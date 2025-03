Home

Oroscopo del giorno, sabato 22 marzo 2025. Toro cerca stabilità, Bilancia riflessiva e attenta ai dettagli, Pesci audaci e sicuri

21 Marzo 2025

L’oroscopo del giorno, sabato 22 marzo 2025, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Mercurio e Venere sono nel vostro segno, portando una ventata di energia e passione che vi spinge ad agire senza troppi ripensamenti. Tuttavia, la Luna in Capricorno vi invita a riflettere prima di prendere decisioni avventate. Potreste sentirvi divisi tra l’istinto che vi dice di buttarvi a capofitto e la razionalità che vi suggerisce di ponderare meglio le situazioni. Cercate di trovare un equilibrio per evitare scontri con chi preferisce una strategia più prudente. Nel lavoro e in amore, ascoltate anche i consigli di chi vi sta accanto.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Oggi sentite il bisogno di stabilità, ma le influenze di Mercurio e Venere in Ariete vi mettono in contatto con persone che agiscono in modo troppo diretto per i vostri gusti. Questo potrebbe far emergere qualche tensione, soprattutto se tendete a chiudervi nel vostro mondo invece di affrontare il confronto. La Luna vi dona disciplina e determinazione, approfittatene per portare avanti i vostri obiettivi senza lasciarvi condizionare troppo dalle emozioni.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Mercurio in Ariete amplifica la vostra naturale voglia di comunicare, rendendovi più diretti e impulsivi del solito. Tuttavia, la Luna in Capricorno potrebbe far emergere critiche o resistenze da parte degli altri. Fate attenzione a non essere troppo polemici o sarcastici, soprattutto in ambito lavorativo. In amore, cercate di ascoltare di più e di non imporre il vostro punto di vista con troppa foga.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

La Luna opposta al vostro segno potrebbe portare tensioni nelle relazioni, specialmente con figure di riferimento o persone a cui tenete molto. Evitate di reagire d’istinto e provate a comprendere meglio le motivazioni altrui. Una giornata ideale per riflettere e lavorare sulla vostra emotività. In ambito professionale, mantenete la calma e cercate soluzioni pacate ai problemi che si presentano.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sul lavoro o in situazioni che richiedono leadership, potreste sentire una forte pressione. Avete bisogno di far valere le vostre idee, ma è importante evitare di lasciarsi sopraffare dall’impulsività. La diplomazia sarà la vostra migliore alleata, quindi cercate di gestire i conflitti con equilibrio. In amore, qualcuno potrebbe mettervi alla prova: non reagite con orgoglio, ma cercate di comprendere le emozioni in gioco.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La giornata potrebbe mettervi di fronte a situazioni in cui dovrete confrontarvi con persone troppo istintive per i vostri gusti. La Luna vi aiuta a mantenere l’ordine e la disciplina, ma fate attenzione a non essere troppo rigidi nelle vostre opinioni. Un po’ di flessibilità potrebbe aiutarvi a evitare discussioni inutili. In amore, cercate di non essere troppo critici con il partner.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Luna in Capricorno vi rende più riflessivi e attenti ai dettagli, mentre Mercurio e Venere in Ariete portano situazioni che richiedono risposte rapide e immediate. Questo contrasto potrebbe mettervi sotto pressione, spingendovi a reagire in modo impulsivo. Cercate di mantenere il controllo e di ponderare bene le vostre scelte. In amore, potreste avvertire qualche incertezza, ma il dialogo aperto vi aiuterà a trovare serenità.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Avete una mente acuta e strategica, ma oggi potreste sentirvi messi sotto pressione da situazioni che richiedono una decisione immediata. Non fatevi prendere dalla fretta e prendetevi il tempo necessario per valutare i pro e i contro. In amore, potrebbe esserci qualche tensione con il partner: evitate di essere troppo enigmatici e cercate di esprimere con chiarezza ciò che provate.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Vi sentite pieni di energia e voglia di agire, ma la Luna vi ricorda che la stabilità ha il suo valore. Evitate di prendere decisioni avventate, specialmente in ambito lavorativo. Potrebbero nascere discussioni con chi preferisce un approccio più cauto, quindi cercate un compromesso tra il vostro entusiasmo e la necessità di una maggiore prudenza. In amore, lasciate spazio ai sentimenti senza fretta.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

La Luna nel vostro segno vi rende determinati e pronti a prendere il controllo delle situazioni. Tuttavia, Mercurio e Venere portano imprevisti e tensioni nelle relazioni. Non tutto può essere sotto il vostro controllo, quindi cercate di lasciare un po’ di spazio alla spontaneità. In amore, evitate di prendere tutto troppo sul serio e godetevi i piccoli momenti di leggerezza.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Potreste sentirvi combattuti tra ciò che desiderate fare e ciò che le circostanze vi impongono. Alcune responsabilità potrebbero sembrarvi pesanti, ma è importante non ignorare i consigli di chi ha una visione più realistica della situazione. In amore, potreste avere bisogno di maggiore chiarezza: parlate apertamente con il partner per evitare incomprensioni.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Venere in Ariete vi rende più audaci e sicuri di voi, ma la Luna vi invita alla cautela. Potreste sentirvi emotivamente vulnerabili, soprattutto in situazioni che richiedono una maggiore fermezza. Non prendete tutto sul personale e cercate di non farvi influenzare troppo dalle tensioni esterne. In amore, siate sinceri sui vostri bisogni senza paura di essere giudicati.

L’oroscopo del giorno sabato 22 marzo 2025 è a cura di Astrid

