Oroscopo del giorno, mercoledì 28 giugno 2023. Amore, lavoro, denaro

28 Giugno 2023

ARIETE (21 marzo – 19 aprile)

AMORE: La presenza di Giove e Urano nel vostro segno vi rende audaci e intraprendenti in amore. Potreste fare una conquista importante o rinnovare la passione con il vostro partner. Siate spontanei e sinceri, ma non troppo impulsivi o aggressivi.

LAVORO: Avete tante idee e progetti da realizzare, ma dovete fare attenzione a non esagerare o a non entrare in conflitto con i vostri colleghi o superiori. Cercate di essere diplomatici e collaborativi, ma senza rinunciare alla vostra creatività e originalità.

DENARO: Potreste ricevere delle entrate extra o delle opportunità di guadagno, grazie alla vostra capacità di cogliere le occasioni al volo. Siate generosi e magnanimi, ma non sperperateli in spese inutili o azzardate.

TORO (20 aprile – 20 maggio)

AMORE: Venere e Marte in Leone vi rendono sensuali e affascinanti, ma anche gelosi e possessivi. Potreste vivere delle situazioni intense e appassionate, ma anche delle crisi o dei litigi con il vostro partner. Cercate di essere più fiduciosi e tolleranti, ma anche più espressivi e romantici.

LAVORO: Avete bisogno di stabilità e sicurezza nel vostro lavoro, ma dovete anche essere pronti a dei cambiamenti o a delle sfide che potrebbero mettervi alla prova. Siate pazienti e perseveranti, ma anche flessibili e aperti alle novità.

DENARO: Avete una buona gestione delle vostre finanze, ma potreste essere tentati da delle spese extra o da degli investimenti rischiosi. Siate prudenti e cauti, ma non troppo avari o conservatori.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno)

AMORE: Mercurio nel vostro segno vi rende comunicativi e curiosi in amore. Potreste conoscere delle persone interessanti o approfondire il dialogo con il vostro partner. Siate simpatici e divertenti, ma non superficiali o volubili.

LAVORO: Avete una mente brillante e versatile, che vi permette di affrontare diverse situazioni e compiti con facilità e rapidità. Siate intelligenti e inventivi, ma non dispersivi o distratti.

DENARO: Potreste avere delle entrate irregolari o variabili, a seconda delle vostre attività o dei vostri impegni. Siate dinamici e adattabili, ma non improvvisati o incostanti.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio)

AMORE: La Luna in Vergine vi rende più esigenti e critici in amore. Potreste avere delle incomprensioni o delle discussioni con il vostro partner, soprattutto se non vi sentite apprezzati o ascoltati. Siate più tolleranti e comprensivi, ma anche più comunicativi e affettuosi.

LAVORO: Mercurio in Gemelli vi rende più abili e versatili nel vostro lavoro. Potreste avere delle opportunità di apprendimento o di collaborazione, che vi arricchiranno professionalmente e intellettualmente. Siate curiosi e aperti, ma anche organizzati e metodici.

DENARO: Venere e Marte in Leone vi rendono più spensierati e generosi con il denaro. Potreste fare delle spese extra per voi stessi o per le persone che amate, ma anche ricevere dei regali o delle gratifiche. Siate allegri e magnanimi, ma non troppo spericolati o vanitosi.

LEONE (23 luglio – 22 agosto)

AMORE: Venere e Marte nel vostro segno vi rendono irresistibili e passionale in amore. Potreste vivere delle emozioni intense e coinvolgenti, sia con il vostro partner che con una nuova conoscenza. Siate seduttivi e romantici, ma non troppo orgogliosi o egoisti.

LAVORO: La Luna in Vergine vi rende più attenti e scrupolosi nel vostro lavoro. Potreste avere delle responsabilità o dei compiti da svolgere con precisione e puntualità. Siate diligenti e affidabili, ma non troppo perfezionisti o ansiosi.

DENARO: Giove in Ariete vi rende fortunati e ottimisti con il denaro. Potreste avere delle entrate extra o delle occasioni di guadagno, grazie alla vostra intraprendenza e al vostro coraggio. Siate audaci e positivi, ma non troppo impulsivi o azzardati.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre)

AMORE: La Luna nel vostro segno vi rende più sensibili e riflessivi in amore. Potreste avere bisogno di più tranquillità e intimità, sia con il vostro partner che con voi stessi. Siate sereni e armoniosi, ma non troppo chiusi o riservati.

LAVORO: Mercurio in Gemelli vi rende più brillanti e creativi nel vostro lavoro. Potreste avere delle idee originali o dei progetti innovativi, che vi faranno emergere e apprezzare. Siate intelligenti e inventivi, ma non troppo dispersivi o distratti.

DENARO: Venere e Marte in Leone vi rendono più spensierati e generosi con il denaro. Potreste fare delle spese extra per voi stessi o per le persone che amate, ma anche ricevere dei regali o delle gratifiche. Siate allegri e magnanimi, ma non troppo spericolati o vanitosi.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre)

AMORE: Mercurio in Gemelli vi rende più comunicativi e curiosi in amore. Potreste conoscere delle persone interessanti o approfondire il dialogo con il vostro partner. Siate simpatici e divertenti, ma non superficiali o volubili.

