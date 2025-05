Oroscopo del giorno, sabato 17 maggio 2025. Energia positiva per Ariete e Gemelli, Leone carismatico, tensioni nel cielo della Bilancia

Home

Oroscopo del giorno, sabato 17 maggio 2025.

16 Maggio 2025

L’oroscopo del giorno, sabato 17 maggio 2025, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La giornata di oggi si apre con un’energia che pulsa sotto pelle: siete attraversati da una corrente romantica e creativa che difficilmente riuscirete a trattenere. Merito di Venere e Nettuno, che attivano in voi un bisogno profondo di contatto, ispirazione, emozioni sincere. È tempo di ricaricare le batterie, ma non isolandovi: al contrario, cercate momenti di confronto autentico con chi vi è caro. Le prove recenti vi hanno lasciato un po’ svuotati, ma anche più consapevoli di ciò che conta. Siete pronti a ricominciare, ma con una visione diversa. Oggi lasciate che la mente si alleggerisca: un piccolo viaggio, una passeggiata, qualche pagina di un libro amato potrebbero rimettere ordine nel caos interiore. Se c’è qualcosa che avete trascurato — un hobby, un sogno nel cassetto — questo è il momento per farlo riaffiorare. Non aspettate che tutto sia perfetto: la bellezza si trova nel movimento, non nella destinazione. Lasciatevi sorprendere. E se qualcuno vi cerca, non negate la vostra compagnia: oggi il vostro sorriso potrebbe cambiare l’umore di chi vi sta accanto.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Anche se Mercurio transita nella vostra casa, il suo contrasto con Marte potrebbe portarvi qualche tensione, soprattutto sul fronte lavorativo o familiare. Vi svegliate tardi, svogliati, quasi trascinati da una stanchezza che non è solo fisica. È mentale, emotiva. Negli ultimi tempi vi capita spesso di restare svegli fino a notte fonda, intrappolati nei pensieri: preoccupazioni economiche, incertezze professionali, ansie che vi rallentano. Ma oggi non è il momento di arrendersi. È il momento di reagire. Fate uno sforzo per affrontare la giornata con maggiore slancio: un gesto gentile, una parola affettuosa verso chi amate potrebbe riportare la luce dove ora regna la nebbia. In amore, provate a sorprendere chi vi sta accanto con qualcosa di inaspettato: non serve esagerare, basta poco per far sentire la vostra presenza. E attenzione alla salute: evitate eccessi di caffè o alimenti che alzano la pressione. Ricordatevi che anche il silenzio ha una voce, e oggi potrebbe suggerirvi quale strada prendere. Non tutto è fermo: a volte è proprio nel momento in cui sembra non accadere nulla che il futuro comincia a prendere forma.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Oggi siete pura energia, luce che corre e si diffonde. Giove nel vostro segno vi dona una voglia esplosiva di agire, sorridere, creare. Non riuscirete a star fermi: vi sentirete irresistibilmente attratti da tutto ciò che è vita, che è contatto, che è movimento. È il giorno giusto per ritrovare il legame con la natura, per uscire all’aria aperta, per camminare, per abbracciare alberi e sogni. Dopo una settimana di stress, è il momento di liberarsi da pesi e pensieri. Non sentitevi in colpa se lasciate in sospeso qualcosa: non tutto va risolto oggi. Rimandate al lunedì le preoccupazioni e dedicatevi al presente. In amore, se ci sono state tensioni, il vento cambia direzione e riporta pace. Lasciate fluire la leggerezza: una risata può guarire più di tante parole. Le cicatrici che portate sono segni della vostra crescita: non nascondetele, sono la prova che siete sopravvissuti a voi stessi. Oggi, la vostra luce interiore contagia chi vi sta vicino. Non trattenetela.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La Luna non vi è del tutto favorevole oggi, ma nonostante questo riuscirete a riprendere fiato. Dopo giorni complessi, in cui avete lottato per tenere tutto in piedi — emozioni, lavoro, relazioni — oggi sentite che la tensione si allenta. C’è qualcosa che vi spinge a credere che il peggio sia passato, ed è vero. Questa giornata parte con una carica nuova, una specie di rinascita interiore che vi accompagna fino alla sera. Non fate troppo: vi basta seguire il flusso, senza forzare. Il consiglio è staccare la spina, rigenerarvi anche con gesti semplici. Sul lavoro, se ci sono cambiamenti in vista, non spaventatevi: potete gestirli, anche se all’inizio sembrano complicati. In amore, riscoprite il piacere delle piccole attenzioni. E se siete single, qualcuno vi osserva più di quanto pensiate: potrebbe essere l’inizio di qualcosa di bello. Guardatevi intorno. Il cuore ha voglia di ripartire e questa volta lo farà con più consapevolezza.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Marte è con voi e vi dona fuoco e carisma, ma il suo scontro con Mercurio potrebbe farvi scivolare in qualche discussione inutile. Oggi più che mai avvertite il bisogno di pace, di tranquillità, di semplicità. Cercate rifugio nelle mura domestiche, tra le persone fidate, nei piccoli gesti. La stanchezza mentale si fa sentire e forse avete preteso troppo da voi stessi negli ultimi giorni. È il momento di rallentare e alleggerire: non tutto va fatto subito, e soprattutto non tutto va fatto da soli. Delegate, rimandate, scegliete con attenzione dove investire le vostre energie. In amore, chi vi ama davvero saprà comprendere il vostro bisogno di silenzio. Ma non chiudetevi: la dolcezza che portate dentro è la vostra arma più potente. Guardatevi allo specchio e tornate a riconoscervi. Siete luce, e non dovete dimostrarlo a nessuno.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La Luna in Capricorno vi sostiene sul piano pratico e vi aiuta a fare chiarezza, ma la congiunzione tra Sole e Urano potrebbe creare imprevisti che vi metteranno alla prova. La settimana vi ha lasciato scarichi, forse un po’ sfiduciati, e oggi l’unica cosa che desiderate è riposo. Seguite questo impulso: il vostro corpo e la vostra mente hanno bisogno di fermarsi. Qualcuno di voi potrebbe portarsi dietro strascichi di tensioni lavorative, magari un cambiamento improvviso o un’atmosfera pesante. Tenete duro. La lucidità è la vostra alleata e vi guiderà fuori da ogni incertezza. In amore, non abbiate paura di mostrare la vostra vulnerabilità: chi vi ama davvero resterà. Cercate il conforto nei legami sinceri, non abbiate timore di chiedere aiuto. Il mondo non vi è nemico, anche se a volte sembra così. È solo una fase, e come tutte, passerà.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le tensioni del cielo, in particolare il quadrato tra Mercurio e Marte, si riflettono sulle vostre relazioni. C’è qualcosa che non scorre come dovrebbe, forse un malinteso, una parola detta male, un silenzio non spiegato. La giornata inizia con una certa pesantezza: potreste sentirvi invischiati in dinamiche familiari o sentimentali complesse. Non cercate di risolvere tutto in poche ore. Fermatevi. Respirate. La calma è la vostra forza, usatela. Un messaggio, una telefonata, un gesto inaspettato potrebbero aprire una nuova prospettiva. Non restate soli: l’amore vero sa trovare la strada anche nei giorni difficili. E se dentro di voi c’è un nodo che non riuscite a sciogliere, ascoltatelo: forse non va strappato, ma accolto con pazienza. Oggi può essere un punto di svolta.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Finalmente una giornata senza troppe pressioni. Il cielo si schiarisce e vi regala qualche ora di respiro. Se in amore ci sono state incomprensioni, oggi potrete affrontarle con serenità. È il momento giusto per un chiarimento, un gesto di vicinanza, una parola risolutiva. Non cercate di essere invincibili a tutti i costi: la vera forza sta nel sapere quando chiedere supporto. Se avete accumulato stress, concedetevi una pausa rigenerante. Pensate anche a una piccola fuga, magari vicino al mare: l’acqua vi purifica, vi guarisce. In ambito personale, qualcosa si sta smuovendo dentro di voi. È come se sentiste che un cambiamento è possibile, anche se non sapete ancora come e dove. Fidatevi del vostro intuito: vi condurrà esattamente dove dovete andare.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Anche se nessuno vi riconosce apertamente il merito, oggi il vostro impegno continua a costruire qualcosa di grande. State seminando con costanza, anche se il terreno sembra arido. Dietro certe critiche o chiacchiere alle vostre spalle si nasconde solo invidia o disagio altrui: non prendetele sul personale. Voi sapete chi siete. Se siete in cerca di lavoro, ci sono possibilità all’orizzonte, ma dovrete essere pronti ad adattarvi e, forse, rivedere le vostre strategie. Non è una sconfitta cambiare rotta. In amore, cercate l’equilibrio tra libertà e presenza. Il partner ha bisogno di sentire che ci siete, ma senza perdere la vostra autenticità. La vita vi chiama a un nuovo inizio: fatevi trovare pronti.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

