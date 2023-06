Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno, martedì 20 giugno 2023. Amore, lavoro, denaro

Oroscopo

20 Giugno 2023

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

AMORE: La presenza di Giove e Urano nel tuo segno ti rende più audace e impulsivo in amore. Potresti fare delle scelte azzardate o inaspettate, come dichiararti a una persona che ti piace da tempo o lasciare il partner per una nuova avventura. Sii sicuro di ciò che vuoi e non agire d’impulso, altrimenti potresti pentirtene.

LAVORO: Sei pieno di energia e creatività grazie a Marte che entra in Leone nella tua casa della carriera. Hai voglia di metterti in mostra e di ottenere il riconoscimento che meriti. Puoi fare delle proposte innovative e originali che stupiranno i tuoi colleghi e i tuoi superiori. Approfitta di questa fase favorevole per avanzare le tue ambizioni.

DENARO: Hai una buona fortuna finanziaria grazie a Giove che ti protegge dagli imprevisti e ti porta delle opportunità di guadagno. Puoi investire in un progetto che ti appassiona o in una causa che ti sta a cuore. Non esagerare però con le spese superflue o i rischi inutili, perché Saturno in opposizione ti richiede prudenza e responsabilità.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

AMORE: Venere, il tuo pianeta guida, è nel segno del Cancro nella tua casa della famiglia e della casa. Questo significa che hai bisogno di sicurezza e stabilità emotiva in amore. Se sei in coppia, cerchi di creare un clima di intimità e armonia con il tuo partner, magari organizzando delle serate romantiche a casa o dei piccoli gesti d’affetto. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti fa sentire a tuo agio e che condivide i tuoi valori e i tuoi desideri.

LAVORO: Sei in una fase di riflessione e di riposo sul piano professionale. La Luna in Gemelli fino alle 19:00 ti invita a fare il punto della situazione e a chiarire le tue idee sul tuo futuro lavorativo. Poi la Luna entra in Cancro e ti spinge a dedicarti alle attività domestiche o familiari che ti danno soddisfazione. Non forzare i tempi, aspetta il momento giusto per agire.

DENARO: Sei abbastanza tranquillo sul fronte economico, anche se non hai grandi entrate. Sai gestire bene il tuo budget e non ti lasci tentare da spese inutili o capricciose. Puoi permetterti qualche piccolo sfizio o regalo per te o per le persone care, ma senza esagerare. Hai un buon senso pratico e una visione realistica delle tue possibilità.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

AMORE: La Luna nel tuo segno fino alle 19:00 ti rende più sensibile e comunicativo in amore. Hai voglia di esprimere i tuoi sentimenti e di ascoltare quelli del tuo partner o della persona che ti interessa. Puoi approfittare di questa giornata per fare delle confidenze, dei complimenti o delle proposte interessanti. Poi la Luna entra in Cancro e ti stimola a essere più romantico e coccolone.

LAVORO: Sei molto attivo e dinamico sul piano professionale grazie a Mercurio, il tuo pianeta guida, che è nel segno del Cancro nella tua casa del lavoro. Hai una mente brillante e veloce che ti permette di affrontare diverse situazioni con facilità e flessibilità. Puoi occuparti di vari compiti, collaborare con altre persone, risolvere dei problemi o imparare delle nuove competenze.

DENARO: Hai una buona capacità di guadagno grazie alla tua intelligenza e alla tua inventiva. Sai cogliere le occasioni che si presentano e sfruttare le tue risorse. Puoi avere delle entrate extra da una attività secondaria o da un hobby che ti appassiona. Non sei molto attaccato ai soldi, ma li usi per soddisfare le tue curiosità e i tuoi interessi.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio):

AMORE: Sei in una fase molto positiva e fortunata in amore grazie a Venere, Marte e Mercurio che sono nel tuo segno. Hai un fascino magnetico e una sensualità irresistibile che ti rendono molto attraente e desiderato. Se sei in coppia, vivi dei momenti di passione e di complicità con il tuo partner, rinnovando il vostro legame. Se sei single, hai molte possibilità di fare degli incontri interessanti e coinvolgenti.

