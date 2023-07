Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno, mercoledì 26 luglio 2023. Amore, lavoro, denaro

Oroscopo

26 Luglio 2023

Oroscopo del giorno, mercoledì 26 luglio 2023. Amore, lavoro, denaro

Oroscopo del giorno, mercoledì 26 luglio 2023. Amore, lavoro, denaro

ARIETE (21 marzo – 19 aprile)

AMORE: Con Giove e Urano nel tuo segno, sei pieno di energia e di voglia di vivere. Ti senti attratto da persone originali e stimolanti, che sappiano sorprenderti e divertirti. Se sei single, potresti fare incontri interessanti e inaspettati. Se sei in coppia, cerca di non essere troppo impulsivo o egoista, ma condividi i tuoi progetti e le tue passioni con il tuo partner.

LAVORO: Sei in una fase di grande creatività e dinamismo. Hai tante idee e iniziative da portare avanti, ma devi anche saperle organizzare e gestire con razionalità. Puoi contare sul sostegno di Mercurio, Venere e Marte in Leone, che ti rendono brillante e carismatico. Approfitta di questa giornata per metterti in mostra e far valere le tue competenze.

DENARO: Sei generoso e spendaccione, ma anche fortunato e intuitivo. Potresti ricevere delle entrate extra o fare degli affari vantaggiosi. Non esagerare però con le spese superflue o i rischi inutili. Cerca di risparmiare qualcosa per il futuro e di investire con saggezza.

TORO (20 aprile – 20 maggio)

AMORE: Con Saturno in Acquario nella tua settima casa, potresti avere delle difficoltà o delle tensioni nella tua vita sentimentale. Forse ti senti limitato o insoddisfatto dal tuo rapporto di coppia, o forse devi affrontare delle prove o delle responsabilità. Cerca di essere paziente e comprensivo, e non lasciarti sopraffare dal pessimismo o dalla gelosia. Se sei single, potresti incontrare una persona seria e affidabile, ma anche un po’ fredda o distante.

LAVORO: Sei una persona laboriosa e affidabile, ma anche un po’ rigida e conservatrice. Con la Luna in Vergine nella tua quinta casa, potresti avere bisogno di esprimere la tua creatività e il tuo talento. Cerca di essere più flessibile e aperto alle novità, e non aver paura di osare o di cambiare. Puoi contare sul sostegno di Venere nel tuo segno, che ti rende affascinante e persuasivo.

DENARO: Sei una persona prudente e parsimoniosa, ma anche attenta al valore delle cose. Con Nettuno in Pesci nella tua undicesima casa, potresti avere delle opportunità o delle intuizioni legate al mondo dell’arte, della cultura o della solidarietà. Potresti anche ricevere dei doni o delle gratifiche da parte dei tuoi amici o dei tuoi sostenitori.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno)

AMORE: Con Mercurio, Venere e Marte in Leone nella tua terza casa, sei in una fase di grande comunicatività e simpatia. Ti piace parlare, scherzare e flirtare con le persone che incontri. Se sei single, potresti fare delle conquiste brillanti e divertenti. Se sei in coppia, cerca di essere sincero e leale con il tuo partner, e non farti tentare da avventure passeggere.

LAVORO: Sei una persona intelligente e versatile, ma anche un po’ superficiale e dispersiva. Con Giove e Urano in Ariete nella tua undicesima casa, potresti avere delle idee innovative e originali da realizzare in ambito sociale o collettivo. Cerca però di non essere troppo impulsivo o irriverente, e di collaborare con gli altri in modo costruttivo e armonioso.

DENARO: Sei una persona curiosa e intraprendente, ma anche un po’ incostante e imprevedibile. Con Saturno in Acquario nella tua nona casa, potresti avere delle opportunità o delle sfide legate al mondo dell’istruzione, della cultura o dell’estero. Cerca di essere responsabile e organizzato, e di non sprecare tempo o risorse in cose inutili o azzardate.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio)

AMORE: Con la Luna in Vergine nella tua terza casa, sei in una fase di grande sensibilità e dolcezza. Ti piace comunicare e condividere i tuoi sentimenti con la persona che ami. Se sei single, potresti incontrare una persona gentile e affidabile, che sappia ascoltarti e capirti. Se sei in coppia, cerca di essere più pratico e razionale, e di non lasciarti influenzare troppo dalle emozioni o dalle paure.

LAVORO: Sei una persona creativa e intuitiva, ma anche un po’ timida e insicura. Con Mercurio, Venere e Marte in Leone nella tua seconda casa, potresti avere delle occasioni o delle ambizioni legate al mondo dell’arte, della bellezza o dell’intrattenimento. Cerca di essere più sicuro di te e dei tuoi talenti, e di non aver paura di metterti in gioco o di competere.

