancro fino alle 05:00 AM, potresti desiderare maggiore intimità emotiva nelle tue relazioni. Dedica tempo al tuo partner o cerca connessioni profonde se sei single. Dopo, con la Luna in Leone, sarai più generoso e amorevole. LAVORO: Mercurio in Leone potrebbe portare un desiderio di comunicare in modo creativo nel lavoro. Esprimi le tue idee con entusiasmo e attira l’attenzione degli altri. La tua creatività può portare successo. DENARO: Venere in Cancro potrebbe portare attenzione alle questioni finanziarie legate alla famiglia. Pianifica attentamente le tue spese e cerca modi per garantire la sicurezza finanziaria della tua famiglia.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio):

AMORE: La Luna in Cancro fino alle 05:00 AM potrebbe portare una maggiore attenzione alle esigenze emotive nelle relazioni. Dedica tempo al tuo partner e crea un’atmosfera accogliente. Dopo, con la Luna in Leone, sarai generoso e appassionato. LAVORO: Mercurio in Leone potrebbe portare un desiderio di comunicare in modo creativo nel lavoro. Sii audace nelle tue idee e cerca di farti notare per i tuoi talenti. La creatività può portare opportunità. DENARO: Venere in Cancro potrebbe portare attenzione alle spese familiari. Pianifica attentamente e cerca di risparmiare per la sicurezza futura.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): AMORE:

Con la Luna in Cancro fino alle 05:00 AM, potresti desiderare una maggiore intimità emotiva nelle relazioni. Comunica apertamente con il tuo partner e crea legami profondi. Dopo, con la Luna in Leone, mostrerai il tuo amore in modo creativo. LAVORO: Mercurio in Leone potrebbe portare un desiderio di mettersi in mostra nel lavoro. Comunica chiaramente le tue idee e cerca modi per esprimere la tua creatività. La tua espressività può essere un vantaggio. DENARO: Venere in Cancro potrebbe portare attenzione alle questioni finanziarie legate alla famiglia. Pianifica attentamente e cerca di proteggere i tuoi guadagni.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): AMORE:

La Luna in Cancro fino alle 05:00 AM potrebbe portare una maggiore sensibilità emotiva nelle relazioni. Sii aperto riguardo ai tuoi sentimenti con il tuo partner. Se sei single, cerca connessioni autentiche e affettuose. Dopo, con la Luna in Leone, potresti essere meno affettuoso. LAVORO: Mercurio in Leone potrebbe portare un desiderio di comunicare in modo creativo nel lavoro. Esprimi chiaramente le tue idee e cerca modi per distinguerti. La tua creatività può essere un asset importante. DENARO: Venere in Cancro potrebbe portare attenzione alle questioni finanziarie legate alla famiglia. Pianifica attentamente le tue spese e cerca modi per garantire la sicurezza finanziaria della tua famiglia.

L’oroscopo è a cura di Astrid

