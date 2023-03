Home

Oroscopo del giorno, mercoledì 1 marzo 2023. Amore, denaro, lavoro, fortuna

1 Marzo 2023

ARIETE (21 marzo – 19 aprile)

Amore: Grazie a Venere, potresti sentirsi più attraente e carismatico del solito, il che potrebbe attirare l’attenzione di qualcuno di speciale. Tuttavia Mercurio potrebbe portare un po’ di confusione nei messaggi amorosi. Cerca di essere chiaro con i tuoi sentimenti e non fare assunzioni.

Denaro: L’influenza di Marte potrebbe portare alcune tensioni finanziarie. Potrebbe esserci una spesa imprevista o una questione finanziaria che richiede la tua attenzione. Mantieni la calma e affronta la situazione in modo razionale.

Lavoro: Con il Sole che si avvicina alla tua casa del lavoro, potresti trovare maggiori opportunità di successo nel lavoro. Potresti essere chiamato a prendere la guida su un progetto importante, ma sarai pronto ad affrontare la sfida con entusiasmo.

Fortuna: Plutone potrebbe portare un po’ di fortuna nella tua vita. Se sei alla ricerca di una svolta o di un’opportunità fortunata, questo potrebbe essere il momento giusto per agire.

TORO (20 aprile – 20 maggio)

Amore: Con Venere che entra in opposizione con il Nodo, potrebbe esserci un po’ di tensione nelle relazioni amorose. Potresti sentirsi un po’ confuso sui tuoi sentimenti o sull’orientamento della tua relazione. Cerca di non prendere decisioni affrettate.

Denaro: Con Venere che entra nel tuo settore finanziario, potresti trovare opportunità di guadagno o di risparmio. Tuttavia, la quadratura di Venere con Plutone potrebbe portare alcune tensioni finanziarie. Cerca di gestire le tue finanze in modo oculato.

Lavoro: Con la Luna nuova in Ariete, potresti trovare nuove opportunità di lavoro o di carriera. Cerca di essere aperto alle nuove opportunità e di sfruttare al massimo le tue abilità e competenze.

Fortuna: Con Venere in sestile con Saturno, potresti trovare un po’ di fortuna nel lavoro o nelle questioni finanziarie. Cerca di sfruttare al meglio questa energia per raggiungere i tuoi obiettivi.

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno)

Amore: Le relazioni sentimentali potrebbero essere un po’ confuse oggi a causa dell’opposizione tra Mercurio e Saturno. Potrebbe esserci una sorta di barriera comunicativa tra te e il tuo partner, ma cerca di mantenere la calma e di trovare un modo per superare questo ostacolo.

Denaro: Oggi potrebbe esserci una buona occasione per fare qualche investimento, ma è importante fare attenzione a non farsi prendere dal desiderio di guadagnare troppo in fretta. Fai le tue valutazioni con attenzione e prendi decisioni ponderate.

Lavoro: Potresti avere qualche difficoltà nel concentrarti sul lavoro oggi a causa di distrazioni esterne. Cerca di trovare un modo per rimanere concentrato e motivato per completare i tuoi compiti.

Fortuna: Potresti trovare fortuna in attività che ti permettono di esprimere la tua creatività, come ad esempio la scrittura o la pittura.

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio)

Amore: Oggi potresti avere qualche difficoltà nella comunicazione con il tuo partner a causa dell’opposizione tra Mercurio e Saturno. Cerca di mantenere la calma e di evitare di farti prendere dal panico.

Denaro: Potresti avere la possibilità di fare qualche investimento oggi, ma è importante fare le valutazioni necessarie e prendere decisioni ponderate. Non farti prendere dal desiderio di guadagnare troppo in fretta.

Lavoro: Oggi potresti avere difficoltà a concentrarti sul lavoro a causa di distrazioni esterne. Cerca di rimanere motivato e di trovare un modo per completare i tuoi compiti nonostante tutto.

Fortuna: Potresti trovare fortuna in attività che ti permettono di esprimere la tua creatività, come ad esempio la scrittura o la pittura.

Leone (23 Luglio – 23 Agosto)

Amore: Le relazioni sentimentali potrebbero essere un po’ complicate oggi a causa dell’opposizione tra Mercurio e Saturno. Cerca di mantenere la calma e di evitare di farti prendere dal panico. Potrebbe esserci una sorta di barriera comunicativa tra te e il tuo partner.

Denaro: Oggi potresti avere la possibilità di fare qualche investimento, ma è importante fare le valutazioni necessarie e prendere decisioni ponderate. Fai attenzione a non farti prendere dal desiderio di guadagnare troppo in fretta.

Lavoro: Potresti avere qualche difficoltà a concentrarti sul lavoro oggi a causa di distrazioni esterne. Cerca di rimanere motivato e di trovare un modo per completare i tuoi compiti nonostante tutto.

Fortuna: Potresti trovare fortuna in attività che ti permettono di esprimere la tua creatività, come ad esempio la scrittura o la pittura.

