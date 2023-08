Home

Oroscopo

Oroscopo del giorno, venerdì 18 agosto 2023. Amore, lavoro, denaro

Oroscopo

18 Agosto 2023

Oroscopo del giorno, venerdì 18 agosto 2023. Amore, lavoro, denaro

Oroscopo del giorno, venerdì 18 agosto 2023. Amore, lavoro, denaro

ARIETE (21 marzo – 19 aprile):

AMORE: La Luna in Leone vi rende più romantici e passionale, ma anche più esigenti e orgogliosi. Potreste avere qualche divergenza con il partner, soprattutto se non vi sentite apprezzati o ascoltati. Cercate di essere più flessibili e comprensivi, senza pretendere troppo. Se siete single, potreste fare una conoscenza interessante grazie a Giove e Urano in Ariete, che vi rendono più intraprendenti e fortunati.

LAVORO: Marte in Vergine vi aiuta a essere più efficienti e organizzati nel vostro lavoro, ma anche più critici e perfezionisti. Potreste avere qualche contrasto con i colleghi o i superiori, se non condividete le loro idee o i loro metodi. Cercate di essere più collaborativi e diplomatici, senza imporre la vostra visione. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste trovare una buona opportunità grazie a Mercurio in Leone, che vi rende più comunicativi e creativi.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più attenti e prudenti nelle vostre spese, ma anche più generosi e solidali con le persone care. Potreste fare qualche regalo o offrire qualche aiuto a chi ne ha bisogno. Cercate di essere più equilibrati e razionali, senza esagerare. Se avete dei risparmi da investire, potreste valutare una soluzione sicura e conveniente grazie a Saturno in Acquario, che vi rende più responsabili e saggi.

TORO (20 aprile – 20 maggio):

AMORE: La Luna in Leone vi rende più sensibili e affettuosi, ma anche più gelosi e possessivi. Potreste avere qualche tensione con il partner, soprattutto se non vi sentite sicuri o soddisfatti. Cercate di essere più fiduciosi e sereni, senza creare problemi dove non ce ne sono. Se siete single, potreste vivere una situazione confusa o ambigua grazie a Nettuno in Pesci, che vi rende più idealisti e illusi.

LAVORO: Marte in Vergine vi aiuta a essere più determinati e combattivi nel vostro lavoro, ma anche più nervosi e impulsivi. Potreste avere qualche sfida o competizione con i colleghi o i superiori, se volete dimostrare il vostro valore o difendere i vostri diritti. Cercate di essere più calmi e strategici, senza agire d’istinto. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste sfruttare una buona occasione grazie a Giove e Urano in Ariete, che vi rendono più audaci e originali.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più cauti e parsimoniosi nelle vostre spese, ma anche più attenti e curiosi alle novità. Potreste fare qualche acquisto utile o interessante, soprattutto se riguarda la casa o la famiglia. Cercate di essere più pratici e realistici, senza lasciarvi tentare da offerte troppo allettanti. Se avete dei risparmi da investire, potreste optare per una soluzione innovativa e vantaggiosa grazie a Mercurio in Leone, che vi rende più intelligenti e brillanti.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno):

AMORE: La Luna in Leone vi rende più allegri e divertenti, ma anche più vanitosi e superficiali. Potreste avere qualche momento di spensieratezza con il partner, soprattutto se sapete come farlo sorridere o stupire. Cercate di essere più sinceri e profondi, senza nascondere i vostri sentimenti. Se siete single, potreste attrarre l’attenzione di qualcuno grazie a Mercurio in Leone, che vi rende più simpatici e comunicativi.