La Luna è nel vostro segno e vi offre lucidità e solidità, ma le sfide non mancano. Siete in una fase di bilancio: ogni scelta pesa, ogni decisione richiede valutazioni complesse. La stanchezza accumulata nei giorni scorsi vi rende più lenti, ma non meno determinati. Se c’è qualcosa da affrontare, fatelo oggi, con chiarezza. Non rimandate ciò che sapete già di dover fare. Giugno porterà occasioni di cambiamento, ma sarà importante arrivarci preparati, con le idee in ordine. In amore, date spazio alla vostra parte più dolce: troppo spesso vi difendete dietro muri che non servono più. La vostra forza oggi è la sincerità.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

In questi giorni vi sentite più spirituali, più riflessivi. La Luna in Capricorno vi fa guardare dentro, vi costringe a confrontarvi con paure e insicurezze che avevate accantonato. Non è facile, ma è necessario. Avete fatto sacrifici, avete lottato con determinazione, e ora vi sentite fragili. Ma ricordate: anche i più forti cedono, e questo non li rende meno validi. Prendetevi tempo per respirare, per lasciar sedimentare le emozioni. La vera ripartenza comincerà da lì. In amore, non cercate perfezione: cercate autenticità. Una relazione che resiste alla crisi diventa più solida. Oggi, il coraggio è guardarsi dentro e restare.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Saturno nel vostro segno vi guida verso la costruzione di fondamenta solide, finalmente stabili. Dopo giorni complicati, oggi vi sentite più in sintonia con voi stessi e con il mondo. Le energie si riallineano, i pensieri si fanno più chiari. È tempo di riconnettervi con la vostra parte più profonda e di scegliere la direzione da prendere. In amore siete più ricettivi del solito: una sorpresa potrebbe scaldarvi il cuore. Godetevi ciò che arriva senza cercare di controllare tutto. Non avete bisogno di imitare nessuno: la vostra originalità è la vostra ricchezza. Oggi è il momento perfetto per essere semplicemente voi stessi.

L’oroscopo del giorno sabato 17 maggio 2025 è a cura di Astrid

