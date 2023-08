Oroscopo del giorno, mercoledì 9 agosto 2023. Amore, lavoro, denaro

Home

Oroscopo

9 Agosto 2023

ARIETE (21 marzo – 19 aprile)

AMORE: La Luna in Ariete fino alle 07.00 vi rende emotivi e impulsivi nelle relazioni. Potreste avere qualche discussione con il partner o con una persona che vi interessa. Dopo le 07.00 la Luna entra in Toro e vi invita a essere più calmi e sensuali. Approfittate di questo momento per riconciliarevi o per sedurre chi vi piace. Venere, Mercurio e Marte in Leone vi rendono magnetici e comunicativi. Giove in Ariete vi dona ottimismo e fiducia.

LAVORO: Siete pieni di energia e di idee grazie a Giove e Urano in Ariete. Potreste avere delle opportunità di crescita professionale o di cambiamento. Siate audaci e propositivi, ma fate attenzione a non essere troppo arroganti o impulsivi. La Luna in Toro vi aiuta a essere più pratici e concreti. Venere, Mercurio e Marte in Leone vi favoriscono nelle attività creative e di leadership.

DENARO: Avete delle buone prospettive economiche grazie a Giove in Ariete che vi porta fortuna e abbondanza. Potreste ricevere dei guadagni extra o delle gratifiche. Siate generosi ma non sperperati. La Luna in Toro vi consiglia di essere più cauti e parsimoniosi. Venere, Mercurio e Marte in Leone vi spingono a spendere per il vostro divertimento e per il vostro aspetto.

TORO (20 aprile – 20 maggio)

AMORE: La Luna entra nel vostro segno alle 07.00 e vi rende più romantici e affettuosi. Potrete vivere dei momenti dolci e intimi con il partner o con una persona che vi attrae. Venere, Mercurio e Marte in Leone vi stimolano a essere più aperti e espressivi nei sentimenti. Giove in Ariete vi porta delle novità e delle sorprese in amore.

LAVORO: Siete determinati e laboriosi grazie alla Luna in Toro che vi dà forza e stabilità. Potrete portare avanti i vostri progetti con pazienza e costanza. Venere, Mercurio e Marte in Leone vi aiutano a essere più creativi e brillanti nelle vostre attività. Giove in Ariete vi offre delle occasioni di cambiamento o di miglioramento professionale.

DENARO: Avete una buona situazione finanziaria grazie alla Luna in Toro che vi porta sicurezza e prosperità. Potrete gestire i vostri risparmi con saggezza e prudenza. Venere, Mercurio e Marte in Leone vi incoraggiano a investire nel vostro talento e nella vostra immagine. Giove in Ariete vi regala delle opportunità di guadagno o di espansione economica.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno)

AMORE: La Luna in Ariete fino alle 07.00 vi rende nervosi e irrequieti nelle relazioni. Potreste avere dei contrasti o delle incomprensioni con il partner o con una persona che vi piace. Dopo le 07.00 la Luna entra in Toro e vi invita a essere più tranquilli e riflessivi. Approfittate di questo momento per chiarire o per rilassarvi. Venere, Mercurio e Marte in Leone vi rendono curiosi e divertenti. Saturno in Acquario vi chiede di essere più responsabili e maturi.

LAVORO: Siete dinamici e versatili grazie a Venere, Mercurio e Marte in Leone che vi rendono intelligenti e creativi nelle vostre attività. Potrete affrontare diverse sfide con spirito positivo e intraprendente. La Luna in Toro vi aiuta a essere più organizzati e metodici. Saturno in Acquario vi impone di essere più seri e professionali.

