Oroscopo del giorno, venerdì 1 settembre 2023. Amore, lavoro, denaro

1 Settembre 2023

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

AMORE: La presenza di Giove e Urano nel tuo segno ti rende più entusiasta e impulsivo in amore, ma anche più irrequieto e ribelle. Potresti vivere delle situazioni avventurose e stimolanti con il partner o con le persone che ti attraggono. Cerca di essere più sincero e leale, e non lasciarti trascinare da capricci o provocazioni.

LAVORO: Sei in una fase di grande espansione e innovazione nel lavoro, grazie all’influenza di Giove e Urano in Ariete che ti danno energia e creatività. Puoi affrontare le sfide con coraggio e determinazione, ma anche con spirito di iniziativa e di indipendenza. Potresti avere delle opportunità di crescita professionale o di cambiamento positivo.

DENARO: Sei abbastanza fortunato e audace sul piano economico, ma devi fare attenzione a non essere troppo impulsivo o imprudente. Giove e Urano in Ariete ti spingono a rischiare e a cercare il guadagno facile, ma potresti anche incorrere in delle perdite o in delle truffe. Sii prudente e affidati a persone competenti e fidate.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

AMORE: L’influenza di Venere in Cancro ti rende più dolce e affettuoso in amore, ma anche più dipendente e possessivo. Potresti vivere delle situazioni armoniose e romantiche con il partner o con le persone che ti piacciono. Cerca di essere più sicuro e aperto, e non lasciarti condizionare dalle insicurezze o dalle gelosie.

LAVORO: Sei in una fase di grande stabilità e concretezza nel lavoro, grazie all’influenza di Venere in Cancro che ti dà senso del dovere e della realtà. Puoi affrontare le situazioni con pazienza e perseveranza, ma anche con spirito di collaborazione e di servizio. Potresti ottenere dei riconoscimenti o delle gratificazioni per i tuoi meriti e per la tua professionalità.

DENARO: Sei abbastanza prudente e oculato sul piano economico, ma devi fare attenzione a non essere troppo avaro o taccagno. Venere in Cancro ti spinge a essere più generoso e altruista, soprattutto con le persone care o con le cause nobili. Puoi concederti qualche piccolo sfizio o qualche regalo, senza compromettere il tuo bilancio.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

AMORE: La Luna in Acquario ti rende più comunicativo e curioso in amore, ma anche più superficiale e incostante. Potresti vivere delle situazioni divertenti e variabili con il partner o con le persone che ti interessano. Cerca di essere più profondo e fedele, e non lasciarti distrarre da mille stimoli o tentazioni.

LAVORO: Sei in una fase di grande trasformazione e rinnovamento nel lavoro, grazie all’influenza della Luna in Acquario che ti dà intuito e versatilità. Puoi affrontare le sfide con intelligenza e fantasia, ma anche con spirito di adattamento e di apprendimento. Potresti avere delle opportunità di cambiamento o di miglioramento, ma anche delle difficoltà o delle resistenze da superare.

DENARO: Sei abbastanza abile e astuto sul piano economico, ma devi fare attenzione a non essere troppo dispersivo o inconcludente. La Luna in Acquario ti spinge a essere più solidale e innovativo, soprattutto con le persone che condividono i tuoi ideali o i tuoi progetti. Puoi sfruttare le tue risorse o le tue capacità, ma senza approfittare degli altri o dei loro beni.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio):

AMORE: La presenza di Venere nel tuo segno ti rende più sensibile e romantico in amore, ma anche più emotivo e lunatico. Potresti vivere delle situazioni dolci e appassionate con il partner o con le persone che ti attraggono. Cerca di essere più sicuro e equilibrato, e non lasciarti dominare dai sentimenti o dalle paure.

LAVORO: Sei in una fase di grande creatività e originalità nel lavoro, grazie all’influenza di Venere in Cancro che ti dà fantasia e sensibilità. Puoi affrontare le sfide con intuizione e passione, ma anche con spirito di protezione e di dedizione. Potresti ottenere dei riconoscimenti o delle gratificazioni per le tue doti e per la tua professionalità.

DENARO: Sei abbastanza fortunato e prudente sul piano economico, ma devi fare attenzione a non essere troppo attaccato o dipendente. Venere in Cancro ti spinge a essere più generoso e altruista, soprattutto con le persone care o con le cause nobili. Puoi concederti qualche piccolo sfizio o qualche regalo, senza compromettere il tuo bilancio.

