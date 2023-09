Home

Oroscopo del giorno, mercoledì 6 settembre 2023. Amore, lavoro, denaro

Oroscopo

6 Settembre 2023

Oroscopo del giorno, mercoledì 6 settembre 2023. Amore, lavoro, denaro

Oroscopo del giorno, mercoledì 6 settembre 2023. Amore, lavoro, denaro

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

AMORE: Con Giove e Urano nel vostro segno, siete in una fase di grande entusiasmo e voglia di vivere. Potreste fare incontri interessanti o rinnovare la passione con il vostro partner. Siate spontanei e sinceri, ma evitate di essere troppo impulsivi o arroganti.

LAVORO: Avete molte idee e progetti da realizzare, ma dovrete fare i conti con qualche ostacolo o ritardo. Mercurio in Leone vi rende creativi e comunicativi, ma anche un po’ presuntuosi e polemici. Cercate di essere più diplomatici e collaborativi con i colleghi e i superiori.

DENARO: La vostra situazione finanziaria è in miglioramento, grazie ai benefici di Giove e Urano. Potreste ricevere delle entrate extra o delle opportunità di investimento. Siate prudenti e non sprecate i vostri guadagni in acquisti inutili o azzardati.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

AMORE: Con la Luna nel vostro segno, siete più romantici e sensuali del solito. Potreste vivere momenti di intimità e complicità con il vostro partner o attrarre le attenzioni di una persona che vi piace. Siate dolci e affettuosi, ma non troppo gelosi o possessivi.

LAVORO: Siete determinati e laboriosi, ma anche un po’ testardi e conservatori. Marte in Vergine vi aiuta a essere più efficienti e organizzati, ma anche più critici e pignoli. Cercate di essere più flessibili e aperti al cambiamento, senza perdere di vista i vostri obiettivi.

DENARO: La vostra situazione economica è stabile e sicura, grazie alla vostra capacità di gestire con saggezza le vostre risorse. Venere in Cancro vi rende più generosi e altruisti, ma anche più attenti al vostro benessere e al vostro comfort. Siate equilibrati e non esagerate con le spese.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

AMORE: Con Nettuno in Pesci, siete in una fase di confusione e incertezza sentimentale. Potreste avere delle illusioni o delle delusioni amorose, o sentire il bisogno di evadere dalla routine. Siate onesti e chiari con voi stessi e con gli altri, ma non fatevi travolgere dal pessimismo. LAVORO: Avete molta intelligenza e versatilità, ma anche un po’ di superficialità e distrazione. Cercate di non far prevalere distrazione superficialità, prestate molta attenzione a quello che fate e ricontrollatelo più volte

DENARO: La vostra situazione finanziaria è altalenante, a seconda delle vostre entrate e delle vostre uscite. Mercurio in Leone vi rende più brillanti e persuasivi, ma anche più spensierati e impulsivi. Cercate di essere più prudenti e razionali, senza lasciarvi tentare da offerte troppo belle per essere vere.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio):

AMORE: Con Venere nel vostro segno, siete in una fase di grande armonia e felicità sentimentale. Potreste consolidare il vostro rapporto con il vostro partner o trovare l’anima gemella. Siate teneri e fedeli, ma non troppo dipendenti o insicuri.

LAVORO: Siete bravi e responsabili, ma anche un po’ timidi e riservati. Saturno in Acquario vi aiuta a essere più seri e professionali, ma anche più freddi e distaccati. Cercate di essere più socievoli e cordiali, senza perdere la vostra sensibilità e la vostra umiltà.

DENARO: La vostra situazione economica è discreta, grazie alla vostra prudenza e al vostro risparmio. Venere in Cancro vi rende più attenti alle vostre esigenze e a quelle dei vostri cari, ma anche più propensi a concedervi qualche sfizio o regalo. Siate moderati e non fatevi prendere dalla paura o dall’avarizia.

LEONE (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: Con Mercurio nel vostro segno, siete in una fase di grande espressività e carisma. Potreste conquistare il cuore di una persona che vi attrae o comunicare meglio con il vostro partner. Siate generosi e leali, ma non troppo orgogliosi o autoritari.

LAVORO: Avete molta ambizione e leadership, ma anche un po’ di arroganza e ostinazione. Marte in Vergine vi rende più dinamici e competitivi, ma anche più aggressivi e nervosi. Cercate di essere più calmi e collaborativi, senza imporre la vostra volontà a tutti i costi.

DENARO: La vostra situazione economica è in crescita, grazie alla vostra capacità di guadagnare e di spendere con criterio. Mercurio in Leone vi rende più brillanti e persuasivi, ma anche più spensierati e generosi. Siate equilibrati e non fatevi ingannare da false promesse.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre):

AMORE: Con Nettuno in Pesci, siete in una fase di confusione e incertezza sentimentale. Potreste avere delle illusioni o delle delusioni amorose, o sentire il bisogno di evadere dalla routine. Siate onesti e chiari con voi stessi e con gli altri, ma non fatevi travolgere dal pessimismo.

LAVORO: Avete molta intelligenza e versatilità, ma anche un po’ di superficialità e distrazione. Marte nel vostro segno vi rende più energici e determinati, ma anche più impulsivi e irascibili. Cercate di essere più pazienti e meticolosi, senza perdere di vista i vostri obiettivi.