LAVORO: Sei molto motivato e determinato sul piano professionale grazie a Marte che entra in Leone nella tua casa della carriera. Hai delle ambizioni da realizzare e non ti lasci scoraggiare dagli ostacoli o dalla concorrenza. Puoi dimostrare il tuo valore e la tua competenza in diversi ambiti, ottenendo dei risultati concreti e apprezzati. Non esitare a metterti in gioco e a sfidare te stesso.

DENARO: Hai una buona situazione finanziaria grazie a Venere che ti porta fortuna e prosperità. Puoi contare su delle entrate regolari e su delle spese controllate. Puoi anche permetterti qualche lusso o piacere, come comprare qualcosa di bello per te o per la tua casa, o fare un regalo al tuo partner o a una persona cara. Hai un buon equilibrio tra risparmio e spesa.

LEONE (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: Sei in una fase di transizione e di cambiamento in amore grazie a Marte che entra nel tuo segno alle ore 01:00. Hai voglia di rinnovare la tua vita sentimentale, sia che tu sia in coppia o single. Se sei in coppia, puoi vivere dei momenti di passione e di avventura con il tuo partner, magari provando qualcosa di nuovo o di diverso. Se sei single, puoi fare degli incontri stimolanti e sorprendenti, magari con persone fuori dal comune o da altri ambienti. Sii aperto al nuovo e al diverso.

LAVORO: Sei in una fase di preparazione e di pianificazione sul piano professionale grazie al Sole, il tuo pianeta guida, che è nel segno del Cancro nella tua casa della fine dei cicli. Hai bisogno di fare un bilancio del tuo percorso lavorativo finora e di stabilire quali sono i tuoi obiettivi per il futuro. Puoi anche occuparti di concludere delle attività in sospeso o di risolvere delle questioni irrisolte. Preparati al meglio per la prossima fase.

DENARO: Sei abbastanza prudente e cauto sul fronte economico, anche se hai una naturale tendenza alla generosità e alla magnanimità. Sai gestire bene il tuo denaro e non ti lasci trascinare da spese impulsive o irrazionali. Puoi anche investire in qualcosa che ti interessa o che ti arricchisce culturalmente o spiritualmente. Hai una visione ottimistica ma realistica delle tue finanze.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre):

AMORE: Sei in una fase di distacco e di riflessione in amore grazie a Mercurio, il tuo pianeta guida, che è nel segno del Cancro nella tua casa della fine dei cicli. Hai bisogno di fare chiarezza sui tuoi sentimenti e sulle tue aspettative in materia amorosa. Se sei in coppia, potresti vivere dei momenti di crisi o di tensione con il tuo partner, dovuti a delle incomprensioni o a delle divergenze. Cerca di dialogare con calma e sincerità. Se sei single, potresti sentirti insoddisfatto o deluso dalla tua situazione sentimentale. Cerca di capire cosa vuoi veramente.

LAVORO: Sei molto efficiente e produttivo sul piano professionale grazie a Marte che entra in Leone nella tua casa del lavoro. Hai una grande capacità di organizzazione e di gestione delle tue attività, che svolgi con precisione e dedizione. Puoi anche affrontare delle sfide o dei problemi con coraggio e determinazione. Non lasciarti sopraffare dallo stress o dalla fatica, ma concediti dei momenti di pausa e di relax.

DENARO: Sei molto attento e scrupoloso sul fronte economico, anche se hai una naturale tendenza al risparmio e alla parsimonia. Sai controllare le tue spese e non ti lasci influenzare da mode o pubblicità. Puoi anche investire in qualcosa che ti interessa o che ti arricchisce professionalmente o culturalmente. Hai un buon senso pratico e una visione realistica delle tue finanze.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):

AMORE: Sei in una fase molto armoniosa e felice in amore grazie a Venere, il tuo pianeta guida, che è nel segno del Cancro nella tua casa dell’amicizia e dei progetti. Hai una grande sintonia e complicità con il tuo partner, con cui condividi gli stessi interessi e gli stessi obiettivi. Potete anche divertirvi insieme e frequentare delle persone piacevoli e stimolanti. Se sei single, hai molte possibilità di fare degli incontri interessanti e promettenti, magari attraverso degli amici o delle attività sociali.

