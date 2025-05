Home

Oroscopo del giorno, venerdì 23 maggio 2025. Umore ballerino per Cancro, Leone in forma, Sagittario guarda a nuovi orizzonti

22 Maggio 2025

Oroscopo del giorno, venerdì 23 maggio 2025. Umore ballerino per Cancro, Leone in forma, Sagittario guarda a nuovi orizzonti



L’oroscopo del giorno, venerdì 23 maggio 2025, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La giornata inizia con un buon livello di energia, ma attenzione a come la gestite. L’impulso di reagire di pancia a ogni situazione potrebbe mettervi in difficoltà, specialmente nei rapporti interpersonali. C’è voglia di affermarvi, ma serve strategia: agire d’istinto non basta, oggi. In amore potreste sentirvi facilmente contrariati se il partner non vi dà le risposte che cercate. Respirate profondamente e cercate di capire se non sia piuttosto una vostra insicurezza a parlare. Sul lavoro si intravedono sviluppi promettenti, ma dovete evitare di correre troppo. La fretta è una cattiva consigliera e potrebbe farvi perdere di vista dei dettagli importanti. Se riuscite a incanalare la vostra determinazione in un progetto che vi appassiona, potreste fare davvero la differenza. Il consiglio delle stelle è di restare concentrati, ma anche di praticare un po’ di autoironia: non tutto è sotto controllo, ma non per questo tutto va male. Un momento di silenzio o una breve passeggiata all’aria aperta vi aiuteranno a ritrovare il giusto equilibrio tra energia e lucidità.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Oggi tornate a respirare quella sensazione di stabilità che per voi è fondamentale. Dopo alcuni giorni di tensione o confusione, il cielo vi regala una tregua e, anzi, vi stimola a rimettere ordine sia nella mente che nella vita quotidiana. Sul piano lavorativo siete concentrati, pragmatici e determinati a chiudere una questione rimasta in sospeso. E ci riuscirete, anche meglio di quanto pensavate. In amore, finalmente le incomprensioni si diradano: riuscite a entrare più in sintonia con chi vi sta vicino, sia che si tratti del partner che di un familiare. È il momento giusto per seminare bene, per avviare un progetto, per proporre una vostra idea con sicurezza. Anche dal punto di vista fisico vi sentite meglio, forse perché le emozioni sono più stabili e la testa è più leggera. Lasciate spazio al piacere delle piccole cose, come un buon pasto, una chiacchierata con un amico o un’attività manuale. Il vostro senso pratico oggi è un dono: usatelo per costruire qualcosa di solido che possa durare.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Il Sole nel segno vi sostiene, ma oggi potreste sentirvi più affaticati del solito. È come se la mente corresse a mille, ma il corpo chiedesse una tregua. Negli ultimi giorni avete spinto parecchio sull’acceleratore e ora la stanchezza si fa sentire. Non è un fallimento, ma un semplice segnale che vi invita a rallentare e ricaricare le batterie. In amore c’è un po’ di disinteresse o distrazione: non è disamore, ma bisogno di spazio mentale. La comunicazione con il partner potrebbe risultare meno fluida, ma nulla che non possa migliorare con un po’ di ascolto e una buona dose di leggerezza. Sul lavoro vi conviene evitare decisioni impulsive o spese inutili: riflettete con calma e rimandate, se potete, gli impegni più gravosi. Una giornata che invita al riposo attivo, alla meditazione o anche solo al piacere di leggere un buon libro. Prendetevi cura di voi, perché tra poco tornerà quel ritmo vivace che tanto amate.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

L’umore oggi è ballerino e basta poco per farvi oscillare tra l’entusiasmo e la malinconia. Le emozioni sono intense, ma poco ordinate, e questo rende difficile capire cosa volete davvero, sia in amore che nella vita pratica. In coppia potreste sentirvi non ascoltati o poco compresi, ma forse siete voi i primi a non esprimere chiaramente i vostri bisogni. Attenzione a non chiudervi nel silenzio o a non pretendere che gli altri capiscano ciò che nemmeno voi sapete spiegare. Nel lavoro, servirebbe più determinazione e concretezza: ci sono obiettivi che potete raggiungere, ma dovete mettervi in moto senza lasciarvi scoraggiare dai primi ostacoli. Oggi più che mai è importante essere onesti con voi stessi, guardare in faccia le vostre insicurezze e trasformarle in motivazione. Non pretendete chiarezza dal mondo se per primi non l’avete dentro di voi. Un po’ di tempo da soli, magari vicino all’acqua o nella natura, vi aiuterà a ritrovare serenità.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Oggi siete in splendida forma: motivati, ispirati, pronti a lasciare il segno. È uno di quei giorni in cui tutto sembra girare nel verso giusto e la vostra energia solare contagia chi vi sta intorno. Le idee brillano e il carisma personale vi permette di ottenere consensi in ogni campo, dal lavoro all’amore. Se avete in mente un progetto creativo o una proposta da avanzare, non esitate: è il momento perfetto per mettersi in luce. In amore, le emozioni sono autentiche e profonde: chi è in coppia potrà rafforzare il legame, mentre i single potrebbero incrociare sguardi interessanti. La vostra presenza oggi si fa sentire, ma senza prepotenza: avete il dono di attrarre senza forzare, di convincere senza imporre. Anche fisicamente siete forti, vitali, con una marcia in più. Approfittate di questa giornata per fare qualcosa che vi rappresenti davvero. Il mondo è pronto ad ascoltarvi, e voi siete pronti a brillare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Oggi vi sentite fuori fase, come se la realtà non rispondesse più ai vostri metodi precisi e ordinati. Ogni piccolo ostacolo vi appare enorme e l’umore è decisamente sotto tono. La mente è affollata da pensieri critici, alcuni dei quali rivolti anche a voi stessi. Fate attenzione a non esagerare con l’autogiudizio: la perfezione non è sempre possibile, e oggi va bene anche solo “abbastanza bene”. In amore rischiate di diventare troppo esigenti, con voi e con il partner. Cercate invece il dialogo, anche imperfetto, ma sincero. Sul lavoro la collaborazione non è il vostro forte in queste ore, ma sforzatevi almeno di non chiudervi in un atteggiamento troppo rigido. Concedetevi qualche pausa, anche breve, e lasciate andare il bisogno di controllare tutto. Un piccolo gesto di gentilezza verso voi stessi può fare molto per rimettervi in carreggiata. Domani andrà meglio, ma intanto fate solo ciò che potete, senza pressioni.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Dopo alcune giornate piuttosto turbolente, oggi potete finalmente godere di un po’ di pace interiore. La vostra proverbiale armonia torna a farsi sentire e vi sentite più in equilibrio, anche nei rapporti affettivi. Un malinteso recente trova oggi la strada per essere chiarito e questo vi alleggerisce il cuore. In amore c’è più disponibilità al dialogo e meno bisogno di difendersi. Anche sul lavoro potete recuperare terreno, ma solo se riuscite a mantenere la calma e a non lasciarvi influenzare da chi vuole farvi innervosire. Eleganza e diplomazia sono le vostre carte vincenti: usatele con intelligenza. È una giornata ideale per sistemare qualcosa in sospeso, fare ordine tra le priorità e magari concedervi un momento tutto per voi. Un’uscita leggera, una passeggiata o un incontro con una persona cara vi farà bene. La bellezza oggi è una medicina: cercatela e accoglietela con gratitudine.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Oggi siete profondi, come sempre, ma con una punta di eccessiva severità verso voi stessi e gli altri. La vostra mente è acuta, ma anche incline a fissarsi su dettagli che forse non meritano tanta attenzione. In amore potrebbe riaffiorare un ricordo o una ferita non del tutto guarita, portandovi a dubitare del presente. Cercate di non isolarvi troppo: anche se la vostra natura è introspettiva, un confronto sincero può alleggerire il carico. Nel lavoro, evitate di essere troppo puntigliosi: non tutto deve essere perfetto, soprattutto se questo vi porta via energia preziosa. Più leggerezza vi farebbe bene: concedetevi un po’ di distrazione, magari con qualcuno che sappia farvi sorridere. Oggi non è il giorno delle grandi decisioni, ma può essere quello della comprensione profonda, se lasciate spazio alla vulnerabilità. Accettatevi anche nei momenti meno brillanti: è lì che nasce la vera forza.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Lo sguardo torna ad alzarsi verso nuovi orizzonti. Dopo giorni in cui vi siete sentiti limitati o frustrati, oggi tornate a respirare un’aria più libera, stimolante. È una giornata perfetta per pianificare, per scrivere nero su bianco un progetto che da tempo vi frulla in testa. La vostra mente ha bisogno di spazi ampi e oggi finalmente li trova. In amore, desiderate stimoli intellettuali prima ancora che fisici: qualcuno saprà offrirveli, se siete pronti ad ascoltare. Sul lavoro, è ora di uscire dalla routine: accettate una sfida, proponete un cambiamento, cercate l’avventura anche nei piccoli gesti. Il vostro entusiasmo è contagioso, ma attenzione a non trascurare i dettagli: ogni sogno ha bisogno anche di un piano concreto per diventare realtà. Mantenete il focus, ma senza perdere quella scintilla che fa di voi gli esploratori dello zodiaco.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Oggi la rigidità si fa sentire: siete più intransigenti del solito, sia con voi stessi che con gli altri. Il desiderio di avere tutto sotto controllo vi spinge a chiudervi a nuove possibilità. In amore, questo atteggiamento può generare distanza e incomprensioni: provate a lasciarvi un po’ andare, senza temere di perdere potere. Anche sul lavoro, cercate di non pretendere la perfezione da chi collabora con voi. È una giornata che chiede apertura e capacità di adattamento, due qualità che oggi faticano a emergere. Se potete, rimandate le decisioni importanti: il vostro giudizio non è al massimo della chiarezza. Dedicatevi a qualcosa che vi nutre l’anima, che vi rilassa, che vi fa tornare in contatto con il lato più autentico di voi. La serietà è una virtù, ma oggi un sorriso spontaneo vale di più.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La vostra mente oggi è come un radar: veloce, brillante, capace di cogliere intuizioni che agli altri sfuggono. Siete aperti al nuovo, pieni di idee originali e pronti a reinventarvi in qualsiasi contesto. Questa energia dinamica vi rende affascinanti, propositivi, molto richiesti anche in ambito lavorativo. Se siete alla ricerca di un cambiamento, oggi potreste avere la giusta intuizione per iniziare un percorso innovativo. In amore siete più empatici e comunicativi: riuscite a dire ciò che sentite con una sincerità che tocca il cuore di chi vi sta vicino. Il vostro estro creativo oggi è una bussola infallibile: seguitelo, anche se vi porta fuori dai soliti schemi. Le stelle vi sostengono se osate, se rompete le regole in modo costruttivo, se portate una ventata d’aria fresca dove c’era stanchezza. Fidatevi del vostro intuito: non sbaglia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La confusione oggi sembra prendere il sopravvento. Le emozioni vi travolgono e avete difficoltà a tradurre ciò che sentite in azioni concrete. Vi sentite fragili, forse poco ascoltati o compresi, e la tentazione di chiudervi in voi stessi è forte. In amore, avvertite una distanza che non sempre corrisponde alla realtà: forse siete voi a non riuscire a chiedere ciò di cui avete bisogno. Sul lavoro manca la motivazione: tutto sembra pesante, anche i compiti più semplici. Ma non fatevi scoraggiare: si tratta solo di una fase passeggera. Il consiglio delle stelle è di cercare un confronto sincero con qualcuno che vi conosce bene, che sappia leggere tra le righe del vostro silenzio. Una parola gentile, un abbraccio, o anche solo la vicinanza di chi vi vuole bene può riportarvi in superficie. Oggi non serve correre: basta restare a galla, ascoltarsi con dolcezza e aspettare che la nebbia si diradi.

L’oroscopo del giorno venerdì 23 maggio 2025 è a cura di Astrid

oroscopo del giorno venerdì 23 maggio 2025

