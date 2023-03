Home

Oroscopo del giorno, venerdì 17 marzo 2023. Amore, denaro, lavoro, fortuna

17 Marzo 2023

Rubrica – Oroscopo del giorno, venerdì 17 marzo 2023. Amore, denaro, lavoro, fortuna

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

Amore: Il pianeta Venere in Pesci può portare un po’ di confusione nei rapporti amorosi, quindi cerca di non fare scelte affrettate oggi. Tieni i tuoi pensieri chiari e non lasciarti sopraffare dalle emozioni. Denaro: Il pianeta Marte in Toro ti offre un po’ di stabilità finanziaria. È il momento di fare una valutazione dei tuoi investimenti e delle tue spese. Lavoro: La posizione di Mercurio in Acquario potrebbe creare qualche tensione sul posto di lavoro, ma niente che tu non possa gestire. Concentrati sulle tue priorità e sii organizzato. Fortuna: Urano in Ariete ti dà l’energia necessaria per affrontare le sfide che si presentano oggi. Sii coraggioso e segui la tua intuizione.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

Amore: Con Venere in Pesci, è probabile che tu abbia bisogno di un po’ di spazio per te stesso oggi. Comunica chiaramente ai tuoi cari che hai bisogno di tempo per te stesso e non avere paura di prendertelo. Denaro: La posizione di Marte in Toro ti dà la forza di fare scelte finanziarie importanti. Sii coraggioso e non esitare a fare investimenti a lungo termine. Lavoro: Mercurio in Acquario ti rende molto creativo sul lavoro oggi. Usa questa energia per trovare soluzioni innovative ai problemi che si presentano. Fortuna: Saturno in Acquario ti offre la disciplina e la pazienza necessarie per raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine. Mantieni la calma e resta concentrato.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

Amore: Venere in Pesci può portare un po’ di confusione nei tuoi rapporti amorosi. Cerca di comunicare chiaramente con il tuo partner e di evitare equivoci. Denaro: La posizione di Marte in Toro ti porta fortuna finanziaria. Non esitare a prendere decisioni importanti per i tuoi investimenti. Lavoro: Mercurio in Acquario ti rende molto produttivo sul lavoro oggi. Sii organizzato e concentrati sulle tue priorità per raggiungere i tuoi obiettivi. Fortuna: La posizione di Nettuno in Pesci ti rende molto intuitivo. Segui la tua intuizione e non avere paura di sperimentare cose nuove.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio)

Amore: La posizione di Venere in Pesci e di Nettuno in Pesci porta un’energia romantica e sognante, che può portare a momenti di intimità profonda con il partner. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che cattura la tua attenzione, ma assicurati di mantenere un equilibrio tra la fantasia e la realtà. Denaro: Mercurio in Acquario ti rende molto astuto e intelligente in fatto di finanze. Sfrutta questa energia per valutare bene le tue opzioni di investimento e per fare scelte finanziarie sagge. Lavoro: La presenza di Marte in Toro può farti sentire un po’ pigro, ma è importante mantenere la concentrazione sul lavoro. Se riesci a rimanere focalizzato e a lavorare duramente, sarai ricompensato con successo e riconoscimento. Fortuna: Il transito di Giove in Pesci ti porta fortuna nel campo dell’arte e della creatività. Se hai un talento artistico, questo potrebbe essere il momento giusto per mostrarlo al mondo.

LEONE (23 luglio – 22 agosto)

Amore: La posizione di Venere in Pesci rende le tue relazioni più intense e romantiche. Potresti trovare un nuovo interesse amoroso o rafforzare la tua relazione esistente. Sii aperto alle opportunità che ti si presentano. Denaro: La presenza di Saturno in Acquario può renderti un po’ pessimista riguardo alle tue finanze, ma questo è un buon momento per pianificare il tuo futuro finanziario. Sii disciplinato e risparmia per il futuro. Lavoro: La posizione di Marte in Toro ti rende ambizioso e motivato a raggiungere i tuoi obiettivi professionali. Sii sicuro di te e fai ciò che devi fare per raggiungere il successo. Fortuna: Il transito di Giove in Pesci ti porta fortuna nei rapporti con gli altri. Sii gentile e compassionevole con gli altri e riceverai in cambio il loro supporto.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre)

Amore: La posizione di Venere in Pesci può portare un’energia romantica e sognante nelle tue relazioni amorose. Se sei single, potresti trovare qualcuno che cattura la tua attenzione. Se sei in una relazione, questo potrebbe essere un buon momento per trascorrere del tempo di qualità con il tuo partner. Denaro: La presenza di Mercurio in Acquario ti rende molto astuto e intelligente in fatto di finanze. Sfrutta questa energia per valutare bene le tue opzioni di investimento e per fare scelte finanziarie sagge. Lavoro: La posizione di Marte in Toro può farti sentire un po’ pigro, ma è importante mantenere la concentrazione sul lavoro. Se riesci a rimanere focalizzato e a lavorare duramente, sarai ricompensato con successo e riconoscimento. Fortuna: Il transito di Giove in Pesci ti porta fortuna nel tuo lavoro quotidiano

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

Amore: Grazie alla posizione di Venere in Pesci, la tua vita amorosa potrebbe ricevere un grande impulso in questa giornata. Se sei single, potresti incontrare qualcuno di speciale o avvicinarti a una persona che ti interessa. Se sei hai una relazione, potresti scoprire nuove sfumature e rafforzare il tuo legame.

Denaro: La posizione di Saturno in Acquario ti spinge ad essere più responsabile e organizzato riguardo alle tue finanze. Potresti sentirsi limitato da qualche restrizione finanziaria, ma con un po’ di impegno potrai superare queste difficoltà.

Lavoro: Grazie alla presenza di Mercurio in Acquario, il tuo ingegno e la tua creatività saranno in primo piano oggi, aiutandoti a risolvere problemi e trovare nuove soluzioni. Tuttavia, potresti dover affrontare delle difficoltà sul lavoro, ma se ti impegni a fondo potrai superarle.

Fortuna: La tua buona stella è Giove in Pesci, il che potrebbe portarti una fortuna imprevista in questa giornata.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

Amore: La posizione di Venere in Pesci indica che questa giornata potrebbe essere molto romantica per te. Se sei in una relazione, approfitta di questo momento per rafforzare il legame con il tuo partner. Se sei single, potresti incontrare qualcuno di speciale.

Denaro: Marte in Toro può darti una spinta di energia per fare investimenti o affrontare eventuali rischi finanziari. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo impulsivo e a valutare attentamente ogni decisione finanziaria.

Lavoro: La posizione di Saturno in Acquario indica che dovrai affrontare delle difficoltà sul lavoro. Tuttavia, se lavorerai duramente e rimarrai concentrato sui tuoi obiettivi, potrai superare queste sfide con successo.

Fortuna: La presenza di Plutone in Sagittario potrebbe portarti un’opportunità inaspettata che potrebbe cambiare la tua vita in meglio.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

Amore: La posizione di Venere in Pesci può portare molta dolcezza e romanticismo nella tua vita amorosa. Se sei in una relazione, potresti vivere momenti molto intensi con il tuo partner. Se sei single, potresti incontrare qualcuno di interessante.

Denaro: Urano in Ariete può farti sentire un po’ impaziente riguardo alla tua situazione finanziaria. Potresti essere tentato di fare investimenti rischiosi, ma fai attenzione a non agire impulsivamente.

Lavoro: La posizione di Giove in Pesci indica che le opportunità di carriera potrebbero presentarsi oggi. Sii pronto a coglierle al volo e sfruttale al massimo.

Fortuna: Nettuno in Pesci può portare la tua buona stella oggi, portando un po’ di fortuna e felicità nella tua vita

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: Le questioni amorose possono essere al centro delle tue attenzioni in questo periodo, grazie alla presenza di Venere in Pesci che favorisce l’affetto e la dolcezza. Potresti avere una piacevole sorpresa da parte del tuo partner o incontrare qualcuno di interessante se sei single. Denaro: La tua capacità di fare affari potrebbe essere accentuata grazie alla presenza di Marte in Toro. Cerca di cogliere le opportunità che si presenteranno e di mostrare il tuo spirito imprenditoriale. Lavoro: La posizione di Saturno in Acquario può farti sentire insoddisfatto del tuo lavoro attuale, ma non scoraggiarti. Cerca di focalizzarti sui tuoi obiettivi e di fare del tuo meglio per raggiungerli. Fortuna: Potresti avere un colpo di fortuna grazie alla presenza di Giove in Pesci. Focalizzati sui tuoi desideri e sii aperto alle opportunità che si presenteranno.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: La posizione di Venere in Pesci può farti sentire romantico e incline all’affetto. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti piace molto, mentre se sei in coppia potresti riscoprire la dolcezza dei primi tempi. Denaro: La tua creatività può portarti a nuove idee che possono portare a guadagni grazie alla presenza di Marte in Toro. Sii coraggioso e metti in pratica le tue idee. Lavoro: La presenza di Saturno in Acquario può farti sentire sotto pressione sul lavoro, ma cerca di non farti scoraggiare. Mantieni il focus sui tuoi obiettivi e persevera. Fortuna: La posizione di Giove in Pesci può portare fortuna nella tua vita. Cerca di essere aperto alle opportunità che si presenteranno e di sfruttarle al meglio.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: La presenza di Venere in Pesci può portare una forte carica di romanticismo nella tua vita amorosa. Sii aperto alle nuove esperienze e segui il tuo cuore. Denaro: Potresti avere una grande intuizione per gli affari grazie alla posizione di Marte in Toro. Cerca di sfruttare questa capacità e di essere attento alle opportunità che si presenteranno. Lavoro: La presenza di Saturno in Acquario può farti sentire sotto pressione sul lavoro, ma cerca di mantenere la calma e di concentrarti sui tuoi obiettivi. La perseveranza porterà i suoi frutti. Fortuna: La posizione di Giove in Pesci può portare fortuna nella tua vita. Sii grato per le cose che hai e sii aperto alle opportunità che si presenteranno.

