18 Marzo 2023

Oroscopo del giorno, sabato 18 marzo 2023. Amore, denaro, lavoro, fortuna

Rubrica – Oroscopo del giorno, sabato 18 marzo 2023. Amore, denaro, lavoro, fortuna

Ariete (21 marzo – 19 aprile):

In amore, la posizione di Venere nel segno aumenta la passione e la sensualità. Potresti incontrare qualcuno che ti farà battere il cuore. Sul fronte finanziario, questo è un buon momento per investire in nuove opportunità. Sul lavoro, potresti affrontare alcune sfide, ma il tuo coraggio e la tua determinazione ti aiuteranno a superarle. La fortuna ti sorride oggi, sii pronto a cogliere le opportunità che si presentano.

Toro (20 aprile – 20 maggio):

La posizione di Marte nel segno può aumentare la tua energia e la tua determinazione. In amore, potresti avere l’opportunità di fare un passo avanti in una relazione esistente. Sul fronte finanziario, questo è un buon momento per fare investimenti a lungo termine. Sul lavoro, potresti avere l’opportunità di dimostrare le tue capacità e di ottenere una promozione. La fortuna non ti sta ancora sorridendo, ma non perdere la speranza.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno):

In amore, la posizione di Mercurio nel segno aumenta la tua capacità di comunicare i tuoi sentimenti. Potresti avere un dialogo aperto e sincero con il tuo partner. Sul fronte finanziario, questo è un buon momento per risparmiare e investire in nuove opportunità. Sul lavoro, potresti affrontare alcune sfide, ma la tua intelligenza e la tua creatività ti aiuteranno a superarle. La fortuna ti sorride oggi, sii pronto a cogliere le opportunità che si presentano.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio):

AMORE: In amore, potresti sentirti un po’ confuso a causa della posizione di Venere in Ariete. Cerca di non farti prendere dall’impazienza e dalla rabbia, ma cerca piuttosto di ascoltare attentamente le parole del tuo partner. DENARO: La tua attenzione sarà rivolta alla gestione delle finanze, poiché Saturno si trova in Acquario. Valuta attentamente le opportunità finanziarie che si presentano, ma fai attenzione a non cadere in trappola di truffatori. LAVORO: Sarai particolarmente creativo e motivato al lavoro grazie alla posizione di Marte in Toro. Usa questa energia per concentrarti sui progetti più importanti e per mettere in pratica nuove idee. FORTUNA: Urano in Ariete ti darà una grande spinta verso la fortuna. Sii audace e prenditi qualche rischio, ma senza esagerare.

LEONE (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: La posizione di Venere in Ariete ti darà un po’ di pazienza in amore, il che può portare a discussioni costruttive e risoluzione di vecchie tensioni. DENARO: Saturno in Acquario ti spinge ad essere più attento alla gestione del denaro. Fai attenzione ai tuoi investimenti e alle tue spese e cerca di risparmiare il più possibile. LAVORO: Grazie alla posizione di Marte in Toro, sarai particolarmente determinato nel tuo lavoro. Usa questa energia per ottenere risultati concreti e portare a termine progetti importanti. FORTUNA: Giove in Pesci potrebbe portare fortuna nel tuo percorso di vita. Cerca di mantenere una mente aperta alle opportunità che si presentano.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre):

AMORE: La posizione di Venere in Ariete potrebbe portare a una certa tensione nelle relazioni amorose. Cerca di non farti prendere dall’impazienza e dalla rabbia e di ascoltare attentamente il punto di vista dell’altra persona. DENARO: Saturno in Acquario ti chiede di essere prudente con il denaro. Fai attenzione alle spese e ai tuoi investimenti, ma cerca anche di trovare modi per aumentare il tuo reddito. LAVORO: La posizione di Marte in Toro ti darà l’energia e la determinazione necessarie per portare a termine i tuoi progetti di lavoro. Sii creativo e coraggioso, ma assicurati di avere un piano ben definito. FORTUNA: Nettuno in Pesci ti chiede di fare affidamento sulla tua intuizione e sulla tua creatività. Sii aperto alle nuove opportunità e segui i tuoi sogni.

