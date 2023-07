Home

29 Luglio 2023

Oroscopo del giorno, sabato 29 luglio 2023. Amore, lavoro, denaro

Ariete (21 marzo – 19 aprile):

AMORE: La luna nel segno dello Scorpione ti rende più passionale e desideroso di avventure amorose. Potresti sentirti attratto da persone misteriose e affascinanti. Cerca di controllare la tua impulsività e di non prendere decisioni affrettate in amore.

LAVORO: Mercurio nel segno del Leone ti aiuta a esprimere le tue idee con grande sicurezza e carisma. È un buon momento per presentare progetti e proposte al lavoro. Sarai molto apprezzato per le tue capacità comunicative e creative.

DENARO: La posizione di Venere nel segno del Leone potrebbe portarti qualche entrata extra. Potresti ricevere un regalo o una somma inaspettata di denaro. Usa questa opportunità in modo saggio e responsabile.

Toro (20 aprile – 20 maggio):

AMORE: La luna nel segno dello Scorpione potrebbe portare tensioni nelle relazioni intime. Cerca di comunicare in modo aperto e sincero con il tuo partner per evitare incomprensioni. Mantieni la calma e non lasciare che le emozioni negative prendano il sopravvento.

LAVORO: Mercurio nel segno del Leone ti aiuta a ottenere il riconoscimento che meriti sul lavoro. Potresti ricevere un elogio o una promozione per il tuo duro lavoro e dedizione. Continua a dare il massimo e vedrai dei risultati positivi.

DENARO: Venere nel segno del Leone potrebbe portare opportunità finanziarie. Potresti ricevere un aumento o una proposta di investimento. Valuta attentamente le tue opzioni prima di prendere decisioni finanziarie importanti.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno):

AMORE: La luna nel segno dello Scorpione potrebbe portare conflitti e malintesi nelle relazioni. Cerca di essere paziente e comprensivo con il tuo partner e ascolta le sue preoccupazioni. La comunicazione è la chiave per risolvere eventuali problemi.

LAVORO: Mercurio nel segno del Leone ti rende più creativo e innovativo sul lavoro. È un buon momento per presentare nuove idee e progetti. Potresti essere elogiato per la tua creatività e intelligenza.

DENARO: Venere nel segno del Leone potrebbe portare guadagni finanziari. Potresti ricevere un bonus o una commissione per il tuo lavoro. Assicurati di gestire i tuoi soldi in modo responsabile e prudente.

Cancro (21 giugno – 22 luglio):

AMORE: La luna nel segno dello Scorpione ti rende più intenso ed emotivo nelle relazioni. Potresti essere incline a comportarti in modo possessivo o geloso. Cerca di trovare un equilibrio tra il dare e il ricevere nell’amore.

LAVORO: Mercurio nel segno del Leone ti aiuta a comunicare in modo chiaro e persuasivo sul lavoro. È un buon momento per negoziare contratti o accordi importanti. Sii fiducioso e assertivo nelle tue esigenze.

DENARO: Venere nel segno del Leone potrebbe portare spese extra. Assicurati di tenere sotto controllo il tuo budget e di non fare acquisti impulsivi. Mantieni una visione a lungo termine per il tuo benessere finanziario.

Leone (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: La luna nel segno dello Scorpione potrebbe portare intensità e passione nelle relazioni. Sarai affascinante e magnetico agli occhi degli altri. È un buon momento per fare nuove conoscenze o rafforzare i legami esistenti.

LAVORO: Mercurio nel segno del Leone ti rende più carismatico e persuasivo sul lavoro. Sarai in grado di influenzare gli altri e ottenere ciò che desideri. Sfrutta questa energia a tuo vantaggio per raggiungere i tuoi obiettivi.

DENARO: Venere nel segno del Leone potrebbe portare opportunità finanziarie. Potresti ricevere una ricompensa o un riconoscimento per il tuo lavoro. Assicurati di usare saggiamente i tuoi guadagni e di pianificare per il futuro.

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

AMORE: La luna nel segno dello Scorpione potrebbe portare emozioni intense nelle tue relazioni. Potresti sentirti più sensibile e vulnerabile. Cerca di comunicare apertamente con il tuo partner per evitare incomprensioni. L’empatia e la comprensione saranno importanti per mantenere l’armonia nella tua vita amorosa.

LAVORO: Mercurio nel segno del Leone ti rende più carismatico e persuasivo sul lavoro. Sarai in grado di esprimere le tue idee con grande chiarezza e convincimento. Questo è un momento favorevole per presentare progetti o fare negoziati importanti.

DENARO: Venere nel segno del Leone potrebbe portare opportunità finanziarie. Potresti ricevere un aumento o una ricompensa per il tuo duro lavoro. È un buon momento per pianificare investimenti o risparmi per il futuro.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

AMORE: La luna nel segno dello Scorpione potrebbe portare turbamenti nelle relazioni intime. Cerca di affrontare eventuali problemi o malintesi con il tuo partner in modo calmo e pacato. L’equilibrio e la comprensione reciproca saranno fondamentali per mantenere la stabilità nella tua vita amorosa.

