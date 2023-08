Home

5 Agosto 2023

Oroscopo del giorno, sabato 5 agosto 2023. Amore, lavoro, denaro

Oroscopo del giorno, sabato 5 agosto 2023. Amore, lavoro, denaro

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

AMORE: La Luna in Acquario fino alle ore 02:00 potrebbe portare un’energia giocosa e divertente nella tua vita amorosa. Potresti sentirti più aperto a nuove esperienze e connessioni con gli altri. Dopo le 02:00, con la Luna in Pesci, potresti essere più emotivo e sensibile nei confronti del tuo partner. È un buon momento per approfondire le tue relazioni e stabilire un legame più intimo.

LAVORO: Mercurio in Leone ti renderà più creativo e brillante sul lavoro. Potresti avere idee innovative che potrebbero portare a nuove opportunità di carriera. È un momento favorevole per presentare i tuoi progetti e convincere i tuoi superiori delle tue capacità.

DENARO: Con Venere e Marte anche in Leone, potresti avere una maggiore motivazione a migliorare la tua situazione finanziaria. Potresti essere più focalizzato sulla tua carriera e cercare modi per aumentare i tuoi guadagni. È un buon momento per fare investimenti o cercare nuove fonti di reddito.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

AMORE: La Luna in Acquario fino alle ore 02:00 potrebbe portare un senso di libertà e indipendenza nella tua vita amorosa. Potresti desiderare spazi personali e momenti di solitudine. Dopo le 02:00, con la Luna in Pesci, potresti essere più sensibile e compassionevole verso il tuo partner. È un buon momento per mostrare il tuo affetto e supporto.

LAVORO: Mercurio in Leone potrebbe renderti più sicuro e assertivo sul lavoro. Potresti essere più diretto nella comunicazione con i tuoi colleghi e superiori. È un momento favorevole per negoziare contratti e accordi professionali.

DENARO: Con Venere e Marte anche in Leone, potresti essere più ambizioso e desiderare di raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Potresti essere disposto a fare sacrifici per ottenere ciò che desideri. È un buon momento per pianificare i tuoi investimenti e risparmiare denaro per il futuro.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

AMORE: La Luna in Acquario fino alle ore 02:00 potrebbe portare un senso di avventura e curiosità nella tua vita amorosa. Potresti essere attratto da persone diverse e interessanti. Dopo le 02:00, con la Luna in Pesci, potresti essere più empatico e comprensivo verso il tuo partner. È un buon momento per ascoltare e sostenere il tuo partner.

LAVORO: Mercurio in Leone ti renderà più carismatico e persuasivo sul lavoro. Potresti essere in grado di influenzare gli altri con le tue parole e idee. È un momento favorevole per presentare i tuoi progetti e convincere i tuoi colleghi.

DENARO: Con Venere e Marte anche in Leone, potresti avere una maggiore motivazione a migliorare la tua situazione finanziaria. Potresti essere più focalizzato sulle tue finanze e cercare modi per aumentare i tuoi guadagni. È un buon momento per investire in nuove opportunità finanziarie.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio):

AMORE: La Luna in Acquario fino alle ore 02:00 potrebbe portare un senso di indipendenza e libertà nella tua vita amorosa. Potresti desiderare spazi personali e momenti di solitudine. Dopo le 02:00, con la Luna in Pesci, potresti essere più sensibile e compassionevole verso il tuo partner. È un buon momento per mostrare il tuo affetto e supporto.

LAVORO: Mercurio in Leone ti renderà più sicuro e assertivo sul lavoro. Potresti essere più diretto nella comunicazione con i tuoi colleghi e superiori. È un momento favorevole per negoziare contratti e accordi professionali.

DENARO: Con Venere e Marte anche in Leone, potresti essere più ambizioso e desiderare di raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

LEONE (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: La Luna in Acquario fino alle ore 02:00 potrebbe portare un senso di avventura e curiosità nella tua vita amorosa. Potresti essere attratto da persone diverse e interessanti. Dopo le 02:00, con la Luna in Pesci, potresti essere più empatico e comprensivo verso il tuo partner. È un buon momento per ascoltare e sostenere il tuo partner.