DENARO: Avete delle buone possibilità di guadagno grazie a Venere, Mercurio e Marte in Leone che vi portano fortuna e successo. Potrete sfruttare le vostre capacità comunicative e artistiche per aumentare le vostre entrate. La Luna in Toro vi consiglia di essere più cauti e prudenti nelle spese. Saturno in Acquario vi richiede di essere più risparmiatori e previdenti.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio)

AMORE: La Luna in Ariete fino alle 07.00 vi rende sensibili e vulnerabili nelle relazioni. Potreste avere dei dubbi o delle insicurezze sul partner o su una persona che vi interessa. Dopo le 07.00 la Luna entra in Toro e vi invita a essere più sereni e fiduciosi. Approfittate di questo momento per coccolarvi o per esprimere i vostri sentimenti. Venere, Mercurio e Marte in Leone vi stimolano a essere più passionali e generosi in amore. Nettuno in Pesci vi dona romanticismo e intuizione.

LAVORO: Siete motivati e impegnati grazie a Venere, Mercurio e Marte in Leone che vi rendono ambiziosi e determinati nelle vostre attività. Potrete raggiungere dei buoni risultati con il vostro impegno e la vostra creatività. La Luna in Toro vi aiuta a essere più realisti e pragmatici. Nettuno in Pesci vi ispira a seguire i vostri sogni e le vostre aspirazioni.

DENARO: Avete una discreta situazione finanziaria grazie a Venere, Mercurio e Marte in Leone che vi portano successo e riconoscimento. Potrete aumentare le vostre entrate con il vostro talento e la vostra generosità. La Luna in Toro vi consiglia di essere più cauti e risparmiatori. Nettuno in Pesci vi suggerisce di essere più altruisti e solidali.

LEONE (23 luglio – 22 agosto)

AMORE: La Luna in Ariete fino alle 07.00 vi rende impulsivi e irascibili nelle relazioni. Potreste avere dei litigi o delle tensioni con il partner o con una persona che vi piace. Dopo le 07.00 la Luna entra in Toro e vi invita a essere più calmi e pacifici. Approfittate di questo momento per scusarvi o per rasserenare l’atmosfera. Venere, Mercurio e Marte nel vostro segno vi rendono affascinanti e comunicativi. Saturno in Acquario vi chiede di essere più responsabili e fedeli.

LAVORO: Siete brillanti e intraprendenti grazie a Venere, Mercurio e Marte nel vostro segno che vi rendono leader e creativi nelle vostre attività. Potrete dimostrare il vostro valore e la vostra originalità con il vostro entusiasmo e la vostra determinazione. La Luna in Toro vi aiuta a essere più concreti e produttivi. Saturno in Acquario vi impone di essere più seri e professionali.

DENARO: Avete una buona situazione finanziaria grazie a Venere, Mercurio e Marte nel vostro segno che vi portano fortuna e successo. Potrete guadagnare di più con il vostro carisma e la vostra intelligenza. La Luna in Toro vi consiglia di essere più cauti e prudenti nelle spese. Saturno in Acquario vi richiede di essere più risparmiatori e previdenti.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre)

AMORE: La Luna in Ariete fino alle 07.00 vi rende nervosi e ansiosi nelle relazioni. Potreste avere dei problemi o delle preoccupazioni con il partner o con una persona che vi piace. Dopo le 07.00 la Luna entra in Toro e vi invita a essere più rilassati e sicuri. Approfittate di questo momento per confidarvi o per godervi il piacere dei sensi. Venere, Mercurio e Marte in Leone vi stimolano a essere più aperti ed espressivi nei sentimenti. Giove in Ariete vi porta delle novità e delle sorprese in amore.

LAVORO: Siete efficienti e meticolosi grazie a Venere, Mercurio e Marte in Leone che vi rendono intelligenti e creativi nelle vostre attività. Potrete affrontare diverse sfide con spirito positivo e intraprendente. La Luna in Toro vi aiuta a essere più organizzati e metodici. Giove in Ariete vi offre delle occasioni di cambiamento o di miglioramento professionale.

DENARO: Avete delle buone possibilità di guadagno grazie a Venere, Mercurio e Marte in Leone che vi portano fortuna e successo. Potrete sfruttare le vostre capacità comunicative e artistiche per aumentare le vostre entrate. La Luna in Toro vi consiglia di essere più cauti e prudenti nelle spese. Giove in Ariete vi regala delle opportunità di guadagno o di espansione economica.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre)

AMORE: La Luna in Ariete fino alle 07.00 vi rende impulsivi e irrequieti nelle relazioni. Potreste avere dei contrasti o delle incomprensioni con il partner o con una persona che vi piace. Dopo le 07.00 la Luna entra in Toro e vi invita a essere più tranquilli e armoniosi. Approfittate di questo momento per chiarire o per rilassarvi. Venere, Mercurio e Marte in Leone vi rendono curiosi e divertenti. Saturno in Acquario vi chiede di essere più responsabili e maturi.

LAVORO: Siete dinamici e versatili grazie a Venere, Mercurio e Marte in Leone che vi rendono intelligenti e creativi nelle vostre attività. Potrete affrontare diverse sfide con spirito positivo e intraprendente. La Luna in Toro vi aiuta a essere più organizzati e metodici. Saturno in Acquario vi impone di essere più seri e professionali.

DENARO: Avete delle buone possibilità di guadagno grazie a Venere, Mercurio e Marte in Leone che vi portano fortuna e successo. Potrete sfruttare le vostre capacità comunicative e artistiche per aumentare le vostre entrate. La Luna in Toro vi consiglia di essere più cauti e prudenti nelle spese. Saturno in Acquario vi richiede di essere più risparmiatori e previdenti.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre)

AMORE: La Luna in Ariete fino alle 07.00 vi rende passionali ed emotivi nelle relazioni. Potreste avere dei momenti intensi o turbolenti con il partner o con una persona che vi piace. Dopo le 07.00 la Luna entra in Toro e vi invita a essere più calmi e sensuali. Approfittate di questo momento per riconciliarvi o per sedurre chi vi piace. Venere, Mercurio e Marte in Leone vi stimolano a essere più aperti ed espressivi nei sentimenti. Nettuno in Pesci vi dona romanticismo e intuizione.

LAVORO: Siete determinati ed energici grazie a Venere, Mercurio e Marte in Leone che vi rendono ambiziosi e determinati nelle vostre attività. Potrete raggiungere dei buoni risultati con il vostro impegno e la vostra creatività. La Luna in Toro vi aiuta a essere più realisti e pragmatici. Nettuno in Pesci vi ispira a seguire i vostri sogni e le vostre aspirazioni.

DENARO: Avete una buona situazione finanziaria grazie a Venere, Mercurio e Marte in Leone che vi portano successo e riconoscimento. Potrete guadagnare di più con il vostro carisma e la vostra intelligenza. La Luna in Toro vi consiglia di essere più cauti e risparmiatori. Nettuno in Pesci vi suggerisce di essere più altruisti e solidali.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre)

AMORE: La Luna in Ariete fino alle 07.00 vi rende avventurosi ed entusiasti nelle relazioni. Potreste avere delle esperienze divertenti o stimolanti con il partner o con una persona che vi piace. Dopo le 07.00 la Luna entra in Toro e vi invita a essere più sereni e affettuosi. Approfittate di questo momento per coccolarvi o per esprimere i vostri sentimenti. Venere, Mercurio e Marte in Leone vi rendono curiosi e divertenti. Giove in Ariete vi porta delle novità e delle sorprese in amore.

LAVORO: Siete brillanti e intraprendenti grazie a Venere, Mercurio e Marte in Leone che vi rendono leader e creativi nelle vostre attività. Potrete dimostrare il vostro valore e la vostra originalità con il vostro entusiasmo e la vostra determinazione. La Luna in Toro vi aiuta a essere più concreti e produttivi. Giove in Ariete vi offre delle occasioni di cambiamento o di miglioramento professionale.