LAVORO: Marte in Vergine vi aiuta a essere più dinamici e produttivi nel vostro lavoro, ma anche più ansiosi e stressati. Potreste avere qualche imprevisto o contrattempo, soprattutto se dovete rispettare delle scadenze o delle richieste. Cercate di essere più pazienti e metodici, senza perdere il controllo. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste ricevere una proposta interessante grazie a Saturno in Acquario, che vi rende più seri e affidabili.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più spensierati e generosi nelle vostre spese, ma anche più emotivi e impulsivi. Potreste fare qualche spesa inutile o eccessiva, soprattutto se siete di umore variabile o influenzabili. Cercate di essere più razionali e moderati, senza lasciarvi andare a capricci o sfizi. Se avete dei risparmi da investire, potreste affidarvi a un consiglio esperto

CANCRO (21 giugno – 22 luglio):

AMORE: La Luna in Leone vi rende più esuberanti e gioiosi, ma anche più suscettibili e capricciosi. Potreste avere qualche momento di allegria con il partner, soprattutto se sapete come divertirvi e coccolarvi. Cercate di essere più maturi e stabili, senza cambiare umore facilmente. Se siete single, potreste avvicinarvi a qualcuno grazie a Venere in Cancro, che vi rende più affascinanti e sensuali.

LAVORO: Marte in Vergine vi aiuta a essere più precisi e puntigliosi nel vostro lavoro, ma anche più irritabili e polemici. Potreste avere qualche discussione con i colleghi o i superiori, soprattutto se non tollerate gli errori o le negligenze. Cercate di essere più tolleranti e collaborativi, senza pretendere la perfezione. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste dimostrare le vostre capacità grazie a Mercurio in Leone, che vi rende più espressivi e convincenti.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più attenti e risparmiatori nelle vostre spese, ma anche più desiderosi e soddisfatti. Potreste fare qualche spesa piacevole o gratificante, soprattutto se riguarda il vostro benessere o la vostra bellezza. Cercate di essere più equilibrati e prudenti, senza esagerare. Se avete dei risparmi da investire, potreste fare una scelta sicura e redditizia grazie a Saturno in Acquario

LEONE (23 luglio – 22 agosto):

AMORE: La Luna in Leone vi rende più magnetici e carismatici, ma anche più egocentrici e autoritari. Potreste avere qualche momento di passione con il partner, soprattutto se sapete come sedurlo e dominarlo. Cercate di essere più umili e generosi, senza pretendere troppo. Se siete single, potreste incontrare qualcuno grazie a Giove e Urano in Ariete, che vi rendono più audaci e fortunati.

LAVORO: Marte in Vergine vi aiuta a essere più operativi e propositivi nel vostro lavoro, ma anche più aggressivi e impulsivi. Potreste avere qualche sfida o competizione con i colleghi o i superiori, se volete imporre le vostre idee o i vostri progetti. Cercate di essere più diplomatici e strategici, senza forzare la mano. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste cogliere una buona occasione grazie a Mercurio in Leone, che vi rende più brillanti e creativi.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più spensierati e generosi nelle vostre spese, ma anche più emotivi e impulsivi. Potreste fare qualche spesa inutile o eccessiva, soprattutto se siete di umore variabile o influenzabili. Cercate di essere più razionali e moderati, senza lasciarvi andare a capricci o sfizi. Se avete dei risparmi da investire, Nettuno in Pesci vi consiglia di affidarvi a un consiglio esperto

VERGINE (23 agosto – 22 settembre):

AMORE: La Luna in Leone vi rende più timidi e riservati, ma anche più fedeli e devoti. Potreste avere qualche momento di intimità con il partner, soprattutto se sapete come ascoltarlo e supportarlo. Cercate di essere più aperti e spontanei, senza nascondervi troppo. Se siete single, potreste avvicinarvi a qualcuno grazie a Saturno in Acquario, che vi rende più seri e affidabili.

