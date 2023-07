Oroscopo del giorno, mercoledì 5 luglio 2023. Amore, lavoro, denaro

Home

5 Luglio 2023

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

AMORE: Giove nel vostro segno vi rende ottimisti e generosi in amore, ma attenti a non esagerare con la fiducia o la presunzione. Potreste infatti incappare in qualche delusione o incomprensione, soprattutto se il vostro partner è un segno d’aria. Cercate di essere più diplomatici e ascoltare le esigenze altrui.

LAVORO: Il vostro spirito di iniziativa e la vostra energia sono al massimo, grazie anche al sostegno di Marte e Urano nel vostro segno. Avete voglia di lanciarvi in nuovi progetti e di mettervi in gioco, ma fate attenzione a non trascurare i dettagli o a sottovalutare gli ostacoli. Mercurio in Gemelli vi aiuta a comunicare e a trovare soluzioni creative, ma anche a disperdere le vostre forze. Siate più concentrati e organizzati.

DENARO: La vostra situazione finanziaria è in miglioramento, grazie ai benefici influssi di Giove nel vostro segno. Potreste ricevere delle entrate extra o delle opportunità di guadagno, magari legate a un viaggio o a una collaborazione all’estero. Siate però prudenti e non sperperate i vostri soldi in acquisti impulsivi o in investimenti azzardati. Saturno in Acquario vi invita a essere più responsabili e a pianificare il vostro futuro.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

AMORE: Venere, il vostro pianeta guida, è in Leone e vi rende più affascinanti e magnetici che mai. Il vostro carisma non passa inosservato e potreste attirare l’attenzione di una persona speciale, magari un segno di fuoco o un segno di terra come voi. Se siete già in coppia, vivrete momenti di passione e di complicità, ma anche di gelosia e di orgoglio. Cercate di essere più tolleranti e flessibili con il vostro partner.

LAVORO: Il vostro lavoro procede bene, grazie alla vostra professionalità e alla vostra dedizione. Siete apprezzati dai vostri colleghi e dai vostri superiori, ma anche ambiti da altre realtà lavorative. Potreste infatti ricevere delle proposte interessanti, magari legate al settore artistico o creativo. Valutate bene le opportunità che si presentano e non abbiate paura di cambiare se ne vale la pena. Nettuno in Pesci vi aiuta ad ascoltare la vostra intuizione.

DENARO: La vostra situazione economica è stabile e sicura, come piace a voi. Avete saputo gestire bene le vostre risorse e ora potete godervi i frutti del vostro lavoro. Potreste anche permettervi qualche sfizio o qualche regalo, ma senza esagerare. La Luna in Capricorno vi invita a essere cauti e parsimoniosi, soprattutto se avete dei debiti da saldare o delle spese impreviste da affrontare.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

AMORE: Mercurio, il vostro pianeta guida, è nel vostro segno e vi rende più comunicativi e curiosi che mai. Il vostro umore è allegro e vivace e avete voglia di conoscere gente nuova e di divertirvi. Se siete single, potreste fare degli incontri interessanti, magari attraverso i social network o le chat online. Se siete già in coppia, vivrete momenti di dialogo e di condivisione con il vostro partner, ma anche di distrazione e di superficialità. Cercate di essere più presenti e attenti ai sentimenti altrui.

LAVORO: Il vostro lavoro vi stimola e vi appassiona, grazie alla vostra mente brillante e alla vostra capacità di adattamento. Siete sempre pronti a imparare cose nuove e a sperimentare nuove soluzioni, ma anche a collaborare con gli altri e a scambiare idee. Mercurio nel vostro segno vi aiuta a esprimervi al meglio e a farvi valere, ma anche a essere versatili e multitasking. Siate però più costanti e meno dispersivi, altrimenti rischiate di perdere il filo o di confondervi.

