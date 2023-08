Home

12 Agosto 2023

Oroscopo del giorno, sabato 12 agosto 2023. Amore, lavoro, denaro

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

AMORE: La Luna in Toro fino alle ore 02:00 ti rende più romantico e sensibile verso il tuo partner. Puoi vivere dei momenti di emozione e fantasia che rafforzano il vostro legame. Dopo le ore 02:00 la Luna entra in Gemelli e ti rende più comunicativo e divertente. Puoi sperimentare nuove emozioni e soddisfare i tuoi desideri. Se sei single, potresti attirare l’attenzione di una persona che ti apprezza per il tuo carisma e la tua eleganza. Venere in Leone ti rende più attraente e seducente.

LAVORO: Mercurio in Leone ti rende più brillante e creativo nel tuo lavoro. Sei capace di esprimere il tuo talento e il tuo stile con originalità e armonia. Marte in Leone ti dà grinta e determinazione nel portare avanti i tuoi progetti. Giove in Ariete ti porta fortuna e successo nelle tue iniziative professionali. Urano in Ariete ti rende più innovativo e originale.

DENARO: La Luna in Toro fino alle ore 02:00 favorisce il tuo settore finanziario. Puoi godere di una buona entrata economica o di un risparmio significativo. Dopo le ore 02:00 la Luna entra in Gemelli e ti rende più curioso e versatile. Puoi scoprire nuove opportunità o fonti di guadagno. Saturno in Acquario ti invita a essere prudente e responsabile nelle tue spese e nei tuoi investimenti.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

AMORE: La Luna in Toro fino alle ore 02:00 ti rende più dolce e affettuoso verso il tuo partner. Puoi vivere dei momenti di serenità e condivisione che migliorano il vostro rapporto. Dopo le ore 02:00 la Luna entra in Gemelli e ti rende più socievole e simpatico. Puoi instaurare nuovi rapporti o consolidare quelli esistenti. Se sei single, potresti trovare una persona che ti piace per il suo buon gusto e la sua raffinatezza. Venere in Leone ti rende più affascinante e carismatico.

LAVORO: Mercurio in Leone ti rende più intelligente e abile nel tuo lavoro. Sei capace di risolvere i problemi con logica e creatività. Marte in Leone ti dà forza e coraggio nel affrontare le sfide. Giove in Ariete ti porta fortuna e crescita nelle tue aspirazioni professionali. Urano in Ariete ti rende più dinamico e flessibile.

DENARO: La Luna in Toro fino alle ore 02:00 favorisce il tuo settore finanziario. Puoi godere di una buona entrata economica o di un risparmio significativo. Dopo le ore 02:00 la Luna entra in Gemelli e ti rende più curioso e versatile. Puoi scoprire nuove opportunità o fonti di guadagno. Cerca di risparmiare per il futuro e di evitare gli sprechi.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

AMORE: La Luna in Toro fino alle ore 02:00 ti rende più possessivo e geloso verso il tuo partner. Potresti avere dei contrasti dovuti a questioni materiali o pratiche. Cerca di non essere troppo testardo o capriccioso, ma di dialogare con calma e serenità. Dopo le ore 02:00 la Luna entra nel tuo segno e ti rende più comunicativo e divertente. Puoi sperimentare nuove emozioni e soddisfare i tuoi desideri. Se sei single, potresti provare un’attrazione fisica per una persona che incontri casualmente. Mercurio in Leone favorisce le conversazioni divertenti e stimolanti.

LAVORO: Venere in Leone ti rende più creativo e brillante nel tuo lavoro. Sei capace di esprimere il tuo talento e il tuo stile con originalità e armonia. Marte in Leone ti dà grinta e determinazione nel portare avanti i tuoi progetti. Giove in Ariete ti porta fortuna e opportunità nelle tue attività professionali. Urano in Ariete ti spinge a innovare e a sperimentare nuove soluzioni.

DENARO: La Luna in Toro fino alle ore 02:00 favorisce il tuo settore finanziario. Puoi godere di una buona entrata economica o di un risparmio significativo. Dopo le ore 02:00 la Luna entra nel tuo segno e ti rende più curioso e versatile. Puoi scoprire nuove opportunità o fonti di guadagno. Nettuno in Pesci ti rende più altruista e generoso con il tuo denaro.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio):

AMORE: La Luna in Toro fino alle ore 02:00 ti rende più tranquillo e pacato verso il tuo partner. Puoi vivere dei momenti di relax e armonia che migliorano il vostro rapporto. Dopo le ore 02:00 la Luna entra in Gemelli e ti rende più socievole e simpatico. Puoi instaurare nuovi rapporti o consolidare quelli esistenti. Se sei single, potresti avere una simpatia per una persona che ti sembra affidabile e sincera. Venere in Leone ti rende più allegro e ottimista.

LAVORO: Mercurio in Leone ti rende più competente e prestigioso nel tuo lavoro. Sei capace di dimostrare il tuo valore e il tuo talento con efficacia e autorità. Marte in Leone ti dà forza e coraggio nel affrontare le sfide. Giove in Ariete ti porta fortuna e crescita nelle tue aspirazioni professionali. Urano in Ariete ti rende più dinamico e flessibile.

