Oroscopo del giorno, mercoledì 14 giugno 2023. Amore, lavoro, denaro

14 Giugno 2023

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

La Luna nel vostro segno vi rende più emotivi e impulsivi del solito. Potreste agire d’istinto, senza pensare alle conseguenze. In amore, potreste vivere momenti di passione o di conflitto con il partner o con una persona che vi attrae. Cercate di non essere troppo aggressivi o egoisti, ma di ascoltare anche i bisogni dell’altro. Lavoro: Giove e Urano nel vostro segno vi spingono a cercare nuove opportunità e sfide professionali. Potreste avere l’occasione di mettervi in mostra, di dimostrare le vostre capacità o di innovare il vostro campo di lavoro. Siate audaci e creativi, ma fate attenzione a non esagerare o a non trascurare i dettagli. Denaro: Saturno in Acquario vi richiede di essere responsabili e prudenti nella gestione delle vostre finanze. Potreste dover affrontare qualche spesa imprevista o qualche ritardo nei pagamenti. Cercate di risparmiare e di evitare gli sprechi.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

La Luna in Ariete vi rende più nervosi e irritabili del solito. Potreste avere difficoltà a rilassarvi e a dormire bene. In amore, potreste sentire il bisogno di ritirarvi nel vostro guscio e di evitare le discussioni o le tensioni con il partner o con una persona che vi interessa. Cercate di non chiudervi troppo in voi stessi, ma di aprirvi al dialogo e alla comprensione. Lavoro: Venere e Marte in Cancro vi favoriscono nella sfera professionale e sociale. Potreste avere buone relazioni con i colleghi e i superiori, ricevere apprezzamenti o gratifiche, o anche trovare nuovi collaboratori o alleati. Siate gentili e collaborativi, ma fatevi valere quando serve. Denaro: Giove in Ariete vi porta fortuna e abbondanza nella sfera economica e materiale. Potreste ricevere una sorpresa o una novità riguardante i vostri guadagni, le vostre spese o i vostri investimenti. Potreste anche avere un’illuminazione o una intuizione su come aumentare le vostre risorse.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

La Luna in Ariete vi rende più vivaci e comunicativi del solito. Potreste avere voglia di socializzare, di fare nuove conoscenze o di scambiare idee e informazioni con gli altri. In amore, potreste vivere momenti di divertimento e di leggerezza con il partner o con una persona che vi piace. Cercate di non essere troppo superficiali o volubili, ma di essere sinceri e coerenti. Lavoro: Venere e Marte in Cancro vi stimolano nella sfera creativa e intellettuale. Potreste avere idee brillanti, originali o divertenti, scrivere, disegnare, inventare o giocare con le parole. Potreste anche trovare nuove fonti di ispirazione o di apprendimento. Siate curiosi e aperti, ma fate attenzione a non disperdere le vostre energie. Denaro: Saturno in Acquario vi aiuta a essere più organizzati e meticolosi nella gestione delle vostre finanze. Potreste decidere di fare un bilancio, di pianificare le vostre entrate e uscite, o anche di risolvere qualche problema pratico o burocratico. Cercate di essere razionali e realistici.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio):

La Luna in Ariete vi rende più sensibili e intuitivi del solito. Potreste percepire le emozioni e i pensieri degli altri, ma anche i vostri. In amore, potreste vivere momenti di profonda connessione con il partner o con una persona che vi attrae. Cercate di non essere troppo dipendenti o possessivi, ma di rispettare la vostra e l’altrui individualità. Lavoro: Venere e Marte nel vostro segno vi favoriscono nella sfera professionale e sociale. Potreste avere buone relazioni con i colleghi e i superiori, ricevere apprezzamenti o gratifiche, o anche trovare nuovi collaboratori o alleati. Siate gentili e collaborativi, ma fatevi valere quando serve. Denaro: Giove in Ariete vi porta fortuna e abbondanza nella sfera economica e materiale. Potreste ricevere una sorpresa o una novità riguardante i vostri guadagni, le vostre spese o i vostri investimenti. Potreste anche avere un’illuminazione o una intuizione su come aumentare le vostre risorse.