BILANCIA (23 Settembre – 22 Ottobre):

AMORE: Le stelle prevedono una giornata intensa e piena di passione per gli innamorati della Bilancia. Venere, il pianeta dell’amore, si trova in Ariete, il che può portare a un aumento della tensione e della passionalità nei rapporti amorosi. DENARO: Sul fronte finanziario, Saturno in Acquario indica la necessità di mantenere una certa disciplina e di fare attenzione alle spese. La prudenza e la parsimonia saranno le parole chiave per evitare problemi di bilancio. LAVORO: La posizione di Marte in Toro indica che potrebbe essere necessario svolgere attività di routine e di basso profilo, ma che porteranno a risultati concreti e duraturi nel tempo. La perseveranza e la costanza saranno premiate. FORTUNA: Plutone in Sagittario ti consiglia di fare attenzione a chi ti circonda e di mantenere una certa cautela. Le opportunità potrebbero essere nascoste o mascherate, quindi sii vigile e non farti sfuggire le occasioni.

SCORPIONE (23 Ottobre – 21 Novembre):

AMORE: Giove in Pesci indica che la giornata sarà all’insegna dell’amore e dell’armonia per i nativi dello Scorpione. Le stelle sono favorevoli a incontri romantici e a momenti di intimità con il partner. Lasciati trasportare dalle emozioni! DENARO: La posizione di Urano in Ariete prevede possibili cambiamenti o imprevisti sul fronte finanziario. Sii flessibile e adattabile alle situazioni che si presenteranno e non prendere decisioni affrettate. LAVORO: La presenza di Mercurio in Acquario indica una giornata propizia per la creatività e l’intuito lavorativo. Sarà possibile avere idee innovative e originali, ma è importante anche mantenere una certa prudenza e valutare le decisioni da prendere. FORTUNA: La posizione di Nettuno in Pesci indica che potrebbero esserci delle situazioni sfuggenti e difficili da comprendere. Cerca di mantenere la calma e di non farti prendere dall’ansia. Presta attenzione ai segnali che ti vengono inviati dall’universo.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

In amore, potresti sentirti un po’ in conflitto tra la tua indipendenza e il desiderio di condividere la tua vita con qualcuno. Cerca di trovare un equilibrio che funzioni per te e per il tuo partner. Sul fronte finanziario, potresti ricevere una buona notizia riguardo a un investimento o una fonte di reddito. Sul lavoro, potresti avere l’opportunità di mettere in mostra le tue abilità e fare progressi nella tua carriera. Con Plutone nella tua casa dell’Ideologia, potresti sentire la necessità di una trasformazione profonda nella tua vita.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio)

La posizione di Venere in Ariete potrebbe portare a qualche conflitto nella vita sentimentale. Cerca di essere sincero con il tuo partner e di risolvere le questioni in modo pacifico. Denaro: Saturno in Acquario ti darà la determinazione di raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Non perdere la motivazione e persevera nei tuoi sforzi. Lavoro: La tua ambizione e la tua forte etica lavorativa saranno premiate sotto l’influenza di Marte in Toro. Tuttavia, cerca di non prendere iniziative troppo rischiose al lavoro. Fortuna: Plutone in Sagittario potrebbe portare una svolta inaspettata nella tua vita. Rendi il tuo atteggiamento positivo e accogli le opportunità che ti si presentano.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Con Mercurio in Acquario, la tua comunicazione sarà più fluida e ti aiuterà a risolvere i conflitti nella tua relazione. Tuttavia, evita di essere troppo egocentrico e impara ad ascoltare il tuo partner. Denaro: Saturno in Acquario potrebbe portare una maggiore stabilità finanziaria. Tuttavia, evita di fare acquisti impulsivi e cerca di risparmiare per il futuro. Lavoro: La tua creatività e le tue idee innovative saranno valorizzate sotto l’influenza di Venere in Ariete. Sii proattivo e cerca di mettere in pratica le tue idee. Fortuna: Giove in Pesci ti porterà un po’ di fortuna nella vita. Sii aperto alle opportunità e segui il tuo istinto.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Nettuno in Pesci ti renderà molto romantico e sensibile nei confronti del tuo partner. Tuttavia, cerca di non essere troppo emotivo e di mantenere un equilibrio nella tua relazione. Denaro: La posizione di Giove in Pesci potrebbe portare un incremento delle entrate finanziarie. Tuttavia, cerca di non sprecare i tuoi soldi e di investire in modo intelligente. Lavoro: La tua creatività e la tua capacità di adattamento saranno messe alla prova sotto l’influenza di Marte in Toro. Tuttavia, evita di prendere decisioni impulsive sul lavoro. Fortuna: Nettuno in Pesci potrebbe portare una maggiore intuizione e una maggiore capacità di comprendere gli altri. Sfrutta questa energia per fare le scelte giuste nella tua vita.