LAVORO: Sei molto creativo e collaborativo sul piano professionale grazie a Mercurio che è nel segno del Cancro nella tua casa dell’amicizia e dei progetti. Hai una mente aperta e curiosa che ti permette di avere delle idee originali e innovative. Puoi anche lavorare bene in squadra, scambiandoti opinioni e suggerimenti con altre persone. Puoi occuparti di progetti che ti appassionano o che hanno un valore sociale o umanitario.

DENARO: Hai una buona situazione finanziaria grazie a Venere che ti porta fortuna e prosperità. Puoi contare su delle entrate regolari e su delle spese equilibrate. Puoi anche permetterti qualche piacere o regalo, come comprare qualcosa di bello per te o per i tuoi amici, o fare una donazione a una causa che ti sta a cuore. Hai un buon equilibrio tra risparmio e spesa.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre):

AMORE: Sei in una fase molto intensa e passionale in amore grazie a Marte che entra in Leone nella tua casa dell’amore e della creatività. Hai un forte magnetismo e una grande energia sessuale che ti rendono molto attraente e desiderato. Se sei in coppia, vivi dei momenti di fuoco e di trasgressione con il tuo partner, esplorando le tue fantasie più nascoste. Se sei single, hai molte possibilità di fare degli incontri bollenti e coinvolgenti, magari con persone diverse dal solito o da altri ambienti.

LAVORO: Sei molto ambizioso e determinato sul piano professionale grazie a Saturno che è nel segno dell’Acquario nella tua casa della carriera. Hai delle mete da raggiungere e non ti lasci fermare dagli ostacoli o dalla concorrenza. Puoi dimostrare il tuo valore e la tua competenza in diversi ambiti, ottenendo dei risultati concreti e apprezzati. Non esitare a metterti in gioco e a sfidare te stesso.

DENARO: Sei abbastanza prudente e cauto sul fronte economico, anche se hai una naturale tendenza al rischio e alla sfida. Sai gestire bene il tuo denaro e non ti lasci trascinare da spese impulsive o irrazionali. Puoi anche investire in qualcosa che ti interessa o che ti arricchisce professionalmente o personalmente. Hai una visione ottimistica ma realistica delle tue finanze.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre):

AMORE: Sei in una fase molto avventurosa e divertente in amore grazie a Giove, il tuo pianeta guida, che è nel segno dell’Ariete nella tua casa dell’avventura e della conoscenza. Hai voglia di ampliare i tuoi orizzonti e di sperimentare cose nuove in materia amorosa. Se sei in coppia, puoi vivere dei momenti di spensieratezza e di allegria con il tuo partner, magari organizzando un viaggio o una gita fuori porta. Se sei single, hai molte possibilità di fare degli incontri interessanti e stimolanti, magari con persone di altre culture o di altri paesi.

LAVORO: Sei molto entusiasta e dinamico sul piano professionale grazie a Marte che entra in Leone nella tua casa della comunicazione e dell’apprendimento. Hai una grande voglia di fare e di imparare cose nuove, che svolgi con passione e creatività. Puoi occuparti di diverse attività, comunicare con altre persone, risolvere dei problemi o acquisire delle nuove competenze. Non ti annoi mai e sai adattarti a ogni situazione.

DENARO: Hai una buona capacità di guadagno grazie alla tua intelligenza e alla tua inventiva. Sai cogliere le occasioni che si presentano e sfruttare le tue risorse. Puoi avere delle entrate extra da una attività secondaria o da un hobby che ti appassiona. Non sei molto attaccato ai soldi, ma li usi per soddisfare le tue curiosità e i tuoi interessi.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio):

AMORE: Sei in una fase molto profonda e trasformativa in amore grazie a Plutone, il tuo pianeta guida, che è nel tuo segno nella tua casa del sé. Hai bisogno di vivere delle emozioni forti e autentiche in materia amorosa, che ti facciano sentire vivo e coinvolto. Se sei in coppia, puoi vivere dei momenti di intimità e di complicità con il tuo partner, approfondendo il vostro legame. Se sei single, puoi fare degli incontri intensi e magnetici, magari con persone misteriose o intriganti.

