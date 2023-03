Home

Oroscopo del giorno, martedì 21 marzo 2023. Amore, denaro, lavoro

Oroscopo

21 Marzo 2023

Oroscopo del giorno, martedì 21 marzo 2023. Amore, denaro, lavoro

Rubrica – Oroscopo del giorno, martedì 21 marzo 2023. Amore, denaro, lavoro

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

Amore:La Luna nuova in Ariete ti porta energia fresca in amore. Se sei single, potresti incontrare qualcuno di speciale oggi. Le relazioni esistenti potrebbero diventare più appassionate e romantiche. Denaro: Giove in Ariete ti porta fortuna e potresti ricevere un’opportunità finanziaria interessante oggi. Sii coraggioso e cerca di sfruttarla al meglio. Lavoro: Mercurio in Ariete ti rende veloce e deciso. Oggi è un ottimo giorno per fare progressi in progetti e attività lavorative.

TORO (20 aprile – 20 maggio)

In amore, il Sole che entra nel segno dell’Acquario ti invita a cercare nuove emozioni e a vivere appieno il presente. Potresti incontrare una persona interessante e stimolante, ma cerca di non farti trascinare troppo dalle emozioni e mantieni sempre un certo distacco. Per quanto riguarda il denaro, Venere nel tuo segno promette buone opportunità finanziarie, ma cerca di non essere troppo impulsivo nelle tue scelte. Sul lavoro, la presenza di Urano nel tuo segno ti rende creativo e innovativo, ma non trascurare la pianificazione e l’organizzazione.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno)

In amore, Marte nel tuo segno ti rende molto appassionato e determinato, ma cerca di non essere troppo esigente e di ascoltare anche il punto di vista del tuo partner. Sul fronte finanziario, la presenza di Urano in opposizione può portare qualche imprevisto o spesa imprevista, ma non perdere la calma e cerca di affrontare le difficoltà con razionalità. Sul lavoro, la presenza di Giove in opposizione può portare qualche difficoltà o ostacolo, ma con un po’ di perseveranza e determinazione riuscirai a superarli. Mercurio in Ariete ti rende molto comunicativo e convincente, usa questa tua abilità per convincere gli altri delle tue idee.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio)

In amore, il Sole che entra nel segno dell’Acquario ti invita a mantenere un certo distacco dalle emozioni e a cercare di ragionare in modo razionale. Potresti avere qualche difficoltà nel comunicare i tuoi sentimenti, ma cerca di essere sincero e aperto con il tuo partner. Per quanto riguarda il denaro, la presenza di Urano in opposizione può portare qualche imprevisto o spesa imprevista, ma non perdere la calma e cerca di affrontare le difficoltà con determinazione. Sul lavoro, la presenza di Saturno in Pesci può portare qualche ostacolo o difficoltà, ma con pazienza e perseveranza riuscirai a superarle.

LEONE (23 luglio – 22 agosto)

In amore, Marte in Gemelli ti rende molto appassionato e determinato, ma cerca di non essere troppo esigente con il tuo partner e di ascoltare anche il loro punto di vista. Sul fronte finanziario, la presenza di Venere in Toro promette buone opportunità e guadagni, ma cerca di non essere troppo impulsivo nelle tue scelte e di valutare bene le conseguenze delle tue azioni. Sul lavoro, la presenza di Giove in Ariete ti rende molto creativo e innovativo, ma cerca di non diventare troppo impulsivo e di pianificare bene le tue azioni.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre)

In amore, la Luna nuova nell’Ariete ti invita a prendere l’iniziativa e a sperimentare nuove cose, ma cerca di non essere troppo impulsivo e di ascoltare anche il punto di vista del tuo partner. Sul fronte finanziario, la presenza di Mercurio in Ariete ti rende molto comunicativo e convincente, usa questa tua abilità per trovare nuove opportunità e guadagni. Sul lavoro, la presenza di Plutone in Capricorno ti rende molto ambizioso e determinato, ma cerca di non diventare troppo ossessionato dai tuoi obiettivi e di trovare anche un equilibrio nella tua vita personale.

In generale, la Luna nuova nell’Ariete del 21 marzo ti invita a prendere l’iniziativa e a sperimentare nuove cose, ma cerca di non essere troppo impulsivo e di valutare bene le conseguenze delle tue azioni. Saturno in Pesci può renderti un po’ malinconico o insicuro, ma cerca di non lasciarti trascinare troppo dalle emozioni negative e di concentrarti sulle cose positive della tua vita. Nettuno in Pesci ti invita a riflettere sulla tua spiritualità e a cercare di avere una visione più ampia e profonda della vita.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre)

In amore, il Sole nel segno dell’Acquario potrebbe portare una maggiore indipendenza emotiva, ma la Luna nuova nell’Ariete potrebbe causare un po’ di confusione nei sentimenti. Potresti sentirti un po’ incerto riguardo alla direzione da prendere nella tua relazione. Nel lavoro, Mercurio nel segno dell’Ariete ti darà una grande energia e determinazione per raggiungere i tuoi obiettivi. Tuttavia, con Saturno in Pesci potresti sentirti un po’ insicuro riguardo alla tua posizione lavorativa. Per quanto riguarda il denaro, Urano in Toro potrebbe portare qualche cambiamento improvviso nelle finanze, quindi fai attenzione a non esagerare con le spese.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre)

In amore, il Sole nel segno dell’Acquario potrebbe portare una maggiore apertura mentale, ma la Luna nuova nell’Ariete potrebbe portare un po’ di confusione riguardo ai tuoi sentimenti. Cerca di restare presente nel momento e di ascoltare il tuo cuore. Nel lavoro, Marte nel segno dei Gemelli ti darà una grande energia e creatività, ma attenzione a non esagerare con i tuoi obiettivi e a mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata. Per quanto riguarda il denaro, Plutone in Capricorno potrebbe portare una maggiore responsabilità finanziaria e una maggiore attenzione ai dettagli.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre)

In amore, il Sole nel segno dell’Acquario potrebbe portare una maggiore libertà emotiva e un’apertura a nuove esperienze, ma la Luna nuova nell’Ariete potrebbe causare un po’ di turbolenza emotiva. Cerca di restare presente nel momento e di seguire il tuo istinto. Nel lavoro, Giove nel segno dell’Ariete potrebbe portare grandi opportunità e successo, ma attenzione a non esagerare con i tuoi obiettivi e a mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata. Per quanto riguarda il denaro, Venere in Toro potrebbe portare un po’ di stabilità finanziaria e una maggiore attenzione ai piaceri della vita.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

In amore, i nativi del Capricorno potrebbero sentirsi un po’ frustrati dalla loro vita sentimentale. Potrebbero esserci dei conflitti o dei malintesi con il partner, ma è importante mantenere la calma e cercare di capire l’altro. Sul fronte del denaro, potrebbe esserci qualche spesa imprevista che richiederà attenzione. Sul lavoro, è il momento di concentrarsi sugli obiettivi e di evitare distrazioni.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio):

In amore, i nativi dell’Acquario potrebbero sentirsi un po’ confusi riguardo ai loro sentimenti. Potrebbe esserci la tentazione di allontanarsi dal partner, ma è importante non prendere decisioni affrettate. Sul fronte del denaro, potrebbe esserci qualche problema con i pagamenti o con i debiti, ma tutto si risolverà con un po’ di pazienza e organizzazione. Sul lavoro, è il momento di mettere in pratica le idee innovative e di non temere i cambiamenti.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

In amore, i nativi dei Pesci potrebbero essere un po’ incerti riguardo ai loro sentimenti. Potrebbero esserci dei dubbi sulla relazione, ma è importante prendersi del tempo per riflettere prima di prendere decisioni drastiche. Sul fronte del denaro, potrebbero esserci delle opportunità di guadagno, ma è importante essere cauti e non prendere rischi eccessivi. Sul lavoro, è il momento di concentrarsi sulle relazioni con i colleghi e di cercare di lavorare in squadra per raggiungere gli obiettivi comuni.