DENARO: La vostra situazione finanziaria è in fase di miglioramento, grazie alle vostre abilità e alla vostra inventiva. Potreste infatti trovare delle fonti di reddito alternative o delle occasioni di guadagno, magari legate al settore della comunicazione o dell’informazione. Siate però prudenti e non fatevi ingannare da false promesse o da offerte troppo allettanti. Saturno in Acquario vi invita a essere più realisti e a verificare bene le informazioni che ricevete.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio):

AMORE: Il vostro amore è in una fase delicata e bisognosa di attenzioni. Potreste infatti vivere dei momenti di crisi o di tensione con il vostro partner, soprattutto se il vostro rapporto è ormai logoro o monotono. Cercate di essere più sinceri e aperti con i vostri sentimenti e di capire se vale ancora la pena di continuare insieme. Se siete single, potreste sentire il bisogno di rifugiarvi nel passato o di idealizzare una persona che non c’è più. Cercate invece di guardare avanti e di aprirvi alle novità.

LAVORO: Il vostro lavoro vi richiede impegno e sacrificio, ma anche pazienza e diplomazia. Potreste infatti dover affrontare delle sfide o delle difficoltà, soprattutto se il vostro settore è quello della sanità o dell’assistenza. Cercate di essere più determinati e sicuri di voi stessi e di farvi rispettare dagli altri. Mercurio in Gemelli vi aiuta a essere più comunicativi e creativi, ma anche più nervosi e irritabili. Siate più calmi e riflessivi.

DENARO: La vostra situazione economica è in fase di stallo o di regresso, a causa di alcuni ostacoli o ritardi che vi impediscono di progredire. Potreste infatti subire delle perdite o delle spese impreviste, oppure dover rinunciare a dei progetti o a dei sogni. Cercate di essere più cauti e parsimoniosi e di non lasciarvi andare allo scoraggiamento. La Luna in Capricorno vi invita a essere più responsabili e a pianificare il vostro futuro.

LEONE (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: Venere e Marte nel vostro segno vi rendono più affascinanti e passionali che mai. Il vostro amore è in una fase splendida e vivrete momenti intensi e romantici con il vostro partner, magari con una sorpresa o una novità. Se siete single, potreste fare degli incontri importanti, magari con un segno di fuoco o un segno d’aria come voi. Siate però attenti a non essere troppo orgogliosi o arroganti, altrimenti potreste allontanare le persone che vi interessano. Cercate invece di essere più umili e generosi.

LAVORO: Il vostro lavoro vi gratifica e vi soddisfa, grazie alla vostra bravura e alla vostra ambizione. Siete sempre pronti a mettervi in mostra e a dimostrare il vostro valore, ma anche a collaborare con gli altri e a guidare il gruppo. Venere e Marte nel vostro segno vi aiutano ad essere più carismatici e intraprendenti, ma anche più creativi e originali. Siate però attenti a non essere troppo autoritari o prepotenti, altrimenti potreste creare dei conflitti o delle invidie. Cercate invece di essere più diplomatici e tolleranti.

DENARO: La vostra situazione finanziaria è in fase di crescita, grazie ai vostri successi lavorativi e alla vostra generosità. Potreste potreste approfittare del momento vendendo parte di quello che avete investito in borsa ottenendo buoni profitti da investire in futuro in altri campi

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):

AMORE: Il vostro amore è in una fase di alti e bassi, a causa di alcuni contrasti o incomprensioni con il vostro partner, soprattutto se il vostro rapporto è ormai routinario o monotono. Cercate di essere più sinceri e aperti con i vostri sentimenti e di capire se vale ancora la pena di continuare insieme. Se siete single, potreste sentire il bisogno di trovare una persona che vi completi e vi faccia stare bene, magari un segno d’aria o un segno di fuoco come voi. Siate però attenti a non essere troppo indecisi o superficiali, altrimenti potreste perdere delle occasioni.

LAVORO: Il vostro lavoro vi stimola e vi appassiona, grazie alla vostra diplomazia e alla vostra creatività. Siete sempre pronti a collaborare con gli altri e a trovare soluzioni armoniose, ma anche a esprimere le vostre idee e a farvi valere. Venere e Marte in Leone vi aiutano ad essere più carismatici e intraprendenti, ma anche più originali e innovativi. Siate però attenti a non essere troppo vanitosi o competitivi, altrimenti potreste creare dei conflitti o delle invidie. Cercate invece di essere più umili e generosi.

