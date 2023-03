Home

25 Marzo 2023

Rubrica – Oroscopo del giorno, sabato 25 marzo 2023. I fenomeni astrologici quotidiani

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

Amore: Venere in Toro potrebbe portare un aumento dell’attrazione romantica e della passione. Lavoro: Con Mercurio in Ariete, la tua capacità di comunicare chiaramente e persuasivamente sarà in primo piano. Denaro: La posizione di Giove indica la possibilità di guadagni attraverso nuovi investimenti.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

Amore: Venere nel segno zodiacale del Toro porterà sicurezza e stabilità nella tua relazione. Lavoro: Marte in Cancro potrebbe portare a un’energia eccessiva e nervosismo in ambito lavorativo. Denaro: Urano nel segno potrebbe portare a imprevisti finanziari.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

Amore: La posizione di Mercurio in Ariete indica una grande comunicazione, passione e romanticismo. Lavoro: Marte in Cancro può portare un aumento della produttività, ma anche un rischio di conflitti con i colleghi. Denaro: La tua creatività potrebbe portare ad una nuova fonte di reddito.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio):

Amore: La congiunzione tra la Luna in Toro e Urano in Cancro potrebbe portare a una grande intuizione e una forte connessione con il tuo partner. Lavoro: Marte nel tuo segno indica un grande potenziale di energia e una maggiore determinazione, ma anche un rischio di aggressività sul lavoro. Denaro: Il tuo lavoro potrebbe portare a un aumento del reddito.

LEONE (23 luglio – 22 agosto):

Amore: Venere in Toro potrebbe portare un aumento dell’attenzione e della passione nella tua relazione. Lavoro: La posizione di Giove indica la possibilità di una promozione o di un nuovo lavoro. Denaro: La tua capacità di risparmiare e gestire il denaro sarà messa alla prova sotto l’influenza di Saturno in Pesci.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre):

Amore: La posizione di Mercurio in Ariete indica una maggiore comunicazione e comprensione nella tua relazione. Lavoro: Marte in Cancro potrebbe portare a una maggiore energia e creatività sul lavoro. Denaro: La posizione di Saturno potrebbe portare a difficoltà finanziarie, ma anche a una maggiore consapevolezza del valore del denaro.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):

Amore: La posizione di Venere in Toro indica una maggiore attrazione e passione nella tua relazione. Lavoro: La tua capacità di gestire relazioni interpersonali sarà messa alla prova sotto l’influenza di Marte in Cancro. Denaro: La posizione di Giove potrebbe portare a una nuova fonte di reddito o a un’opportunità di investimento

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: La posizione di Venere in Toro potrebbe portare una maggiore stabilità nelle relazioni amorose, ma la quadratura di Marte in Cancro potrebbe causare qualche tensione. Lavoro: Il Sole nel segno dell’Acquario ti porta a cercare nuove opportunità e a sperimentare nuove idee, ma attenzione alla quadratura di Saturno in Pesci che potrebbe portare qualche ostacolo sul tuo cammino. Denaro: La quadratura di Giove in Ariete potrebbe portare qualche problema finanziario, ma la tua abilità nel gestire le situazioni difficili ti permetterà di superarli.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: La posizione di Venere in Toro ti porta a cercare maggiore stabilità nelle relazioni amorose, ma la quadratura di Marte in Cancro potrebbe portare tensioni e conflitti. Lavoro: La posizione di Giove in Ariete ti porta a cercare nuove opportunità lavorative e a sperimentare nuove idee, ma attenzione alla quadratura di Saturno in Pesci che potrebbe causare ostacoli sul tuo cammino. Denaro: La posizione di Mercurio in Ariete ti permette di prendere decisioni rapide e intelligenti per gestire le tue finanze in modo efficace.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: La posizione di Venere in Toro potrebbe portare maggiore stabilità nelle relazioni amorose, ma la quadratura di Marte in Cancro potrebbe causare tensioni e conflitti. Lavoro: La posizione di Saturno in Pesci ti porta a fare scelte oculate e a gestire le situazioni in modo strategico, ma attenzione alla quadratura di Giove in Ariete che potrebbe portare qualche ostacolo. Denaro: La posizione di Mercurio in Ariete ti permette di prendere decisioni rapide e intelligenti per gestire le tue finanze in modo efficace.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: La posizione del Sole nel tuo segno potrebbe portare un maggiore senso di indipendenza e libertà nelle relazioni amorose, ma attenzione alla quadratura di Saturno in Pesci che potrebbe portare tensioni e problemi. Lavoro: La posizione del Sole nel tuo segno ti porta a cercare nuove opportunità e a sperimentare nuove idee, ma attenzione alla quadratura di Giove in Ariete che potrebbe portare ostacoli sul tuo cammino. Denaro: La posizione di Mercurio in Ariete ti permette di prendere decisioni rapide e intelligenti per gestire le tue finanze in modo efficace.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo):

Amore: La Luna in sestile con Nettuno, il tuo pianeta governatore, ti regala una maggiore sensibilità e intuizione nel comprendere le esigenze del tuo partner. Cerca di mettere in pratica questa comprensione per rafforzare la vostra relazione. Denaro: Con Saturno in Pesci, potresti essere chiamato a fare scelte difficili in merito alle tue finanze. Cerca di mantenere la calma e di valutare bene tutte le opzioni a tua disposizione prima di agire. Lavoro: Con Mercurio in opposizione ai Pesci, potresti avere qualche difficoltà a comunicare in modo chiaro e preciso sul lavoro. Cerca di fare chiarezza sui tuoi pensieri e di esprimere le tue idee in modo sintetico ma efficace. La creatività, la flessibilità e la capacità di adattamento saranno comunque i tuoi punti di forza in questa giornata

ASPETTI QUOTIDIANI

Congiunzione Luna(Toro)-Urano (Toto) ore 00:51

Oggi, la Luna in Toro in congiunzione con Urano in Toro può portare ad una mancanza di equilibrio interiore e a opinioni irragionevoli. Potreste trovare voi stessi ad adottare abitudini strane o inusuali, ma non preoccupatevi troppo perché questa fase passerà presto.

Tuttavia, questa configurazione planetaria potrebbe portare anche a esperienze d’amore romantiche nella vostra vita. Non sorprendetevi se ricevete visite inaspettate da amici o familiari. Inoltre, è possibile che si verifichino improvvisi guadagni o perdite di denaro, quindi è importante rimanere cauti e prudenti nelle decisioni finanziarie.

Ricordate che tutto ciò che guadagnate facilmente potrebbe essere altrettanto facile da perdere. In ogni caso, è un momento per abbracciare l’inaspettato e lasciare che le sorprese della vita vi guidino verso nuove esperienze e opportunità.

Marte entra in Cancro ore 12:43

Alle ore 12:43 di oggi Marte entra nel segno zodiacale del Cancro, portando con sé una serie di influenze sulla nostra vita. Questo transito può spingerci ad agire con grande determinazione, ma al contempo lasciare molte azioni incompiute. Il nostro desiderio di indipendenza e libertà personale sarà particolarmente forte, ma potrebbero verificarsi conflitti all’interno della famiglia.

Il nostro temperamento durante questo periodo potrebbe essere piuttosto volubile e indefinito, ma allo stesso tempo siamo mossi da una forte ambizione per raggiungere i nostri obiettivi. Spesso agiamo seguendo il nostro subconscio, senza pensarci troppo.

L’ingresso di Marte nel Cancro risveglia in noi l’istinto di protezione e ci rende molto empatici. Potremmo sentirsi particolarmente vicini ai nostri cari e fare di tutto per proteggerli e aiutarli.

In sintesi, questo transito ci spinge a dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi, ma potrebbe anche creare tensioni all’interno della famiglia. Tuttavia, la nostra grande energia empatica e il desiderio di proteggere le persone a cui vogliamo bene ci daranno la forza necessaria per superare qualsiasi difficoltà.

Luna in Toro in sestile con Nettuno in Pesci ore 17:23

Durante il transito della Luna in Toro in sestile con Nettuno in Pesci alle ore 17:23, è possibile che siate pervasi da un forte desiderio di dedicarvi ad attività di volontariato e di aiutare chi è in difficoltà, come i malati negli ospedali o gli anziani nelle case di riposo.

La vostra empatia verso gli animali potrebbe portarvi a dedicare del tempo ai rifugi per animali o alle mense dei poveri, in un gesto di grande generosità e compassione. In questo periodo, potreste sentire un forte legame con le vostre amiche donne, che potrebbero diventare un importante punto di riferimento nella vostra vita.

Il vostro lato creativo si esprimerà al meglio, quindi non esitate a dedicarvi alla pittura, alla scrittura o alla musica. Un’altra attività che potrebbe regalarvi momenti di pace interiore è la meditazione, soprattutto se la praticate al sorgere del sole in spiaggia, un luogo che vi permetterà di rilassarvi e di ritrovare la serenità interiore.