LEONE (23 luglio – 22 agosto):

La Luna in Ariete vi rende più vivaci e comunicativi del solito. Potreste avere voglia di socializzare, di fare nuove conoscenze o di scambiare idee e informazioni con gli altri. In amore, potreste vivere momenti di divertimento e di leggerezza con il partner o con una persona che vi piace. Cercate di non essere troppo superficiali o volubili, ma di essere sinceri e coerenti. Lavoro: Mercurio nel vostro segno vi stimola nella sfera creativa e intellettuale. Potreste avere idee brillanti, originali o divertenti, scrivere, disegnare, inventare o giocare con le parole. Potreste anche trovare nuove fonti di ispirazione o di apprendimento. Siate curiosi e aperti, ma fate attenzione a non disperdere le vostre energie. Denaro: Saturno in Acquario vi aiuta a essere più organizzati e meticolosi nella gestione delle vostre finanze. Potreste decidere di fare un bilancio, di pianificare le vostre entrate e uscite, o anche di risolvere qualche problema pratico o burocratico. Cercate di essere razionali e realistici.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre):

La Luna in Ariete vi rende più nervosi e irritabili del solito. Potreste avere difficoltà a rilassarvi e a dormire bene. In amore, potreste sentire il bisogno di ritirarvi nel vostro guscio e di evitare le discussioni o le tensioni con il partner o con una persona che vi interessa. Cercate di non chiudervi troppo in voi stessi, ma di aprirvi al dialogo e alla comprensione. Lavoro: Venere e Marte in Cancro vi favoriscono nella sfera professionale e sociale. Potreste avere buone relazioni con i colleghi e i superiori, ricevere apprezzamenti o gratifiche, o anche trovare nuovi collaboratori o alleati. Siate gentili e collaborativi, ma fatevi valere quando serve. Denaro: Urano in Ariete vi porta novità e cambiamenti nella sfera economica e materiale. Potreste ricevere una sorpresa o una novità riguardante i vostri guadagni

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):

La Luna in Ariete vi rende più emotivi e impulsivi del solito. Potreste agire d’istinto, senza pensare alle conseguenze. In amore, potreste vivere momenti di passione o di conflitto con il partner o con una persona che vi attrae. Cercate di non essere troppo aggressivi o egoisti, ma di ascoltare anche i bisogni dell’altro. Lavoro: Giove e Urano in Ariete vi spingono a cercare nuove opportunità e sfide professionali. Potreste avere l’occasione di mettervi in mostra, di dimostrare le vostre capacità o di innovare il vostro campo di lavoro. Siate audaci e creativi, ma fate attenzione a non esagerare o a non trascurare i dettagli. Denaro: Saturno in Acquario vi richiede di essere responsabili e prudenti nella gestione delle vostre finanze. Potreste dover affrontare qualche spesa imprevista o qualche ritardo nei pagamenti. Cercate di risparmiare e di evitare gli sprechi.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre):

La Luna in Ariete vi rende più sensibili e intuitivi del solito. Potreste percepire le emozioni e i pensieri degli altri, ma anche i vostri. In amore, potreste vivere momenti di profonda connessione con il partner o con una persona che vi attrae. Cercate di non essere troppo dipendenti o possessivi, ma di rispettare la vostra e l’altrui individualità. Lavoro: Venere e Marte in Cancro vi favoriscono nella sfera professionale e sociale. Potreste avere buone relazioni con i colleghi e i superiori, ricevere apprezzamenti o gratifiche, o anche trovare nuovi collaboratori o alleati. Siate gentili e collaborativi, ma fatevi valere quando serve. Denaro: Giove in Ariete vi porta fortuna e abbondanza nella sfera economica e materiale. Potreste ricevere una sorpresa o una novità riguardante i vostri guadagni, le vostre spese o i vostri investimenti. Potreste anche avere un’illuminazione o una intuizione su come aumentare le vostre risorse.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre):

