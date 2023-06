Home

Oroscopo del giorno, sabato 1 luglio 2023. Amore, lavoro, denaro

1 Luglio 2023

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

AMORE: La presenza di Giove e Urano nel tuo segno ti rende ottimista e audace in amore. Potresti fare una proposta importante al tuo partner o incontrare una persona che ti colpisce per il suo carisma e la sua energia. Non lasciarti sfuggire le occasioni che il destino ti offre.

LAVORO: Sei in una fase di grande creatività e dinamismo. Puoi realizzare i tuoi progetti con determinazione e coraggio. Hai il sostegno di Mercurio in Gemelli che ti aiuta a comunicare efficacemente e a trovare soluzioni brillanti ai problemi. Non temere la concorrenza, hai tutte le carte in regola per vincere.

DENARO: La tua situazione finanziaria è in miglioramento grazie ai tuoi sforzi e alla tua capacità di cogliere le opportunità. Puoi investire in qualcosa che ti appassiona o che ti permette di esprimere il tuo talento. Evita però di spendere troppo per soddisfare i tuoi capricci o quelli altrui.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

AMORE: La Luna in Scorpione ti rende più sensibile e profondo nei sentimenti. Potresti vivere momenti intensi e passionati con il tuo partner o con una persona che ti attrae. Cerca però di non essere troppo geloso o possessivo, potresti creare tensioni inutili. Sii sincero e fedele, ma anche tollerante e comprensivo.

LAVORO: Sei in una fase di trasformazione e rinnovamento. Potresti cambiare lavoro o ambito professionale, oppure intraprendere una nuova attività o un nuovo studio. Hai il sostegno di Saturno in Acquario che ti aiuta a essere responsabile e organizzato. Non aver paura di osare e di metterti alla prova, potresti scoprire nuove potenzialità.

DENARO: La tua situazione finanziaria è stabile e sicura. Puoi contare sul tuo lavoro e sulle tue risorse per mantenere il tuo tenore di vita. Hai anche la possibilità di aumentare i tuoi guadagni grazie a delle collaborazioni o dei contratti vantaggiosi. Sii prudente e parsimonioso, ma non avaro o taccagno.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

AMORE: La presenza di Mercurio nel tuo segno ti rende più comunicativo e socievole in amore. Potresti avere delle conversazioni interessanti e divertenti con il tuo partner o con una persona che ti piace. Sai come sedurre con le parole e con il tuo fascino intellettuale. Non lasciarti distrarre da troppe tentazioni, potresti perdere l’occasione di approfondire un rapporto.

LAVORO: Sei in una fase di grande attività e movimento. Puoi svolgere il tuo lavoro con rapidità e versatilità. Hai il sostegno di Venere e Marte in Leone che ti aiutano a essere creativo e intraprendente. Puoi ottenere dei successi e dei riconoscimenti grazie alla tua capacità di innovare e di entusiasmare gli altri. Non sottovalutare però i dettagli e le regole, potresti commettere degli errori o delle distrazioni.

DENARO: La tua situazione finanziaria è in crescita grazie ai tuoi risultati e alle tue idee. Puoi guadagnare di più grazie a delle occasioni che si presentano improvvisamente o a delle proposte che ti arrivano da lontano. Sii curioso e aperto, ma anche cauto e informato, potresti incappare in delle truffe o delle illusioni.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio):

AMORE: La Luna in Scorpione ti rende più emotivo e passionale in amore. Potresti vivere delle situazioni intense e coinvolgenti con il tuo partner o con una persona che ti interessa. Cerca però di non essere troppo dipendente o vulnerabile, potresti soffrire per delle incomprensioni o delle delusioni. Sii leale e affettuoso, ma anche autonomo e sicuro di te.

LAVORO: Sei in una fase di crescita e sviluppo. Puoi migliorare il tuo lavoro o la tua posizione professionale grazie alla tua dedizione e alla tua competenza. Hai il sostegno di Nettuno in Pesci che ti aiuta a essere intuitivo e creativo. Puoi realizzare dei progetti che ti stanno a cuore o che hanno una valenza sociale o spirituale. Non lasciarti influenzare da chi ti critica o ti scoraggia, segui il tuo istinto e la tua vocazione.

DENARO: La tua situazione finanziaria è in equilibrio grazie alla tua prudenza e alla tua saggezza. Puoi gestire il tuo denaro con criterio e moderazione. Hai anche la possibilità di ricevere dei benefici o dei doni da parte di persone care o di istituzioni. Sii generoso e solidale, ma non sperperare o prestare il tuo denaro a chi non lo merita.

LEONE (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: La presenza di Venere e Marte nel tuo segno ti rende più attraente e magnetico in amore. Potresti avere delle conquiste o delle avventure amorose con persone che ti stimolano e ti divertono. Sai come esprimere il tuo fascino e la tua passione. Non lasciarti però trascinare da troppa arroganza o impulsività, potresti ferire i sentimenti altrui o compromettere una relazione stabile.