DENARO: Sei una persona prudente e risparmiatrice, ma anche attenta al benessere e al comfort. Con Nettuno in Pesci nella tua nona casa, potresti avere delle aspirazioni o delle ispirazioni legate al mondo della spiritualità, della religione o della filantropia. Potresti anche ricevere dei doni o delle benedizioni da parte di persone lontane o sconosciute.

LEONE (23 luglio – 22 agosto)

AMORE: Con Mercurio, Venere e Marte nel tuo segno, sei in una fase di grande fascino e vitalità. Ti senti protagonista della tua vita sentimentale, e vuoi vivere esperienze intense e appassionanti. Se sei single, potresti fare delle conquiste ardite e spettacolari. Se sei in coppia, cerca di essere generoso e affettuoso con il tuo partner, e di non essere troppo orgoglioso o prepotente.

LAVORO: Sei una persona brillante e carismatica, ma anche un po’ arrogante e autoritaria. Con Giove e Urano in Ariete nella tua nona casa, potresti avere delle opportunità o delle avventure legate al mondo dell’istruzione, della cultura o dell’estero. Cerca però di essere più umile e aperto, e di rispettare le regole e le tradizioni.

DENARO: Sei una persona generosa e spendaccione, ma anche fortunato e magnanimo. Con Saturno in Acquario nella tua settima casa, potresti avere delle responsabilità o dei vincoli legati al mondo degli affari, dei contratti o delle associazioni. Cerca di essere equo e onesto, e di non abusare della tua posizione o del tuo potere.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre)

AMORE: Con la Luna nel tuo segno, sei in una fase di grande serenità e armonia. Ti senti bene con te stesso e con la persona che ami. Se sei single, potresti incontrare una persona simpatica e intelligente, che sappia stimolarti e apprezzarti. Se sei in coppia, cerca di essere più spontaneo e romantico, e di non essere troppo critico o perfezionista.

LAVORO: Sei una persona diligente e competente, ma anche un po’ ansioso e perfezionista. Con Mercurio, Venere e Marte in Leone nella tua dodicesima casa, potresti avere delle difficoltà o dei segreti legati al mondo del lavoro, della salute o della spiritualità. Cerca di essere più fiducioso e ottimista, e di non lasciarti sopraffare dallo stress o dalla paura.

DENARO: Sei una persona parsimoniosa e organizzata, ma anche attenta al benessere e al comfort. Con Nettuno in Pesci nella tua settima casa, potresti avere delle opportunità o delle intuizioni legate al mondo dell’arte, della bellezza o della solidarietà. Potresti anche ricevere dei doni o delle gratifiche da parte del tuo partner o dei tuoi collaboratori.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre)

AMORE: Con la Luna in Bilancia dalla mattina, sei in una fase di grande equilibrio e armonia. Ti senti bene con te stesso e con la persona che ami. Se sei single, potresti incontrare una persona affascinante e raffinata, che sappia apprezzare il tuo gusto e la tua eleganza. Se sei in coppia, cerca di essere più romantico e passionale, e di non essere troppo indeciso o diplomatico.

LAVORO: Sei una persona intelligente e collaborativa, ma anche un po’ superficiale e indecisa. Con Mercurio, Venere e Marte in Leone nella tua undicesima casa, potresti avere delle occasioni o delle ambizioni legate al mondo sociale o collettivo. Cerca però di essere più determinato e autonomo, e di non dipendere troppo dall’opinione o dall’approvazione degli altri.

DENARO: Sei una persona equa e generosa, ma anche attenta al valore delle cose. Con Saturno in Acquario nella tua quinta casa, potresti avere delle responsabilità o dei vincoli legati al mondo dell’arte, della creatività o dei divertimenti. Cerca di essere prudente e organizzato, e di non sprecare tempo o risorse in cose frivole o azzardate.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre)

AMORE: Con la Luna in Vergine nella tua dodicesima casa fino alla mattina, sei in una fase di grande sensibilità e intimità. Ti senti attratto da persone misteriose e profonde, che sappiano capire i tuoi segreti e le tue emozioni. Se sei single, potresti fare degli incontri intensi e magnetici. Se sei in coppia, cerca di essere più aperto e fiducioso con il tuo partner, e di non essere troppo geloso o possessivo.

LAVORO: Sei una persona determinata e competente, ma anche un po’ diffidente e riservata. Con Mercurio, Venere e Marte in Leone nella tua decima casa, potresti avere delle opportunità o delle sfide legate al mondo del lavoro, della carriera o dell’autorità. Cerca però di essere più comunicativo e collaborativo, e di non essere troppo orgoglioso o autoritario.

DENARO: Sei una persona prudente e parsimoniosa, ma anche intuitiva e fortunata. Con Nettuno in Pesci nella tua quinta casa, potresti avere delle ispirazioni o delle intuizioni legate al mondo della spiritualità, della psicologia o dell’occulto. Potresti anche ricevere dei doni o delle gratifiche da parte di persone affezionate o misteriose.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre)

AMORE: Con la Luna in Bilancia nella tua undicesima casa dalla mattina, sei in una fase di grande simpatia e allegria. Ti piace comunicare e condividere i tuoi interessi con la persona che ami. Se sei single, potresti incontrare una persona simpatica e intelligente, che sappia stimolarti e divertirti. Se sei in coppia, cerca di essere più fedele e leale con il tuo partner, e di non essere troppo avventuroso o irriverente.