DENARO: La vostra situazione finanziaria è in fase di crescita, grazie ai vostri successi lavorativi e alla vostra generosità. Potreste infatti ricevere delle entrate extra o delle opportunità di guadagno, magari legate al settore artistico o creativo. Siate però prudenti e non fatevi ingannare da false promesse o da offerte troppo allettanti. Saturno in Acquario vi invita a essere più realisti e a verificare bene le informazioni che ricevete.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre):

AMORE: Il vostro amore è in una fase intensa e profonda, grazie alla vostra passione e alla vostra fedeltà. Vivrete momenti di fusione e di complicità con il vostro partner, magari con una sorpresa o una novità. Se siete single, potreste trovare una persona che vi colpisce, magari un segno d’acqua o un segno di terra come voi. Siate però attenti a non essere troppo gelosi o possessivi, altrimenti potreste soffocare l’altro. Cercate invece di essere più fiduciosi e aperti.

LAVORO: Il vostro lavoro vi richiede impegno e determinazione, ma anche intuizione e flessibilità. Potreste infatti dover affrontare delle sfide o delle difficoltà, soprattutto se il vostro settore è quello della ricerca o dell’investigazione. Cercate di essere più tenaci e sicuri di voi stessi e di farvi rispettare dagli altri. Mercurio in Gemelli vi aiuta a essere più comunicativi e versatili, ma anche più nervosi e irritabili. Siate più calmi e riflessivi.

DENARO: La vostra situazione economica è in fase di equilibrio, grazie alla vostra prudenza e alla vostra saggezza. Avete saputo gestire bene le vostre finanze e ora potete godervi i frutti del vostro lavoro. Potreste anche permettervi qualche spesa extra o qualche investimento, ma senza rischiare troppo. La Luna in Capricorno vi invita a essere cauti e parsimoniosi, soprattutto se avete dei debiti da saldare o delle spese impreviste da affrontare.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre):

AMORE: Il vostro amore è in una fase divertente e spensierata, grazie alla vostra allegria e alla vostra generosità. Vivrete momenti di gioia e di condivisione con il vostro partner, magari con un viaggio o una novità. Se siete single, potreste fare degli incontri interessanti, magari con un segno di fuoco o un segno d’aria come voi. Siate però attenti a non essere troppo superficiali o avventati, altrimenti potreste ferire i sentimenti altrui. Cercate invece di essere più responsabili e sinceri.

LAVORO: Il vostro lavoro vi gratifica e vi soddisfa, grazie alla vostra bravura e alla vostra ambizione. Siete sempre pronti a mettervi in mostra e a dimostrare il vostro valore, ma anche a collaborare con gli altri e a guidare il gruppo. Venere e Marte in Leone vi aiutano ad essere più carismatici e intraprendenti, ma anche più creativi e originali. Siate però attenti a non essere troppo orgogliosi o prepotenti, altrimenti potreste creare dei conflitti o delle invidie. Cercate invece di essere più umili e generosi.

DENARO: La vostra situazione finanziaria è in fase di crescita, grazie ai vostri successi lavorativi e alla vostra generosità. Potreste infatti ricevere delle entrate extra o delle opportunità di guadagno, magari legate al settore del turismo o dell’educazione. Siate però prudenti e non fatevi ingannare da false promesse o da offerte troppo allettanti. Saturno in Acquario vi invita a essere più realisti e a verificare bene le informazioni che ricevete.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio):

AMORE: Il vostro amore è in una fase di stabilità e di sicurezza, grazie alla vostra fedeltà e alla vostra dedizione. Vivrete momenti di armonia e di complicità con il vostro partner, magari con una coccola o una premura. Se siete single, potreste trovare una persona che vi piace, magari un segno di terra o un segno d’acqua come voi. Siate però attenti a non essere troppo freddi o distaccati, altrimenti potreste allontanare le persone che vi interessano. Cercate invece di essere più spontanei e romantici.