La Luna in Ariete vi rende più vivaci e comunicativi del solito. Potreste avere voglia di socializzare, di fare nuove conoscenze o di scambiare idee e informazioni con gli altri. In amore, potreste vivere momenti di divertimento e di leggerezza con il partner o con una persona che vi piace. Cercate di non essere troppo superficiali o volubili, ma di essere sinceri e coerenti. Lavoro: Mercurio in Leone vi stimola nella sfera creativa e intellettuale. Potreste avere idee brillanti, originali o divertenti, scrivere, disegnare, inventare o giocare con le parole. Potreste anche trovare nuove fonti di ispirazione o di apprendimento. Siate curiosi e aperti, ma fate attenzione a non disperdere le vostre energie. Denaro: Saturno in Acquario vi aiuta a essere più organizzati e meticolosi nella gestione delle vostre finanze. Potreste decidere di fare un bilancio per rendervi conto di quanto realmente avete a disposizione e di come sfruttare al meglio il vostro capitale

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio):

La Luna in Ariete vi rende più emotivi e impulsivi del solito. Potreste agire d’istinto, senza pensare alle conseguenze. In amore, potreste vivere momenti di passione o di conflitto con il partner o con una persona che vi attrae. Cercate di non essere troppo aggressivi o egoisti, ma di ascoltare anche i bisogni dell’altro. Lavoro: Giove e Urano in Ariete vi spingono a cercare nuove opportunità e sfide professionali. Potreste avere l’occasione di mettervi in mostra, di dimostrare le vostre capacità o di innovare il vostro campo di lavoro. Siate audaci e creativi, ma fate attenzione a non esagerare o a non trascurare i dettagli. Denaro: La Luna piena in Capricorno del 2 agosto illumina la vostra sfera economica e materiale. Potreste raggiungere un traguardo o una meta che vi eravate prefissati, ricevere una gratifica o una promozione, o anche chiudere un ciclo o una collaborazione.

AQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio):

La Luna in Ariete vi rende più sensibili e intuitivi del solito. Potreste percepire le emozioni e i pensieri degli altri, ma anche i vostri. In amore, potreste vivere momenti di profonda connessione con il partner o con una persona che vi attrae. Cercate di non essere troppo dipendenti o possessivi, ma di rispettare la vostra e l’altrui individualità. Lavoro: Venere e Marte in Cancro vi favoriscono nella sfera professionale e sociale. Potreste avere buone relazioni con i colleghi e i superiori, ricevere apprezzamenti o gratifiche, o anche trovare nuovi collaboratori o alleati. Siate gentili e collaborativi, ma fatevi valere quando serve. Denaro: Saturno nel vostro segno vi richiede di essere responsabili e prudenti nella gestione delle vostre finanze. Potreste dover affrontare qualche spesa imprevista o qualche ritardo nei pagamenti. Cercate di risparmiare e di evitare gli sprechi.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo):

La Luna in Ariete vi rende più vivaci e comunicativi del solito. Potreste avere voglia di socializzare, di fare nuove conoscenze o di scambiare idee e informazioni con gli altri. In amore, potreste vivere momenti di divertimento e di leggerezza con il partner o con una persona che vi piace. Cercate di non essere troppo superficiali o volubili, ma di essere sinceri e coerenti. Lavoro: Mercurio in Leone vi stimola nella sfera creativa e intellettuale. Potreste avere idee brillanti, originali o divertenti, scrivere, disegnare, inventare o giocare con le parole. Potreste anche trovare nuove fonti di ispirazione o di apprendimento. Siate curiosi e aperti, ma fate attenzione a non disperdere le vostre energie. Denaro: Giove in Ariete vi porta fortuna e abbondanza nella sfera economica e materiale. Potreste ricevere una sorpresa o una novità inaspettata riguardante i vostri guadagni o investimenti