LAVORO: Mercurio in Leone ti renderà più carismatico e persuasivo sul lavoro. Potresti essere in grado di influenzare gli altri con le tue parole e idee. È un momento favorevole per presentare i tuoi progetti e convincere i tuoi colleghi.

DENARO: Con Venere e Marte anche in Leone, potresti avere una maggiore motivazione a migliorare la tua situazione finanziaria. Potresti essere più focalizzato sulle tue finanze e cercare modi per aumentare i tuoi guadagni. È un buon momento per investire in nuove opportunità finanziarie.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre):

AMORE: La Luna in Acquario fino alle ore 02:00 potrebbe portare un senso di indipendenza e libertà nella tua vita amorosa. Potresti desiderare spazi personali e momenti di solitudine. Dopo le 02:00, con la Luna in Pesci, potresti essere più sensibile e compassionevole verso il tuo partner. È un buon momento per mostrare il tuo affetto e supporto.

LAVORO: Mercurio in Leone potrebbe portare nuove opportunità sul lavoro. Potresti essere più creativo e capace di trovare soluzioni innovative ai problemi. È un momento favorevole per presentare i tuoi progetti e idee ai tuoi colleghi.

DENARO: Con Venere e Marte anche in Leone, potresti avere una maggiore motivazione a migliorare la tua situazione finanziaria. Potresti essere più determinato a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari e fare investimenti prudenti.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):

AMORE: La Luna in Acquario fino alle ore 02:00 potrebbe portare un senso di libertà e indipendenza nella tua vita amorosa. Potresti sentirti più aperto a nuove esperienze e connessioni con gli altri. Dopo le 02:00, con la Luna in Pesci, potresti essere più emotivo e sensibile nei confronti del tuo partner. È un buon momento per approfondire le tue relazioni e stabilire un legame più intimo.

LAVORO: Mercurio in Leone ti renderà più creativo e brillante sul lavoro. Potresti avere idee innovative che potrebbero portare a nuove opportunità di carriera. È un momento favorevole per presentare i tuoi progetti e convincere i tuoi superiori delle tue capacità.

DENARO: Con Venere e Marte anche in Leone, potresti avere una maggiore motivazione a migliorare la tua situazione finanziaria. Potresti essere più focalizzato sulla tua carriera e cercare modi per aumentare i tuoi guadagni. È un buon momento per fare investimenti o cercare nuove fonti di reddito.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre):

AMORE: La Luna in Acquario fino alle ore 02:00 potrebbe portare un senso di avventura e curiosità nella tua vita amorosa. Potresti essere attratto da persone diverse e interessanti. Dopo le 02:00, con la Luna in Pesci, potresti essere più empatico e comprensivo verso il tuo partner. È un buon momento per ascoltare e sostenere il tuo partner.

LAVORO: Mercurio in Leone ti renderà più carismatico e persuasivo sul lavoro. Potresti essere in grado di influenzare gli altri con le tue parole e idee. È un momento favorevole per presentare i tuoi progetti e convincere i tuoi colleghi.

DENARO: Con Venere e Marte anche in Leone, potresti avere una maggiore motivazione a migliorare la tua situazione finanziaria. Potresti essere più focalizzato sulle tue finanze e cercare modi per aumentare i tuoi guadagni. È un buon momento per investire in nuove opportunità finanziarie.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre):

AMORE: La Luna in Acquario fino alle ore 02:00 potrebbe portare un senso di avventura e curiosità nella tua vita amorosa. Potresti essere attratto da persone diverse e interessanti. Dopo le 02:00, con la Luna in Pesci, potresti essere più empatico e comprensivo verso il tuo partner. È un buon momento per ascoltare e sostenere il tuo partner. Potresti desiderare connessioni più profonde ed emotive.