LAVORO: Sei molto responsabile e impegnato sul piano professionale grazie a Saturno che è nel segno dell’Acquario nella tua casa del denaro e delle risorse. Hai delle responsabilità da assolvere e dei doveri da svolgere, che affronti con serietà e dedizione. Puoi anche occuparti di consolidare la tua posizione lavorativa o di aumentare le tue entrate. Non lasciarti scoraggiare dalle difficoltà o dalle sfide, ma persevera con pazienza e determinazione.

DENARO: Sei molto attento e scrupoloso sul fronte economico, anche se hai una naturale tendenza al risparmio e alla parsimonia. Sai controllare le tue spese e non ti lasci influenzare da mode o pubblicità. Puoi anche investire in qualcosa che ti interessa o che ti arricchisce professionalmente o personalmente. Hai un buon senso pratico e una visione realistica delle tue finanze.

AQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio):

AMORE: Sei in una fase molto armoniosa e felice in amore grazie a Saturno, il tuo pianeta guida, che è nel tuo segno nella tua casa del sé. Hai una grande sintonia e complicità con il tuo partner, con cui condividi gli stessi interessi e gli stessi valori. Potete anche sostenervi a vicenda e affrontare insieme le sfide della vita. Se sei single, hai molte possibilità di fare degli incontri interessanti e promettenti, magari con persone originali o innovative.

LAVORO: Sei molto innovativo e originale sul piano professionale grazie a Urano che è nel segno dell’Ariete nella tua casa della comunicazione e dell’apprendimento. Hai una mente brillante e geniale che ti permette di avere delle idee rivoluzionarie e creative. Puoi anche comunicare bene con altre persone, trasmettendo il tuo entusiasmo e la tua visione. Puoi occuparti di progetti che ti appassionano o che hanno un valore sociale o umanitario.

DENARO: Hai una buona situazione finanziaria grazie a Saturno che ti porta stabilità e sicurezza. Puoi contare su delle entrate regolari e su delle spese equilibrate. Puoi anche permetterti qualche piacere o regalo, come comprare qualcosa di tecnologico o di originale per te o per i tuoi amici, o fare una donazione a una causa che ti sta a cuore. Hai un buon equilibrio tra risparmio e spesa.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo):

AMORE: Sei in una fase molto romantica e sensibile in amore grazie a Nettuno, il tuo pianeta guida, che è nel tuo segno nella tua casa del sé. Hai bisogno di vivere delle emozioni dolci e profonde in materia amorosa, che ti facciano sentire amato e compreso. Se sei in coppia, puoi vivere dei momenti di intimità e di magia con il tuo partner, sognando insieme e scambiandovi delle tenerezze. Se sei single, puoi fare degli incontri poetici e affascinanti, magari con persone artistiche o spirituali.

LAVORO: Sei molto creativo e intuitivo sul piano professionale grazie a Nettuno che ti ispira e ti guida. Hai una grande capacità di esprimere il tuo talento e la tua fantasia in diversi ambiti, che svolgi con passione e dedizione. Puoi anche occuparti di attività artistiche, sociali o umanitarie, che ti danno soddisfazione e gratificazione. Non lasciarti distrarre o confondere da situazioni ambigue o poco chiare.

DENARO: Sei abbastanza tranquillo sul fronte economico, anche se non hai grandi entrate. Sai gestire bene il tuo budget e non ti lasci tentare da spese inutili o capricciose. Puoi permetterti qualche piccolo sfizio o regalo per te o per le persone care, ma senza esagerare. Hai un buon senso pratico e una visione realistica delle tue possibilità.