DENARO: Avete una buona situazione finanziaria grazie a Venere, Mercurio e Marte in Leone che vi portano fortuna e successo. Potrete guadagnare di più con il vostro carisma e la vostra intelligenza. La Luna in Toro vi consiglia di essere più cauti e prudenti nelle spese. Giove in Ariete vi regala delle opportunità di guadagno o di espansione economica.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio)

AMORE: La Luna in Ariete fino alle 07.00 vi rende seri ed esigenti nelle relazioni. Potreste avere delle difficoltà o delle delusioni con il partner o con una persona che vi piace. Dopo le 07.00 la Luna entra in Toro e vi invita a essere più dolci e pazienti. Approfittate di questo momento per rafforzare i vostri legami o per trovare una persona affidabile. Venere, Mercurio e Marte in Leone vi stimolano a essere più aperti ed espressivi nei sentimenti. Saturno nel vostro segno vi chiede di essere più responsabili e fedeli.

LAVORO: Siete efficienti e meticolosi grazie a Venere, Mercurio e Marte in Leone che vi rendono intelligenti e creativi nelle vostre attività. Potrete affrontare diverse sfide con spirito positivo e intraprendente. La Luna in Toro vi aiuta a essere più organizzati e metodici. Saturno nel vostro segno vi impone di essere più seri e professionali.

DENARO: Avete una discreta situazione finanziaria grazie a Venere, Mercurio e Marte in Leone che vi portano successo e riconoscimento. Potrete aumentare le vostre entrate con il vostro talento e la vostra generosità. La Luna in Toro vi consiglia di essere più cauti e risparmiatori. Saturno nel vostro segno vi richiede di essere più previdenti e prudenti.

AQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio)

AMORE: La Luna in Ariete fino alle 07.00 vi rende originali ed eccentrici nelle relazioni. Potreste avere delle sorprese o delle novità con il partner o con una persona che vi piace. Dopo le 07.00 la Luna entra in Toro e vi invita a essere più stabili e affettuosi. Approfittate di questo momento per consolidare i vostri rapporti o per trovare una persona sincera. Venere, Mercurio e Marte in Leone vi rendono curiosi e divertenti. Saturno nel vostro segno vi chiede di essere più responsabili e maturi.

LAVORO: Siete dinamici e innovativi grazie a Venere, Mercurio e Marte in Leone che vi rendono leader e creativi nelle vostre attività. Potrete dimostrare il vostro valore e la vostra originalità con il vostro entusiasmo e la vostra determinazione. La Luna in Toro vi aiuta a essere più realisti e pragmatici. Saturno nel vostro segno vi impone di essere più seri e professionali.

DENARO: Avete una buona situazione finanziaria grazie a Venere, Mercurio e Marte in Leone che vi portano fortuna e successo. Potrete guadagnare di più con il vostro carisma e la vostra intelligenza. La Luna in Toro vi consiglia di essere più cauti e prudenti nelle spese. Saturno nel vostro segno vi richiede di essere più previdenti e prudenti.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo)

AMORE: La Luna in Ariete fino alle 07.00 vi rende sensibili e vulnerabili nelle relazioni. Potreste avere dei dubbi o delle insicurezze sul partner o su una persona che vi piace. Dopo le 07.00 la Luna entra in Toro e vi invita a essere più sereni e fiduciosi. Approfittate di questo momento per coccolarvi o per esprimere i vostri sentimenti. Venere, Mercurio e Marte in Leone vi stimolano a essere più passionali e generosi in amore. Nettuno nel vostro segno vi dona romanticismo e intuizione.

LAVORO: Siete motivati e impegnati grazie a Venere, Mercurio e Marte in Leone che vi rendono ambiziosi e determinati nelle vostre attività. Potrete raggiungere dei buoni risultati con il vostro impegno e la vostra creatività. La Luna in Toro vi aiuta a essere più realisti e pragmatici. Nettuno nel vostro segno vi ispira a seguire i vostri sogni e le vostre aspirazioni.

DENARO: Avete una discreta situazione finanziaria grazie a Venere, Mercurio e Marte in Leone che vi portano successo e riconoscimento. Potrete aumentare le vostre entrate con il vostro talento e la vostra generosità. La Luna in Toro vi consiglia di essere più cauti e risparmiatori. Nettuno nel vostro segno vi suggerisce di essere più altruisti e solidali.