LAVORO: Mercurio in Leone ti renderà più carismatico e persuasivo sul lavoro. Potresti essere in grado di influenzare gli altri con le tue parole e idee. È un momento favorevole per presentare i tuoi progetti e convincere i tuoi colleghi. Potresti avere nuove opportunità lavorative che richiedono un approccio creativo e coraggioso.

DENARO: Con Venere e Marte anche in Leone, potresti avere una maggiore motivazione a migliorare la tua situazione finanziaria. Potresti essere più ambizioso riguardo ai tuoi obiettivi finanziari e disposto a prendere rischi calcolati per ottenere successo. È un buon momento per investimenti e strategie finanziarie ben pensate.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio):

AMORE: La Luna in Acquario fino alle ore 02:00 potrebbe portare un senso di libertà e indipendenza nella tua vita amorosa. Potresti sentirti più aperto a nuove esperienze e connessioni con gli altri. Dopo le 02:00, con la Luna in Pesci, potresti essere più emotivo e sensibile nei confronti del tuo partner. È un buon momento per approfondire le tue relazioni e stabilire un legame più intimo.

LAVORO: Mercurio in Leone potrebbe portare nuove opportunità sul lavoro. Potresti essere più creativo e capace di trovare soluzioni innovative ai problemi. È un momento favorevole per presentare i tuoi progetti e idee ai tuoi colleghi. Potresti ottenere il riconoscimento che meriti per le tue capacità e abilità lavorative.

DENARO: Con Venere e Marte anche in Leone, potresti essere più determinato a migliorare la tua situazione finanziaria. Potresti essere più focalizzato sulla tua carriera e cercare modi per aumentare i tuoi guadagni. È un buon momento per fare investimenti o cercare nuove fonti di reddito.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio):

AMORE: La Luna in Acquario fino alle ore 02:00 potrebbe portare un senso di indipendenza e originalità nella tua vita amorosa. Potresti desiderare spazi personali e momenti di solitudine. Dopo le 02:00, con la Luna in Pesci, potresti essere più sensibile e compassionevole verso il tuo partner. È un buon momento per mostrare il tuo affetto e supporto.

LAVORO: Mercurio in Leone ti renderà più sicuro e assertivo sul lavoro. Potresti essere più diretto nella comunicazione con i tuoi colleghi e superiori. È un momento favorevole per negoziare contratti e accordi professionali. Potresti essere più motivato a raggiungere i tuoi obiettivi e fare progressi nella tua carriera.

DENARO: Con Venere e Marte anche in Leone, potresti avere una maggiore motivazione a migliorare la tua situazione finanziaria. Potresti essere più determinato a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari e fare investimenti prudenti. È un buon momento per risparmiare denaro e pianificare i tuoi investimenti futuri.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo):

AMORE: La Luna in Pesci tutto il giorno amplifica la tua natura sensibile e compassionevole. Sarai più incline a mostrare affetto e amore verso il tuo partner. La tua intuizione sarà particolarmente forte, aiutandoti a capire meglio i bisogni e i desideri del tuo partner. Potresti trascorrere momenti romantici e intimi insieme, creando un legame più profondo. È un momento favorevole per esprimere i tuoi sentimenti e costruire connessioni emotive più significative.

LAVORO: Con Mercurio in Leone, potresti trovare ispirazione e creatività nel tuo lavoro. Sarai brillante nella comunicazione e potrai esprimere le tue idee in modo convincente. Questa energia ti aiuterà a ottenere il riconoscimento per il tuo impegno e le tue competenze. Potresti essere coinvolto in progetti che ti permettono di mostrare il tuo talento artistico o creativo.

DENARO: Con Venere e Marte anche in Leone, potresti sentire una maggiore motivazione a migliorare la tua situazione finanziaria. Potresti essere incline a investire in progetti artistici o creativi che potrebbero portare a guadagni futuri. Tieni presente che potresti essere tentato a spendere in modo impulsivo, quindi cerca di essere prudente nelle tue spese.

L’oroscopo è a cura di Astrid

