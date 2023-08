Home

19 Agosto 2023

Oroscopo del giorno, sabato 19 agosto 2023. Amore, lavoro, denaro

Oroscopo del giorno, sabato 19 agosto 2023. Amore, lavoro, denaro

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

AMORE: La Luna in Vergine vi rende più riflessivi e selettivi nelle vostre relazioni. Potreste avere qualche discussione con il partner, soprattutto se non siete soddisfatti della vostra vita sessuale. Cercate di essere più aperti e sinceri, senza ferire i sentimenti altrui. Se siete single, potreste incontrare una persona interessante grazie a Giove e Urano in Ariete, che vi rendono più audaci e originali.

LAVORO: Mercurio in Leone vi aiuta a essere più comunicativi e convincenti nel vostro lavoro, ma anche più arroganti e impulsivi. Potreste avere qualche contrasto con i colleghi o i superiori, se non accettate le critiche o le imposizioni. Cercate di essere più umili e collaborativi, senza perdere la vostra determinazione. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste trovare una buona opportunità grazie a Marte in Vergine, che vi rende più operativi e organizzati.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più attenti e prudenti nelle vostre spese, ma anche più generosi e solidali con le persone care. Potreste fare qualche regalo o offrire qualche aiuto a chi ne ha bisogno. Cercate di essere più equilibrati e razionali, senza esagerare. Se avete dei risparmi da investire, potreste valutare una soluzione sicura e conveniente grazie a Saturno in Acquario, che vi rende più responsabili e saggi.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

AMORE: La Luna in Vergine vi rende più romantici e fedeli nelle vostre relazioni. Potreste avere qualche momento di intimità e complicità con il partner, soprattutto se siete in armonia con i vostri sentimenti. Cercate di essere più dolci e affettuosi, senza trascurare i dettagli. Se siete single, potreste fare una conoscenza importante grazie a Nettuno in Pesci, che vi rende più sensibili e intuitivi.

LAVORO: Mercurio in Leone vi aiuta a essere più creativi e brillanti nel vostro lavoro, ma anche più vanitosi e testardi. Potreste avere qualche successo professionale, soprattutto se sapete mettervi in mostra e valorizzare le vostre qualità. Cercate di essere più modesti e flessibili, senza ostentare la vostra superiorità. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste ricevere una proposta interessante grazie a Giove in Ariete, che vi rende più ottimisti e intraprendenti.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più cauti e parsimoniosi nelle vostre finanze, ma anche più affezionati ai vostri beni. Potreste fare qualche acquisto utile o piacevole per voi o per la vostra casa. Cercate di essere più pratici e realistici, senza rinunciare ai vostri desideri. Se avete dei debiti da saldare o da richiedere, potreste trovare una soluzione vantaggiosa grazie a Urano in Ariete, che vi rende più innovativi e imprevedibili.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

AMORE: La Luna in Vergine vi rende più critici e esigenti nelle vostre relazioni. Potreste avere qualche divergenza con il partner, soprattutto se non siete d’accordo su questioni pratiche o domestiche. Cercate di essere più tolleranti e comprensivi, senza pretendere troppo. Se siete single, potreste vivere una storia leggera e divertente grazie a Mercurio in Leone, che vi rende più espressivi e giocosi.

LAVORO: Mercurio in Leone vi aiuta a essere più intelligenti e versatili nel vostro lavoro, ma anche più superficiali e distratti. Potreste avere qualche occasione di mettervi in evidenza, soprattutto se sapete usare il vostro ingegno e la vostra simpatia. Cercate di essere più concentrati e seri, senza perdere la vostra curiosità. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste sfruttare le vostre capacità comunicative e creative grazie a Venere in Cancro, che vi rende più affascinanti e sensibili.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più spensierati e generosi nelle vostre finanze, ma anche più emotivi e impulsivi. Potreste fare qualche spesa impulsiva o regalare qualcosa a una persona cara. Cercate di essere più controllati e razionali, senza lasciarvi trasportare dai sentimenti. Se avete dei guadagni da incrementare o da condividere, potreste fare delle scelte sagge e lungimiranti grazie a Saturno in Acquario, che vi rende più maturi e responsabili.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio):

AMORE: La Luna in Vergine vi rende più sensibili e premurosi nelle vostre relazioni. Potreste avere qualche momento di tenerezza e di comprensione con il partner, soprattutto se siete in sintonia con i vostri bisogni. Cercate di essere più spontanei e sinceri, senza nascondere le vostre emozioni. Se siete single, potreste attrarre una persona speciale grazie a Venere in Cancro, che vi rende più affascinanti e sensuali.

LAVORO: Mercurio in Leone vi aiuta a essere più dinamici e competenti nel vostro lavoro, ma anche più emotivi e suscettibili. Potreste avere qualche soddisfazione professionale, soprattutto se sapete esprimere le vostre idee e le vostre capacità. Cercate di essere più razionali e obiettivi, senza lasciarvi influenzare dalle opinioni altrui. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste approfittare delle vostre doti comunicative e relazionali grazie a Nettuno in Pesci, che vi rende più empatici e creativi.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più fortunati e prosperi nelle vostre finanze, ma anche più attaccati ai vostri soldi. Potreste ricevere qualche entrata extra o un aumento di stipendio, grazie al vostro impegno e alla vostra dedizione. Cercate di essere più generosi e altruisti, senza essere avari o possessivi. Se avete dei progetti da realizzare o da finanziare, potreste contare sul sostegno di Giove in Ariete, che vi rende più coraggiosi e intraprendenti.

LEONE (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: La Luna in Vergine vi rende più razionali e pragmatici nelle vostre relazioni. Potreste avere qualche problema con il partner, soprattutto se non siete d’accordo su questioni economiche o familiari. Cercate di essere più flessibili e collaborativi, senza imporre le vostre volontà. Se siete single, potreste vivere una storia passionale e avventurosa grazie a Mercurio in Leone, che vi rende più comunicativi e seduttivi.

LAVORO: Mercurio in Leone vi aiuta a essere più leader e carismatici nel vostro lavoro, ma anche più egocentrici e autoritari. Potreste avere qualche opportunità di crescita professionale, soprattutto se sapete dimostrare il vostro valore e la vostra autorevolezza. Cercate di essere più umili e rispettosi, senza pretendere troppo dagli altri. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste mettere in evidenza le vostre qualità personali e professionali grazie a Marte in Vergine, che vi rende più operativi e organizzati.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più prudenti e sicuri nelle vostre finanze, ma anche più conservatori e tradizionalisti. Potreste fare qualche investimento utile o conveniente per voi o per la vostra famiglia. Cercate di essere più aperti e innovativi, senza temere i cambiamenti. Se avete delle spese da affrontare o da ridurre, potreste trovare una soluzione efficace e vantaggiosa grazie a Urano in Ariete, che vi rende più originali e imprevedibili.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre):

AMORE: La Luna in Vergine vi rende più affettuosi e romantici nelle vostre relazioni. Potreste avere qualche momento di armonia e di felicità con il partner, soprattutto se siete in sintonia con i vostri valori. Cercate di essere più spontanei e divertenti, senza essere troppo critici o perfezionisti. Se siete single, potreste incontrare una persona affascinante e intelligente grazie a Mercurio in Leone, che vi rende più espressivi e brillanti.

LAVORO: Mercurio in Leone vi aiuta a essere più ambiziosi e determinati nel vostro lavoro, ma anche più nervosi e stressati. Potreste avere qualche sfida professionale, soprattutto se dovete affrontare situazioni nuove o competitive. Cercate di essere più sereni e fiduciosi, senza lasciarvi sopraffare dalla pressione. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste sfruttare le vostre competenze tecniche e pratiche grazie a Marte in Vergine, che vi rende più efficienti e precisi.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più fortunati e prosperi nelle vostre finanze, ma anche più emotivi e impulsivi. Potreste ricevere qualche entrata extra o un regalo inaspettato, grazie alla vostra simpatia e alla vostra generosità. Cercate di essere più razionali e controllati, senza lasciarvi trasportare dai sentimenti. Se avete dei progetti da realizzare o da finanziare, potreste contare sul sostegno di Saturno in Acquario, che vi rende più responsabili e saggi.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): AMORE:

La Luna in Vergine vi rende più riservati e riflessivi nelle vostre relazioni. Potreste avere qualche dubbio o perplessità sul partner, soprattutto se non siete sicuri dei vostri sentimenti. Cercate di essere più chiari e sinceri, senza nascondere le vostre emozioni. Se siete single, potreste vivere una storia intrigante e misteriosa grazie a Nettuno in Pesci, che vi rende più sensibili e intuitivi.