LAVORO: Mercurio nel segno del Leone ti aiuta a esprimere le tue idee con grande eloquenza e charme sul lavoro. Sarai in grado di persuadere gli altri e ottenere ciò che desideri. Sfrutta questa energia positiva per raggiungere i tuoi obiettivi professionali.

DENARO: Venere nel segno del Leone potrebbe portare occasioni finanziarie favorevoli. Potresti ricevere un bonus o una ricompensa per il tuo impegno sul lavoro. Assicurati di gestire i tuoi soldi con saggezza e di risparmiare per il futuro.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

AMORE: La luna nel segno dello Scorpione ti rende più intenso e appassionato nelle relazioni. Potresti sentire il bisogno di esprimere i tuoi sentimenti in modo profondo e sincero. Cerca di non lasciare che le emozioni negative prendano il sopravvento e sii aperto al dialogo con il tuo partner.

LAVORO: Mercurio nel segno del Leone ti aiuta a comunicare in modo efficace e persuasivo sul lavoro. Sarai in grado di influenzare gli altri e ottenere ciò che desideri. Sfrutta questa energia a tuo vantaggio per ottenere il riconoscimento che meriti.

DENARO: Venere nel segno del Leone potrebbe portare opportunità finanziarie. Potresti ricevere un’entrata extra o una proposta di affari vantaggiosa. Assicurati di fare scelte finanziarie responsabili e di investire saggiamente.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

AMORE: La luna nel segno dello Scorpione potrebbe portare tensioni nelle relazioni intime. Cerca di essere paziente e comprensivo con il tuo partner e ascolta le sue preoccupazioni. Comunicare apertamente e sinceramente sarà cruciale per risolvere eventuali problemi.

LAVORO: Mercurio nel segno del Leone ti aiuta a esprimere le tue idee e opinioni con chiarezza e convinzione sul lavoro. Sarai in grado di negoziare accordi e contratti in modo efficace. Mantieni la tua determinazione per raggiungere i tuoi obiettivi professionali.

DENARO: Venere nel segno del Leone potrebbe portare opportunità finanziarie. Potresti ricevere un aumento o una ricompensa per il tuo lavoro. Assicurati di gestire i tuoi soldi in modo responsabile e di pianificare per il futuro.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

AMORE: La luna nel segno dello Scorpione potrebbe portare emozioni intense nelle relazioni. Potresti sentirti più vulnerabile e bisognoso di affetto. Cerca di comunicare i tuoi sentimenti in modo aperto e onesto con il tuo partner. L’empatia e la comprensione reciproca saranno fondamentali per mantenere l’armonia nella tua vita amorosa.

LAVORO: Mercurio nel segno del Leone ti rende più carismatico e persuasivo sul lavoro. Sarai in grado di esprimere le tue idee con grande chiarezza e convincimento. Questo è un momento favorevole per presentare progetti o fare negoziati importanti.

DENARO: Venere nel segno del Leone potrebbe portare opportunità finanziarie. Potresti ricevere un aumento o una ricompensa per il tuo duro lavoro. È un buon momento per pianificare investimenti o risparmi per il futuro.

Aquario (20 gennaio – 18 febbraio):

AMORE: La luna nel segno dello Scorpione potrebbe portare tensioni nelle relazioni. Cerca di essere paziente e comprensivo con il tuo partner e ascolta le sue preoccupazioni. Comunicare apertamente e sinceramente sarà cruciale per risolvere eventuali problemi.

LAVORO: Mercurio nel segno del Leone ti aiuta a esprimere le tue idee e opinioni con chiarezza e convinzione sul lavoro. Sarai in grado di negoziare accordi e contratti in modo efficace. Mantieni la tua determinazione per raggiungere i tuoi obiettivi professionali.

DENARO: Venere nel segno del Leone potrebbe portare opportunità finanziarie. Potresti ricevere un aumento o una ricompensa per il tuo lavoro. Assicurati di gestire i tuoi soldi in modo responsabile e di pianificare per il futuro.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

AMORE: La luna nel segno dello Scorpione potrebbe portare emozioni intense nelle relazioni. Potresti sentirti più sensibile e vulnerabile. Cerca di comunicare apertamente con il tuo partner per evitare incomprensioni. L’empatia e la comprensione saranno importanti per mantenere l’armonia nella tua vita amorosa.

LAVORO: Mercurio nel segno del Leone ti rende più carismatico e persuasivo sul lavoro. Sarai in grado di esprimere le tue idee con grande chiarezza e convincimento. Questo è un momento favorevole per presentare progetti o fare negoziati importanti.

DENARO: Venere nel segno del Leone potrebbe portare opportunità finanziarie. Potresti ricevere un aumento o una ricompensa per il tuo duro lavoro. È un buon momento per pianificare investimenti o risparmi per il futuro.

L’oroscopo è a cura di Astrid

