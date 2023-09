Home

Oroscopo del giorno, venerdì 15 settembre 2023. Amore, lavoro, denaro

15 Settembre 2023

Oroscopo del giorno, venerdì 15 settembre 2023. Amore, lavoro, denaro

Oroscopo del giorno, venerdì 15 settembre 2023. Amore, lavoro, denaro

Oggi è una giornata speciale poiché la Luna nuova sarà nel luminoso segno del Leone per tutta la notte, portando con sé un’energia dinamica e creativa poi, a partire dalle 06:00 del mattino, la Luna si sposterà nel segno della Vergine e qui vi trascorrerà l’intera giornata. Questo influsso astrale accentua la nostra attenzione ai particolari e alla precisione. Ora, esploriamo cosa hanno in serbo gli astri per i nostri segni zodiacali oggi.

Ariete (21 marzo – 19 aprile):

AMORE: Saturno dal segno buon vicino dell’Acquario vi rende più percettivi e intelligenti, ma anche più giudicanti, tanto da risultare in certi momenti rigorosi e formali. Giove nel tuo segno ti apre sorprendenti opportunità in ogni campo, che, se sarete abbastanza audaci, potrete sfruttare. DENARO: Le vostre capacità analitiche sono al massimo, e questo vi aiuterà a prendere decisioni finanziarie intelligenti. LAVORO: Avete la capacità di affrontare le sfide lavorative con determinazione e successo.

Toro (20 aprile – 20 maggio):

AMORE: Siete sereni e precisi in ogni circostanza, avete di fronte una giornata in cui potete dare sfogo al vostro carattere ordinato e alla vostra natura perfezionista. DENARO: Luna, Sole, Plutone e Urano vi danno gli strumenti per organizzare al meglio tutte le vostre iniziative e attività concrete. LAVORO: La vostra precisione e dedizione vi porteranno a risultati positivi sul lavoro.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno):

AMORE: In famiglia oggi si richiede una vostra presenza più assidua e, forse, questo sarà l’unico neo del periodo. In questo weekend troverete un giusto punto di incontro tra casa e amicizie. DENARO: Vi muoverete con leggerezza e usando la vostra abituale diplomazia. LAVORO: Le combinazioni zodiacali vi aiutano a trovare soluzioni creative ai problemi sul lavoro.

Cancro (21 giugno – 22 luglio):

AMORE: Il Sole nel diligente segno del Leone fa innalzare la vostra lucidità mentale e affina il vostro senso dell’umorismo. In famiglia sarà necessario seguire oggi i vostri figli che richiedono costante dedizione. DENARO: Le vostre capacità comunicative saranno in primo piano, aiutandovi a risolvere dispute finanziarie. LAVORO: Se siete studenti, questo è un buon momento per concentrarvi sugli studi.

Leone (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: Urano e Giove negativi vi mettono un po’ in discussione in generale in ogni contesto, dalla sfera familiare a quella lavorativa. C’è la necessità di staccarvi dalle situazioni che non vi fanno sentire apprezzati. DENARO: Questa è una buona giornata per rivedere il vostro bilancio e pianificare investimenti futuri. LAVORO: Lavorate sulla vostra comunicazione per superare le sfide sul lavoro.

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

AMORE: Dal Sole a Venere, da Urano a Mercurio, da Marte a Plutone: sono tutti i vostri portentosi benefattori, è grazie al loro intervento che la vostra vita sta cambiando positivamente, evolvendo in una direzione costruttiva. DENARO: Questo è un buon momento per investire in progetti a lungo termine. LAVORO: Siete ben posizionati per il successo professionale, quindi cogliete le opportunità che si presentano.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

AMORE: Venere e Mercurio vi donano ottimismo e vi fanno guardare il mondo con occhi fiduciosi. Venere in particolare vi promette spumeggianti successi mondani. DENARO: La vostra abilità nel creare connessioni sociali può portare a opportunità finanziarie. LAVORO: Concentratevi sulla costruzione di relazioni di lavoro solide.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

AMORE: Nettuno e Plutone tifano entrambi per voi Scorpioni e vi consentono di difendervi molto bene. In questo momento, ricercate un’armonia nelle vostre relazioni. DENARO: Rimanete attenti alle opportunità finanziarie che potrebbero arrivare inaspettatamente. LAVORO: Potete trovare il successo attraverso la creatività e l’innovazione sul lavoro.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

AMORE: Astri in maggioranza bendisposti rischiarano il vostro cammino. L’amabilità e il tatto portati in dote da Venere, specie se siete nati nella seconda sagittariana, vi permettono di uscire molto facilmente da alcuni intoppi. DENARO: Questo è un momento positivo per investire in progetti futuri. LAVORO: Siate pronti a prendere iniziative audaci per raggiungere i vostri obiettivi professionali.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

AMORE: In questa giornata di settembre, serenità e conquista di un sereno equilibrio vi caratterizzano, con Giove in angolo magnifico dal segno fidato alleato dell’Ariete. DENARO: Siete ben posizionati per guadagni finanziari grazie a investimenti o opportunità di lavoro. LAVORO: Le vostre abilità organizzative vi aiutano a gestire con successo i progetti lavorativi.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio):

AMORE: Una fase di riflessione profonda e positiva vi consente di fare un bilancio sulla vostra vita e sui progetti futuri. DENARO: Valutate attentamente le vostre finanze e pianificate per il futuro. LAVORO: Siete inclini alla creatività e all’innovazione sul lavoro, il che può portare a risultati positivi.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

AMORE: L’ingresso della Luna nel segno contrastante della Vergine vi regala un benessere energetico di cui avevate bisogno. Vi concedete le vostre passioni e interessi. DENARO: Questo è un buon momento per considerare nuove opportunità finanziarie. LAVORO: Siate aperti alle nuove idee sul lavoro e cercate di collaborare con gli altri.

L’oroscopo è a cura di Astrid