VERGINE (23 Agosto – 22 Settembre)

Amore: La Luna ti darà la spinta per esprimere i tuoi sentimenti e aprire il cuore alla persona amata. Sarai molto empatico e attento alle esigenze del tuo partner. Denaro: Mercurio vicino all’opposizione con Saturno potrebbe creare qualche difficoltà finanziaria, ma dalla prossima settimana, riuscirai a trovare delle soluzioni per superare gli ostacoli. Lavoro: Urano si avvicina al sestile con il Sole, questo ti porterà nuove opportunità lavorative. Approfittane per mettere in atto le tue idee innovative. Fortuna: segui la tue intuizioni e potrai prendere le decisioni giuste.

BILANCIA (23 Settembre – 22 Ottobre)

Amore: Marte il 16 marzo potrebbe creare qualche tensione nella tua relazione, ma grazie all’influenza di Venere riuscirai a superare gli ostacoli e rafforzare il tuo legame.

Denaro: La posizione di Venere si avvicina al Toro dal questo ti darà maggiore sicurezza finanziaria e ti permetterà di fare investimenti redditizi.

Lavoro: Mercurio ti darà l’opportunità di fare nuove conoscenze lavorative che ti porteranno vantaggi in futuro.

Fortuna: La posizione di Giove nel cielo astrale potrebbe creare qualche difficoltà, ma grazie alla tua determinazione riuscirai a superare gli ostacoli e raggiungere i tuoi obiettivi.

SCORPIONE (23 Ottobre – 22 Novembre)

Amore: La Luna potrebbe creare qualche tensione nella tua relazione, ma grazie alla posizione di Venere riuscirai a superare gli ostacoli e rafforzare il tuo legame.

Denaro: Venere e Marte ti daranno l’opportunità di fare investimenti redditizi e migliorare la tua situazione finanziaria.

Lavoro: Marte potrebbe creare qualche difficoltà sul lavoro, ma grazie alla tua tenacia riuscirai a superare gli ostacoli e raggiungere i tuoi obiettivi. Fortuna: Plutone ti darà la spinta per realizzare i tuoi sogni e avere successo nelle tue attività.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre):

Amore: La Luna illumina la tua vita amorosa, portando l’attenzione sulla cura dei dettagli e del benessere della coppia. Sfrutta il sestile del Sole con Urano per mettere in pratica idee innovative nella tua relazione. Denaro: Marte può portare tensioni sul lavoro, ma la tua determinazione ti aiuterà a superare gli ostacoli. Evita di prendere decisioni importanti in fretta, aspetta il momento giusto. Lavoro: Mercurio e Saturno possono portare confusione e difficoltà nelle comunicazioni lavorative. Focalizzati sulle tue competenze e sii paziente, le cose miglioreranno. Fortuna: Il Sole ti darà l’energia necessaria per affrontare le sfide che ti aspettano.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Amore: Venere e Giove potranno portare tensioni nella vita amorosa, cerca di non drammatizzare e di mantenere la calma. La Luna ti porterà portare momenti di intimità e comprensione. Denaro: Marte può portare difficoltà finanziarie, ma grazie alla tua abilità nel risolvere i problemi, riuscirai a superare gli ostacoli. Lavoro: Saturno entra nel tuo segno, portando una maggiore stabilità e determinazione nel lavoro. Marte e Saturno ti darànno la forza necessaria per affrontare le sfide professionali. Fortuna: Plutone ti darà la determinazione e l’energia necessaria per raggiungere i tuoi obiettivi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Amore: La porta l’attenzione sulla cura della relazione e sull’equilibrio emotivo. Sfrutta l’influenza di Mercurio per esprimere i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti. Denaro: Nettuno può portare incertezze finanziarie, ma sfrutta la tua creatività per trovare soluzioni originali. Lavoro: L’influenza di Marte oggi può portare tensioni sul lavoro, ma grazie al tuo spirito innovativo e al, potrai trovare soluzioni creative e vincenti. Fortuna: Plutone influirà negativamente sulla tua fortuna, non è una giornata consigliata per scommettere.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

Amore: Le relazioni amorose potrebbero essere un po’ confuse e incerte oggi. Ci potrebbero essere malintesi o difficoltà a comunicare i propri sentimenti. Tuttavia, evita di prendere decisioni importanti riguardo alle relazioni durante questa giornata, poiché potresti non essere nel giusto stato d’animo per farlo.

Denaro: Potresti sentirti frustrato o insoddisfatto riguardo alla tua situazione finanziaria, ma evita di agire impulsivamente e di prendere decisioni importanti riguardo ai soldi oggi. Cerca di mantenere la calma e di aspettare un momento più favorevole per fare scelte finanziarie importanti.

Lavoro: Il lavoro potrebbe essere un po’ stressante oggi e potresti avere difficoltà a concentrarti. Tuttavia, cerca di rimanere concentrato e di non farti distrarre da problemi o preoccupazioni che potrebbero non essere così importanti. Cerca di organizzare il tuo tempo in modo efficace per affrontare tutte le tue responsabilità lavorative.

Fortuna: Potresti avere la sensazione che la fortuna non ti sorrida oggi, ma non disperare. Cerca di mantenere una visione positiva e di non perdere la speranza. Ricorda che la fortuna può cambiare in qualsiasi momento, quindi mantieni la fiducia e continua a perseverare.