LAVORO: Sei una persona ottimista e intraprendente, ma anche un po’ irresponsabile e imprudente. Con Giove e Urano in Ariete nella tua quinta casa, potresti avere delle idee innovative e originali da realizzare in ambito creativo o artistico. Cerca però di essere più realista e organizzato, e di non esagerare con le spese o i rischi.

DENARO: Sei una persona generosa e spendaccione, ma anche fortunato e magnanimo. Con Saturno in Acquario nella tua terza casa, potresti avere delle responsabilità o dei vincoli legati al mondo della comunicazione, dell’istruzione o dei viaggi. Cerca di essere equo e onesto, e di non abusare della tua posizione o del tuo potere.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio)

AMORE: Con la Luna in Vergine nella tua decima casa fino alla mattina, sei in una fase di grande serietà e responsabilità. Ti senti attratto da persone serie e affidabili, che sappiano apprezzare il tuo impegno e la tua dedizione. Se sei single, potresti incontrare una persona matura e competente, che sappia sostenerti e consigliarti. Se sei in coppia, cerca di essere più dolce e affettuoso con il tuo partner, e di non essere troppo rigido o esigente.

LAVORO: Sei una persona laboriosa e affidabile, ma anche un po’ ambiziosa e autoritaria. Con Mercurio, Venere e Marte in Leone nella tua nona casa, potresti avere delle occasioni o delle ambizioni legate al mondo dell’istruzione, della cultura o dell’estero. Cerca però di essere più umile e aperto, e di rispettare le regole e le tradizioni.

DENARO: Sei una persona parsimoniosa e organizzata, ma anche attenta al valore delle cose. Con Nettuno in Pesci nella tua terza casa, potresti avere delle aspirazioni o delle ispirazioni legate al mondo della spiritualità, della religione o della filantropia. Potresti anche ricevere dei doni o delle benedizioni da parte di persone vicine o conosciute.

AQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio)

AMORE: Con la Luna in Bilancia nella tua nona casa dalla mattina, sei in una fase di grande libertà e originalità. Ti senti attratto da persone originali e stimolanti, che sappiano sorprenderti e divertirti. Se sei single, potresti fare degli incontri interessanti e inaspettati. Se sei in coppia, cerca di essere più sincero e leale con il tuo partner, e di non farti tentare da avventure passeggere.

LAVORO: Sei una persona intelligente e innovativa, ma anche un po’ ribelle e irriverente. Con Saturno nel tuo segno, potresti avere delle difficoltà o delle tensioni legate al mondo del lavoro, della carriera o dell’autorità. Cerca di essere più paziente e comprensivo, e di non lasciarti sopraffare dal pessimismo o dalla rabbia.

DENARO: Sei una persona curiosa e intraprendente, ma anche un po’ incostante e imprevedibile. Con Giove e Urano in Ariete nella tua terza casa, potresti avere delle opportunità o delle sfide legate al mondo della comunicazione, dell’istruzione o dei viaggi. Cerca di essere responsabile e organizzato, e di non sprecare tempo o risorse in cose inutili o azzardate.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo)

AMORE: Con la Luna in Vergine nella tua ottava casa fino alla mattina, sei in una fase di grande intensità e passione. Ti senti attratto da persone profonde e magnetiche, che sappiano capire i tuoi segreti e le tue emozioni. Se sei single, potresti fare degli incontri intensi e magnetici. Se sei in coppia, cerca di essere più aperto e fiducioso con il tuo partner, e di non essere troppo geloso o possessivo.

LAVORO: Sei una persona creativa e intuitiva, ma anche un po’ timida e insicura. Con Mercurio, Venere e Marte in Leone nella tua ottava casa, potresti avere delle opportunità o delle sfide legate al mondo del lavoro, della salute o della spiritualità. Cerca però di essere più sicuro di te e dei tuoi talenti, e di non aver paura di metterti in gioco o di competere.

DENARO: Sei una persona generosa e altruista, ma anche sognatrice e idealista. Con Saturno in Acquario nella tua dodicesima casa, potresti avere delle responsabilità o dei vincoli legati al mondo della spiritualità, della religione o dell’occulto. Cerca di essere prudente e realista, e di non lasciarti ingannare o sfruttare da persone false o malintenzionate.

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci #oroscopodelgiorno #oroscopo26luglio2023 #oroscopooggi #oroscopo#denaro #amore #fortuna #lavoro #oroscopoamore #oroscopolavoro #oroscopodenaro #oroscopofortuna #astrologia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin