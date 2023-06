Home

Oroscopo del giorno, sabato 17 giugno 2023. Amore, lavoro, denaro

17 Giugno 2023

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

Con Giove e Urano nel tuo segno, sei pieno di energia e di voglia di fare. Ti senti ottimista e fiducioso nel tuo futuro, e sei pronto a cogliere le opportunità che si presentano. AMORE: Se sei single, potresti incontrare una persona speciale che ti farà battere il cuore. Se sei in coppia, potresti vivere momenti di passione e di complicità con il tuo partner. LAVORO: Hai delle idee brillanti e innovative che potrebbero portarti dei successi professionali. Non aver paura di esprimerti e di mostrare il tuo talento. DENARO: Potresti ricevere dei guadagni inaspettati o delle gratifiche per il tuo lavoro. Sii generoso con chi ti sta vicino, ma non sprecare i tuoi soldi in cose inutili.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

Con la Luna nel tuo segno, sei in armonia con te stesso e con gli altri. Ti senti sereno e sicuro, e apprezzi le cose semplici della vita. AMORE: Se sei single, potresti attrarre le attenzioni di qualcuno che ti piace da tempo. Se sei in coppia, potresti rafforzare il tuo legame con il tuo partner, condividendo dei momenti di dolcezza e di intimità. LAVORO: Sei determinato e costante nel perseguire i tuoi obiettivi. Hai il sostegno dei tuoi colleghi e dei tuoi superiori, che apprezzano la tua professionalità e la tua affidabilità. DENARO: Hai una buona gestione delle tue finanze, e sai come risparmiare e investire i tuoi soldi. Potresti approfittare di qualche occasione vantaggiosa per aumentare il tuo patrimonio.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

Con Mercurio, il tuo pianeta guida, in opposizione al tuo segno, potresti avere qualche difficoltà nella comunicazione e nella comprensione con gli altri. Cerca di essere chiaro e sincero, e di non fraintendere le parole altrui. AMORE: Se sei single, potresti essere attratto da due persone diverse, ma dovrai fare una scelta. Se sei in coppia, potresti avere qualche discussione o divergenza con il tuo partner. Cerca di ascoltare il suo punto di vista e di trovare un compromesso. LAVORO: Potresti avere qualche contrattempo o ritardo nel tuo lavoro, a causa di problemi tecnici o burocratici. Sii paziente e flessibile, e cerca di risolvere le situazioni con diplomazia. DENARO: Potresti avere delle spese impreviste o delle perdite finanziarie a causa di errori o disattenzioni. Controlla bene i tuoi conti e i tuoi documenti, e non fidarti di offerte troppo allettanti.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio):

Con Venere e Marte nel tuo segno, sei molto sensibile ed emotivo. Hai bisogno di esprimere i tuoi sentimenti e le tue emozioni, e di ricevere affetto e protezione dagli altri. AMORE: Se sei single, potresti vivere un colpo di fulmine o una storia d’amore intensa e travolgente. Se sei in coppia, potresti riscoprire la passione e la complicità con il tuo partner, o decidere di fare un passo importante nella vostra relazione. LAVORO: Sei creativo e intuitivo nel tuo lavoro, e sai come adattarti alle diverse situazioni. Hai il sostegno dei tuoi colleghi e dei tuoi superiori, che apprezzano la tua dedizione e la tua umanità. DENARO: Potresti ricevere dei regali o delle donazioni da parte di persone care o da parte di istituzioni benefiche. Sii grato per la generosità che ricevi, e cerca di restituirla agli altri.

LEONE (23 luglio – 22 agosto):

Con il Sole, il tuo pianeta guida, in trigono al tuo segno, sei pieno di vitalità e di carisma. Ti senti sicuro di te e dei tuoi mezzi, e sai come attirare le attenzioni e le simpatie degli altri. AMORE: Se sei single, potresti avere molte occasioni di flirtare e di divertirti. Se sei in coppia, potresti vivere momenti di gioia e di armonia con il tuo partner, o organizzare una sorpresa romantica per lui o per lei. LAVORO: Sei ambizioso e determinato nel tuo lavoro, e sai come imporre il tuo stile e la tua leadership.