LAVORO: Il vostro lavoro vi richiede impegno e precisione, ma anche creatività e flessibilità. Potreste infatti dover affrontare delle novità o delle sfide, soprattutto se il vostro settore è quello della gestione o dell’amministrazione. Cercate di essere più aperti e curiosi e di sfruttare le vostre abilità. Mercurio in Gemelli vi aiuta a essere più brillanti e versatili, ma anche più nervosi e dispersivi. Siate più calmi e organizzati.

DENARO: La vostra situazione economica è in fase di equilibrio, grazie alla vostra prudenza e alla vostra saggezza. Avete saputo gestire bene le vostre finanze e ora potete godervi i frutti del vostro lavoro. Potreste anche permettervi qualche spesa extra o qualche investimento, ma senza rischiare troppo. La Luna nel vostro segno vi invita a essere cauti e parsimoniosi, soprattutto se avete dei debiti da saldare o delle spese impreviste da affrontare.

AQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio):

AMORE: Il vostro amore è in una fase di alti e bassi, a causa di alcuni contrasti o incomprensioni con il vostro partner, soprattutto se il vostro rapporto è ormai logoro o monotono. Cercate di essere più sinceri e aperti con i vostri sentimenti e di capire se vale ancora la pena di continuare insieme. Se siete single, potreste sentire il bisogno di trovare una persona che vi completi e vi faccia stare bene, magari un segno d’aria o un segno di fuoco come voi. Siate però attenti a non essere troppo indecisi o superficiali, altrimenti potreste perdere delle occasioni.

LAVORO: Il vostro lavoro vi stimola e vi appassiona, grazie alla vostra diplomazia e alla vostra creatività. Siete sempre pronti a collaborare con gli altri e a trovare soluzioni armoniose, ma anche a esprimere le vostre idee e a farvi valere. Venere e Marte in Leone vi aiutano ad essere più carismatici e intraprendenti, ma anche più originali e innovativi. Siate però attenti a non essere troppo vanitosi o competitivi, altrimenti potreste creare dei conflitti o delle invidie. Cercate invece di essere più umili e generosi.

DENARO: La vostra situazione finanziaria è in fase di crescita, grazie ai vostri successi lavorativi e alla vostra generosità. Potreste infatti ricevere delle entrate extra o delle opportunità di guadagno, magari legate al settore tecnologico o sociale. Siate però prudenti e non fatevi ingannare da false promesse o da offerte troppo allettanti. Saturno nel vostro segno vi invita a essere più realisti e a verificare bene le informazioni che ricevete.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo):

AMORE: Il vostro amore è in una fase dolce e romantica, grazie alla vostra sensibilità e alla vostra fantasia. Vivrete momenti di fusione e di complicità con il vostro partner, magari con una sorpresa o una novità. Se siete single, potreste trovare una persona che vi emoziona, magari un segno d’acqua o un segno di terra come voi. Siate però attenti a non essere troppo illusi o idealisti, altrimenti potreste soffrire o deludervi. Cercate invece di essere più realisti e sinceri.

LAVORO: Il vostro lavoro vi richiede impegno e dedizione, ma anche intuizione e flessibilità. Potreste infatti dover affrontare delle novità o delle difficoltà, soprattutto se il vostro settore è quello dell’arte o della cura. Cercate di essere più tenaci e sicuri di voi stessi e di farvi rispettare dagli altri. Mercurio in Gemelli vi aiuta a essere più comunicativi e versatili, ma anche più nervosi e irritabili. Siate più calmi e riflessivi.

DENARO: La vostra situazione economica è in fase di equilibrio, grazie alla vostra prudenza e alla vostra saggezza. Avete saputo gestire bene le vostre finanze e ora potete godervi i frutti del vostro lavoro. Potreste anche permettervi qualche spesa extra o qualche investimento, ma senza rischiare troppo. La Luna in Capricorno vi invita a essere cauti e parsimoniosi, soprattutto se avete dei debiti da saldare o delle spese impreviste da affrontare.