DENARO: La vostra situazione finanziaria è altalenante, a seconda delle vostre entrate e delle vostre uscite. Mercurio in Leone vi rende più brillanti e persuasivi, ma anche più spensierati e impulsivi. Cercate di essere più prudenti e razionali, senza lasciarvi tentare da offerte troppo belle per essere vere.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):

AMORE: Con Saturno in Acquario, siete in una fase di maturità e stabilità sentimentale. Potreste consolidare il vostro rapporto con il vostro partner o trovare l’anima gemella. Siate equilibrati e armoniosi, ma non troppo indecisi o dipendenti.

LAVORO: Siete bravi e responsabili, ma anche un po’ timidi e riservati. Saturno in Acquario vi aiuta a essere più seri e professionali, ma anche più freddi e distaccati. Cercate di essere più socievoli e cordiali, senza perdere la vostra sensibilità e la vostra umiltà.

DENARO: La vostra situazione economica è discreta, grazie alla vostra prudenza e al vostro risparmio. Venere in Cancro vi rende più attenti alle vostre esigenze e a quelle dei vostri cari, ma anche più propensi a concedervi qualche sfizio o regalo. Siate moderati e non fatevi prendere dalla paura o dall’avarizia.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre):

AMORE: Con Urano in Ariete, siete in una fase di grande passione e novità sentimentale. Potreste vivere delle avventure o dei colpi di fulmine, o rinnovare la vostra relazione con il vostro partner. Siate intensi e fedeli, ma non troppo gelosi o possessivi.

LAVORO: Avete molta determinazione e intuizione, ma anche un po’ di segretezza e diffidenza. Urano in Ariete vi rende più innovativi e originali, ma anche più ribelli e imprevedibili. Cercate di essere più aperti al dialogo e al confronto, senza isolarvi o provocare gli altri.

DENARO: La vostra situazione finanziaria è in trasformazione, grazie alle vostre capacità di gestire le crisi e le opportunità. Urano in Ariete vi rende più audaci e intraprendenti, ma anche più azzardati e impulsivi. Siate cauti e non rischiate troppo, senza rinunciare ai vostri sogni.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre):

AMORE: Con Giove in Ariete, siete in una fase di grande entusiasmo e voglia di vivere. Potreste fare incontri interessanti o rinnovare la passione con il vostro partner. Siate spontanei e sinceri, ma evitate di essere troppo impulsivi o arroganti.

LAVORO: Avete molte idee e progetti da realizzare, ma dovrete fare i conti con qualche ostacolo o ritardo. Mercurio in Leone vi rende creativi e comunicativi, ma anche un po’ presuntuosi e polemici. Cercate di essere più diplomatici e collaborativi con i colleghi e i superiori.

DENARO: La vostra situazione finanziaria è in miglioramento, grazie ai benefici di Giove e Urano. Potreste ricevere delle entrate extra o delle opportunità di investimento. Siate prudenti e non sprecate i vostri guadagni in acquisti inutili o azzardati.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio):

AMORE: Con Saturno in Acquario, siete in una fase di maturità e stabilità sentimentale. Potreste consolidare il vostro rapporto con il vostro partner o trovare l’anima gemella. Siate equilibrati e armoniosi, ma non troppo indecisi o dipendenti.

LAVORO: Siete bravi e responsabili, ma anche un po’ timidi e riservati. Saturno in Acquario vi aiuta a essere più seri e professionali, ma anche più freddi e distaccati. Cercate di essere più socievoli e cordiali, senza perdere la vostra sensibilità e la vostra umiltà.

DENARO: La vostra situazione economica è discreta, grazie alla vostra prudenza e al vostro risparmio. Venere in Cancro vi rende più attenti alle vostre esigenze e a quelle dei vostri cari, ma anche più propensi a concedervi qualche sfizio o regalo. Siate moderati e non fatevi prendere dalla paura o dall’avarizia.

AQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio):

AMORE: Con Urano in Ariete, siete in una fase di grande passione e novità sentimentale. Potreste vivere delle avventure o dei colpi di fulmine, o rinnovare la vostra relazione con il vostro partner. Siate intensi e fedeli, ma non troppo gelosi o possessivi.

LAVORO: Avete molta determinazione e intuizione, ma anche un po’ di segretezza e diffidenza. Urano in Ariete vi rende più innovativi e originali, ma anche più ribelli e imprevedibili. Cercate di essere più aperti al dialogo e al confronto, senza isolarvi o provocare gli altri.

DENARO: La vostra situazione finanziaria è in trasformazione, grazie alle vostre capacità di gestire le crisi e le opportunità. Urano in Ariete vi rende più audaci e intraprendenti, ma anche più azzardati e impulsivi. Siate cauti e non rischiate troppo, senza rinunciare ai vostri sogni.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo):

AMORE: Con Nettuno nel vostro segno, siete in una fase di grande sensibilità e romanticismo. Potreste vivere delle emozioni intense o delle esperienze mistiche, o approfondire la vostra comprensione con il vostro partner. Siate dolci e altruisti, ma non troppo illusi o dipendenti.

LAVORO: Avete molta creatività e fantasia, ma anche un po’ di confusione e dispersione. Nettuno nel vostro segno vi rende più ispirati e visionari, ma anche più distratti e disorganizzati. Cercate di essere più concentrati e realistici, senza perdere la vostra originalità e la vostra intuizione.

DENARO: La vostra situazione economica è incerta, a seconda delle vostre entrate e delle vostre uscite. Nettuno nel vostro segno vi rende più generosi e idealisti, ma anche più ingenui e disinteressati. Siate saggi e non fatevi ingannare da false promesse o da truffe.

L’oroscopo è a cura di Astrid