Hai il rispetto e l’ammirazione dei tuoi colleghi e dei tuoi superiori, che apprezzano la tua competenza e la tua generosità. DENARO: Potresti avere delle entrate consistenti o delle occasioni di guadagno grazie al tuo lavoro o alle tue attività. Sii orgoglioso dei tuoi successi, ma non esagerare con la spesa o con la vanità.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre):

Con Mercurio, il tuo pianeta guida, in sestile al tuo segno, sei molto razionale e metodico. Ti piace analizzare le situazioni e trovare le soluzioni più efficaci e pratiche. AMORE: Se sei single, potresti incontrare una persona che ti colpisce per la sua intelligenza e il suo senso dell’umorismo. Se sei in coppia, potresti avere una buona comunicazione e una buona intesa con il tuo partner, o condividere con lui o con lei un progetto comune. LAVORO: Sei diligente e preciso nel tuo lavoro, e sai come organizzare e gestire le tue attività. Hai il riconoscimento e l’apprezzamento dei tuoi colleghi e dei tuoi superiori, che apprezzano la tua professionalità e la tua onestà. DENARO: Potresti avere delle entrate regolari o delle occasioni di risparmio grazie alla tua buona gestione delle tue finanze. Sii soddisfatto dei tuoi risultati, ma non essere troppo avaro o critico.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):

Con Venere, il tuo pianeta guida, in quadratura al tuo segno, potresti avere qualche difficoltà nel rapportarti con gli altri. Cerca di essere equilibrato e diplomatico, e di non lasciarti influenzare troppo dalle opinioni altrui. AMORE: Se sei single, potresti essere indeciso tra due persone diverse, o avere delle delusioni amorose. Se sei in coppia, potresti avere qualche tensione o conflitto con il tuo partner. Cerca di essere comprensivo e tollerante, e di non pretendere troppo. LAVORO: Potresti avere qualche ostacolo o sfida nel tuo lavoro, a causa di rivalità o incomprensioni con i tuoi colleghi o i tuoi superiori. Sii diplomatico e collaborativo, e cerca di trovare un equilibrio tra le tue esigenze e quelle degli altri. DENARO: Potresti avere delle spese impreviste o delle difficoltà finanziarie a causa di problemi legali o contrattuali. Controlla bene i tuoi documenti e i tuoi accordi, e non lasciare nulla al caso.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre):

Con Marte, il tuo pianeta guida, in opposizione al tuo segno, potresti essere molto emotivo ed impulsivo. Hai bisogno di sfogare la tua energia e la tua passione, ma anche di controllare la tua aggressività e il tuo orgoglio. AMORE: Se sei single, potresti vivere una storia d’amore intensa e travolgente, ma anche conflittuale e gelosa.

Se sei in coppia, potresti avere momenti di passione e di complicità con il tuo partner, ma anche momenti di litigio e di insofferenza. LAVORO: Sei determinato e coraggioso nel tuo lavoro, e sai come affrontare le sfide e i rischi. Hai il rispetto e la paura dei tuoi colleghi e dei tuoi superiori, che apprezzano la tua competenza e la tua forza. DENARO: Potresti avere delle entrate importanti o delle occasioni di guadagno grazie al tuo lavoro o alle tue attività. Sii fiero dei tuoi successi, ma non essere troppo possessivo o vendicativo

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre):

AMORE: La Luna in Toro ti rende più sensuale e affettuoso con il tuo partner, che apprezza il tuo calore e la tua generosità. Se sei single, potresti incontrare una persona interessante in un contesto sociale o culturale, grazie al favore di Venere in Cancro. Non avere paura di mostrare il tuo entusiasmo e la tua simpatia. LAVORO: Giove in Ariete ti spinge a espandere i tuoi orizzonti professionali e a cercare nuove opportunità di crescita e successo.