DENARO: La Luna in Toro fino alle ore 02:00 favorisce il tuo settore finanziario. Puoi godere di una buona entrata economica o di un risparmio significativo. Dopo le ore 02:00 la Luna entra in Gemelli e ti rende più curioso e versatile. Puoi scoprire nuove opportunità o fonti di guadagno.

Leone (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: In questa giornata, il tuo carisma sarà irresistibile. Attirerai l’attenzione di chiunque incontri e potresti ricevere qualche sorpresa piacevole dal partner. È il momento di esprimere i tuoi sentimenti con passione e sincerità.

LAVORO: Grazie alla tua determinazione e alla tua energia, sarai in grado di affrontare le sfide sul lavoro con successo. Le tue idee creative saranno molto apprezzate, e potresti ricevere riconoscimenti da parte dei colleghi o superiori.

DENARO: Le tue finanze sono stabili, ma potresti essere tentato/a di fare acquisti impulsivi. Ricorda di mantenere un bilancio e di non esagerare nelle spese.

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

AMORE: Sarai molto attento/a alle esigenze del tuo partner e metterai il suo benessere al primo posto. Le tue capacità comunicative ti aiuteranno a risolvere eventuali incomprensioni e a rafforzare il legame tra voi.

LAVORO: Concentrati sulle attività che richiedono precisione e attenzione ai dettagli. La tua dedizione e la tua organizzazione ti consentiranno di ottenere risultati positivi sul lavoro.

DENARO: È un buon momento per pianificare i tuoi investimenti futuri. Tieni presente le tue priorità finanziarie e cerca di risparmiare per gli obiettivi a lungo termine.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

AMORE: Le relazioni sono al centro dell’attenzione per te oggi. Sarai in grado di creare un’atmosfera armoniosa intorno a te e di risolvere eventuali conflitti con diplomazia. È un ottimo momento per rafforzare i legami familiari e di coppia.

LAVORO: La tua creatività e il tuo senso estetico saranno valorizzati sul lavoro. Potresti avere l’opportunità di lavorare su progetti che ti permettono di esprimere il tuo stile unico.

DENARO: Le tue finanze sono stabili, ma potresti essere tentato/a di fare acquisti impulsivi. Assicurati di valutare attentamente le tue spese e di evitare sprechi.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

AMORE: Sarai molto intuitivo/a nei confronti del tuo partner e riuscirai a comprendere i suoi bisogni anche senza che te li dica. L’intimità sarà importante per te oggi, e potresti cercare momenti di profonda connessione.

LAVORO: La tua determinazione e il tuo impegno saranno alla base dei tuoi successi sul lavoro. Potresti affrontare situazioni sfidanti, ma sarai in grado di superarle con il tuo spirito combattivo.

DENARO: È un momento favorevole per prendere decisioni finanziarie importanti. Valuta attentamente le tue opzioni e cerca consigli se necessario prima di fare investimenti significativi.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

AMORE: Sarai molto socievole e comunicativo/a oggi, attirando l’attenzione di molte persone. Se sei single, potresti fare nuove conoscenze interessanti. Per chi è in coppia, è un momento ideale per condividere momenti di gioia e spensieratezza con il partner.

LAVORO: La tua creatività e la tua spontaneità ti aiuteranno a risolvere le sfide sul lavoro. Potresti ricevere opportunità inaspettate che ti permettono di dimostrare il tuo talento.

DENARO: Le tue finanze potrebbero richiedere attenzione. Evita spese eccessive e cerca di risparmiare per affrontare eventuali imprevisti.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

AMORE: Potresti sentirti un po’ riservato/a oggi, ma è importante comunicare apertamente con il partner per evitare incomprensioni. Cerca di bilanciare il tuo desiderio di indipendenza con la necessità di condividere le tue emozioni.

LAVORO: Concentrati sulla pianificazione e sull’organizzazione delle tue attività lavorative. Il tuo approccio pragmatico ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi e a ottenere riconoscimenti.

DENARO: Le tue finanze sono stabili, ma potresti essere tentato/a di fare acquisti impulsivi. Pensa attentamente alle tue priorità finanziarie e cerca di risparmiare per il futuro.

Aquario (20 gennaio – 18 febbraio):

AMORE: Sarai al centro dell’attenzione in ambito sociale, attirando l’interesse di molte persone. Potresti fare nuove amicizie o rafforzare i legami esistenti. È un momento favorevole per uscire e divertirti con gli amici.

LAVORO: La tua mente creativa e il tuo spirito innovativo saranno in evidenza sul lavoro. Potresti ricevere nuove opportunità o essere coinvolto in progetti che richiedono originalità.

DENARO: Le tue finanze sono stabili, ma è importante mantenere un bilancio e pianificare le tue spese. Evita decisioni finanziarie affrettate e cerca di risparmiare per eventuali imprevisti.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

AMORE: Sarai molto intuitivo/a nei confronti del tuo partner e riuscirai a capire le sue esigenze anche senza che te le dica. È un momento ideale per rafforzare i legami emotivi e condividere momenti di intimità.

LAVORO: La tua creatività e la tua sensibilità saranno apprezzate sul lavoro. Potresti essere coinvolto/a in progetti artistici o creativi che ti permettono di esprimere il tuo talento.

DENARO: Le tue finanze richiedono attenzione. Valuta attentamente le tue spese e cerca di risparmiare per affrontare eventuali imprevisti. Evita rischi finanziari e decisioni affrettate.

L’oroscopo è a cura di Astrid