LAVORO: Sei in una fase di successo e leadership. Puoi affermare il tuo ruolo o la tua autorità grazie alla tua forza e alla tua determinazione. Hai il sostegno di Giove e Urano in Ariete che ti aiutano a essere innovativo e coraggioso. Puoi ottenere dei risultati eccezionali e delle gratificazioni personali grazie alla tua capacità di guidare e di motivare gli altri. Non esagerare però con la tua ambizione o la tua aggressività, potresti creare dei conflitti o dei risentimenti.

DENARO: La tua situazione finanziaria è in aumento grazie ai tuoi meriti e alle tue opportunità. Puoi guadagnare di più grazie a delle iniziative o delle sfide che ti coinvolgono personalmente o professionalmente. Sii ottimista e fiducioso, ma anche realista e prudente, potresti incorrere in delle spese impreviste o in delle perdite.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre):

AMORE: La Luna in Scorpione ti rende più riflessivo e riservato in amore. Potresti vivere dei momenti di solitudine o di silenzio con il tuo partner o con una persona che ti piace. Cerca però di non essere troppo chiuso o critico, potresti allontanare chi ti vuole bene. Sii onesto e fedele, ma anche dolce e romantico.

LAVORO: Sei in una fase di preparazione e analisi. Puoi studiare il tuo lavoro o la tua situazione professionale con attenzione e precisione. Hai il sostegno di Mercurio in Gemelli che ti aiuta a essere logico e intelligente. Puoi approfondire le tue conoscenze o le tue competenze grazie alla tua curiosità e alla tua voglia di imparare. Non farti però bloccare da troppa paura o perfezionismo, potresti perdere delle occasioni importanti.

DENARO: La tua situazione finanziaria è sotto controllo grazie alla tua capacità di pianificare e di risparmiare. Puoi gestire il tuo denaro con ordine e metodo. Hai anche la possibilità di aumentare i tuoi guadagni grazie a delle consulenze o dei servizi che offri con professionalità e serietà. Sii diligente e scrupoloso, ma non eccessivamente rigido o severo.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):

AMORE: La Luna in Scorpione ti rende più passionale e magnetico in amore. Potresti vivere delle situazioni intriganti e stimolanti con il tuo partner o con una persona che ti attrae. Cerca però di non essere troppo ambiguo o manipolatore, potresti creare dei dubbi o dei sospetti. Sii equilibrato e armonioso, ma anche sincero e trasparente.

LAVORO: Sei in una fase di collaborazione e mediazione. Puoi svolgere il tuo lavoro con diplomazia e cortesia. Hai il sostegno di Venere e Marte in Leone che ti aiutano a essere creativo e dinamico. Puoi ottenere dei buoni risultati e delle buone relazioni grazie alla tua capacità di ascoltare e di coinvolgere gli altri. Non farti però dominare da troppa indecisione o dipendenza, potresti perdere la tua autonomia o la tua identità.

DENARO: La tua situazione finanziaria è in armonia grazie alla tua capacità di bilanciare le entrate e le uscite. Puoi gestire il tuo denaro con eleganza e gusto. Hai anche la possibilità di ricevere dei guadagni o dei regali da parte di persone che apprezzano il tuo lavoro o il tuo stile. Sii raffinato e generoso, ma non vanitoso o superficiale.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre):

AMORE: La presenza della Luna nel tuo segno ti rende più emotivo e intenso in amore. Potresti vivere delle emozioni forti e profonde con il tuo partner o con una persona che ti affascina. Sai come esprimere il tuo desiderio e la tua passione. Non lasciarti però sopraffare da troppa gelosia o ossessione, potresti rovinare una relazione o una conquista.

LAVORO: Sei in una fase di trasformazione e rinnovamento. Puoi cambiare il tuo lavoro o la tua situazione professionale grazie alla tua volontà e alla tua determinazione. Hai il sostegno di Saturno in Acquario che ti aiuta a essere responsabile e organizzato. Puoi realizzare dei cambiamenti importanti e delle innovazioni radicali grazie alla tua capacità di scavare e di scoprire la verità. Non farti però ostacolare da troppa paura o diffidenza, potresti isolarti o rinunciare a delle opportunità.

DENARO: La tua situazione finanziaria è in evoluzione grazie alla tua capacità di gestire le crisi e le sfide. Puoi gestire il tuo denaro con intuito e strategia. Hai anche la possibilità di ricevere dei guadagni o dei benefici da parte di persone che ti aiutano o ti sostengono in modo discreto o segreto. Sii prudente e riservato, ma non paranoico o sospetto.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre):

AMORE: La Luna ti rende più riflessivo e prudente in amore. Potresti vivere dei momenti di dialogo e di comprensione con il tuo partner o con una persona che ti piace. Cerca però di non essere troppo critico o pignolo, potresti annoiare o irritare chi ti vuole bene. Sii sincero e leale, ma anche divertente e spontaneo. Potresti vivere delle situazioni piacevoli e stimolanti con il tuo partner o con una persona che ti attrae. Cerca però di non essere troppo indeciso o dipendente, potresti perdere la tua autonomia o la tua identità. Sii equilibrato e cortese, ma anche originale e sicuro di te.