Potresti avere l’occasione di viaggiare per lavoro o di collaborare con persone provenienti da altri paesi o culture. Sfrutta la tua creatività e la tua visione globale per fare la differenza. DENARO: Marte in Cancro ti aiuta a gestire le tue finanze con prudenza e intuito, evitando spese inutili o rischiose. Potresti ricevere un guadagno extra da una fonte inaspettata o da un investimento fatto in passato. Usa i tuoi soldi con saggezza e generosità, senza dimenticare le tue priorità e i tuoi valori.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio):

AMORE: La Luna in Toro ti invita a dedicare più tempo e attenzione alla tua vita familiare e domestica, che potrebbe richiedere il tuo intervento per risolvere qualche problema o conflitto. Venere in Cancro ti rende più dolce e comprensivo con il tuo partner, che apprezza il tuo sostegno e la tua fedeltà.

Se sei single, potresti trovare l’amore in un luogo familiare o legato al passato, grazie al favore di Nettuno in Pesci. LAVORO: Saturno in Acquario ti chiede di essere responsabile e disciplinato nel tuo lavoro, che potrebbe presentare delle sfide o delle difficoltà da superare con pazienza e determinazione. Potresti dover affrontare delle restrizioni o dei ritardi che mettono alla prova la tua resistenza e la tua capacità di adattamento. Non perdere di vista i tuoi obiettivi a lungo termine e cerca di imparare dalle esperienze. DENARO: Urano in Ariete ti spinge a innovare e a sperimentare nel campo finanziario, cercando nuove fonti di reddito o nuovi modi di investire i tuoi soldi. Potresti avere delle sorprese o dei cambiamenti improvvisi nella tua situazione economica, che richiedono la tua flessibilità e la tua inventiva. Usa i tuoi soldi con originalità e audacia, senza trascurare la prudenza e il risparmio.

AQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio):

AMORE: La Luna in Toro ti stimola a comunicare e a socializzare con il tuo partner, che apprezza il tuo umorismo e la tua intelligenza. Se sei single, potresti fare delle conoscenze interessanti in un contesto legato alla comunicazione o all’apprendimento, grazie al favore di Giove in Ariete. Non avere paura di esprimere le tue idee e le tue opinioni. LAVORO: Saturno nel tuo segno ti rende più serio e ambizioso nel tuo lavoro, che potrebbe offrirti delle opportunità di consolidamento e di riconoscimento.

Potresti assumere delle responsabilità maggiori o dei ruoli di leadership che richiedono la tua competenza e la tua autorità. Usa le tue capacità organizzative e strategiche per raggiungere i tuoi risultati. DENARO: Marte in Cancro ti aiuta a guadagnare di più grazie al tuo lavoro o alle tue attività professionali, che potrebbero richiedere il tuo impegno e la tua energia. Potresti spendere di più per il tuo benessere o per la tua famiglia, che apprezza il tuo sostegno e la tua generosità. Usa i tuoi soldi con dinamismo e sensibilità, senza esagerare o trascurare le tue esigenze.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo):

AMORE: La Luna in Toro ti rende più romantico e sensibile con il tuo partner, che apprezza il tuo fascino e la tua fantasia. Se sei single, potresti vivere un colpo di fulmine o un’attrazione irresistibile per una persona che ti colpisce per la sua bellezza o per il suo carisma, grazie al favore di Venere in Cancro. Non avere paura di seguire il tuo cuore e i tuoi sogni. LAVORO: Nettuno nel tuo segno ti spinge a usare la tua creatività e la tua intuizione nel tuo lavoro, che potrebbe essere legato all’arte, alla spiritualità o alla solidarietà.

Potresti avere delle ispirazioni o delle visioni che ti guidano verso la tua realizzazione personale e professionale. Usa le tue capacità artistiche e empatiche per fare la differenza. DENARO: Giove in Ariete ti aiuta a guadagnare di più grazie alla tua fortuna o alle tue capacità, che potrebbero portarti delle occasioni vantaggiose o dei premi meritati. Potresti spendere di più per il divertimento o per le tue passioni, che appagano il tuo spirito e il tuo entusiasmo. Usa i tuoi soldi con ottimismo e fiducia, senza esagerare o trascurare la prudenza.