LEONE (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: La presenza di Mercurio nel tuo segno ti rende più comunicativo e affascinante in amore, ma anche più vanitoso e orgoglioso. Potresti ricevere delle proposte interessanti o fare delle dichiarazioni ardite. Non lasciarti sfuggire l’occasione di esprimere i tuoi sentimenti e di vivere delle emozioni intense.

LAVORO: Sei in una fase di grande creatività e originalità nel lavoro, grazie all’influenza di Mercurio in Leone che ti stimola a osare e a innovare. Puoi mettere in campo le tue doti di leadership e di organizzazione, ma anche la tua capacità di adattarti alle situazioni impreviste. Potresti avere delle opportunità di crescita professionale o di cambiamento positivo.

DENARO: Sei abbastanza fortunato sul piano economico, ma devi fare attenzione a non esagerare con le spese o con gli investimenti azzardati. Mercurio in Leone ti spinge a spendere e a guadagnare con generosità e magnanimità, ma anche con vanità e ostentazione. Sii prudente e affidati a persone competenti e fidate.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre):

AMORE: La presenza di Marte nel tuo segno ti rende più passionale e sensuale, ma anche più esigente e critico verso il partner o verso i possibili pretendenti. Potresti vivere delle situazioni contrastanti, tra attrazione e repulsione, tra amore e odio. Cerca di essere più tollerante e comprensivo, e non lasciarti condizionare dalle apparenze.

LAVORO: Sei in una fase di grande impegno e dedizione al lavoro, grazie all’influenza di Marte in Vergine che ti dà energia e determinazione. Puoi affrontare le sfide con coraggio e competenza, ma anche con spirito di collaborazione e di servizio. Potresti ottenere dei riconoscimenti o delle gratificazioni per i tuoi meriti e per la tua professionalità.

DENARO: Sei abbastanza prudente e oculato sul piano economico, ma devi fare attenzione a non essere troppo avaro o taccagno. Venere in Cancro ti spinge a essere più generoso e altruista, soprattutto con le persone care o con le cause nobili. Puoi concederti qualche piccolo sfizio o qualche regalo, senza compromettere il tuo bilancio.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):

AMORE: Saturno nel in Acquario ti rende più maturo e responsabile in amore, ma anche più freddo e distaccato. Potresti vivere delle prove o dei momenti difficili con il partner o con le persone che ti interessano. Cerca di essere più sincero e leale, e non fuggire dai problemi o dalle decisioni importanti.

LAVORO: Sei in una fase di grande serietà e disciplina nel lavoro, grazie all’influenza di Saturno in Acquario che ti dà senso del dovere e della realtà. Puoi affrontare le situazioni con razionalità e obiettività, ma anche con spirito di giustizia e di equilibrio. Potresti avere delle responsabilità o dei compiti gravosi, ma anche delle soddisfazioni o dei risultati duraturi.

DENARO: Sei abbastanza equilibrato e moderato sul piano economico, ma devi fare attenzione a non essere troppo indeciso o incostante. Nettuno in Pesci ti rende più sensibile e idealista, ma anche più confuso e ingenuo. Puoi seguire la tua intuizione o il tuo istinto, ma senza trascurare la logica o la prudenza.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre):

AMORE: La Luna ti rende più emotivo e magnetico, ma anche più geloso e possessivo. Potresti vivere delle situazioni intense e profonde con il partner o con le persone che ti attraggono. Cerca di essere più fiducioso e aperto, e non lasciarti dominare dalle paure o dalle ossessioni.

LAVORO: Sei in una fase di grande trasformazione e rinnovamento nel lavoro, grazie all’influenza della Luna in Acquario che ti dà intuito e determinazione. Puoi affrontare le sfide con coraggio e passione, ma anche con spirito di ricerca e di scoperta. Potresti avere delle opportunità di cambiamento o di miglioramento, ma anche delle difficoltà o delle resistenze da superare.

DENARO: Sei abbastanza abile e astuto sul piano economico, ma devi fare attenzione a non essere troppo avido o manipolatore. La Luna in Acquario ti spinge a essere più solidale e innovativo, soprattutto con le persone che condividono i tuoi ideali o i tuoi progetti. Puoi sfruttare le tue risorse o le tue capacità, ma senza approfittare degli altri o dei loro beni.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre):

AMORE: La presenza di Giove in Ariete ti rende più ottimista e avventuroso in amore, ma anche più esagerato e imprudente. Potresti vivere delle situazioni entusiasmanti e stimolanti con il partner o con le persone che ti attraggono. Cerca di essere più realista e moderato, e non lasciarti trascinare da eccessi o illusioni.

LAVORO: Sei in una fase di grande crescita e sviluppo nel lavoro, grazie all’influenza di Giove in Ariete che ti dà energia e ambizione. Puoi affrontare le sfide con coraggio e generosità, ma anche con spirito di iniziativa e di espansione. Potresti avere delle opportunità di crescita professionale o di cambiamento positivo.

DENARO: Sei abbastanza fortunato e audace sul piano economico, ma devi fare attenzione a non essere troppo spensierato o spericolato. Giove in Ariete ti spinge a rischiare e a cercare il guadagno facile, ma potresti anche incorrere in delle perdite o in delle truffe. Sii prudente e affidati a persone competenti e fidate.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio):

AMORE: La presenza della Luna in Acquario ti rende più serio e responsabile in amore, ma anche più freddo e distaccato. Potresti vivere delle prove o dei momenti difficili con il partner o con le persone che ti interessano. Cerca di essere più sincero e leale, e non fuggire dai problemi o dalle decisioni importanti.

LAVORO: Sei in una fase di grande serietà e disciplina nel lavoro, grazie all’influenza della Luna in Aquario che ti dà senso del dovere e della realtà. Puoi affrontare le situazioni con razionalità e obiettività, ma anche con spirito di giustizia e di equilibrio. Potresti avere delle responsabilità o dei compiti gravosi, ma anche delle soddisfazioni o dei risultati duraturi.

DENARO: Sei abbastanza equilibrato e moderato sul piano economico, ma devi fare attenzione a non essere troppo indeciso o incostante. Nettuno in Pesci ti rende più sensibile e idealista, ma anche più confuso e ingenuo. Puoi seguire la tua intuizione o il tuo istinto, ma senza trascurare la logica o la prudenza.

AQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio):

AMORE: La presenza di Saturno nel tuo segno ti rende più maturo e consapevole in amore, ma anche più ribelle e indipendente. Potresti vivere delle situazioni contrastanti, tra attrazione e repulsione, tra amore e libertà. Cerca di essere più tollerante e comprensivo, e non lasciarti condizionare dalle apparenze.

LAVORO: Sei in una fase di grande trasformazione e rinnovamento nel lavoro, grazie all’influenza di Saturno in Acquario che ti dà intuito e determinazione. Puoi affrontare le sfide con coraggio e passione, ma anche con spirito di ricerca e di scoperta. Potresti avere delle opportunità di cambiamento o di miglioramento, ma anche delle difficoltà o delle resistenze da superare.

DENARO: Sei abbastanza abile e astuto sul piano economico, ma devi fare attenzione a non essere troppo avido o manipolatore. La Luna in Acquario ti spinge a essere più solidale e innovativo, soprattutto con le persone che condividono i tuoi ideali o i tuoi progetti. Puoi sfruttare le tue risorse o le tue capacità, ma senza approfittare degli altri o dei loro beni.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo):

AMORE: La presenza di Nettuno nel tuo segno ti rende più romantico e sensibile in amore, ma anche più illusorio e vittimista. Potresti vivere delle situazioni dolci e appassionate con il partner o con le persone che ti attraggono. Cerca di essere più sicuro e equilibrato, e non lasciarti dominare dai sentimenti o dalle paure.

LAVORO: Sei in una fase di grande creatività e originalità nel lavoro, grazie all’influenza di Nettuno in Pesci che ti dà fantasia e sensibilità. Puoi affrontare le sfide con intuizione e passione, ma anche con spirito di protezione e di dedizione. Potresti ottenere dei riconoscimenti o delle gratificazioni per le tue doti e per la tua professionalità.

DENARO: Sei abbastanza fortunato e prudente sul piano economico, ma devi fare attenzione a non essere troppo attaccato o dipendente. Venere in Cancro ti spinge a essere più generoso e altruista, soprattutto con le persone care o con le cause nobili. Puoi concederti qualche piccolo sfizio o qualche regalo, senza compromettere il tuo bilancio.

L’oroscopo è a cura di Astrid

