Oroscopo del giorno, sabato 1 marzo 2025. Gemelli affaticati, Capricorno, il passato ritorna, sentimenti contrastanti



L’oroscopo del giorno, sabato 1 marzo 2025, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Oggi è fondamentale affrontare la giornata con calma e senza lasciarsi travolgere dalla fretta. I single potrebbero sentirsi più stanchi del solito, forse a causa di pensieri ricorrenti o di un recente incontro che ha suscitato qualche perplessità. Chi è in coppia, invece, dovrà trovare un equilibrio tra il bisogno di spazio personale e il desiderio di condividere ogni momento con il partner. Sul lavoro si prospettano nuove opportunità, ma sarà necessario valutare con attenzione ogni proposta per evitare decisioni affrettate.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Le relazioni sentimentali vivranno un momento interessante: chi è in coppia potrebbe riscoprire il piacere di condividere obiettivi e sogni con il partner. I cuori solitari, invece, potrebbero essere più testardi del solito, cercando di imporre le proprie idee a chi li circonda, il che potrebbe creare qualche tensione in famiglia. Sul lavoro regna un po’ di confusione: è meglio prendersi il tempo necessario per analizzare ogni situazione prima di agire.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

La giornata potrebbe essere caratterizzata da una sensazione di affaticamento, soprattutto per chi è single e si sente da tempo alla ricerca di qualcosa di più significativo. Le coppie, invece, dovranno mantenere alta l’attenzione per evitare discussioni inutili e malintesi. Nel lavoro, si intravede un netto miglioramento: le energie sono in crescita e le possibilità di successo non mancheranno, soprattutto per chi è impegnato in nuovi progetti.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Nel rapporto di coppia, è importante evitare discussioni sterili che potrebbero solo minare la serenità. I single potrebbero sentirsi ingannati da qualcuno che si sta rivelando diverso da come appariva inizialmente. Sul lavoro, è il momento giusto per farsi avanti e far valere le proprie idee, senza temere il giudizio altrui. La determinazione sarà l’arma vincente per superare eventuali ostacoli.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Questa giornata potrebbe riservare qualche sorpresa piacevole, soprattutto in ambito sentimentale. Le coppie troveranno un nuovo slancio, mentre i single potrebbero ricevere una proposta inaspettata. Tuttavia, qualche preoccupazione di natura personale potrebbe offuscare il buon umore. Sul lavoro, è necessario un impegno costante per portare a termine i progetti in corso e dimostrare le proprie capacità.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Chi è in una relazione di lunga data potrebbe trovarsi di fronte a decisioni importanti per il futuro. I single, invece, potrebbero sentirsi demotivati a causa di alcune critiche ricevute. Sul lavoro, chi è autonomo o gestisce un’attività in proprio dovrebbe valutare nuove strategie per migliorare la propria posizione. La giornata sarà intensa, ma con la giusta organizzazione sarà possibile ottenere risultati soddisfacenti.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Nel rapporto di coppia potrebbero nascere piccole tensioni, ma saranno solo momentanee. L’importante è non lasciarsi trascinare dal nervosismo e affrontare ogni problema con diplomazia. Per i single, la giornata potrebbe essere segnata da qualche incertezza emotiva. Sul lavoro, invece, si prospettano incontri e opportunità interessanti, che potrebbero portare risultati molto gratificanti nel breve periodo.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Le coppie potrebbero ricevere una notizia positiva che rafforzerà il legame con il partner. Per chi è single, invece, l’attesa di una risposta potrebbe generare nervosismo e qualche insicurezza. Sul lavoro è necessario gestire con attenzione alcune questioni delicate, evitando decisioni impulsive. L’energia potrebbe subire un calo, quindi è importante prendersi del tempo per recuperare le forze.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Le relazioni sentimentali vivranno un momento di grande entusiasmo: chi è in coppia si sentirà pronto a fare progetti con il partner, mentre i single potrebbero ricevere una piacevole sorpresa. La giornata potrebbe anche portare successi inattesi, che daranno una carica di fiducia e ottimismo. Sul lavoro, alcuni problemi vanno affrontati il prima possibile per evitare che si trascinino troppo a lungo.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Per i single, oggi potrebbe essere il giorno in cui una persona del passato si ripresenta, suscitando emozioni contrastanti. In generale, l’atmosfera potrebbe essere un po’ malinconica, ma sarà importante non lasciarsi sopraffare dai pensieri negativi. Nel lavoro, la concentrazione sarà fondamentale per mettere a frutto le proprie idee creative e raggiungere obiettivi ambiziosi.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Le coppie dovrebbero fare attenzione a non lasciarsi sopraffare dalla gelosia e dal senso di possesso. Chi è single si sentirà particolarmente vivace e originale, pronto a mettersi in gioco senza paura. Sul lavoro, un’idea innovativa potrebbe rivelarsi molto redditizia, ma sarà necessario avere il coraggio di proporla senza timore di essere giudicati.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

La giornata sarà all’insegna dell’armonia per chi è in coppia: i momenti di complicità saranno numerosi e piacevoli. I single, invece, potrebbero sentirsi infastiditi da alcune voci di corridoio che mettono in dubbio la loro sincerità. Sul lavoro, sarà il momento di sperimentare nuove strategie e mettersi alla prova con idee originali, che potrebbero portare a risultati molto positivi.

L’oroscopo del giorno sabato 1 marzo 2025 è a cura di Astrid

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci

#oroscopodelgiorno #oroscopo1marzo2025 #oroscopooggi #oroscopo #astrologia #astri #zodiaco #segnizodiacali