Home

Rubriche

Oroscopo

Oroscopo del giorno, mercoledì 22 febbraio 2023

Oroscopo

22 Febbraio 2023

Oroscopo del giorno, mercoledì 22 febbraio 2023

Oroscopo del giorno, mercoledì 22 febbraio 2023

Ariete: La tua comunicazione sarà molto fluida grazie all’influenza di Mercurio, che forma un trigono con Marte, il tuo pianeta governatore. Potresti sentirti particolarmente energico e motivato, grazie anche alla presenza di Giove nel tuo segno. Cerca di mantenere l’equilibrio tra la tua impulsività naturale e una maggiore cautela.

Toro: La presenza del Nodo nel tuo segno può portare a un senso di confusione e incertezza riguardo al tuo futuro. Potresti sentirti un po’ bloccato, ma cerca di ricordare che questo è solo un passaggio temporaneo. Inoltre, l’opposizione di Venere con Nettuno potrebbe portare a una certa confusione riguardo alle tue relazioni.

Gemelli: Con Marte nel tuo segno, potresti sentirti particolarmente energico e desideroso di fare progressi nella tua vita. Tuttavia, cerca di non diventare troppo impaziente o aggressivo. La quadratura di Mercurio con il Nodo potrebbe portare a una certa confusione riguardo alle tue priorità, quindi cerca di mantenere la concentrazione.

Cancro: La Luna, il tuo pianeta governatore, si trova in Pesci durante questo periodo, il che può portare a un senso di empatia e di sensibilità aumentata. Cerca di usare questa energia per connetterti meglio con gli altri e le loro esigenze. Inoltre, la sestile di Venere con il Nodo potrebbe portare a una maggiore armonia nelle tue relazioni.

Leone: La Luna potrebbe portare a una maggiore consapevolezza di te stesso e delle tue esigenze personali. Cerca di trovare un equilibrio tra i tuoi bisogni e quelli degli altri. Inoltre, l’opposizione di Venere con Nettuno potrebbe portare a una certa confusione riguardo alle tue relazioni.

Vergine: Con il Sole che si oppone a Saturno, potresti sentirsi un po’ bloccato o frustrato riguardo ai tuoi obiettivi. Tuttavia, cerca di mantenere la perseveranza e di non farti scoraggiare dai momenti difficili. Inoltre, la sestile di Mercurio con Chirone potrebbe portare a una maggiore consapevolezza di te stesso e delle tue ferite emotive.

Bilancia: Con Venere, il tuo pianeta governatore, che entrato in Ariete il 20 febbraio, potresti sentirti particolarmente energico e motivato nelle tue relazioni. Tuttavia, cerca di mantenere l’equilibrio tra il tuo desiderio di fare progressi e la tua necessità di mantenere la pace e l’armonia. Inoltre, la quadratura di Mercurio con Urano potrebbe portare a una certa agitazione mentale.

Sagittario: Marte in Gemelli ti porta una spinta di energia e motivazione oggi. Approfitta di questo momento per metterti in moto e perseguire i tuoi obiettivi. Mercurio in trigono con Marte ti aiuterà a comunicare efficacemente le tue idee e raggiungere i tuoi obiettivi.

Capricorno: Saturno ti richiede di mantenere la concentrazione e la disciplina sul lavoro. Usa la tua determinazione e la tua pazienza per ottenere i risultati che desideri. La quadratura di Mercurio con il Nodo può causare alcune difficoltà di comunicazione, quindi cerca di essere chiaro e diretto.

Acquario: Mercurio entra in trigono con Marte, portando una grande energia e creatività. Approfitta di questo momento per esprimere te stesso e portare avanti i tuoi progetti. La presenza di Giove nel tuo segno ti dà la fiducia e la motivazione per andare avanti, anche se incontra ostacoli.

Pesci: Il Sole entra nel tuo segno oggi, portando una maggiore consapevolezza di te stesso e delle tue emozioni. Sii gentile con te stesso e prenditi il tempo per esplorare i tuoi sentimenti. La Luna nuova in Pesci del 20 febbraio ti incoraggia a fissare nuovi obiettivi e iniziare un nuovo capitolo nella tua vita.

#oroscopo22febbraio2023 #oroscopodelgiorno #oroscopooggi #oroscopo2023

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin