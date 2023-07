Home

Oroscopo del giorno, venerdì 14 luglio 2023. Amore, lavoro, denaro

14 Luglio 2023

ARIETE (21 marzo – 19 aprile)

AMORE: Con Giove e Urano nel tuo segno, sei pronto a vivere nuove avventure e a sperimentare emozioni forti. Se sei single, potresti incontrare una persona che ti farà battere il cuore e che ti coinvolgerà in un progetto comune. Se sei in coppia, potresti rinnovare la passione e la complicità con il tuo partner, magari organizzando un viaggio o una sorpresa. Il weekend sarà favorevole per l’eros.

LAVORO: Sei in una fase di grande creatività e dinamismo. Hai tante idee da realizzare e non ti lasci intimorire dagli ostacoli. Potresti ricevere una proposta interessante o una promozione. Il tuo spirito di iniziativa e la tua capacità di leadership saranno apprezzati dai tuoi colleghi e dai tuoi superiori.

DENARO: Il tuo portafoglio si riempie grazie ai frutti del tuo lavoro e ai favori degli astri. Potresti permetterti qualche sfizio o investire in qualcosa che ti piace. Attenzione però a non esagerare con le spese superflue o azzardate. Sii prudente e saggio nelle tue scelte finanziarie.

TORO (20 aprile – 20 maggio)

AMORE: Con la Luna nel tuo segno, sei più sensibile e romantico del solito. Hai bisogno di coccole e di attenzioni dal tuo partner o dalla persona che ti interessa. Potresti vivere momenti di tenerezza e di intimità molto profondi. Se sei single, potresti attrarre le simpatie di qualcuno che ti colpirà per il suo fascino e la sua dolcezza.

LAVORO: Sei in una fase di consolidamento e di stabilità professionale. Hai raggiunto dei buoni risultati e ora puoi goderti i frutti del tuo impegno. Potresti ricevere dei complimenti o dei riconoscimenti per il tuo lavoro. Se hai in mente un progetto a lungo termine, questo è il momento giusto per pianificarlo con cura.

DENARO: La tua situazione economica è solida e sicura. Sai gestire bene il tuo denaro e non ti lasci tentare da spese inutili o rischiose. Potresti ricevere una gratifica o un premio per il tuo lavoro. Se vuoi fare un acquisto importante, puoi contare su una buona disponibilità finanziaria.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno)

AMORE: Con Mercurio nel segno del Cancro, sei più comunicativo e affettuoso con il tuo partner o con la persona che ti piace. Sai esprimere i tuoi sentimenti con parole dolci e sincere. Potresti ricevere delle belle notizie o delle conferme dal punto di vista amoroso. Se sei single, potresti fare una conoscenza interessante tramite i social network o gli amici.

LAVORO: Sei in una fase di crescita e di apprendimento professionale. Hai voglia di ampliare le tue conoscenze e le tue competenze. Potresti seguire un corso di aggiornamento o di formazione. Il tuo spirito curioso e aperto ti porterà a scoprire nuove opportunità e a entrare in contatto con persone stimolanti.

DENARO: Il tuo denaro si moltiplica grazie alla tua intelligenza e alla tua inventiva. Sai come sfruttare le occasioni che si presentano e come creare nuove fonti di guadagno. Potresti ricevere dei soldi inaspettati o beneficiare di una fortunata coincidenza. Sii generoso con chi ti aiuta o ti sostiene.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio)

AMORE: Con Mercurio nel tuo segno, sei più esigente e selettivo in amore. Vuoi una relazione che ti dia sicurezza e fedeltà. Se sei in coppia, potresti avere dei chiarimenti o delle discussioni con il tuo partner, ma anche dei momenti di intesa e di comprensione. Se sei single, potresti incontrare una persona che ti farà sentire speciale e protetto.

LAVORO: Sei in una fase di riflessione e di valutazione professionale. Hai bisogno di capire cosa vuoi veramente e cosa ti rende felice. Potresti prendere delle decisioni importanti o cambiare direzione. Il tuo intuito e la tua sensibilità ti guideranno verso la scelta migliore.

DENARO: La tua situazione economica è in equilibrio. Non hai grandi entrate ma nemmeno grandi uscite. Sai come gestire il tuo denaro con prudenza e responsabilità. Potresti risparmiare per un progetto futuro o per una spesa necessaria. Sii attento a non farti ingannare da false promesse o da offerte troppo allettanti.

LEONE (23 luglio – 22 agosto)

AMORE: Con Venere e Marte nel tuo segno, sei il re dell’amore. Hai un fascino irresistibile e una passione travolgente. Se sei in coppia, potresti vivere dei momenti di fuoco e di divertimento con il tuo partner. Se sei single, potresti fare delle conquiste mozzafiato o innamorarti a prima vista.

LAVORO: Sei in una fase di successo e di realizzazione professionale. Hai tanta energia e voglia di fare. Potresti affrontare delle sfide o delle competizioni con coraggio e determinazione. Il tuo carisma e la tua ambizione ti porteranno a raggiungere dei traguardi importanti e a ottenere dei consensi.

DENARO: Il tuo denaro aumenta grazie ai tuoi meriti e ai tuoi talenti. Potresti ricevere una ricompensa o un incentivo per il tuo lavoro. Se vuoi fare un investimento o una spesa importante, puoi contare su una buona fortuna e su una protezione celeste. Sii magnanimo e generoso con chi ti circonda.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre)

AMORE: Con Venere e Marte nella dodicesima casa, sei più riservato e discreto in amore. Hai bisogno di silenzio e di intimità con il tuo partner o con la persona che ti piace. Potresti vivere dei momenti di magia e di romanticismo. Se sei single, potresti avere una cotta segreta o un’attrazione proibita.

LAVORO: Sei in una fase di preparazione e di attesa professionale. Hai delle idee da sviluppare e dei progetti da realizzare, ma devi aspettare il momento giusto per metterli in pratica. Potresti dedicarti a delle ricerche o a degli approfondimenti. Il tuo spirito critico e analitico ti aiuterà a perfezionare il tuo lavoro.

DENARO: La tua situazione economica è stabile ma non brillante. Non hai grandi guadagni ma nemmeno grandi spese. Sai come gestire il tuo denaro con parsimonia e saggezza. Potresti mettere da parte qualche soldo per il futuro o per una spesa imprevista. Sii cauto e attento a non perdere o a non prestare il tuo denaro.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre)

AMORE: Con Venere e Marte nella decima casa, sei più ambizioso e determinato in amore. Vuoi una relazione che ti dia prestigio e soddisfazione. Se sei in coppia, potresti avere dei progetti importanti con il tuo partner, come un matrimonio o una convivenza. Se sei single, potresti attrarre l’attenzione di una persona influente o di successo.

LAVORO: Sei in una fase di affermazione e di riconoscimento professionale. Hai tanta voglia di emergere e di dimostrare il tuo valore. Potresti avere delle opportunità di carriera o di avanzamento. Il tuo fascino e la tua determinazione ti aiuteranno a conquistare la fiducia e l’ammirazione di chi conta.

DENARO: Il tuo denaro cresce grazie alla tua bravura e alla tua reputazione. Potresti ricevere un aumento di stipendio o una gratifica per il tuo lavoro. Se vuoi fare un investimento o una spesa importante, puoi contare su una buona situazione finanziaria. Sii orgoglioso e sicuro di te stesso.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre)

AMORE: Con Venere e Marte nella nona casa, sei più avventuroso e curioso in amore. Hai voglia di viaggiare, di conoscere culture diverse e di ampliare i tuoi orizzonti. Se sei in coppia, potresti condividere con il tuo partner delle esperienze stimolanti o divertenti. Se sei single, potresti innamorarti di una persona straniera o esotica.

LAVORO: Sei in una fase di espansione e di crescita professionale. Hai tanta voglia di imparare, di sperimentare e di innovare. Potresti avere delle occasioni di lavoro all’estero o in ambiti diversi dal solito. Il tuo entusiasmo e la tua apertura mentale ti porteranno a scoprire nuove possibilità e a entrare in contatto con persone interessanti.

DENARO: Il tuo denaro fluttua a seconda delle tue spese e dei tuoi guadagni. Non hai una situazione economica stabile ma nemmeno precaria. Sai come adattarti alle circostanze e come trovare le risorse necessarie. Potresti spendere per un viaggio o per un’attività formativa. Sii ottimista e fiducioso.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio)

AMORE: Con Venere e Marte nell’ottava casa, sei più intenso e passionale in amore. Hai bisogno di vivere delle emozioni forti e profonde con il tuo partner o con la persona che ti piace. Potresti vivere dei momenti di trasgressione e di erotismo. Se sei single, potresti avere una relazione segreta o un’attrazione fatale.

LAVORO: Sei in una fase di trasformazione e di rinnovamento professionale. Hai bisogno di cambiare qualcosa nel tuo lavoro o nella tua carriera. Potresti affrontare delle sfide o delle crisi con coraggio e determinazione. Il tuo spirito pratico e realista ti aiuterà a superare le difficoltà e a trovare le soluzioni migliori.

DENARO: Il tuo denaro dipende dalle tue capacità di gestione e di negoziazione. Non hai una situazione economica facile ma nemmeno impossibile. Sai come affrontare le spese impreviste e come ottenere dei vantaggi finanziari. Potresti ricevere dei soldi da fonti nascoste o da eredità. Sii cauto e prudente.

AQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio)

AMORE: Con Venere e Marte nella settima casa, sei più armonioso e collaborativo in amore. Hai bisogno di condividere con il tuo partner o con la persona che ti piace dei sentimenti sinceri e delle attività piacevoli. Potresti vivere dei momenti di equilibrio e di complicità. Se sei single, potresti trovare l’amore tra le persone che frequenti abitualmente o tramite i tuoi amici.

LAVORO: Sei in una fase di cooperazione e di partecipazione professionale. Hai bisogno di lavorare in squadra e di confrontarti con gli altri. Potresti partecipare a dei progetti collettivi o a delle iniziative sociali. Il tuo spirito innovativo e solidale ti porterà a creare delle sinergie positive e a entrare in sintonia con le persone giuste.

DENARO: Il tuo denaro dipende dalle tue relazioni e dai tuoi rapporti. Non hai una situazione economica indipendente ma nemmeno dipendente. Sai come condividere il tuo denaro con gli altri e come ottenere dei benefici reciproci. Potresti ricevere dei soldi da una collaborazione o da una partnership. Sii altruista e generoso.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo)

AMORE: Con Venere e Marte nella sesta casa, sei più servizievole e attento in amore. Hai bisogno di occuparti del tuo partner o della persona che ti piace con cura e dedizione. Potresti vivere dei momenti di affetto e di gratitudine. Se sei single, potresti incontrare l’amore sul luogo di lavoro o in un contesto legato alla salute o al benessere.

LAVORO: Sei in una fase di impegno e di dedizione professionale. Hai bisogno di svolgere il tuo lavoro con precisione e competenza. Potresti occuparti di dettagli, di organizzazione o di assistenza. Il tuo spirito umile e disponibile ti porterà a fare un buon lavoro e a ottenere dei risultati soddisfacenti.

DENARO: Il tuo denaro dipende dal tuo lavoro e dalla tua salute. Non hai una situazione economica brillante ma nemmeno disastrosa. Sai come guadagnare il tuo denaro con fatica e sacrificio. Potresti spendere per il tuo benessere o per quello degli altri. Sii moderato e sobrio.

