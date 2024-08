Home

Oroscopo del giorno, venerdì 2 agosto 2024. ottima intesa col partner per i Cancro, difficoltà per Sagittario, Pesci al Top

1 Agosto 2024

L’oroscopo del giorno, venerdì 2 agosto 2024, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile) ★★★

La giornata di oggi potrebbe risultare poco incline alla positività. Le coppie dovranno fare uno sforzo maggiore per pensare al futuro e costruire basi solide insieme. Evitate di pianificare tutto all’ultimo minuto: prendetevi il tempo necessario per valutare pro e contro. Rallentate il ritmo e riducete le pretese in amore per evitare accuse di egoismo da parte del partner. Single, cercate di vivere la vita con più leggerezza per liberare la mente dalla pesantezza degli ultimi tempi. Non siate troppo apprensivi e non intromettetevi in questioni che non vi riguardano direttamente. Sul lavoro potreste affrontare qualche difficoltà, ma avrete il supporto di chi crede in voi.

Toro (20 aprile – 20 maggio) ★★★★★

L’astro dell’amore, in questo periodo in Cancro, favorirà l’armonia, garantendo un clima di coppia stimolante. Anche chi vive un rapporto complicato troverà serenità con il partner, aprendo la strada a progetti futuri. Single, Venere vi invita a curare maggiormente l’aspetto esteriore, partendo dall’abbigliamento. Concedetevi una sessione di shopping e valutate una serie di trattamenti di bellezza per essere al massimo e catturare il cuore di chi vi piace. Sul lavoro, coloro che lavorano alle dipendenze avranno l’occasione di mettere in risalto le proprie abilità, ottenendo belle gratificazioni e riconoscimenti.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno) ★★★★

Questo venerdì evidenzia la possibilità che abbiate bisogno di una ventata di aria fresca per rinvigorire la passione che si è affievolita. Organizzate una fuga d’amore, oppure una serata al cinema o una cena nel vostro ristorante preferito, per ottenere risultati simili. Questi momenti speciali, pianificati con il partner, vi elettrizzeranno già solo al pensiero. Single, l’attuale situazione sentimentale non è da sottovalutare, ma non significa che dobbiate rimanere soli per sempre. Concedetevi pure delle avventure, purché siano ben ragionate e piacevoli. Sul lavoro, potreste ricevere una notizia che risolleverà la situazione economica e anche il morale.

Cancro (21 giugno – 22 luglio) ★★★★★

La giornata di venerdì evidenzia un’ottima intesa con il partner, sia sul piano fisico che mentale. Farete le stesse scelte, pur senza conoscere i desideri dell’altro, senza il bisogno di mettersi d’accordo. La sensualità scorrerà come un fiume in piena, lasciandovi cullare dalle onde di piacere e emergendo in un amore autentico e avvolgente. Single, l’assetto dei pianeti favorirà una meravigliosa esplosione di energia positiva, facendovi sentire che tutto è possibile. Questa benefica sensazione coinvolgerà anche chi vi sta vicino, iniziando dagli amici. Sul lavoro, affronterete gli impegni con scrupolo, vedendo ogni occasione come un passo verso il raggiungimento dei vostri obiettivi.

Leone (23 luglio – 22 agosto) ★★★★★

Spegnete i cellulari e godetevi qualche ora esclusiva con il partner: i sentimenti che condividete garantiranno un’esplosione di passionalità per entrambi. È il momento di concedersi una serata lunga e piacevole, tutta per voi, senza pensare a nulla. Single, anche coloro che si sono sempre dimostrati restii all’amore potrebbero capitolare senza nemmeno rendersene conto. Sarà interessante vedere la vostra espressione quando finalmente vi lascerete andare. In questa giornata sarà l’istinto a guidarvi, soprattutto nelle scelte professionali. La situazione lavorativa è in crescita e migliorerà il rapporto con i colleghi, creando un clima decisamente più piacevole.

Vergine (23 agosto – 22 settembre) ★★★★

Sembra che non ci saranno ostacoli nel realizzare qualcosa che avevate rimandato. La relazione procederà a gonfie vele e l’intesa si rafforzerà, specialmente con una cena afrodisiaca che farà risplendere la complicità tra voi. Single, gli aspetti planetari annunciano l’inizio di un periodo particolarmente piacevole. Ovunque andrete, porterete fiducia e influenza positiva. Se siete alla ricerca di un sentimento sincero, questo è il momento adatto per farlo, senza troppi dubbi e ragionamenti. Venere sarà dalla vostra parte, e le corrispondenze di sensi saranno a ottimi livelli. Sul lavoro, vi sentirete creativi: un progetto farà crescere le vostre finanze e la vostra reputazione.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre) ★★★★

Questo venerdì è perfetto per dedicarsi a risolvere eventuali questioni domestiche rimaste in sospeso. Trovate anche un po’ di tempo per rilassarvi. In amore, mantenete la calma e cercate di gestire la gelosia, poiché potrebbe causare più problemi di quanti ne risolva. Per alcuni di voi potrebbe iniziare una fase transitoria in cui un problema si rivelerà più ostico del previsto. Single, fate attenzione a chi vi circonda e fidatevi principalmente di voi stessi. Sul lavoro, alcuni recenti cambiamenti inizieranno a dare i loro frutti, portando discrete soddisfazioni.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre) ★★★★★

La Luna in Cancro sarà vostra alleata, promettendo una giornata particolarmente positiva. Una bella novità potrebbe rallegrarvi, portando un’atmosfera serena in amore. Approfittatene per rafforzare l’intesa con il partner, dedicando la serata solo a voi due. Single, seguite il vostro intuito: questo potrebbe essere un periodo fortunato per incontrare qualcuno di speciale. Sul lavoro, una vostra recente iniziativa potrebbe portarvi a cogliere opportunità importanti e a ottenere riconoscimenti.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre) ★★

La giornata si prospetta con qualche difficoltà, specialmente nei rapporti familiari o sentimentali. A causa di tensioni astrali, cercate di evitare discussioni con partner, familiari o amici, soprattutto se riguardano argomenti futili. Mantenete la calma e cercate di essere positivi. Single, potreste affrontare momenti di agitazione interiore: cercate di trovare piccoli spiragli di positività. Sul lavoro, il cielo non promette nulla di buono: è meglio rimandare progetti e contenere momentaneamente ogni problema.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio) ★★★

Questo venerdì lavorativo si presenta con qualche imprevisto, costringendovi a rivedere alcuni piani. Nel pomeriggio, però, le energie cambieranno in meglio, portando soddisfazioni sia in ambito familiare che di coppia. Se avete già una storia soddisfacente, questo venerdì potrebbe portare conferme su una situazione che conoscete solo voi. I single saranno impegnati in molte attività, ma fate attenzione a non trascurare amicizie e amore. Sul lavoro, nervosismo e tensione sono nell’aria: meglio verificare conti e questioni personali.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio) ★★★★

Giornata altalenante, con momenti piacevoli e altri meno efficaci. In amore, ritroverete la serenità e potreste risolvere vecchi problemi. Evitate situazioni stressanti e concentratevi sul rafforzare il legame con il partner, lasciandovi andare alla gioia di amare e di essere amati. Single, avrete diverse occasioni per divertirvi seguendo l’istinto. Godetevi una serata conviviale con amici, familiari o colleghi. In ambito professionale, avrete voglia di osare, ma è consigliabile prudenza: meglio rimandare le decisioni più importanti.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo) Top del giorno

La giornata di oggi è giudicata dall’astrologia del periodo come altamente positiva. Sul fronte sentimentale, con l’amore a dominare la scena, diverse coppie vivranno un periodo di perfetta armonia. Realizzerete alcuni sogni che sembravano impossibili, ovviamente insieme al vostro partner. Raggiungerete molti obiettivi importanti, a patto di saper individuare con destrezza le azioni da mettere in campo. Single, potrete ottenere successi inaspettati. Sul lavoro, cercate di ridimensionare alcune situazioni: prendetevi una pausa e fate solo il necessario.

L’oroscopo del giorno, venerdì 2 agosto 2024 è a cura di Astrid