LAVORO: La Luna in Vergine vi rende più attenti e scrupolosi nel vostro lavoro. Potreste avere delle responsabilità o dei compiti da svolgere con precisione e puntualità. Siate diligenti e affidabili, ma non troppo perfezionisti o ansiosi.

DENARO: Giove in Ariete vi rende fortunati e ottimisti con il denaro. Potreste avere delle entrate extra o delle occasioni di guadagno, grazie alla vostra intraprendenza e al vostro coraggio. Siate audaci e positivi, ma non troppo impulsivi o azzardati.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre)

AMORE: Venere e Marte in Leone vi rendono sensuali e affascinanti, ma anche gelosi e possessivi. Potreste vivere delle situazioni intense e appassionate, ma anche delle crisi o dei litigi con il vostro partner. Cercate di essere più fiduciosi e tolleranti, ma anche più espressivi e romantici.

LAVORO: Mercurio in Gemelli vi rende più abili e versatili nel vostro lavoro. Potreste avere delle opportunità di apprendimento o di collaborazione, che vi arricchiranno professionalmente e intellettualmente. Siate curiosi e aperti, ma anche organizzati e metodici.

DENARO: Saturno in Acquario vi rende più cauti e responsabili con il denaro. Potreste avere delle spese obbligate o dei debiti da saldare, ma anche delle risorse o dei risparmi da gestire. Siate prudenti e saggi, ma non troppo avari o conservatori.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre)

AMORE: La Luna in Vergine vi rende più esigenti e critici in amore. Potreste avere delle incomprensioni o delle discussioni con il vostro partner, soprattutto se non vi sentite apprezzati o ascoltati. Siate più tolleranti e comprensivi, ma anche più comunicativi e affettuosi.

LAVORO: Venere e Marte in Leone vi rendono irresistibili e passionale nel vostro lavoro. Potreste vivere delle emozioni intense e coinvolgenti, sia con i vostri colleghi che con i vostri clienti. Siate seduttivi e romantici, ma non troppo orgogliosi o egoisti.

DENARO: Giove in Ariete vi rende fortunati e ottimisti con il denaro. Potreste avere delle entrate extra o delle occasioni di guadagno, grazie alla vostra intraprendenza e al vostro coraggio. Siate audaci e positivi, ma non troppo impulsivi o azzardati.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio)

AMORE: Mercurio in Gemelli vi rende più comunicativi e curiosi in amore. Potreste conoscere delle persone interessanti o approfondire il dialogo con il vostro partner. Siate simpatici e divertenti, ma non superficiali o volubili.

LAVORO: La Luna in Vergine vi rende più attenti e scrupolosi nel vostro lavoro. Potreste avere delle responsabilità o dei compiti da svolgere con precisione e puntualità. Siate diligenti e affidabili, ma non troppo perfezionisti o ansiosi.

DENARO: Venere e Marte in Leone vi rendono più spensierati e generosi con il denaro. Potreste fare delle spese extra per voi stessi o per le persone che amate, ma anche ricevere dei regali o delle gratifiche. Siate allegri e magnanimi, ma non troppo spericolati o vanitosi.

AQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio)

AMORE: Venere e Marte in Leone vi rendono sensuali e affascinanti, ma anche gelosi e possessivi. Potreste vivere delle situazioni intense e appassionate, ma anche delle crisi o dei litigi con il vostro partner. Cercate di essere più fiduciosi e tolleranti, ma anche più espressivi e romantici.

LAVORO: Mercurio in Gemelli vi rende più abili e versatili nel vostro lavoro. Potreste avere delle opportunità di apprendimento o di collaborazione, che vi arricchiranno professionalmente e intellettualmente. Siate curiosi e aperti, ma anche organizzati e metodici.

DENARO: Saturno nel vostro segno vi rende più cauti e responsabili con il denaro. Potreste avere delle spese obbligate o dei debiti da saldare, ma anche delle risorse o dei risparmi da gestire. Siate prudenti e saggi, ma non troppo avari o conservatori.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo)

AMORE: La Luna in Vergine vi rende più esigenti e critici in amore. Potreste avere delle incomprensioni o delle discussioni con il vostro partner, soprattutto se non vi sentite apprezzati o ascoltati. Siate più tolleranti e comprensivi, ma anche più comunicativi e affettuosi.

LAVORO: Venere e Marte in Leone vi rendono irresistibili e passionale nel vostro lavoro. Potreste vivere delle emozioni intense e coinvolgenti, sia con i vostri colleghi che con i vostri clienti. Siate seduttivi e romantici, ma non troppo orgogliosi o egoisti.

DENARO: Nettuno nel vostro segno vi rende più fantasiosi e creativi con il denaro. Potreste avere delle spese extra per voi stessi o per le persone che amate, ma anche ricevere dei regali o delle gratifiche. Siate allegri e magnanimi, ma non troppo spericolati o ingenui.