LAVORO: Marte in Vergine vi aiuta a essere più energici e determinati nel vostro lavoro, ma anche più nervosi e stressati. Potreste avere qualche imprevisto o contrattempo, soprattutto se dovete rispettare delle scadenze o delle richieste. Cercate di essere più pazienti e metodici, senza perdere il controllo. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste sfruttare una buona occasione grazie a Giove e Urano in Ariete, che vi rendono più audaci e originali.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più cauti e parsimoniosi nelle vostre spese, ma anche più attenti e curiosi alle novità. Potreste fare qualche acquisto utile o interessante, soprattutto se riguarda la casa o la famiglia. Cercate di essere più pratici e realistici, senza lasciarvi tentare da offerte troppo allettanti. Se avete dei risparmi da investire, grazie a Mercurio in Leone, potreste optare per una soluzione innovativa e vantaggiosa

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre):

AMORE: La Luna in Leone vi rende più socievoli e affabili, ma anche più vanitosi e superficiali. Potreste avere qualche momento di divertimento con il partner, soprattutto se sapete come farlo ridere o elogiarlo. Cercate di essere più sinceri e profondi, senza nascondere i vostri sentimenti. Se siete single, potreste incontrare qualcuno grazie a Mercurio in Leone, che vi rende più comunicativi e creativi.

LAVORO: Marte in Vergine vi aiuta a essere più collaborativi e diplomatici nel vostro lavoro, ma anche più critici e perfezionisti. Potreste avere qualche discussione con i colleghi o i superiori, soprattutto se non condividete le loro opinioni o i loro metodi. Cercate di essere più tolleranti e flessibili, senza imporre la vostra visione. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste ricevere una proposta interessante grazie a Saturno in Acquario, che vi rende più seri e affidabili.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più spensierati e generosi nelle vostre spese, ma anche più emotivi e impulsivi. Potreste fare qualche spesa inutile o eccessiva, soprattutto se siete di umore variabile o influenzabili. Cercate di essere più razionali e moderati, senza lasciarvi andare a capricci o sfizi.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre):

AMORE: La Luna in Leone vi rende più passionale e magnetico, ma anche più geloso e possessivo. Potreste avere qualche momento di intesa con il partner, soprattutto se sapete come sedurlo e dominarlo. Cercate di essere più fiduciosi e sereni, senza creare problemi dove non ce ne sono. Se siete single, potreste vivere una situazione confusa o ambigua grazie a Nettuno in Pesci, che vi rende più idealisti e illusi.

LAVORO: Marte in Vergine vi aiuta a essere più determinati e combattivi nel vostro lavoro, ma anche più nervosi e impulsivi. Potreste avere qualche sfida o competizione con i colleghi o i superiori, se volete dimostrare il vostro valore o difendere i vostri diritti. Cercate di essere più calmi e strategici, senza agire d’istinto. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste sfruttare una buona occasione grazie a Giove e Urano in Ariete, che vi rendono più audaci e originali.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più cauti e parsimoniosi nelle vostre spese, ma anche più attenti e curiosi alle novità. Potreste fare qualche acquisto utile o interessante, soprattutto se riguarda la casa o la famiglia. Cercate di essere più pratici e realistici, senza lasciarvi tentare da offerte troppo allettanti. .

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre):

AMORE: La Luna in Leone vi rende più allegri e divertenti, ma anche più vanitosi e superficiali. Potreste avere qualche momento di spensieratezza con il partner, soprattutto se sapete come farlo sorridere o stupire. Cercate di essere più sinceri e profondi, senza nascondere i vostri sentimenti. Se siete single, potreste attrarre l’attenzione di qualcuno grazie a Mercurio in Leone, che vi rende più simpatici e comunicativi.

LAVORO: Marte in Vergine vi aiuta a essere più dinamici e produttivi nel vostro lavoro, ma anche più ansiosi e stressati. Potreste avere qualche imprevisto o contrattempo, soprattutto se dovete rispettare delle scadenze o delle richieste. Cercate di essere più pazienti e metodici, senza perdere il controllo. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste dimostrare le vostre capacità grazie a Saturno in Acquario, che vi rende più seri e affidabili.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più spensierati e generosi nelle vostre spese, ma anche più emotivi e impulsivi. Potreste fare qualche spesa inutile o eccessiva, soprattutto se siete di umore variabile o influenzabili. Cercate di essere più razionali e moderati, senza lasciarvi andare a capricci o sfizi

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio):

AMORE: La Luna in Leone vi rende più sensibili e affettuosi, ma anche più gelosi e possessivi. Potreste avere qualche tensione con il partner, soprattutto se non vi sentite sicuri o soddisfatti. Cercate di essere più fiduciosi e sereni, senza creare problemi dove non ce ne sono. Se siete single, potreste vivere una situazione confusa o ambigua grazie a Nettuno in Pesci, che vi rende più idealisti e illusi.