LAVORO: Mercurio in Leone vi aiuta a essere più creativi e brillanti nel vostro lavoro, ma anche più superficiali e distratti. Potreste avere qualche occasione di mettervi in evidenza, soprattutto se sapete usare il vostro ingegno e la vostra simpatia. Cercate di essere più concentrati e seri, senza perdere la vostra curiosità. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste approfittare delle vostre capacità comunicative e creative grazie a Venere in Cancro, che vi rende più affascinanti e sensibili.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più spensierati e generosi nelle vostre finanze, ma anche più emotivi e impulsivi. Potreste fare qualche spesa impulsiva o regalare qualcosa a una persona cara. Cercate di essere più controllati e razionali, senza lasciarvi trasportare dai sentimenti. Se avete dei guadagni da incrementare o da condividere, potreste fare delle scelte sagge e lungimiranti grazie a Giove in Ariete, che vi rende più ottimisti e intraprendenti.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre):

AMORE: La Luna in Vergine vi rende più gelosi e possessivi nelle vostre relazioni. Potreste avere qualche litigio con il partner, soprattutto se non siete soddisfatti della vostra vita intima. Cercate di essere più aperti e fiduciosi, senza essere troppo sospetti o aggressivi. Se siete single, potreste vivere una storia passionale e avventurosa grazie a Mercurio in Leone, che vi rende più comunicativi e seduttivi.

LAVORO: Mercurio in Leone vi aiuta a essere più leader e carismatici nel vostro lavoro, ma anche più egocentrici e autoritari. Potreste avere qualche opportunità di crescita professionale, soprattutto se sapete dimostrare il vostro valore e la vostra autorevolezza. Cercate di essere più umili e rispettosi, senza pretendere troppo dagli altri. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste mettere in evidenza le vostre qualità personali e professionali grazie a Marte in Vergine, che vi rende più operativi e organizzati.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più fortunati e prosperi nelle vostre finanze, ma anche più attaccati ai vostri risparmi. Sarà difficile staccarvi dai vostri soldi per investimenti

AQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio):

AMORE: La Luna in Vergine vi rende più critici e esigenti nelle vostre relazioni. Potreste avere qualche divergenza con il partner, soprattutto se non siete d’accordo su questioni pratiche o domestiche. Cercate di essere più tolleranti e comprensivi, senza pretendere troppo. Se siete single, potreste vivere una storia leggera e divertente grazie a Mercurio in Leone, che vi rende più espressivi e giocosi.

LAVORO: Mercurio in Leone vi aiuta a essere più leader e carismatici nel vostro lavoro, ma anche più egocentrici e autoritari. Potreste avere qualche successo professionale, soprattutto se sapete dimostrare il vostro valore e la vostra autorevolezza. Cercate di essere più umili e rispettosi, senza ostentare la vostra superiorità. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste mettere in evidenza le vostre qualità personali e professionali grazie a Marte in Vergine, che vi rende più operativi e organizzati.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più cauti e sicuri nelle vostre finanze, ma anche più conservatori e tradizionalisti. Potreste fare qualche investimento utile o conveniente per riscuotere i frutti in un futuro recente

PESCI (19 febbraio – 20 marzo):

AMORE: La Luna in Vergine vi rende più timidi e riservati nelle vostre relazioni. Potreste avere qualche difficoltà a esprimere i vostri sentimenti, soprattutto se siete insicuri o confusi. Cercate di essere più coraggiosi e sinceri, senza aver paura di sbagliare. Se siete single, potreste vivere una storia magica e romantica grazie a Nettuno in Pesci, che vi rende più sensibili e creativi.

LAVORO: Mercurio in Leone vi aiuta a essere più comunicativi e brillanti nel vostro lavoro, ma anche più emotivi e suscettibili. Potreste avere qualche soddisfazione professionale, soprattutto se sapete esprimere le vostre idee e le vostre capacità. Cercate di essere più razionali e obiettivi, senza lasciarvi influenzare dalle opinioni altrui. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste sfruttare le vostre competenze artistiche e umanistiche grazie a Venere in Cancro, che vi rende più affascinanti e sensibili.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più fortunati e prosperi nelle vostre finanze, ma anche più emotivi e impulsivi. Potreste ricevere qualche entrata extra o un regalo inaspettato, grazie alla vostra simpatia e alla vostra generosità. Cercate di essere più razionali e controllati, senza lasciarvi trasportare dai sentimenti. Se avete dei progetti da realizzare o da finanziare, potreste contare sul sostegno di Giove in Ariete, che vi rende più ottimisti e intraprendenti.

L’oroscopo è a cura di Astrid