LAVORO: Sei in una fase di espansione e crescita. Puoi migliorare il tuo lavoro o la tua situazione professionale grazie alla tua ottimismo e alla tua generosità. Hai il sostegno di Giove in Ariete che ti aiuta a essere audace e innovativo. Puoi ottenere dei risultati eccezionali e delle gratificazioni personali grazie alla tua capacità di guidare e di motivare gli altri. Non esagerare però con la tua ambizione o la tua aggressività, potresti creare dei conflitti o dei risentimenti.

DENARO: La tua situazione finanziaria è in crescita grazie ai tuoi meriti e alle tue opportunità. Puoi guadagnare di più grazie a delle iniziative o delle sfide che ti coinvolgono personalmente o professionalmente. Sii ottimista e fiducioso, ma anche realista e prudente, potresti incorrere in delle spese impreviste o in delle perdite.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio):

AMORE: La Luna in Scorpione ti rende più passionale e magnetico in amore. Potresti vivere delle situazioni intense e coinvolgenti con il tuo partner o con una persona che ti attrae. Cerca però di non essere troppo rigido o controllante, potresti soffocare i sentimenti altrui. Sii serio e fedele, ma anche dolce e sensibile.

LAVORO: Sei in una fase di consolidamento e realizzazione. Puoi affermare il tuo lavoro o la tua situazione professionale grazie alla tua professionalità e alla tua ambizione. Hai il sostegno di Saturno in Acquario che ti aiuta a essere responsabile e innovativo. Puoi ottenere dei risultati duraturi e delle soddisfazioni personali grazie alla tua capacità di organizzare e di gestire le risorse. Non farti però condizionare da troppa paura o pessimismo, potresti limitare le tue possibilità.

DENARO: La tua situazione finanziaria è solida e sicura. Puoi contare sul tuo lavoro e sulle tue risorse per mantenere il tuo tenore di vita. Hai anche la possibilità di aumentare i tuoi guadagni grazie a delle iniziative o delle collaborazioni che ti offrono stabilità e affidabilità. Sii prudente e parsimonioso, ma non avaro o taccagno.

AQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio):

AMORE: La Luna in Scorpione ti rende più emotivo e profondo in amore. Potresti vivere dei momenti di intimità e di comprensione con il tuo partner o con una persona che ti piace. Cerca però di non essere troppo eccentrico o imprevedibile, potresti confondere o spaventare chi ti vuole bene. Sii originale e leale, ma anche dolce e romantico.

LAVORO: Sei in una fase di cambiamento e rinnovamento. Puoi cambiare il tuo lavoro o la tua situazione professionale grazie alla tua creatività e alla tua originalità. Hai il sostegno di Urano in Ariete che ti aiuta a essere audace e innovativo. Puoi realizzare dei progetti che ti appassionano o che hanno una valenza sociale o umanitaria. Non farti però distrarre da troppa curiosità o instabilità, potresti perdere il filo o la direzione.

DENARO: La tua situazione finanziaria è in evoluzione grazie alla tua capacità di adattarti e di sperimentare. Puoi gestire il tuo denaro con intelligenza e inventiva. Hai anche la possibilità di ricevere dei guadagni o dei benefici da parte di persone che ti stimano o ti sorprendono con delle proposte originali o insolite. Sii aperto e curioso, ma anche cauto e informato, potresti incappare in delle truffe o delle illusioni.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo):

AMORE: La presenza della Luna nello Scorpione ti rende più sensibile e romantico in amore. Potresti vivere delle emozioni dolci e profonde con il tuo partner o con una persona che ti affascina. Sai come esprimere il tuo sentimento e la tua fantasia. Non lasciarti però ingannare da troppa illusione o idealizzazione, potresti soffrire per delle delusioni o delle bugie.

LAVORO: Sei in una fase di espressione e realizzazione. Puoi svolgere il tuo lavoro con intuizione e creatività. Hai il sostegno di Nettuno nel tuo segno che ti aiuta a essere ispirato e spirituale. Puoi realizzare dei progetti che ti stanno a cuore o che hanno una valenza artistica o mistica. Non farti però confondere da troppa confusione o dispersione, potresti perdere la concentrazione o la motivazione.

DENARO: La tua situazione finanziaria è in armonia grazie alla tua capacità di sognare e di condividere. Puoi gestire il tuo denaro con generosità e solidarietà. Hai anche la possibilità di ricevere dei guadagni o dei doni da parte di persone che ti vogliono bene o che ti aiutano in modo disinteressato o spirituale. Sii altruista e compassionevole, ma non ingenuo o sacrificato.