LAVORO: Marte in Vergine vi aiuta a essere più determinati e combattivi nel vostro lavoro, ma anche più nervosi e impulsivi. Potreste avere qualche sfida o competizione con i colleghi o i superiori, se volete dimostrare il vostro valore o difendere i vostri diritti. Cercate di essere più calmi e strategici, senza agire d’istinto. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste sfruttare una buona occasione grazie a Giove e Urano in Ariete, che vi rendono più audaci e originali.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più cauti e parsimoniosi nelle vostre spese, ma anche più attenti e curiosi alle novità. Potreste fare qualche acquisto utile o interessante, soprattutto se riguarda la casa o la famiglia. Cercate di essere più pratici e realistici, senza lasciarvi tentare da offerte troppo allettanti.

AQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio):

AMORE: La Luna in Leone vi rende più esuberanti e gioiosi, ma anche più suscettibili e capricciosi. Potreste avere qualche momento di allegria con il partner, soprattutto se sapete come divertirvi e coccolarvi. Cercate di essere più maturi e stabili, senza cambiare umore facilmente. Se siete single, potreste incontrare qualcuno grazie a Venere in Cancro, che vi rende più affascinanti e sensuali.

LAVORO: Marte in Vergine vi aiuta a essere più operativi e propositivi nel vostro lavoro, ma anche più aggressivi e impulsivi. Potreste avere qualche sfida o competizione con i colleghi o i superiori, se volete imporre le vostre idee o i vostri progetti. Cercate di essere più diplomatici e strategici, senza forzare la mano. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste cogliere una buona occasione grazie a Mercurio in Leone, che vi rende più brillanti e creativi.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più spensierati e generosi nelle vostre spese, ma anche più emotivi e impulsivi. Potreste fare qualche spesa inutile o eccessiva, soprattutto se siete di umore variabile o influenzabili

PESCI (19 febbraio – 20 marzo):

AMORE: La Luna in Leone vi rende più romantici e passionale, ma anche più esigenti e orgogliosi. Potreste avere qualche divergenza con il partner, soprattutto se non vi sentite apprezzati o ascoltati. Cercate di essere più flessibili e comprensivi, senza pretendere troppo. Se siete single, potreste fare una conoscenza interessante grazie a Nettuno in Pesci, che vi rende più magnetici e ispirati.

LAVORO: Marte in Vergine vi aiuta a essere più efficienti e organizzati nel vostro lavoro, ma anche più critici e perfezionisti. Potreste avere qualche contrasto con i colleghi o i superiori, se non condividete le loro idee o i loro metodi. Cercate di essere più collaborativi e diplomatici, senza imporre la vostra visione. Se siete alla ricerca di un’occupazione, potreste trovare una buona opportunità grazie a Giove e Urano in Ariete, che vi rendono più intraprendenti e fortunati.

DENARO: Venere in Cancro vi rende più attenti e prudenti nelle vostre spese, ma anche più generosi e solidali con le persone care. Potreste fare qualche regalo o offrire qualche aiuto a chi ne ha bisogno. Cercate di essere più equilibrati e razionali, senza esagerare.

L’oroscopo è a cura di Astrid

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci #oroscopodelgiorno #oroscopo18agosto2023 #oroscopooggi #oroscopo

#denaro #amore #fortuna #lavoro #oroscopoamore #oroscopolavoro #oroscopodenaro #oroscopofortuna #astrologia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin